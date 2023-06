Jönnek a kamatcsökkentések: vége a forint erejének?

Mivel az infláció végre csökkenésnek indult Magyarországon és év végéig 10 százalék alá eshet, a jegybank 2023 végére jelentős mértékben csökkentheti az irányadó kamatot. Ugyanakkor a várható lazítást a forint jelentősebb megrázkódtatások nélkül csak akkor tudja megúszni, ha az energiaárak nem emelkednek vissza jelentősen, a költségvetési hiány betartására figyel a kormány, az EU források érdemi részéhez belátható időn belül Magyarország hozzáférhet az EU Bizottság értékelése szerint is, valamint a piac elhiszi, hogy az MNB képes és hajlandó az inflációt tartósan visszaterelni a 2-4 százalékos célsávba 2025 elejére.

A Magyar Nemzeti Bank ugyan nemrég elkezdte csökkenteni, a jelenleg még 17 százalékon álló irányadó egynapos kamat továbbra is rendkívül magas. A Magyarországgal tradicionálisan egy csoportba sorolt

Lengyelországban 6,75 százalék,

a fejlettebb Csehországban 7 százalék,

az elmúlt években rohamosan növekvő gazdaságú Romániában pedig ugyancsak 7 százalék az irányadó ráta.

A magas kamatnak természetesen a legfontosabb oka az infláció: itthon jóval magasabb az áremelkedés üteme, mint az euróövezetben vagy akár a régiós országokban. Ugyanakkor a monetáris politikában a kilátások a lényegesek, és szerencsére ebből a szempontból végre bíztató folyamatok indultak el: a májusi inflációs adat bőven alulmúlta a várakozásokat, amivel sokkal valószínűbbé vált, hogy év végére 10 százalék alá csökkenjen az éves fogyasztói árindex.

A másik fontos, a kamatcsökkentések irányába mutató fejlemény tavaly tél óta látható: a gáz- és energiaárak trendszerű és jelentős csökkenése az idei év első hónapjaira (2021 júniusa óta először) pluszba lendítette a külkereskedelmi mérleget. Tavaly ősszel, az irányadó kamat emelésének elsietett befejezése és a rendkívül magas energiaárak miatt szükség volt az egynapos kamat hirtelen, jelentős megemelésére, ugyanakkor ez a nagyon magas szint ma már egyáltalán nem indokolt.

A fentieknek megfelelően a piac és az elemzők a következő hónapokra markáns kamatcsökkentésekkel számolnak.

Véleményem szerint a soron következő ülésen, valamint az ezt követő hónapokban a 13 százalékos alapkamat eléréséig ülésenként 100 bázispontos vágás várható az egynapos kamatban támogató piaci hangulat esetén, így a szeptemberi ülést követően lehet azonos a két kamatszint. Ezt követően év végéig további vágások várhatóak az egynapos kamatban, mely szerencsés esetben akár 10 százalék környékére eshet vissza. A kamatcsökkentések jövőre ugyan kisebb intenzitással, de tovább folytatódhatnak. A piac már egy ideje jelentősen alacsonyabb kamatokkal számol fél-egy éves időtávon a mai szinthez képest, ráadásul ezek a várakozások a májusi, kedvező inflációs adatok után tovább erősödtek.

A fentiek papírra vetve ugyan nagyon szépen hangzanak, de sok buktatója lehet ennek a történetnek, ami keresztbe tehet a markánsabb kamatvágásoknak. Az infláció alalakulását nyilván első helyen kell itt említeni, ugyanakkor szerencsére mintha ezen a fronton kezdenénk látni végre érdemi javulást. Az év végére 10 százalék alá csökkenő inflációs ráta a májusra vonatkozó adatközlést követően sokkal valószínűbbé vált. Más kérdés persze, hogy tartósan hol fog állni az infláció: a májusi, 0,9 százalékos hó/hó alapú szolgáltatási árindex, vagy a januártól áprilisig látott, végig 1 százalék fölötti hó/hó alapú maginflációs adatsor (ami májusban is csak 0,5 százalékra szelídült) finoman fogalmazva sincs összhangban az MNB 3 százalékos inflációs céljával. Emellett a kormány legutóbbi döntései a jövedéki adó és a kiskereskedelmi adó megemeléséről is felfelé mutató hatásokat jelentenek jövőre. De mivel a jelenlegi inflációs adat továbbra is 20 százalék fölött van, és a kiskereskedelmi forgalom is igencsak gyengélkedik, ezért a következő hónapokban minden bizonnyal markáns dezinflációt fog majd kimutatni a KSH.

A következő kockázati faktor egy régi ismerős, a gázár, ami az elmúlt hetekben újra emelkedésnek indult. Júniusban két hét alatt hatalmasat ugrott a földgáz ára a holland gáztőzsdén, és bár a legfrissebb árak még nagyon messze vannak a tavaly nyár végi horrorisztikus szintektől, Magyarország továbbra is masszívan kitett a földgázimportnak. Ennek megfelelően, ha további komolyabb emelkedést látnánk a gázárakban, az sokkal döcögősebbé teheti a szépen felvázolt kamatcsökkentési pályát.

Bár a hivatalos kormányzati kommunikációból az elmúlt bő egy évben már számtalanszor hallhattuk, hogy Magyarország rövid időn belül megállapodhat az Európai Bizottsággal az EU forrásokról, a tény az, hogy ez a mai napig nem jött létre. Májusban arról szóltak a hírek, hogy az úgynevezett horizontális feljogosító feltételek teljesítésével kapcsolatban most már tényleg közel a megállapodás, amivel a jelenleg blokkolt EU források egy jelentősebb része feloldásra kerülhet.

Jó lenne végre azt hallani, hogy az Európai Bizottság szerint is legalább ezeket a feltételeket teljesítette Magyarország, és hamarosan hozzájuthatunk a pénzekhez.

Amennyiben a megállapodás tovább késlekedik, és közben erősödik az a percepció, hogy Magyarország ezekre a pénzekre nem is feltétlenül számít, az sem a forintnak nem tenne jót, sem a további kamatcsökkentéseket nem segítené. Nagy Márton miniszter közelmúltbeli szavai, miszerint van élet EU források nélkül is, és az FDI befektetés jobb is, mint az EU-s forrás, ezeket az aggodalmakat erősítik.

További aggodalmat jelent a költségvetés állapota: a romló gazdasági helyzetben a bevételi oldal gyengélkedik, a magas infláció ellenére. A 2010-es években a kormány rendkívül üdvözlendő módon lecsökkentette a szürkegazdaságot, így szűkült az áfarés, illetve megtörtént az online számlázásra való áttérés, valamint az EKÁER rendszer is bevezetésre került.

Azonban ezzel a kormány kimerítette a bevételnövelés azon lehetőségeit, amelyek az explicit adókulcsok megemelése nélkül lehetségesek, így már csak – ahogy azt látjuk –, az adók megemelése maradt.

Ez azonban inflatorikus hatású, és ha további markánsabb adóemelések érkeznének, az az inflációs pályára, és így a további kamatcsökkentésekre sem volna támogató hatással.

Szerencsére az EKB és az amerikai Fed oldaláról némileg kevesebb kockázatot látunk. Mindkettő intézménytől további kismértékű szigorítást várok, ez azonban nem igazán tér el a piaci várakozásoktól. Annak a kockázata pedig alacsonynak tűnik, hogy a Fed, vagy az EKB még sokkal tovább emelje a kamatot egy ilyen gyors monetáris szigorítási kör után.

Csak hogy ne legyen vége a kockázatok felsorolásának, említést kell tennünk arról a közelmúltbeli kormányzati gondolatról is, ami az inflációs cél esetleges megemeléséről szól. Az MNB legutóbb 2015-ben módosított az inflációs célon (akkor vált hivatalossá a 2-4 százalékos toleranciasáv a 3 százalékos cél körül), így az inflációs cél felülvizsgálata egyébként nem lenne feltétlenül indokolatlan. Ugyanakkor a már eddig felsorolt tényezőket figyelembe véve az ötlet finoman fogalmazva nem hordoz jó üzenetet: a magas infláció ellen esetleg nem is kell annyira keményen küzdeni, mivel a „túlzott küzdelem” (a túl magas kamat) felesleges, ha az inflációs cél úgyis magasabb.

Ha a téma esetleg napirenden maradna, az a forint további gyengülését okozhatja, különösen akkor, ha a piaci szereplők azt látják, hogy az MNB „meghajlik”, és a vártnál erőteljesebb kamatcsökkentésekbe kezd.

Elég sok kockázat övezi a várt kamatcsökkentési pályát tehát, mindez pedig a forint árfolyamában is lecsapódhat. Ráadásul ha a fenti kockázatok nem is léteznének, akkor is elmondható lenne, hogy az érdemben 370 alatti, euróval szembeni forintárfolyam fundamentális oldalról már nagyon erősnek tekinthető. Az elmúlt években sokkal nagyobb volt a hazai infláció, mint az euróövezetben, ez pedig a június első felére kialakult szinteknél gyengébb egyensúlyi árfolyamot indokolna. A sok kockázat miatt az MNB minden bizonnyal figyelni fogja a piaci folyamatokat, azaz markánsabb forintgyengülés elbizonytalanítaná a kamatcsökkentési folyamatot. A forintnál mindez az elmúlt hónapokban látott, viszonylag alacsony volatilitás megemelkedésére, és inkább gyengébb, mint erősebb forintárfolyamra utal a következő hónapokban. Ugyanakkor a tavalyi árfolyamszintek visszatérésére egyelőre nem számítok: ehhez jelentős hibának, vagy a külső körülmények jelenleg nem várt mértékű változásának (pl. az orosz-ukrán háborúban, vagy az energiahordozók áraiban) kellene bekövetkeznie.

Címlapkép: Shutterstock