Nem, nem emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója

Felpörgött az adóváltozásokkal kapcsolatos jogszabálydömping az elmúlt napokban, egymással párhuzamosan több helyről jelennek meg a módosítások, amelyeket sok esetben nehéz lekövetni . Az elmúlt 24 órában például nagyon népszerűvé vált a közbeszédben az a téves értelmezés, miszerint a dohánytermékek jövedéki adója is változik jövőre, ami viszont nem igaz. Bemutatjuk a dohánytermékek adóztatását, és azt is, hogy miért különösen érdekes, hogy ezek a termékek most megúszták a kormányzati sarcolást.