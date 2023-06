Van egy ország, amelyik megvalósítja Orbán Viktor álmát

Négy szektorban, összesen 82 szakmában várja a szakképzett bevándorlókat Kanada abban az új rendszerben, amelyet május végén indított el az észak-amerikai ország. A kormányzat reményei szerint ezzel jobban tudják majd enyhíteni az országban kialakult súlyos munkaerőhiányt. Idén a tervek szerint 465 ezer új bevándorlót fogad az ország, 2025-ben pedig már félmilliót.

A nyugati világban egyre több ország a társadalom elöregedésével néz szembe. Miközben Magyarország néhány év alatt szeretne 500 ezer főt bevonni a munkaerőpiacra – belső tartalékokból és külföldről érkezőkkel együtt –, addig Kanada úgy döntött, hogy évente megcélozza ezt a létszámot. Habár Kanada népessége négyszerese a magyarnak, a tanulság az, hogy évente több mint 100 ezer főt meghaladó dolgozó – 4-5 év alatt pedig félmillió fő – bevonása nekünk sem tűnik lehetetlennek. Ehhez érdemes áttekinteni Kanada stratégiáját és eredményeit.

Az állandó letelepedést biztosító, a szakképzett migránsokat megcélzó bevándorlási rendszer (Express Entry) új eljárásában az ottawai kormány most először úgynevezett kategória alapú meghívásokat hirdetett meg. Ez azt jelenti, hogy a kormányzat az általa megjelölt kategóriákban (vagyis szektorokban és foglalkozásokban) várja legfőképpen az állandó letelepedésre pályázó szakképzett bevándorlókat. Idén olyanok jelentkezését várják, akik az alábbi négy szektorban az elmúlt 3 évben legalább 6 hónap folyamatos munkatapasztalattal rendelkeznek:

egészségügy (pl. ápolók);

természettudományi, technológiai, mérnöki és matematikai (STEM) szakmák;

szállítás-fuvarozás (pl. kamionsofőr);

mezőgazdaság, élelmiszeripar.

Emellett egy ötödik, nem konkrét szektorhoz kötött, úgynevezett "szakmunkás" kategóriát is kijelölt a kormányzat. Itt például asztalosok, vízvezeték-szerelők és villanyszerelők jelentkezését várják.

A kategóriák szerinti kiválasztási folyamat elindítását a bevándorlási és menekültügyi törvény tavaly júniusi módosítása tette lehetővé.

Az 5 kategória, illetve az azokhoz kapcsolódó 82 szakma kijelölésének ügyében a kormányzat előzetesen konzultált az egyes iparágak, a munkaadók, illetve a szakszervezetek képviselőivel.

Súlyos a munkaerőhiány

A konkrét ágazatokra, szakmákra alapuló kiválasztási rendszer idei bevezetésének lényege, hogy a kormányzat minél inkább támogatni tudja a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő cégeket. Az illetékes kanadai hatóság adatai szerint 2019 és 2021 között kétszeresére nőtt azon szakmák száma, ahol szakemberhiány tapasztalható.

Bármerre járok, egyértelműen azt hallom a munkáltatóktól szerte az országban, hogy krónikus munkaerőhiánnyal küzdenek

– indokolta az új rendszer bevezetését Sean Fraser, bevándorlásügyi miniszter.

A kategória alapú meghívások idei kiírásának fontos eleme, hogy ebben a mostani körben erős francia nyelvtudással bíró személyeket várnak. Ennek célja, hogy erősítsék a francia nyelvű Quebec tartományon kívüli francia közösséget az országban.

Kanadán belül egyedüli tartományként a francia nyelvű Quebec önállóan dönthet a bevándorlási politikáról, így annak az Express Entry rendszeren kívüli saját bevándorlási programjai vannak. A tartomány vezetése közölte is a központi számokkal kapcsolatban, hogy legfeljebb évi 50 ezer új bevándorlót fognak beengedni.

Quebec ugyanis attól tart, hogy ennél több új bevándorló gyengítené a francia nyelv helyzetét a tartományban. Ez azt jelenti, hogy a közel 40 milliós ország népességének 23 százalékát kitevő tartomány a bevándorlók tizedét fogadja majd be.

Pontrendszer alapján válogatnak

A 2015-ben létrehozott Express Entry program célja, hogy a bevándorlás terén Kanada megfelelően tudjon reagálni a változó gazdasági és munkaerőpiaci igényekre. A három gazdasági bevándorlási programot összefogó rendszerben az állandó letelepedésre pályázó külföldieket lényegében egy pontrendszer alapján választják ki, ahol külön pontokat lehet szerezni

a kor,

az iskolai végzettség,

a szakképzettség,

a munkatapasztalat,

vagy a nyelvismeret alapján.

De külön pontok járnak azért is, ha valaki már rendelkezik egy konkrét kanadai cégtől származó állásajánlattal is. A legmagasabb pontszámmal rendelkezők pedig úgynevezett „meghívást” kapnak arra, hogy benyújtsák jelentkezésüket az állandó tartózkodási engedélyre.

A kanadai statisztikai hivatal adatai szerint 2022 utolsó negyedévében az üres álláshelyek száma még mindig mintegy 875 ezer főt tett ki. Mindeközben a munkanélküliek száma mintegy egymillió főre tehető (ez csak 5%-os rátának felel meg), sokuk azonban nem rendelkezik a betöltetlen álláshelyekhez szükséges képzettséggel, illetve a világ második legnagyobb területű országának számító Kanada nem azon régiójában él, ahol éppen állást tudna kapni a meglévő végzettségével.

Az egészségügy egyik olyan ágazat, amelyet kiemelten súlyt a szakemberhiány. Ebben a szektorban 147 300 betöltetlen álláshely volt 2022 utolsó negyedévében, ami alig változott a harmadik negyedévben mért rekordszinthez képest.

2025-ben félmillió új bevándorlót fogadnának be

Miután a bevándorlás teszi ki Kanada munkaerőállomány-növekedésének közel 100 százalékát, így a szakemberhiány enyhítését a Justin Trudeau vezette ottawai kormány a bevándorlási rendszer átalakításán kívül azzal is elő kívánja segíteni, hogy tavaly ősszel jelentősen növelte az új bevándorlókra vonatkozó éves célszámokat.

Eszerint idén Kanada 465 ezer új bevándorlót tervez befogadni, amely a korábbi 2022-es célszámhoz képest 4 százalékos növekedést jelent.

2024-ben 7,5 százalékos emeléssel 485 ezerre nő a célszám,

míg 2025-ben már félmillió új bevándorló befogadásával számol az ottawai kormányzat.

Ezzel 2025-ben valójában negyedével nőne a befogadott új bevándorlók száma 2021-hez képest, amikor 405 ezren érkeztek Kanadába, ami akkor rekordnak számított. A tervek szerint így összességében 2023-2025 között közel 1,5 millió új bevándorló fog érkezni az országba. Egyben ez azt is jelenti, hogy Kanada lakosságszámra vetítve évente mintegy nyolcszor annyi állandó letelepedési engedélyt kapó bevándorlót fog fogadni, mint Nagy-Britannia, és négyszer annyit, mint déli szomszédja, az USA.

Kanadának az alacsony születésszám, illetve az idősödő népesség miatt is szüksége van a bevándorlókra: 1980-ban még minden nyugdíjasra hat munkavállaló jutott, addig 2036-ra csak három fog.

A bevándorlókra vonatkozó célszámok a menekülteket, valamint a családegyesítés címén letelepedési jogot szerző személyeket is tartalmazzák a gazdasági bevándorlók mellett.

2021-ben mintegy 20 ezer menekült előtt nyitotta meg kapuit az ország.

Idén a tervek szerint 23550 menekültet fogadnak be,

2025-ben pedig mintegy 15 ezret.

Tavasszal jelentették be azt is, hogy meghosszabbítják azt az intézkedést, amely ideiglenes letelepedést biztosít az Ukrajnából menekülők számára. Eddig 600 ezer ukrán menedékkérelmét hagyták jóvá, akik közül több mint 130 ezren meg is érkeztek már Kanadába. Emellett Kanada az afganisztáni humanitárius válság, valamint az idei törökországi és szíriai földrengés miatt is fogad be menekülteket. Ami a gazdasági bevándorlókat illeti, azok számát az új bevándorlási célszámok 13 százalékkal emelik meg 2023 és 2025 között.

Az ország lakosságszáma tavaly – minden eddigi rekordot megdöntve – több mint egymillió fővel nőtt, a bővülés döntő részét pedig a bevándorlás okozta. A tavalyi lakosságszám-növekedés úgy jött ki, hogy rekordot jelentő számban, 437 ezer bevándorlót fogadott be Kanada, továbbá a nem állandó letelepedési engedéllyel rendelkező bevándorlók száma is több mint 600 ezer fővel nőtt.

A lakosságszám tavalyi 2,7 százalékos növekedése arányaiban a legnagyobb mértékű lakosságszám-bővülésnek számít 1957 óta.

Akkor a II. világháború utáni baby boom, valamint az 1956-os magyar forradalom menekültjei dobták meg a lakosságszámot. 2022-ben így Kanada lakossága nőtt a legjobban az OECD 38 tagállama között, valamint a kanadai népességbővülés volt a G7 országok között is a legnagyobb mértékű. Ha Kanada fenntartaná a lakosságszám bővülésének tavalyi, 2,7 százalékos ütemét, akkor a népesség száma 26 év alatt duplájára nőne.

Már a lakosság negyede bevándorló

A tavaly ősszel közölt legfrissebb adatok szerint 2021-ben a lakosság közel negyede (23 százaléka) bevándorlóként érkezett az országba, ami rekordnak számít az ország történetében. Ez egyben a legmagasabb rátának számít a G7-országok között.

A statisztikai hivatal előrejelzése szerint 2041-re a bevándorlók aránya 29-34 százalék közötti lesz.

Összehasonlításképpen, a korábban olvasztótégelyként emlegetett Egyesült Államokban jelenleg 14 százalék a bevándorlók aránya. Az Egyesült Királyságban pedig az amerikaival megegyező ez a ráta. Az elemzők ezzel kapcsolatban azonban felhívják arra a figyelmet, hogy a világ második legnagyobb területű országának számító, és jelenleg mintegy 40 milliós Kanadában "bőven van még tér" a népesség növekedésére, miközben a 70 milliós népességszámot közelítő, jóval kisebb területű Egyesült Királyságban már "most is jelentős a népsűrűség". Igaz azonban az is, hogy Kanadában a sűrűbben lakott városokban, mint például Torontóban vagy Vancouverben (ahol lakosság tizede él), már most is komoly lakhatási gondok alakultak ki.

A bevándorlással kapcsolatos kanadai megközelítés a többi nyugati országhoz képest abban tekinthető egyedinek, hogy nagy hangsúlyt helyeznek a gazdasági bevándorlásra: a tartós letelepedési engedéllyel rendelkező bevándorlók mintegy felét a szakképzettségük miatt és nem családegyesítési célból fogadta be Kanada. A kormányzat tervei szerint ez a ráta 2025-re 60 százalékra emelkedik.

Kanada a bevándorlás terén még az 1960-as években tért át a kvótarendszerről a pontrendszerre. Előbbiben a különböző küldő országok meghatározott kvótával bírtak a bevándorlók számára vonatkozóan, míg az Ausztráliában és Új-Zélandon is alkalmazott pontrendszer a szakképzettség alapján választja ki az országban letelepedési jogot szerző bevándorlókat.

A nemrégiben pontrendszerre áttért Egyesült Királyságban a gazdaság igényeinek megfelelő kiválasztás révén a bevándorlóknak csak valamivel több mint negyede érkezik az országba. Az USA-ban pedig a zöld kártyáknak csupán mintegy 20 százalékát osztják ki gazdasági szempontok alapján. Bár mindkét ország növelni kívánja a gazdasági bevándorlás mértékét, azonban ezekben az országokban Kanadával ellentétben a legtöbb gazdasági bevándorlónak már előzetesen megfelelő állásajánlattal kell bírnia egy adott munkaadótól. Kanadában az állásajánlat megléte csak növeli a jelentkezők pontszámát, de nem szükséges a bevándorláshoz.

