Meglepőt lépett a kormány az infláció elleni harc kellős közepén – Ez sodorja veszélybe a győzelmet?

Beke Károly 2023. június 08. 16:55

Mindenkit meglepett a 2024-es adótörvények tervezetében az üzemanyagok jövedéki adójának jelentős emelése. Ez akár a kormány inflációs céljait is veszélybe sodorhatja, hiszen az adóemelés januártól a fogyasztói árakban is megjelenhet. Vagyis az idei évre kitűzött egyszámjegyű infláció továbbra is jó eséllyel teljesülhet, viszont 2024-ben az eddig vártnál lassabban csökkenhet tovább az áremelkedési ütem.