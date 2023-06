Mélyül a szakadék a gazdagok és a szegények között

Miközben a globális munkanélküliség mértéke idén várhatóan a koronavírus-járvány előtti szint alá, 5,3 százalékra csökken, addig az alacsony jövedelmű országok lemaradnak a Covid-válság utáni felzárkózási folyamatban a foglalkoztatás terén – derül ki a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) friss jelentéséből. Az emelkedő adósságszintek ugyanis aránytalanul nagy mértékben sújtják a fejlődő országokat, ami tovább súlyosbítja a magas és alacsony jövedelmű országok közötti foglalkoztatási szakadékot. Ez nemcsak a munkanélküliségi adatok, hanem azon indikátor terén is megmutatkozik, amely azt mutatja meg, hogy mennyi a dolgozni kívánó, de állással nem rendelkezők aránya. Ez a mutató az alacsony jövedelmű országokban 21,5 százalékot tesz ki, míg a magas jövedelmű államokban 8,2 százalékot.

A globális munkanélküliségi ráta idén várhatóan csak egészen minimálisan, 0,1 százalékponttal fog csökkeni a tavalyi adathoz képest, így annak mértéke 2023-ban 5,3 százalék lesz – derül ki a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) friss előrejelzéséből, amely a Monitor of the World of Work című jelentésének 11. kiadásában jelent meg.

Ez azt jelenti, hogy globálisan a munkanélküliek száma idén 1 millióval, 191 millió főre csökken. Az 5,3 százalékos idei ráta egyben 0,2 százalékponttal alacsonyabb, mint a koronavírusjárvány előtti utolsó „békeévben”, 2019-ben volt.

Az adatokból az látszik, hogy a globális munkanélküliségi ráta a Covid-válság utáni fellendülés során jóval gyorsabb ütemben csökken, mint ahogy az a 2008-2009-es pénzügyi válságot követő években történt.

Észak-Afrikában a legmagasabb a munkanélküliek aránya

Bár a globális munkanélküliségi ráta 2023-ban várhatóan a Covid előtti szint alá csökken, ezt az ILO nem a globális munkaerőpiaci helyzet általános javulásának tudja be, hanem annak, hogy a magas jövedelmű országokban a vártnál erősebbnek bizonyult a munkaerőpiac ellenállóképessége a gazdasági lassulással szemben. Az alacsony jövedelmű országokban, valamint Afrikában, az arab államokban ugyanis a munkanélküliség mértéke idén több százalékponttal magasabb lesz, mint volt 2019-ben. (A világ régiói közül még Észak-Amerikában és Kelet-Ázsiában lesz magasabb idén a ráta a Covid előtti szinthez képest, igaz, mindkét régióban csak 0,1 százalékponttal.)

A világ régiói közül Észak-Afrikában a legmagasabb az állástalanok aránya: idénre 11,2 százalékot jelez előre az ILO szemben a 2019-ben mért 10,9 százalékkal.

Ezzel szemben Latin-Amerikában és a karibi térségben, Észak-, Dél- és Nyugat-Európában, valamint Közép- és Nyugat-Ázsiában a munkanélküliség mértéke jelentősen a Covid-válság előtti szint alá esik vissza 2023-ban az ILO előrejelzése szerint. A Magyarországot is felölelő kelet-európai régióban 0,1 százalékponttal lesz alacsonyabb a munkanélküliek aránya idén, mint volt 2019-ben (4,7 helyett 4,6 százalék).

Új mutató a munkaerő kihasználatlanságának mérésére

Az ILO jelentése az egyes régiók foglalkoztatási helyzetét nemcsak a munkanélküliségi adatok alapján vizsgálta meg, hanem egy új mérőszám, az úgynevezett "jobs gap" alapján is (szélesen értelmezett munkaerőtartalék).

Ez a mutató minden olyan személyt lefed, aki szeretne dolgozni, de nincs munkája.

Az új index így valójában azt mutatja meg, hogy mekkora mértékű a munkaerőnek a foglalkoztatás iránti kielégítetlen kereslete. Az ILO azért vezette be ezt az új indikátort, mert szerinte ezzel a munkanélküliségi mutatóhoz képest jobban fel lehet mérni a munkaerő kihasználatlanságának mértékét.

Az ILO előrejelzése szerint 2023-ban a globális munkaerőtartalék 453 millió embert fed le (vagyis ennyien dolgoznának, de nincs munkájuk). Ez 11,7 százalékos rátának felel meg, ami több mint kétszerese a globális munkanélküliségi aránynak (5,3 százalék). A 453 milliós létszám magában foglalja

mind a 191 millió munkanélkülit

és további 262 millió olyan embert, aki munkát szeretne, de nem minősül munkanélkülinek.

Az állással nem rendelkező, de munkanélkülinek nem minősülő személyek közé tartoznak például azok, akik valamilyen okból nem keresnek munkát. Ennek oka lehet például a számukra megfelelő álláslehetőségek hiánya, vagy az, hogy kevés lehetőség van arra, hogy az adott személy képezze, átképezze magát. Továbbá az ILO statisztikájában azok is a dolgozni kívánó, de munkanélkülinek nem minősülő személyek közé tartoznak, akik jelenleg nem tudnak rövid időn belül munkát vállalni. Utóbbiak között olyan személyeket találni, akik például családtagjaikat gondozzák, vagy éppen egyetemi tanulmányaikat folytatják.

Az új indikátor is globális foglalkoztatási szakadékot mutat

A jobs gap terén világszerte jelentős eltérések mutathatók ki, amelyek megerősítik a globális foglalkoztatási szakadékra utaló jeleket. Az ILO prognózisa szerint

idén az alacsony jövedelmű országokban lesz a legnagyobb az indikátor mértéke (21,5 százalék).

A közepes jövedelmű országokban a mutató jóval alacsonyabb szinten áll majd, alig valamivel haladja meg a 11 százalékot.

A magas jövedelmű országokban lesz a legalacsonyabb a ráta (8,2 százalék).

Összességében az mondható el, hogy néhány államban, főként a magas jövedelmű országokban viszonylag alacsony a munkaerőtartalék mértéke, míg a világ többi részén továbbra is tartós problémákkal kell e téren szembenézni.

A dolgozni kívánó, de állással nem rendelkező emberek aránya a nők körében magasabb, mint a férfiak esetében.

Globálisan a nőknél 14,5 százalék, míg a férfiaknál 9,8 százalék ez az arány. Az alacsony jövedelmű országokban a legnagyobb mértékű a nemek közötti egyenlőtlenség e téren: a nőknél ezen államokban a foglalkoztatási rés 9 százalékponttal magasabb, mint a férfiak esetében.

A globális munkaerőtartalék az előrejelzések szerint 2023-ban 0,2 százalékponttal 11,7 százalékra csökken, azonban az egyes országok között jelentős eltéréseket látni attól függően, hogy azok melyik jövedelmi csoportba tartoznak. Az alacsony jövedelmű országokban 2023-ban alig változik majd a mutató. Ez az egyetlen olyan jövedelmi országcsoport, ahol hosszú távon emelkedett a munkaerőtartalék mértéke (a 2005-ös 19,1 százalékról 2023-ra 21,5 százalékra). A legszegényebb országokban tartósan fennálló magas probléma azt tükrözi, hogy

különböző okok miatt nincs elég új munkalehetőség ezekben az országokban a létszámában gyorsan növekvő, fiatal népesség számára.

Az alsó közepes jövedelmű országokban az előrejelzések szerint 2023-ban szinte semmi változás nem következik be, de hosszú távon jelentős csökkenést látni. A felső közepes jövedelmű országokban várható a legnagyobb mértékű csökkenés (0,5 százalékpont) 2023-ban. A tartalék mértékének legnagyobb javulása pedig a magas jövedelmű országoknál tapasztalható: a 2008-2009-es globális pénzügyi válságot követően 4 százalékpontos csökkenés következett be, és csak 2023-ban 0,3 százalékponttal lesz alacsonyabb a ráta a 2022-es adathoz képest.

Nagy gondban az eladósodott országok

Az ILO jelentésében kiemelte, hogy az eladósodott országok szembesülnek a legnagyobb munkaerő-piaci kihívásokkal. Ezekben az államokban a pénzügyi és költségvetési korlátok akadályozzák a megfelelő szakpolitikai intézkedések megvalósítását, ami tovább súlyosbítja a munkaerő-piacuk helyzetét. Az alacsony jövedelmű, adósságproblémával küzdő országokban a munkaerőtartalék a többi országhoz képest jelentősen nagyobb, a becslések szerint 2023-ban eléri a 25,7 százalékot. Ezzel szemben az adósságválság alacsony kockázatával küzdő fejlődő országokban arra lehet számítani, hogy idén a mutató 11 százalékos lesz.

Az adósságválsággal küzdő országokban emellett a nők körében kimutatható munkaerőtartalék mértéke idén várhatóan megközelíti a 31 százalékot.

Az adósságválság és a munkaerőtartalék aránya közötti összefüggés az ILO szerint rámutat arra, hogy az adósságválsággal küzdő országoknak nyújtott nemzetközi pénzügyi támogatás milyen kiemelt szereppel bír az általános gazdasági és foglalkoztatási fellendülés előmozdításában.

Címlapkép: Getty Images