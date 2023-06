Visszafelé sült el a kormány fegyvere, lépni kellett

Amint arról beszámoltunk , törvényjavaslattal rendezné a PB-gázpalackok piacán kialakult helyzetet Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos, fideszes országgyűlési képviselő. Ellátási problémák azonban nem csak a palackos, hanem a szintén a rezsicsökkentés hatálya alá tartozó nagyobb mennyiségű, tartályban történő lakossági értékesítés területén is jelentkeztek.

Ha nem éri meg eladni, akkor nem adják el

A hivatkozott problémát az okozza, hogy bár a palackos PB-gázra a villamos energiához és a földgázhoz hasonlóan szintén vonatkozik a rezsicsökkentés, de mivel a PB-gáz piaci/termelői ára az energiaválság hatására szintén alaposan megemelkedett,

a rezsicsökkentett áron történő értékesítés veszteséges tevékenységgé vált, ezért a kereskedők igyekeztek kibújni ezen kötelezettségük alól.

A forgalmazók ezt meg is tehették, mivel állami tulajdon nélküli önálló piaci szereplőként, egyetemes szolgáltatói kötelezettség hiányában, jogszabály alapján nem voltak kötelezhetőek a hatósági áras termék forgalmazására.

A földgázellátásról szóló törvény alapján a hatósági ár a 11,5 kilogrammos töltettömegű palackban történő PB-gáz értékesítésre vonatkozik, amit a kereskedők úgy kerültek meg, hogy áttértek a 10,9 kilogrammos, nem rezsivédett palackok magasabb áron való forgalmazására. Így a hatósági áras palackokból hiány alakult ki, de ellátási problémák nem csak a palackos, hanem a nagyobb mennyiségű, tartályban történő lakossági értékesítés területén is nagyobb számban jelentkezhettek.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény ugyanis hatósági ár alkalmazását írja elő PB-gáz tartályban történő lakossági értékesítése, valamint a vezetékes PB-gáz szolgáltatás ("falugáz") esetén is.

Értesüléseink alapján előfordult, hogy tartályos PB-gázt fogyasztó lakossági felhasználót több nagy, országos PB-gázkereskedő sem volt hajlandó kiszolgálni, arra hivatkozva, hogy csak jelentős veszteséggel tudnák értékesíteni számára az energiahordozót.

Olvasói jelzés szerint két olyan forgalmazó társaság is akadt, amely a piaci körülményekre tekintettel, illetve a szabályozásra hivatkozva azt közölte a lakossági felhasználóval, hogy magánszeméllyel nem tud tartályos szolgáltatási szerződést kötni, annak ellenére, hogy az illető egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági fogyasztó. Az egyik kereskedő egyszerűen megszüntette az értékesítés ezen formáját, közölve a fogyasztóval, hogy ha nem magánszemélyként szerződne, úgy lenne lehetőség az ellátási megállapodásra.

A helyzet annak ellenére alakult ki és érintette a védendő fogyasztónak számító nagycsaládos felhasználókat is, hogy a kormány kiemelt állami feladattá nyilvánította a lakosság ellátását.

A lakossági fogyasztó lapunknak írt levelében arról számolt be, hogy panaszával a helyi kormányhivatalt, illetve fogyasztóvédelmi, mérésügyi és bányaügyi hatóságot, a polgármestert, az Energiahivatalt (MEKH), valamint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát (SzTFH) is megkereste, azonban illetékesség hiányában mindegyiktől eltanácsolták. A helyzetet végül az oldotta meg, hogy a harmadik PB-gázt értékesítő vállalat hajlandó volt rezsicsökkentett áron is leszerződni a bajba jutott felhasználóval.

Levélben mi is megkerestük a fogyasztó által kifogásoltan eljáró tartályos PB-gázt forgalmazó társaságokat, valamint az érintett hivatalokat, és egyebek mellett megkérdeztük tőlük, hogy mennyiben lehet tömeges a szóban forgó eset, illetve hogy mit tehet az illető és melyik hivatalhoz fordulhat, azonban előbbiek nem reagáltak megkeresésünkre, utóbbiak válaszaiból pedig az derült ki, hogy egyik hivatal sem rendelkezik hatáskörrel a kérdésben.

Kiket érintett a probléma?

A statisztikai adatok alapján a palackos és tartályos PB-gázt használó magyarországi háztartások száma folyamatosan csökken. A legutóbbi hivatalos adatok szerint így is

több mint 700 ezer hazai háztartás rendelkezett palackos gázfelhasználással,

és bár a tartályos, illetve vezetékes PB-gázt használó háztartások országos aránya a teljes magyar ingatlanállományon belül elhanyagolható (KSH, 2017; MEKH, 2021), az érintett néhány ezer család számára létfontosságú a folyamatos ellátás.

Ezek a téli időszakban a fűtést is biztosító megoldások a palackos gázhoz hasonlóan jellemzően szintén azokban az alacsonyabb átlagjövedelmű térségekben fordulnak elő, ahol a vezetékes gáz nincs bevezetve, vagyis az itteni háztartásokat az átlagnál is érzékenyebben érinthette, ha a palackokat és a több köbméteres tartályokat csak magasabb, nem rezsicsökkentett áron tudják megtöltetni.

Jól jött az áresés a rezsicsökkentés eltörléséhez

A rezsicsökkentett árú palackos és tartályos PB-gáz ellátásban a problémák az energiár-krízissel párhuzamosan jelentkeztek. Azonban mivel a propán és a bután ára összefügg a finomított termékekével, ezért már 2022 tavaszán,

Ukrajna Oroszország általi megtámadása után néhány héttel közel évtizedes csúcsra emelkedtek,

nem úgy, mint a földgáz, amely csak tavaly nyár végére érte el a történelmi rekord magas szinteket. Azóta a bután és a propán ára nagy kilengésekkel ugyan, de 50-60%-kal csökkent, vagyis a piaci alapú árak kifizetése a lakossági fogyasztók számára is könnyebbé válhat, ami részben a kormány PB-gázpiacra vonatkozó intézkedésének időzítését is magyarázhatja.

Forrás: tradingeconomics

A részletes inflációs adatokból ugyanakkor az derül ki, hogy a PB-gázpalackok cseredíja az elmúlt hónapokban is rendületlenül emelkedett tovább kétéves mélypontra szakadó tőzsdei gázárak mellett is, és már 8180 forintba került. Közben a vezetékes földgáz egy köbméterének ára esik amiatt, hogy egyre több család fér be a rezsivédett fogyasztási határ alá, és májusban már „csak” 158 forint volt. A rezsicsökkentés, illetve -befagyasztás alkalmával 2013-ban 5150 forinton rögzített PB-gázpalack cseredíj a termelési, szállítási és egyéb költség okok miatt emelkedik.

Bármikor visszatérhet a szabályozás

Németh Szilárd június 6-án nyújtotta be a 11,5 kilogrammos töltettömegű PB-gázpalackokra és a lakossági tartályos PB-gázra vonatkozó rezsicsökkentést 2023. szeptember 1-jétől lényegében megszüntető törvényjavaslát az Országgyűlésnek "a szektor ellátásbiztonságának megőrzése és fogyasztóvédelmi szempontok érvényesítése érdekében". A hatósági árak kivezetésének szándékát a rezsibiztos azzal indokolta, hogy a 2013-ban bevezetett hatósági árakat a kereskedők a PB-gáz esetén "az utóbbi időben" a szabályok megkerülésével nem érvényesítik. (A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítását célzó törvényjavaslat nem érinti a vezetékes PB-szolgáltatást, vagyis az úgynevezett „falugáz” szabályozása nem változik.)

A hatósági árazás tehát megszűnik, de a törvényjavaslat alapján a jövőben ismét bevezetésre kerülhet, ha a MEKH úgy ítéli meg. Azon túl ugyanis, hogy "a lakossági felhasználók érdekeinek védelmében" a PB-gáz forgalmazóknak kötelezettsége lesz a jövőben az is, hogy rendelkezzenek a MEKH által kiadott engedéllyel,

a MEKH új feladatként folyamatosan figyelemmel kíséri majd a PB-gáz forgalmazói engedélyesek tevékenységét,

a forgalmazott mennyiségeket és az engedélyesek költségeit, valamint a hazai és nemzetközi piaci árszinteket, minderről pedig rendszeresen tájékoztatást tesz közzé. A hivatal piaci anomália észlelése esetén vizsgálatot kezdeményezhet, illetve jelzést adhat a Gazdasági Versenyhivatal számára, javaslatot tehet a miniszter részére hatósági ár, illetve kiszolgálási kötelezettség bevezetése érdekében, melynek értelmében „a forgalmazó nem tagadhatja meg a PB-gázpalack és tartály értékesítését, kivéve, ha annak objektív, a PB-gáz forgalmazótól független akadálya áll fenn.” A törvényjavaslat benyújtója szerint ezek az eljárások

garantálják a PB-gáz indokolatlan árazásának és az ellátásbiztonsági kockázat kizártságát.