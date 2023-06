Újabb ütközet jön a két nagy jegybank kamatháborújában

A héten megint alig fél nap különbséggel tartja kamatdöntő ülését a Fed és az Európai Központi Bank (EKB). Ez pedig azt is jelenti, hogy ismét az euró-dollár árfolyamra lehet érdemes figyelni a következő napokban.

A magyar makrogazdasági naptár szinte az egész héten üres lesz, csak a hét közepén jön egy-két említésre méltó adat. A hétfői nap a nemzetközi színtéren sem ígérkezik izgalmasnak, hiszen csak a kínai külföldi tőkefektetések (FDI) helyzetét lehet kiemelni.

2023. június 12-18. makronaptár Magyar makrogazdaság június 13. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció június 14. szerda 8:30 KSH Építőipar ápr. június 14. szerda 8:30 KSH Ipar (részletes) ápr. június 14. szerda 8:30 MNB Havi fizetési mérleg ápr. június 14. szerda 8:30 MNB Előzetes statisztikai mérleg máj. Nemzetközi makrogazdaság június 12. hétfő 9:00 Kína FDI máj. június 13. kedd 8:00 Németo. Infláció máj. június 13. kedd 9:00 Spanyolo. Infláció máj. június 13. kedd 11:00 Németo. ZEW index jún. június 13. kedd 14:30 USA Infláció máj. június 14. szerda 11:00 EU Ipar ápr. június 14. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés június 14. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója június 15. csütörtök 4:00 Kína Ipar máj. június 15. csütörtök 4:00 Kína Kiskereskedelem máj. június 15. csütörtök 14:15 EU EKB kamatdöntés június 15. csütörtök 14:30 USA Kiskereskedelem máj. június 15. csütörtök 14:45 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója június 15. csütörtök 15:15 USA Ipar máj. június 16. péntek Japán Bank of japan kamatdöntés június 16. péntek 11:00 EU Infláció máj. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden Európában már felülvizsgált inflációs adatokat közölnek, illetve a német ZEW gazdasági hangulatindexre lehet érdemes figyelni. Az amerikai infláció azonban délután már első közlés lesz, így akár érdemi piaci reakciót is kiválthat, elsősorban az euró-dollár devizakeresztben.

A hét közepén jönnek a már említett magyar adatok, a KSH az építőipar számait és az ipari termelés részletes beszámolóját közli, emellett fontos lehet az MNB előzetes statisztikai mérlegének alakulása, melyből többek között a kormányzat aktuális likviditási tartalékáról is képet kapunk. Nem ez lesz azonban a szerdai nap legfontosabb adata, még magyar szempontból sem, hiszen este nyolckor jön a Fed szokásos kamatdöntő ülése, illetve Jerome Powell sajtótájékoztatója. Péntek délután a piac 75% esélyt adott annak, hogy az amerikai jegybank egyelőre nem emel tovább, hanem marad a jelenlegi 5-5,25%-os kamatszint, a maradék 25 százalék pedig egy újabb 25 bázispontos kamatemelés lehetősége.

A Fed ülésével sem lesz vége a hétnek, hiszen csütörtökön az EKB kormányzótanácsa is összeül, esetükben lényegesen nagyobb az újabb kamatemelés esélye, hiszen később kezdték a szigorítási ciklust. Emellett hajnalban érkezik a kínai ipari és kiskereskedelmi statisztika, a nap második felében pedig hasonló adatok jönnek a tengerentúlról.

A hét utolsó napjára is jutnak események, hiszen várhatóan magyar idő szerint péntek kora reggel a Bank of Japan tartja kamatdöntő ülését, délelőtt pedig az Eurostat publikálja a májusi inflációs adatokat. Utóbbi kapcsán jó eséllyel még a 21,5 százalékra csökkenő magyar drágulás is a kontinens csúcsán volt.

