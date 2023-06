Az életben maradásért küzdenek az éttermek

A magas energiaárak továbbra is súlyos problémát jelentenek az éttermeknek, de a turisták elmaradása is gondot okoz. A házhozszállítás lassan növekedhet a következő időszakban: az emberek egyre drágábban vásárolnak, de nem azért, mert többet vennének, hanem azért, mert nagy az infláció. A forgalmat nagyban befolyásolja az, hogy a dolgozók mikor kapnak fizetést.

Kevesebb turista

„A vendégszám szerencsére csak kisebb mértékben esett vissza, ám a vendégek többsége sokkal jobban megnézi, hogy mire költi a pénzét. A drágább borok helyett az olcsóbbakat választják, három fogás helyett pedig megelégednek kettővel” – így próbálta meg érzékeltetni a jelenlegi piaci folyamatokat Semsei Rudolf, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének alelnökeként is dolgozó étteremvezető. A VakVarjú Éttermek tulajdonos-ügyvezetője szerint Budapesten belül is rendkívül változó a helyzet, mert a külvárosi éttermekbe alig jut el turista. A forgalom visszaesése ezért itt látványosabb.

„Nyáron a teraszos éttermek a többi egységhez képest természetszerűleg előnyben vannak, és nagyobb bevétellel kalkulálhatnak. Mivel épp turistaszezonban járunk, jelentős a külföldi vendégek száma az éttermekben, ám bizonyos nemzetek tagjai eltűntek a piacról. Nincsenek orosz turisták, és a pandémia előtti időkhöz képest kínai vendégből is még mindig kevesebb van” – részletezte a helyzetet Semsei Rudolf.

A rezsi a nagy gond

Mivel sok éttermes vállalkozó év végén, kényszerből belement az 1-2 évre rögzített, fixtarifás, többszörös energiaárakba a szolgáltatójával, ezért a talpon maradás érdekében minden lehetséges marketingfogást élesben tesztelnek a piacon, ami becsábíthatja a vendégeket.

Az egyik legfontosabb „marketingfogás” továbbra is a pozitív vendégélmény biztosítása, aminek lényeges eleme az állandó és magas minőség, az inflációnál kisebb mértékben emelt eladási ár és a vendégközpontú kiszolgálás – mondta Semsei Rudolf. Ha mindez megvalósul, a vendégnek legközelebb is mi jutunk eszébe, ha ismét étterembe szeretne menni.

Az általános piaci helyzet még mindig nem túl rózsás az energiaár-csapdával küzdő étteremtulajdonosok számára. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete nem tud olyan étteremről, ahol a fix szerződés ellenére a közműszolgáltató csökkentette volna az energiaárát. „Jelen helyzetben azok a vendéglátósok jártak jól, akik az áram esetében a hazai áramtőzsde árához kötötten kapták a villamosenergiát. Ők a mindenkori aktuális piaci ár alapján fizetik a számlát a szolgáltatónak” – zárta gondolatait Semsei Rudolf.

Jön a segítség

A következő hónapokban könnyen lehet, hogy megérkezik a segítség. Miután a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a magas áron fixált céges áramszerződésekbe való kormányzati beavatkozást sürgette a napokban, erős üzenetet küldött egy csütörtöki jogász konferencia keretében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, jövő heti kormányzati bejelentéseket vázolva.

A vállalatokat ki kell szabadítani a fixáras áramszerződések csapdájából, mert a magas árakon megkötött szerződések a gazdasági növekedést csökkentik, az inflációt pedig magas szinten tartják - hangsúlyozta a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton elmondta: a kormány már dolgozik a részleteken, hogy az áramkereskedőkkel megkötött szerződéseket felülvizsgálja, azokba szükség esetén beavatkozzon. Jelezte, hogy jövő héten bejelentések lesznek ezzel kapcsolatban.

Télen vékony volt a jég

Semsei Rudolf úgy látja, hogy a beszerzési árak elmúlt évben tapasztalt nagymértékű ingadozása a legtöbb terméknél lelassult, azonban továbbra is vannak olyan alapanyagok, amelyek ára folyamatosan emelkedik. Veres László és Veres Dániel, a Falatozz.hu társalapítói már arról beszéltek, hogy míg tavaly év végén az energiaárak, majd az alapanyag-árak drasztikus növekedése azt eredményezte, hogy a házhozszállító éttermek egynegyede kénytelen volt lehúzni a rolót, most fellendülés következhet.

Az év első hónapjaiban a visszaesés a fogyasztók rendelési szokásain is erőteljesen érezhető volt.

„A középső ársávba tartozó, árrugalmas ételek rendelése esett vissza a leginkább, míg az olcsóbb, kalóriadúsabb ételek – mint sültkrumpli, a hamburgerek vagy a palacsinta – rendelése megnövekedett, de ugyanez igaz a prémium kategóriás fogásokra is. Ezzel egyidejűleg csökkent a rendelések gyakorisága is, a kosárérték azonban az infláció miatt nőtt” – fejtették ki a cégvezetők.

„A február lehetett a mélypont. Mostanra letisztult a piac és akik talpon tudtak maradni, változtattak az étlapon, az áraikon vagy a szolgáltatásaik minőségén. Az elmúlt időszak a stagnálásé volt, de a nyárra egy kis fellendülésre is számítunk. Sok étterem újranyitott, sőt, most induló piaci szereplőkkel is találkozunk. A nyári időszakban az augusztus a legerősebb hónap, idén is ekkor várunk nagyobb forgalomnövekedést” – számolt be várakozásaikról Veres Dániel.

Dőzsölés a hónap elején

Az alapanyagárak számításaik szerint 40 százalék felett emelkedtek egy év alatt. Míg tavaly az átlagos rendelési kosárérték 4500 forint volt, az áremelkedés miatt ez jelenleg 5800 forint. Az áremelkedés jelentős része nem az éttermek, illetve a házhozszállításban érdekelt közvetítőcégek nyereségességét növeli, hanem inflációs költségként jelentkezik. Az éttermek csak óvatosan próbálnak meg árat emelni, mert nem akarnak vendégeket veszíteni.

A házhozszállításban a forgalomnövekedés minden hónap 1-től 10-ig felfelé ívelő - a fizetések megérkezésével -, aztán fokozatosan visszacsúszik. Hónap elején pedig újból több ételt rendelnek házhoz az emberek. Az is szembetűnő, hogy hóelején még a drágább fogásokat rendelik a fogyasztók, a hónap vége felé viszont már a menük és olcsóbb ételek vezetik a rendelési listát.

