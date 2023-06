Tovább enyhülhet a nyomás a magyar vásárlókon, még közelebb kerülhet a kormány nagy céljának teljesülése

Várhatóan májusban tovább csökkent az infláció, a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint 22 százalék körül lehetett a drágulás üteme, ami tavaly november óta a legalacsonyabb érték lenne. A következő időszakban folytatódhat, sőt gyorsulhat a visszaesés, így továbbra is reálisnak tűnik az év végére az egyszámjegyű infláció elérése.

Tovább eshet az infláció

A korábbi jelképes csökkenés után áprilisban indult meg komolyabban lefelé az infláció, hiszen 25,2 százalékról 24 százalékra csökkent. Ez jórészt bázishatásokra volt visszavezethető, hiszen havi alapon továbbra is 0,7 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak, ami - bár lényegesen alacsonyabb a tavaly áprilisi 1,6 százalékos havi drágulásnál - még mindig nem nevezhető kevésnek.

Már korábban is az volt a várakozás, hogy tavasztól erősebb lendületet vehet az infláció csökkenése, ugyanis a háború tavalyi kitörésének időpontjával megugrik a bázis. Nyártól pedig még lendületesebb lehet a csökkenés, hiszen 2022 második felében szállt el komolyabban az infláció.

A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint májusban 22 százalék környékére eshetett az éves infláció,a KSH csütörtök reggel közli a friss adatot. Az előrejelzések 22-22,7 százalék között szóródnak, azok mediánja pedig 22,2 százalék a szakemberek véleménye alapján.

A piaci szolgáltatások inflációjának ragadóssága lehet a kulcs a májusi és a következő hónapok inflációs adataiban, ugyanis a többi főbb komponens negatív hozzájárulása, az élelmiszerek által vezérelve tovább folytatódhatott várakozásaink szerint – emelte ki az adattal kapcsolatban Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója.

A májusi további csökkenéshez egyrészt a bázis növekedése nagyban hozzájárul, hiszen már egy éve is 10,7 százalékos infláció volt tapasztalható hazánkban – emelte ki kérdésünkre Isépy Tamás. A Századvég szakembere szerint fontos kiemelni a kiskereskedelmi láncok szerepét is: a lakossági fogyasztás visszaesésére reagálva egyre több akcióval jelentkeznek a kiskereskedelmi láncok, egyre nagyobb árverseny látható a boltok között. Szerinte az áprilisi stagnálás után májusban már akár csökkenést is láthattunk havi bázison az élelmiszerárakban, ami jelentősen hozzájárul a dezinflációs folyamatokhoz.

A több hónapja stabil forint árfolyam szintén pozitív hatást gyakorolhat az árakra, amelynek hatása a tartós fogyasztási cikkek esetében lehet a leginkább meghatározó. A kereskedők által magasabb árfolyamon beszerzett termékek helyett egyre inkább megjelennek a kedvezőbb árfolyamon vásárolt tartós fogyasztási cikkek, ami teret nyit számukra az eladási áraik csökkentéséhez – tette még hozzá Isépy.

A kedvező európai adatok után arra számítok, hogy pozitív meglepetéssel találkozunk majd, vagyis a nemzetközi konszenzusnál kedvezőbb adatot közöl majd a KSH

- hangsúlyozta Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Számokra lefordítva ez azt jelenti, hogy ő mindössze 0,1 százalékos havi áremelkedésre számít.

A jelentős fékeződés mögött elsősorban három jelentősebb tétel húzódik meg Virovácz szerint:

Az élelmiszerek inflációja tovább mérséklődhetett éves alapon, sőt azt is elképzelhetőnek tartja, hogy havi összevetésben már csökkent az élelmiszerek általános árszínvonala. A háztartási energia ára is csökkenhetett április és május között, hiszen májusban véget ért a fűtési szezon és nagy valószínűséggel az új számlázási rendszer hozhat némi szezonalitást az átlagárak alakulásába. Az üzemanyagok áresése, ami önmagában 0,3-0,4 százalékponttal mérsékelhette a havi inflációs mutatót.

Az üzemanyagárak havi szinten több, mint 7%-kal estek májusban, ami egyértelműen dominálja az adatot. Az élelmiszerárak vegyesen alakulhattak, sok termék ára csökkent a boltokban, ám a szezonális hatások miatt szerintünk havi szinten egy kisebb mértékű élelmiszerdrágulás következett be májusban összességében – tette hozzá a fentiekhez Nyeste Orsolya. Az Erste Bank szakembere szerint az ipari termékek folytatódó dezinflációját továbbra is segíthette a stabil forint, a piaci szolgáltatások emelkedő inflációja viszont még nem biztos, hogy véget ért, egyelőre tehát a másodkörös infláció hatások csak lassan látszanak enyhülni. Ráadásul a szezonális hatások, melyek leginkább az utazás, az üdülési szolgáltatások áraiban mutatkoznak meg, most kezdenek erősödni, lassítva az előbb-utóbb ezen a téren is bekövetkező dezinflációs folyamatot – emelte ki.

Meddig maradhatnak az árstopok?

Az infláció szempontjából is lényeges kérdés lehet, meddig tartja fenn a kormány az élelmiszerek árstopját, hiszen annak eltörése akár 1-2 százalékpontos ugrást is hozhat majd. Az elemzők közül most senki nem számol azzal, hogy néhány hónapon belül ez bekövetkezne, valószínűleg csak az év vége felé lesz esedékes, amikor sikerülhet elérni a kormány által célként kitűzött egyszámjegyű inflációt.

Erre egyébként jó esély van, hiszen a szakemberek most átlagosan 8,3 százalékos decemberi áremelkedéssel számolnak és a legmagasabb előrejelzés is 9,5 százalékos.

Isépy Tamás szerint csak akkor vezeti majd ki a kormány az árstopokat, ha a dezinflációs folyamatok már jelentősen érezhetőek lesznek a lakosság körében, vagyis ennek egyelőre nem jött el az ideje.

Amennyiben most valóban stagnálás közeli havi inflációt látunk majd, úgy szinte borítékolható az év végi egyszámjegyű infláció

- véli Virovácz Péter, aki szerint 8-9 százalék között lehet a decemberi érték.

A neheze azonban csak ezt követően jön: erről a szintről le kell vinni az inflációt a 2-4 százalékos célsávba a jegybanknak. Ehhez pedig tartósan szigorú monetáris politikára lesz szükség – emelte ki az ING elemzője. Vagyis lezárul egy időszak: a negatív reálkamatok korszaka. Ahhoz, hogy a jegybank képes legyen visszaterelni az inflációt a normális mederbe, a monetáris politika normalizációjának úgy kell végbemennie, hogy mindvégig pozitív maradjon a reálkamat környezet. A jegybank tehát tartósan a megtakarítások ösztönzésén, a fogyasztás és beruházás visszafogásán kell, hogy dolgozzon. Csak így lehet ellene dolgozni a folyamatosan jelenlévő belső és külső inflációs nyomásnak – véli Virovácz.

Az éves átlag még mindig rosszul nézhet ki

Az elemzők idén átlagosan 18-19 százalékos, 2024-ben pedig 5-6 százalékos inflációra számítanak. Ebben egyre erőteljesebb lefelé mutató kockázatot jelentenek a termény, gabona, nyerstej árainak meredek zuhanása, amelyek már a 2021-es szintekre estek vissza, így az élelmiszerárak csökkenése is gyorsulhat – véli Suppan Gergely, az MBH Bank vezető elemzője. Hozzátette: az energiaárak és más nyersanyagárak zuhanása is egyre szélesebb körben jelenhet meg, mivel érdemben csökkenthetik a gyártási költségeket, miközben a szállítási költségek is szignifikánsan csökkennek. Szintén lefelé mutató kockázatot jelent, hogy a következő hónapokban az átalánydíjat fizető háztartások esetében is megjelenhet az alacsonyabb fogyasztás energiaszámlákra gyakorolt csökkentő hatása, ami a fogyasztói árindexben a háztartási energiaárak mérséklődéséhez vezethet.

