A magyarországi akkugyár-tervekkel ért új mérföldkőhöz a globális energiaforradalom

Gyorsan bővül az energiaátmenethez elengedhetetlen technológiák gyártókapacitásainak növelésére irányuló tervezett beruházások volumene: az eddig bejelentett projektek alapján most először úgy tűnik, hogy már nem csak a napelemek, de az akkumulátorok globális gyártókapacitása is elérheti 2030-ban a klímacélok teljesítéséhez az évtized végére szükségesnek tartott nagyságot. A fordulat a 2023 első negyedévében történt bejelentések, köztük részben a magyarországi beruházási tervek hatása - áll a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelentésében.

Globális mértékkel is jelentős a debreceni akkumulátorgyár

Az IEA elemzése az akkumulátorok mellett a napelemek, a szélturbinák, az elektrolizátorok és a hőszivattyúk szempontjából is vizsgálta a gyártókapacitások évtized végéig várható alakulását. A szervezet ezt megelőző legutóbbi jelentésében ismertetett 2022 végi helyzethez képest tett bejelentések különösen a napelemek 2030-ra várható gyártókapacitására vonatkozó prognózist emelték meg jelentős mértékben, 60%-kal, az akkumulátorok esetében 25%-kal, míg az elektrolizátoroknál 20%-kal módosították fel a prognózist.

Míg a már bejelentett projekteket figyelembe véve az akkumultárgyártó kapacitás várhatóan szintén eléri 2030-ban a klímacél teljesítéséhez szükségesnek tartott méretet, a szélturbinák esetében az indokoltnak kevesebb mint 30%-a, az elektrolizátoroknál valamivel több mint 60%-a, a hőszivattyúknál pedig nem sokkal több mint 40%-a áll majd rendelkezésre az elvárt gyártókapacitásnak. A beruházási folyamatok rövidsége és az új bejelentések volumenének gyors növekedése miatt a kilátások valójában pozitívabbak, mint amit ezek az arányszámok elsőre sugallnak, de óvatosságra int, hogy a bejelentett projekteknek egyelőre csak töredéke kezdődött el vagy született meg a végső beruházási döntés (a napelemes gyártókapacitás esetében mintegy 25%, az akkumulátoroknál pedig körülbelül 30% ez az arány).

A klímaváltozás elleni küzdelem szempontjából pozitív változáshoz az akkugyárak tekintetében a figyelem és viták középpontjába került magyarországi beruházási tervek is hozzájárultak. A riport szerint a kínai CATL 2025-re felépíteni tervezett debreceni gyára az idei első negyedévben világszerte bejelentett projektek közül az ötödik legnagyobb a maga 100 GWh-s tervezett gyártási kapacitásával, amelyet 2028-ra érhet el.

A Magyarországon létesítendő üzem ahhoz a kisebbséghez tartozik, amelyet nem Kínában telepítenek, ezen kívül a felsorolt 9 legjelentősebb tervezett beruházás közül ebbe a körbe tartozik még a Tesla leendő austini (200 GWh, 2024/2025-2030) és berlini (85 GWh, 2024/>2030) gyára, valamint az LG Energy Solution már működő wroclawi termelő egysége, amely 2025-ben érheti el maximális, 115 GWh-s kapacitását.

A gyárak létesítéséről és meglévőek kapacitásának bővítéséről szóló új bejelentések jelentős részben az ellátási láncok diverzifikálását elősegítő politikai döntések következményei. A technológiaimport-függőséget enyhíteni hivatott intézkedések hatékonyságát igazolja, hogy az Egyesült Államokban az inflációcsökkentési törvény (IRA) elfogadását követően, 2022 második felében és 2023 első negyedévében nyilvánosságra hozott projekttervek teszik ki a 2030-ig telepítendő akkumulátorgyártó kapacitás közel felét.

További vállalások kellenek

Az Európai Unió IRA-ra is válaszul kidolgozott, a tisztaenergia-technológia gyártásának fokozását szolgáló saját támogatási tervének (Net Zero Industry Act) teljes hatásait még túl korai felmérni az Energiaügynökség szerint, de az már most látszik, hogy ha mindegyik bejelentett projekt megvalósul, az EU a 2030-ban várható akkumulátorszükségletét teljes egészében képes lehet saját, belföldi gyártással kielégíteni, ahogyan a zöldhidrogén-termeléshez nélkülözhetetlen elektrolizátorok, valamint hőszivattyúk esetében is. Ehhez hasonlóan a legújabb projektbejelentéseket figyelembe véve az évtized végére az Egyesült Államok is gyakorlatilag önellátó lehet akkumulátorszükséglete tekintetében.

A várható akkumulátorigényeket ugyanakkor az IEA nem a 2050-es karbonsemlegességhez vezető forgatókönyv (Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE) hanem csak az eddig bejelentett ígéretek alapján számolta ki (Announced Pledges Scenario, APS). A klímacélok eléréséhez további vállalásokra és intézkedésekre lesz szükség egyebek mellett a megújuló energiaforrások és az elektromobilitás terjedésének fokozása érdekében, ami az akkumulátorkeresleti prognózisokat is felfelé húzza.

A vizsgált tisztaenergia-technológiák gyártása földrajzilag meglehetősen koncentrált, és ezen a csőben lévő projektek megvalósulása sem feltétlen változtat majd az előrejelzések alapján. Jelenleg négy országban és az EU-ban összpontosul a szóban forgó öt technológia globális gyártókapacitásának 80-90%-a, Kína részaránya pedig önmagában 40 és 80% között alakul az egyes technológiák tekintetében. A bejelentett új üzemek és bővítések realizálódása esetén ezek az arányszámok 70-95%-ra, illetve 30-80%-ra módosulhatnak.

Pénzügyi értelemben a bejelentett új gyártókapacitások tervezett kibocsátása 2030-ban várhatóan meghaladja majd az eddig bejelentett ígéretek alapján számolt keresleti piac méretét (790 milliárd USD vs 640 milliárd USD/év). A 2030-re előre jelzett gyártási kapacitás tervezett kibocsátásának körülbelül 65%-a Kínáé lehet, és az e technológiák iránti várható kínai igény alapján a gyárak termelésének több mint kétharmada exportpiacokon kerülhet értékesítésre.

Az IEA egy másik, szintén májusi jelentése szerint a tisztaenergia-beruházások értéke egyre nagyobb mértékben meghaladja a fosszilis forrásokét. 2023-ban világszerte összesen mintegy 2800 milliárd dollár értékű energetikai befektetés valósulhat meg, amelyből várhatóan több mint 1700 milliárd dollárt tiszta technológiákra fordítanak. Idén először a napenergiába több befektetés áramolhat, mint az olajkitermelésbe, azonban figyelmeztető, hogy az olaj- és gázkitermelési kiadások várhatóan 7%-kal emelkednek. A fosszilis befektetések szintjét így 2030-ra kevesebb mint felére kellene csökkenteni a klímacélok elérése érdekében, ezen belül a szén esetében kevesebb mint ötödére kellene esnie a ráfordításoknak.

A szóban forgó technológiák gyártókapacitása jelenleg is gyorsan növekszik: 2022 végén a világ akkumulátorgyártó kapacitása 72, a napelemeké 39, az elektrolizátoroké 26, a hőszivattyúké pedig 13%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a szélerőművek esetében szerényebb, 2%-os volt a növekedés. A rohamos bővülést a támogató szabályozási környezet, az ambiciózus vállalati stratégiák és a fogyasztói igények hajtják. A globális energiakrízis és az orosz-ukrán háború az energiabiztonságra való törekvés felerősítésével plusz lendületet adott az eredetileg elsősorban klímavédelmi célok motiválta folyamatnak, a függetlenedési célokat pedig egyúttal pedig az ellátási láncokra is kiterjesztette.

Címlapkép: Zhu Difeng/VCG via Getty Images