Ezért adta fel a kormány a gázpalackok rezsicsökkentését

Átnézve a KSH által ma reggel közölt részletes inflációs adatokat, egyre furcsább kettősség rajzolódik ki az elmúlt hónapok árfolyamatai alapján. A vezetékes gáz egy köbméterének országos átlagára ugyanis rendületlenül esik, májusban már „csak” 158 forint volt, miközben a gázpalackok cseredíja rendületlenül emelkedik és már 8180 forintba került. Utóbbi amellett következett be, hogy kétéves mélypontra szakadt a tőzsdei gázár.

Amint azt már többször is megírtuk az alábbi kapcsolódó cikkekben: a vezetékes gáz átlagárának esése amiatt történik változatlan rezsiárak mellett is (az átlagfogyasztásig 101 forint, felette 767 forint áfával együtt), mert az enyhe tél, illetve a spórolási lépések miatt egyre több család fér be a rezsivédett fogyasztási limit alá az egyes hónapokban (most a márciusi fogyasztási adatai vannak meg az Energiahivatalnak, ezt tudta beépíteni a KSH a májusi adatokba a szokásos kéthavi csúszás alapján), és ez a limit alá csúszás lehúzza a KSH által becsült országos kiskereskedelmi vezetékes gáz átlagárat.

Közben viszont az évek óta 5150 forinton rögzített PB-gázpalack cseredíja rendületlenül emelkedik a valóságban a termelési, szállítási és egyéb költség okok miatt és ezért volt kénytelen egy e heti törvénymódosítással elengedni ezt az egész rendszert a kormány, mert már régóta nem tartották be a piaci szereplők az ársapkát.

Az áramárak tekintetében most nem volt (érdemi) további átlagár csökkenés a friss adatok alapján, ami arra utal, hogy hiába volt enyhébb a tél-tavasz, nem volt érdemben több család, aki befért volna a rezsivédett fogyasztási tartomány alá, így 10 kWh nappali áram országos átlagára továbbra is 459 forintba került, az éjszakai vezérelt áramé pedig 344 forintba.

Ahogy jöttünk kifelé a télből, úgy csökkent a tűzifa és a brikett ára is, hiszen a kereslet alábbhagyott a betárolt mennyiség, illetve a meglepően enyhe tél miatt. A KSH országos átlagárai szerint 100 kg fűrészelt tűzifa ára 8380 forintra csökkent májusban, a brikett mázsája pedig 18220 forintra esett.

A fentiek együttes hatása látszik az alábbi ábrákon, miszerint havi alapon hónapok óta csökken számos háztartási energiahordozó ára, ami szépen elkezdte lehúzni az éves indexeket is.

