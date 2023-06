Ez aztán a meglepetés: váratlanul extraprofitadót emel a kormány, már 2023-ban

Nem könnyű követni a 2024-es költségvetéssel kapcsolatos adóváltozásokat: öt nap alatt, egymással párhuzamosan rendeletben és törvényjavaslatban is új szabályokat alkot a kormány. Mivel ezek egymással is összefüggnek, sok esetben az adómódosítások tartalmát is nehéz pontosan megállapítani, vagyis azt, hogy valójában mi is volt a jogalkotó eredeti szándéka. Ennek tankönyvi példája a gyógyszergyártókra vonatkozó adóemelés. Ez az a különadó ugyanis, amely nemcsak jövőre eredményez adótehernövekedést az érintett cégek számára, hanem sokak meglepetésére már 2023-ban is.

Zajlik a 2024-es költségvetés elfogadása és ehhez kapcsolódóan a kormány elkészítette a jövő évi adómódosításokat is. Ezek érdekessége, hogy nemcsak a szokványos törvényjavaslat formájában terjesztette azokat elő (ezekről itt írtunk részletesen), hanem pár nappal ezelőtt veszélyhelyzeti kormányrendeletben is kihirdette azok egy részét, elsősorban azokat a szabályokat, amelyek az extraprofitadókra vonatkoznak. Elsőként a Portfolio szúrta ki, hogy a kormány a rendeletmódosításban több adóemelést is elrejtett: egyrészt a kiskereskedelmi szektornak, másrészt a gyógyszerforgalmazóknak.

A gyógyszeripari szereplők esetében az adóemelés lényege, hogy a 10 ezer forintos termelői ár feletti készítmények esetében az eddigi 28%-os visszafizetési kötelezettség 40%-ra emelkedik az állam által támogatott termékek körében. Ennek súlyos piaci és lakossági következményeiről itt írtunk és a témának külön podcastadást is szenteltünk:

Elemzésünkben mi is rámutattunk arra, hogy a gyógyszerpiaci szereplőkre vonatkozó extraprofitadó-módosítás akár úgy is értelmezhető, hogy a 40%-ra megemelt különadó még idén életbe lép. Ez pedig alapvető meglepetés lenne, hiszen a kormány jelenleg a 2024-es adómódosításokat tárgyalta, másrészt pedig több helyen is azt ígérte, hogy a gyógyszergyártók számára kedvező változások jönnek az adóterhelés tekintetében.

Úgy tudjuk, hogy - miután jogászcsapatok vizsgálták a kérdést napokon át - az elmúlt napokban a gyógyszeripari szereplők körében konszenzusos állásponttá vált az, miszerint

a 40%-ra emelt sarcot már 2023 júliusában be kell vallani és meg kell fizetni.

Kezdetben, a rendelet múlt szerda éjszakai megjelenésének első értelmezésekor ez még nem volt teljesen egyértelmű. Bár azzal, hogy a tavaly nyári extraprofitadó-rendelet megfelelő paragrafusában a 2022-2023-as szövegrész kicserélődött múlt csütörtöki hatállyal 2022-2023-2024 szövegrészre, valamint a 28%-os kulcs 40%-ra, már sejteni lehetett, hogy a kormánynak van egy eddig ismeretlen szándéka. Mégpedig az, hogy még 2023-ban plusz bevételhez juttassa a gyógyszerforgalmazóktól a költségvetést, azon belül is a gyógyszerkasszát. A múlt szerdai rendelet 11. paragrafusa pedig még egyértelműbbé teszi a helyzetet: ez ugyanis kimondja, hogy "első alkalommal a 2023. július 20. napjáig esedékes befizetési kötelezettségre kell alkalmazni" az emelt kulcsot.

A Portfolio most jogászok segítségével járt utána a kérdésnek, és nyert megerősítést végül az az előzetes feltételezésünk, hogy a gyógyszerforgalmazóknak már idén júliusban a magasabb visszafizetési kötelezettséget kell teljesíteniük.

A gyakorlatban mindez azt is jelenti, hogy Gyftv-ben meghatározottak szerint, vagyis a tárgyhót követő harmadik hónap 20. napjáig a forgalmazó bevallást készít és a NAV felé a megadott számlára az összeget meg is fizeti. Jelen esetben tehát az első hónap, ami után már a megemelt sarcot teljesítik az érintettek, az április. Bizonyos szempontból tehát lehet akár azt is mondani, hogy visszamenőleges hatályú különadóemelést hajt végre a kormány.

Már az idei költségvetésen segíthet ez az adóemelés

Habár a szektor részéről jelentős értetlenség övezi az adóemelést, hát még annak idei élesedését, a 2023-as költségvetési gondjainak, valamint az ingatag 2024-es büdzsé fényében logikus a kormány lépése.

Hónapok óta arról cikkezünk, hogy a havi pénzforgalmi adatok alapján nagy bajban van már idén is a költségvetés. Ez alapján pedig már áprilisi cikkünkben arra figyelmeztettünk, hogy kiigazítást igényelhet a 2023-as büdzsé, különben nagyon lecsúszik a kormány a nemrégiben módosított hiánypályáról. Már a hetekkel ezelőtt megjelent cikkünkben azt írtuk, hogy nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy kitaláljuk: amennyiben a kormány felismeri és kezelni kívánja a 2023-as költségvetés elcsúszását, akkor milyen eszközéhez nyúlhat legelőször: az ágazati különadókhoz. Mostanra kiderült tehát, hogy ez a hetekkel ezelőtti várakozásunk beigazolódott: amikor bajban van a költségvetés, akkor a kormány a jól bevált gyakorlathoz nyúl, különadót emel, és ezúttal a gyógyszeripar szereplői húzzák a rövidebbet.

Azt is meg lehet becsülni, hogy mennyivel járnak rosszabbul a forgalmazók, vagyis mennyivel javulhat idén az adóemelés nyomán a költségvetés egyenlege. Jövőre a kormány a 28%-ról 40%-ra történő adómérték-emeléstől az egész évre 40 milliárd forintnyi plusz bevételt remél, ami havi plusz 2 milliárd forintos többletbevételnek felel meg. Mivel 2023-ban először júliusban kell teljesíteni a magasabb visszafizetést, ezért pénzforgalmi szemléletben 6 havi többlet folyhat be az államkasszába, ami éves szinten 12 milliárd forintos pluszt jelenthet, de eredményszemléletben akár 20 milliárd forintos pluszról is beszélhetünk.

Nem akarunk nagy jóslatokba bocsátkozni, és - a gyógyszergyártók szemszögéből az ördögöt a falra festeni - de ha azt feltételezzük, hogy az idei költségvetést ez a mérsékelt többletbevétel nem menti meg, és a kiigazítási kényszer az év második felében is fennmarad, akkor a 2022-es tapasztalatok és kormányzati lépéssorozat fényében a hazai gyártók sem lehetnek teljesen nyugodtak. 2022-ben ugyanis lejátszódott az a folyamat, hogy nyáron a kormány még fontosnak tartotta megkímélni amennyire lehet a magyarországi gyógyszergyártó cégeket, ez azonban az év végére másodlagossá vált, a költségvetési bevételszerzési kényszer felülírta ezeket az eredeti szándékokat és december 23-án váratlanul megjelent egy rendelet. Nem lennénk meglepve, ha a történelem ebből a szempontból is ismételné önmagát.

Vannak olyan szakértők, akik azon a véleményen vannak, hogy miközben a kormány ezzel az adóemeléssel, egyfajta kötelező akciózással súlyos mellékhatásokat kockáztat (ezekről részletesen itt írtunk), nem is biztos, hogy teljesíti célját. Ha ugyanis a gyártók úgy reagálnak, hogy kivonják a társadalombiztosítási támogatotti körből a készítményeiket (mert az adótehernövekedés annyira rontja a megtérülést), csökken a TB-támogatotti forgalom, és ezáltal a forgalom utáni visszafizetési kötelezettség, vagyis nem érkezik be a költségvetésbe többletbevétel, vagy legalábbis nem annyi, mint amennyit a kormány remél ettől a lépéstől. Igaz ugyanakkor, hogy ebben az esetben a kivonások miatt akár a TB-támogatotti forgalom is eshet. Érdemes ugyanakkor azt megjegyezni, hogy 2022-ben sikerült a kormánynak a plusz bevételgenerálás: az eredetileg tervezett 67 milliárd forint helyett 73,8 milliárd forint folyt be itt a forgalmazóktól, igaz tavaly nem is lehetett hallani készítménykivonásról.

Más piaci szereplők arra is felhívták a figyelmet, hogy 10 ezer forint felett nem csak és kizárólag innovatív terápiák találhatóak, hanem generikus készítmények is. Ezek többek között krónikus, daganatellenes, hematológiai, hepatológiai terápiák is lehetnek, ahol a betegek folyamatos gyógyszerhozzáférése elengedhetetlen az egészségi állapot fenntartásához. A generikus készítmények befogadása és hatósági árszabályozása rendkívül komplex, viszont a lényege, hogy a gyógyszerkassza kiadásainak féken tartása érdekében az állam a legkülönbözőbb technikákkal (vaklicit, generikus árverseny) szorítja le ezen készítmények árát, és áremelésre (támogatotti körbe kerülés után) nincs lehetőség. Közben viszont ha ezen termékek költsége növekszik az adóterhelés nyomán (közben az elszálló beszállítói költségeket, energiaköltségeket nem is említjük), de az árakban nem tudják ezt érvényesíteni, akkor a készítmény megtérülése romlik jelentősen. Mindezek fényében érzékelhető, hogy miért visszás amikor a kormány ezen a területen extraprofitra hivatkozva növeli a különadóterhet.

Úgy tudjuk, egyes piaci szereplők már elgondolkodtak azon, hogy a meglévő raktárkészletük kiárusítása után új árut már nem hoznak be ennyire ellenséges környezetben. Azt is fontos látni, hogy ennek súlyos következménye lehet a betegekre nézve: számos hatóanyagból a Népszava korábbi cikke szerint ma már csak generikus előállítás létezik, és ha ezeknek a gyógyszereknek az alternatíváit nem éri meg forgalmazni a megemelt különadó miatt, akkor a hatóanyag sem lesz elérhető Magyarországon. Ez pedig a gyakorlatban azt jelentené, hogy a beteg nemcsak a már megszokott, jól bevált és beállított készítményéhez nem jut hozzá, hanem helyettesítő termékkel kapcsolatos lehetőségei sem lesznek, vagy csak nagyon korlátozottan.

Mondani sem kell: ha nem jut a beteg a megfelelő hatóanyaghoz, akkor az a páciens szempontjából életveszélyes is lehet. Ezért állítja több, a piacra rálátó szakértő azt, hogy a kormány ezzel a húzásával emberéletekkel játszik.

