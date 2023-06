Tényleg lecseréljük az EU-pénzeket kínai tőkére?

A kormány az elmúlt időszakban egyre többször nyilvánult meg úgy, hogy az uniós források helyett a külföldi működőtőke beáramlásával érdemes biztosítani a magyar gazdaság tőkeigényét. A EU-támogatások és a külföldi működőtőke teljesen csereszabatosak, hiszen mindkettő külföldi devizában van és mindkettő vissza nem térítendő forrás - állítja. Ennél azonban a kép jóval árnyaltabb, és úgy tűnik, a kormány által hangoztatott álláspont inkább az uniós támogatásokról szóló tárgyalások kudarcát próbálja kisebb veszteségnek beállítani.

A közvetlen működőtőke (foreign direct investment, FDI) és az Európai Unióból érkező támogatás alapjaiban valóban nagyon hasonlítanak: mindkettő tőkeimport, vagyis külső fejlesztési forrásokkal látják el a gazdaságot. Innentől kezdve azonban a különbségek jóval látványosabbak.

Először érdemes árnyalni azt az állítást, miszerint az FDI és az EU-támogatás ugyanúgy vissza nem térítendő forrás. Az FDI-t valóban nem kell soha senkinek „visszafizetni”, de egyáltalán nem ingyenes forrás. A működőtőke profitelvárással érkezik az országba, vagyis a befektetése után nyereséget akar realizálni. És bár ez a profit újrabefektethető, de végső soron a tőketulajdonos megtérülést akar, a tapasztalatok szerint sok esetben bőven 10% felettit.

Hogy lássuk, igenis érdemi különbségek vannak a különböző tőkeformák között, egyszerűen képzeljük el az alábbi idealizált döntési helyzetet. Ha választhatnánk, hogy ugyanazt a termelő gyárat az ország külföldi támogatásból, külföldi hitelből, külföldi működőtőkéből, hazai adóforintokból építse-e fel, akkor gyorsan kiderülne, hogy ezeknek a beruházási döntéseknek az ára különböző. A tőke ára nemcsak a kamat, hanem bármilyen ellentételezés, a tőketulajdonos kezébe kerülő profit is. Megjegyezzük, hogy az árba az idecsábításért fizetett, sokszor igen jelentős állami támogatásokat is be kell számolni. Sőt, időnként az állam infrastruktúra-előkészítést és egyéb kiadásokat vállal magára, óriási összegekért. Ha csak a tőke így számolt árát tekintjük, akkor az FDI kifejezetten drága forrás. Ennek természetesen megvan az oka: a tőketulajdonosé a befektetési kockázat.

További különbség, ami a „csereszabatosságot” rontja, hogy az EU-forrás és az FDI befektetési célpontja eltér. Előbbi tipikusan hazai tulajdonú kis- és középvállalkozásokat céloz meg (legalábbis egy jelentős, például vállalkozásfejlesztési célú része), utóbbi pedig külföldi tulajdonú nagyvállalat forrása lesz.

Ami ennél is fontosabb, hogy ennek megfelelően egészen más célokat szolgálhat a kétféle tőke. Az FDI egyetlen célja a profimaximalizálás, és bár a kormányzat időnként tud saját (például foglalkoztatási) szempontokat építeni a megállapodásba, de így sem túlzás azt állítani, hogy az FDI teljesen önérdekvezérelt. Ezzel szemben az uniós támogatások programalapúak, a gazdasági célok mellett társadalmi szempontokat is figyelembe vesznek, és elviekben a tőkeallokáció sikerét nem egy-egy cég profitjával lehet mérni, hanem egy-egy társadalmi célhoz való közelebb kerüléssel. Ennek megfelelően a kétféle tőketípus elosztása teljesen eltérő. A külföldi működőtőke a tulajdonosok diszkrecionális döntése alapján érkezik (profit- és piacszerzési szempontok által motiváltan), az uniós forrást egy egész intézményrendszer, állami és magánszereplők sokasága oszt el, gondoljunk csak a pályázó cégekre, a pályázatírókra, a fejlesztési ügynökségekre, minisztériumi alkalmazottakra stb.

Látványos különbség, hogy a kétféle tőketípus eltérően hat az ország devizaellátottságára. Pontosabban, míg a közvetlen tőkebefektetés esetében teljesen piaci alapon, a kereskedelmi bankok bevonásával történnek a devizakonverziók, addig az uniós forrásokat a jegybank váltja le a kormány számára euróról forintra, ezért a devizatartalék növekszik. (Ennek áldásos hatásairól már írtunk.)

A fentiek alapján nem az a kérdés merül fel, hogy mennyire váltható ki az uniós forrás külföldi működőtőkével, hanem inkább az, hogy van-e egyáltalán a kétféle forrásnak olyan aspektusa, amiben hasonlítanak. Bár eddig olyan különbségeket soroltunk fel, amelyekben inkább az EU-támogatások előnyei domborodtak ki, természetesen szó sincs arról, hogy az egyik tőkeforma abszolút értelemben jobb, mint a másik. A közvetlen tőkebefektetés például látványosan hatékonyabban hasznosul, mint az EU-forrás. Utóbbi sokszor finanszíroz improduktív, túlárazott, sőt, a társadalmi cél szempontjából sem igazán jól teljesítő projekteket, az FDI viszont hatékony termelő üzemeket hoz létre. Kissé leegyszerűsítő, de általában elfogadott, hogy az uniós forrásoknak nincs kínálati hatása, csak keresleti oldalról húzza a gazdaságot, az FDI-nak viszont nyilvánvalóan van.

Az EU-forrás tehát „olcsóbb”, társadalmi célok szempontjából jobban finomhangolható, devizatartalék-növelő külső forrás, amelynek hatékonysága nem túl magas. A közvetlen működőtőke pedig önérdekvezérelt, profitorientált, hatékony és drága forrás a nagyvállalati szektor számára. Ebből is látszik, hogy egy hajdúsági akkugyárból sosem lesz fenntartható fejlődést támogató somogyi kkv-program - és fordítva.

Vagyis igen fals az az állítás, hogy a kieső EU-támogatásokat működőtőke-importból tudjuk pótolni, mert nagyon különböző típusú forrásokról van szó. A kormány egyébként megpróbálja stratégiai lépésként is keretezni az EU-forrásokról való leválást, ugyanis nem egyszerűen az uniós viták miatti forráselakadásra hivatkozik, hanem arra, hogy a gazdasági fejlődéssel nem válunk jogosulttá a támogatásra. Ez azonban még jóval messzebb van, mint ahogy a kormány sugallja, hiszen a támogatások többségét nem az ország, hanem a NUTS2 statisztikai régió kapja, és ezek közül még 4-5 belátható időn belül nem lép ki a támogatásra jogosult körből.

Mindezek alapján a tanulság, hogy nem érdemes csereszabatosságról, kiváltásról beszélni. Sokkal inkább az a helyzet, hogy a magyar gazdaságnak az uniós támogatásokra ÉS a külföldi működőtőkére is szüksége lehet, egyik hiányát pedig nem pótolja a másik.

Címlapkép: Getty Images