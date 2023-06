Nagy Márton az inflációs cél megemelésének ötletét vetette fel

Nagy Márton egy hétfői véleménycikkében felvetette, hogy az inflációs célt magasabbra kellene húzni a jelenlegi 2-4 százalékos szintnél. Szerinte felmerül, hogy egy magasabb inflációs cél hozzájárulhatna a reálkamatlábak csökkentéséhez, ami elérhetőbbé tenné a hitelfelvételt, és így ösztönözné a beruházásokat és ezzel a gazdaság bővülését is.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Magyar Nemzeten megjelent véleménycikkében az inflációs cél újragondolását vetette fel, amelyet jelenleg 3 százaléknál húzott meg a Magyar Nemzeti Bank. Úgy véli, hogy az infláció bár nem a legfontosabb, de napjaink legégetőbb kérdése, mivel jelentősen akadályozhatja a társadalmi-gazdasági versenyképességet.

Szerinte elképzelhető, hogy az infláció nem tér vissza a korábbi 2-4 százalékos szinthez.

A történelmi tapasztalatok alapján, és a gazdasági logikára hivatkozva azzal érvel, hogy az infláció középtávon a korábbi szinthez képest feljebb tolódhat, különösen olyan sokkhatások következtében, mint például háborúk vagy természeti katasztrófák. A kínálatcsökkenés, a reglobalizáció és a bizonytalanság is hozzájárulhat a magasabb inflációhoz.

A miniszter által a cikkben bemutatott strukturális tényezők Nagy Márton vélekedése szerint az egy számjegyű tartományban időben ragadóssá tehetik az inflációt. "Ha ez egy strukturális, elkerülhetetlen változás, akkor felmerül a kérdés, hogy meddig és milyen áron érdemes ellene küzdeni, mekkora társadalmi és gazdasági költséget fizettetnénk az elérhetetlen célért" - fogalmaz.

Úgy véli, hogy a költségvetési és szabályozói politika felértékelődik az infláció alakításában és felerősödik az inflációs cél meghatározásában is.

A miniszter is lát kockázatokat ezen a területen, érzékeny területnek tartja az inflációs várakozások és a jegybanki hitelesség ügyének kérdését. De mint írja: "a korábbiaknál egy magasabb inflá­ciós cél akár hitelesebb hosszú távú jövőképet mutathatna a gazdaság szereplői számára, akik ezt a szemléletet magukévá téve beépítenék várakozásaikba úgy, hogy közben a jegybanki hitelesség is új alapokra helyeződne."

Elindult a kamatcsökkentés – Mi lesz a forinttal és a hitelekkel? Az infláció kérdésével és a kamatkilátásokkal részletesebben is foglalkozunk szakmai eseményünkön.

Az árfelhajtó elemek kapcsán kiemeli, hogy az energia és a tőke azok a tényezők, amelyek tartósan felhajthatják az árakat. A globális zöldátállás komoly beruházásokat igényel, és a kormányzatok támogatják ezt a folyamatot. A tőke áramlása is új utakra terelődhet a globális világ átalakulása miatt, és ez befolyásolhatja a tőke elérhetőségét. A geopolitikai kapcsolatok szerepe is megnő a tőkekínálatban szerinte. A tőkepolitika politikai eszközként lesz használva, és ez hatással lehet a beruházásokra és a kamatlábakra.

Arról is ír, hogy a demográfiai hanyatlás – amit a zöldátmenet mintájára szürke vagy ősz átmenetnek is neveznek – szintén hozzájárulhat a tőke szűkösségéhez, de számos árnövelő hatása is lehet, még ha a fogyasztást csökkentve hűtené is az inflációt. Legnyilvánvalóbb mechanizmusként munkaerőhiány lép fel, ami béremelési nyomást okoz. A népességfogyással együtt jár az állam nyugdíj- és egészségügyi költségeinek emelkedése, ennek a finanszírozási igénye pedig szintén kiválthat inflációs nyomást.

Nagy Márton felvetése az inflációs cél feljebb tolásáról igen provokatív ötlet. Ez az első jelzés a kormányzat részéről, hogy az árstabilitás elérése nem prioritás a gazdaságpolitika számára. Egy ilyen lépésnek több kockázata is van, amit nyilván figyelembe kell venni a lépés előtt. Többek között a jegybanki hitelesség esetleges rombolását, amire az árstabilitási cél elengedésével jó esély van. Másrészt az árstabilitásnál (2-3%) magasabb inflációt a tapasztalatok szerint nem lehet fixen tartani, mert a várakozások instabillá válnak.



Ami szintén fontos, hogy a gazdaságpolitikai előnye sem nyilvánvaló az inflációscél-emelésnek. A várakozásokba gyorsan beépül az infláció elengedésének gazdaságpolitikai szándéka, ami miatt valójában egy növekedésösztönző "meglepetés keresleti sokk" az új céltól való további eltérést okozhatja, ami aztán egyenes út az infláció kontroll nélküli elszaladásához.

Fontos elem még, hogy jelenleg a magyar a legmagasabb inflációs cél a régióban: a lengyel és a román 2.5% +/-1.0%, a cseh 2 százalék, pluszmínusz 1 százalékos célsávval.