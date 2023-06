Így kezelte Budapest az energiaválságot – Mire készül most a főváros?

Tavaly novemberben áttekintettem a Portfolióra írt cikkben a Fővárosi Önkormányzat és intézményeinek, cégeinek az energiaár-robbanás nyomán kialakított energiabeszerzési rendszerét. Ez az ún. Budapest-modell arra épült, hogy nem fogadjuk el, hogy a tavaly nyáron és ősszel látott, elképesztően magas energiaárak mögött alapvetően fundamentális okok lennének. Jelentős mértékében piaci blöffnek éreztük ezt, ezért ehhez is igazítottuk a stratégiánkat.

Budapest modellje azt jelentette, hogy ahol ez megoldható, nem szabad éves szerződéseket kötni, mivel az energiakereskedői oldal a kockázatokat feltehetőleg túlárazza és egy évre beégeti, amely praktikusan kifizethetetlen lett volna a város számára. Ezzel együtt meg kell próbálni minél kisebb mennyiségeket beszerezni, mivel a több száz GWh villamosenergia lekötése túlzott kockázatot jelent a kereskedői oldal szempontjából, amelyet szintén érvényesíteni fog az árakban is.

Az első negyedév adatai alapján érdemes áttekinteni, hogy meddig jutottunk el, és legfőképpen hol van ennek a modellnek az a pontja, amikor meg kell próbálni visszatérni a normál működési módra.

Problémák, amikkel szembenéztünk

Érdemes felidézni, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenézni, és ez alapján milyen lehetőségek álltak előttünk:

a villamosenergia, a földgáz és a távhő szempontjából meghatározó referenciapontok egyike a holland gáztőzsde. A háború kitörése előtt egy nappal a legrövidebb határidőre 53,4 euró/MWh áron folyt a kereskedés. Ugyanez az érték 2022. augusztus 26-án 306,9 Euró/MWh-on tetőzött. Néhány hét alatt ez a brutálisan magas ár elkezdett mérséklődni, de még így is több mind duplája volt a háború előtti napok árazásának;

mivel ilyen krízist nem látott még az európai energiapiac, ezért a részben valós, részben a szállítók által gerjesztett félelemek arról is szóltak, hogy nem lesz elegendő gázmolekula a télre, azaz érzékelhető volt az a nyomás, hogy aki tud, bármilyen áron, de szerződjön le;

kiszámíthatatlan volt a helyzet, miközben egy, az államháztartás részét képező vagy ahhoz szorosan kötődő intézmény stabil feltételrendszer alapján szokott működni. Minden korábbi reflexszel ellentétes volt, hogy ne tudjuk előre az árat, hiszen egy konkrét fix árból következik , hogy mekkora fedezetet kell előteremteni.

Ezen problémák alapján azt kellett mérlegelni, hogy a szokásos, de kifizethetetlen úton megyünk, vagy letérünk a konvencionális pályáról, és értelmezhető mértékű kockázatot vállalva döntünk. Itt fontos azt is újra rögzíteni, hogy egy önkormányzat a működési kiadásainak növekedését csak minimális mértékben, vagy valójában egyáltalán nem képes átterhelni másokra. Pontosabban akkor tudná, ha a kormányzati finanszírozás „lekövetné” ennek változását. Ez a kiszámíthatóság szempontjából azt jelentené, hogy a közfeladatokhoz kapcsolódó normatív támogatások emelkednének. Ez nem történt meg. Budapesten 17 kerület kapott kormányzati támogatást, és a Fővárosi Önkormányzat nincs köztük. .

Takarékosság, és az árak leverése

Amennyiben a 2022. első negyedéves adatokat nézzük, akkor bázisalapon a cégeink, intézményeink számára:

6,7 millió m3 földgázra;

91,3 ezer GJ távhőre;

112,9 GWh villamosenergiára lett volna szükségünk.

Érdemes azt is rögzíteni, hogy a közszolgáltatásaink energiaigénye a villamosenergia szempontjából „fejnehéz”, hiszen 83%-a a költségnek ezen a területen keletkezik. Ennek az az oka, hogy a közvilágítás, a közösségi közlekedés és az ivóvízszolgáltatás három legenergiaintenzívebb közszolgáltatásnak számít.

A Budapest-modell azon az elven alapult, hogy nem elegendő takarékoskodni a felhasznált energiával, hanem szükség van az árak „letörésére” is. Az első elvárás érdekében meghirdetett energiamegtakarítási program kiváló eredményeket hozott. Gázfelhasználásunkat az idei év első negyedévében 2,2 millió m3-rel (33,2% csökkenés) mérsékeltük előző év azonos időszakához képest, míg távhő esetében 24 ezer GJ-lal (27,2%) csökkent a felhasznált energiamennyiség. Ez akkor is kiemelkedő csökkenés, ha az idei tél középhőmérséklete 0,9 fokkal magasabb volt az előző évinél. A villamosenergia esetében 4 GWh-val kevesebb volt a fogyasztás. Ez utóbbi mérsékeltnek tűnhet, hiszen csupán 5%-os megtakarítást jelent, de ahogy korábban említettem, ennek meghatározó része olyan terület, ahol a közszolgáltatások folyamatos biztosítása érdekében érdemi korlátozásokat nem vezettünk be. Azaz a közvilágítás területén csak a díszkivilágítás időtartama lett két órával csökkentve, de egyéb változást nem érvényesítettünk. Az ivóvízszolgáltatás területén szintén nem voltak korlátozások, illetve a közösségi közlekedés esetében sem került sor a menetrend átszabására, azaz más városokkal ellentétben nem csökkentettük a trolibuszok és villamosok működést.

A távhőszolgáltatás területén az árakkal sajnos nem lehetett mit kezdeni, hiszen hatósági áron kapja az ún. intézményi kör a szolgáltatást. Ez a teljes energiaszámlánk 8%-át jelentette. Amennyiben a fővárosban nem lett volna megtakarítás a felhasznált hőmennyiségben, akkor kb. 610 millió forinttal nőtt volna az első negyedéves energiaszámla. Ugyanis 6,4-szeres emelkedés volt előző év azonos időszakához képest.

A földgáz esetében, amely 21%-át jelentette az energiaszámlánknak, a fogyasztás érdemi csökkentésével 2,3 milliárd forint megtakarítás jelentkezett az első negyedév adatai alapján. Mindezt annak ellenére, hogy a központi kormányzati „iránymutatással” szemben, amely 18 fokot várt el maximum hőmérsékletnél, a Fővárosi Önkormányzat – különösen a női dolgozóink védelme érdekében – 20 fokban határozta ezt meg. Egyébként ez utóbbi van összhangban az ülőmunkát végzőkre vonatkozó munkavédelmi és munkaegészségügyi szabályokkal.

Az árak letöréséhez az kellett, hogy az ősz során ajánlott, szokásosan fix beszerzési árakat a legnagyobb energiafogyasztások esetében ne fogadjuk el, és egy kissé járatlan útra menjünk. A döntés alapján a villamosenergia felhasználásunk 89%-át „kivittük” a napi áras beszerzésbe. Azaz nem fix összegen szerződtünk, hanem a napi magyar spot árakat vettük alapul, és ennek átlagát fizetjük havi árként. Ez a Budapest-modell természetesen nagymértékben kitett a tőzsdei folyamatoknak, ugyanakkor a villanyár érezhetően csökkenő tendenciát mutatott már a tavalyi év végén is.

A közösségi közlekedésben tavaly szeptemberben kb. 300 Ft/kWh áron lehetett volna szerződni egész évre, és nagyságrendileg ekkora lett volna az ivóvízszolgáltatás esetében is az ár. A főváros által alkalmazott modell egy napi áron alapuló beszerzésre fordult át, amely lekövette a piaci árak változását. Ez azt jelentette, hogy idei év áprilisában már 50 Ft/KWh alatt volt egy kicsivel a ténylegesen fizetett ár, amely hatoda a tavalyi év őszi árazásnak.

Ezzel a Budapest-modellel az első négy hónap tényadatai alapján kb. 36 milliárd forintot tudtunk megmenteni. A megtakarítás mértékét jól mutatja, hogy 2022. első negyedévben a város energiaszámlája 9,1 milliárd forint volt, míg 2023. első három hónapjában 22,7 milliárd forint. Ez utóbbi összeget növelte volna meg, ha nem vagyunk képesek egy rugalmas, a napi árakhoz igazodó rendszer kockázatát felvállalni.

Meddig terjed a kockázatviselés határa?

A kérdés innentől az, hogy milyen alternatívákat kell a közeljövő szempontjából mérlegelni. Fontos figyelmeztetés, hogy a közszolgáltatások működtetése nem tűri azt a kockázatot, amit egy piaci vállalkozás.. Minimalizálni kell a költségeinket, de sokkal fontosabb a kiszámíthatóság. Ebből következően egyáltalán nem ideális az a helyzet, hogy a tőzsdei és geopolitikai hangulat ingadozásának tesszük ki magunkat. Ezért cél, hogy amint az észszerűen finanszírozható, újra visszaálljunk a normál működésre.

A kérdés az, hogy a piaci folyamatok ezt már lehetővé teszik-e és legfőképpen megnyugodott-e a magyar energiapiac az elmúlt másfél év váratlan folyamatai után. Mi kell ehhez, és azt kell mérlegelni, hogy adottak-e ezek a feltételek?

Az első, hogy az energiaárak stabilitása mennyire biztosított a világpiacon. Ebben a tekintetben az látszik, hogy a holland gáztőzsdét nézve valószínűleg közelítünk ahhoz a szinthez, ahonnan érdemi mérséklődés nem lehet. Kérdéses, hogy mekkora volatilitással lehet számolni, és normál üzemmódban vagyunk vagy van háborús hatás.

A második tényező nehezebben átlátható. Ez pedig a verseny kérdése, azaz hajlandó és képes-e több szereplő is megjelenni a közszolgáltatások piacán, mint ajánlattevő. Amennyiben csak az MVM van ott, akkor biztosan érvényesülni fog az orosz felár az árakban. Ez alatt azt értem, hogy a korábban vásárolt, és egészen biztosan magas áron vásárolt földgáz értékesítése jelentős veszteséget okoz majd a cégnek. Ezt csak akkor lehet mérsékelni, ha a közben vásárolt földgáz ára felett adja tovább az energiahordozót. Azaz egy mixet képez. Most úgy látszik, hogy ez az orosz felár jelentős, ezért kétséges, hogy szabad-e most már a következő időszakra fixáras szerződéseket kötni.

Ugyanakkor a pillanat kezelése nem a probléma megoldása. Hiába vagyunk arra képesek, hogy a mostani krízis hatásait mérsékeljük, továbbra is kulcskérdés az energiafüggetlenség megteremtése. Ez egy város esetében azt jelenti, hogy annyi energiát állítson elő, amennyit közszolgáltatásaival felhasznál. Természetesen mindezt függetlenítve olyan energiahordozóktól mint a földgáz. Ebben az évtized végére van erős vállalása Budapestnek, csak ennek előfeltétele a beruházásokhoz szükséges források megteremtése. A mostani, napi működési problémákkal terhelt időben talán illuzórikusnak hangzik, de célként mindenképpen fontos kitűzni ezt magunk elé. A forrás még adott is lenne hozzá, hiszen az Európai Unió biztosította REPowerEU keretből képes lehetne Budapest energiafüggetlenségét megteremteni, vagy legalábbis jelentős lépést tenni ennek érdekében.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images