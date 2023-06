Új terméket dob a piacra az Apple, reagál az internet népe

A tegnap megrendezett konferenciáján az Apple bemutatta a Vision Pro nevű, úgynevezett vegyes valóságot használó headsetjét, az eszköz a tervek és a látványvideók alapján a fizikai és a digitális világot egyszerre teszi láthatóvá. A befektetők azonnal lereagálták a bejelentést és az első szakértői vélemények és tesztvideók is érkeznek, illetve természetesen beindult a mémgyár is a platformokon, a fogadtatás finoman szólva is cinikus.