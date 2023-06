A Fed után ma az EKB-n a sor: felfedheti terveit a jegybank

Tovább emelheti ma a kamatokat az Európai Központi Bank, miután a Fed tegnap a kamatemelés szüneteltetése mellett döntött. A mai döntést széles körben beárazták már, a kérdés inkább az lesz, hogy kapunk-e valamilyen utalást a jegybank jövőbeli terveire vonatkozóan. A tisztánlátást megkönnyíti, hogy megismerjük az EKB friss makrogazdasági előrejelzéseit is, az általuk várt makropályából következtetni lehet a kamatkilátásokra is.

A Federal Reserve tegnap szinten tartotta a kamatokat, ezzel egy 10 ülés óta tartó szigorítási sorozat szakadt meg. A Fed ugyanakkor nem állította le a kamatemeléseket, csak szüneteltette azt: a kamatokra vonatkozó előrejelzésükből kiderült, hogy még két további kamatemelést tartanak szükségesnek az inflációs cél eléréséhez.

A világ legfontosabb jegybankja után ma a második legfontosabb jegybank tart kamatdöntő ülést. Az Európai Központi Bank a piaci várakozások szerint ma 25 bázisponttal emelhet, ezzel az irányadó betéti kamat 3,5%-ra nőne. Tavaly nyáron a kamat még -0,5% volt, vagyis már eddig is jelentős, az EKB történetének legintenzívebb kamatemelése történt, ma pedig tovább szigoríthat a jegybank.

A 25 bázispontos emelés gyakorlatilag eldöntöttnek tekinthető, Christine Lagarde EKB-elnök már a legutóbbi, májusi ülésen is jelezte, hogy a jegybanknak még van tennivalója. Az akkori eseményen egyébként a jegybank sokkal óvatosabbá vált az előretekintő iránymutatásban, a jövőre vonatkozó kamatelőrejelzések egyre homályosabbak. Ez azért lehetséges, mert az EKB már nagyon közel van ahhoz az implicit kamatszinthez, amelyet saját maga számára kitűzhetett célul.

Így ma sem elsősorban a döntés, hanem a jövőre vonatkozó előrejelzés a kérdés.

A piac szerint az EKB még egyszer emelhet júliusban, ezzel a kamat 3,75%-on tetőzhet. Persze nem lehet előre biztosra venni, hogy a kamat valóban ott tetőzik majd, ahol azt a piac várja, és arról sem szabad elfeledkezni, hogy a szigorúbb jegybankárok még ősszel is szeretnék emelni a kamatokat. Ha az nem is történik meg, a júliusi kamatemelés nagyon valószínű, így nem lenne meglepő, hogy valamilyen jellegű utalást kapnánk ma erre vonatkozóan.

A jövőbeli kamatemeléseket alapvetően az inflációs folyamatok mozgatják. Akárcsak az USA-ban, az inflációs főmutató Európában is meredeken esik, a 10% feletti csúcsról már 6,1%-ra esett, az utóbbi hónapokban a dezinfláció a vártnál sokkal gyorsabb. A maginfláció viszont makacsabb, mindössze 5,3%-ra mérséklődött májusban az előző havi 5,6%-ról, azaz még mindig jelentős a kockázata az infláció magas szinten ragadásának.

Ezzel együtt már látszanak a nyomai az EKB kamatemeléseinek. A gazdaság télen is lelassult, de ez elsősorban még nem a kamatemelések, hanem az energiaválság eredménye, a gyáripari megrendelések visszaesése viszont már alighanem egyértelműen a kamatemelés hatása. A gazdasági kilátások az év második felére vonatkozóan nem túl jók, így az inflációs adatok mellett a monetáris politikai kilátásai szempontjából fontosak lesznek a beérkező ipari termelési és kiskereskedelmi eladási adatok is.

Az EKB makrogazdasági pályáját is megismerjük ma, közzéteszik a frissített GDP és inflációs előrejelzéseket. Ezek is árulkodóak lehetnek a monetáris politikai kilátásokra nézve, hiszen amennyiben a vártnál erősebb GDP-növekedést prognosztizál az EKB, miközben az inflációs előrejelzést nem mérsékli, az arról árulkodik, hogy az EKB közgazdászai nem készülnek szignifikáns lazításra a közeljövőben, és ez a 3,75%-is kamatpálya-tetőzésre vonatkozó várakozásokat is megingathatja.

Az Európai Központi Bank előrejelzései GDP-növekedés Előrejelzés 2022 2023 2024 2025 2023 március - 1% 1,6% 1,6% 2022 december 3,4% 0,5% 1,9% 1,8% 2022 szeptember 3,1% 0,9% 1,9% - Infláció Előrejelzés 2022 2023 2024 2025 2023 március - 5,3% 2,9% 2,1% 2022 december 8,4% 6,3% 3,4% 2,3% 2022 szeptember 8,1% 5,5% 2,3% - Forrás: EKB, Portfolio

A mai döntés piaci hatásai korlátozottak lehetnek. Egyrészt azért, mert az EKB vélhetően nagyon homályos előretekintő iránymutatást ad majd a bizonytalan kilátások miatt, másrészt az euró-dollár árfolyamot elsősorban a Fed kilátásai mozgatják, az EKB lépései az előző hónapokban látványosan kevés befolyást tudtak gyakorolni az árfolyamra. Persze ha a jegybank ma komoly meglepetést okoz, az hozhat piacmozgást.

Az EKB kamatdöntését ma 14:15-kor ismerteti, Christine Lagarde jegybankelnök pedig 14:45-kor tart sajtótájékoztatót. Az eseményről élőben tudósítunk.

