Napokon belül jön az új törvény, ami miatt tanárok ezrei hagyhatják el a pályát

A "pedagógusok új életpályájáról" néven futó , a magyar köznyelvben csak státusztörvényként elhíresült új oktatási jogszabályt július elején fogadhatja el az Országgyűlés. A törvényjavaslat a jelenleginél magasabb fizetéseket ígér, viszont akár 180 napra is egy másik intézménybe vezényelhetővé teszi a pedagógusokat, 30-50 kilométeres körzetben. A szakszervezetek felmondási hullámtól tartanak.

A rendkívüli parlamenti ülésszak végéig elfogadják a státusztörvényt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a visszamenőleges béremeléssel kapcsolatban annyi pontosítást tett, hogy bár ezt januárig ígérte a kabinet, ha megérkeznek az uniós források, de elképzelhetőnek tartja, hogy ezt felül kell majd vizsgálni. A miniszter közölte az is, hogy nem számol tömeges felmondással a kormány a pedagógus szakmában, még azzal együtt sem, hogy míg a tanárok száma 14 százalékkal csökkent az elmúlt időszakban, addig a diákoké 3 százalékkal.

Teljesen egyetért a kormány a további béremelés szükségességével, de általános tanárhiány nincs, inkább földrajzi értelemben van hiány bizonyos területeken

– érvelt Gulyás Gergely. A törvénytervezet esetleges további módosításaival kapcsolatban nem foglalt állást a kormány részéről. Azt viszont közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy 2030-ig 7000 milliárd forintot fog költeni a kormány a pedagógusok béremelésére. Ebből mintegy 800 milliárdot fizetne az Európai Unió.

A kormány ezek szerint a pénzügyi fedezet 11-12 százalékát várja az Európai Uniótól, holott az elmúlt hetekben, hónapokban vissza-visszatérő érvelés volt a kabinet részéről, hogy az EU jóváhagyása és az uniós pénzek szükségesek a tanárok béremeléséhez. A Belügyminisztérium még egy június 4-i közleményben azt írta, hogy amikor megérkeznek az uniós források, a kormány tervei szerint az első ütemben 561 ezer forint, jövőre 681 ezer forint, 2025. januárjában pedig 800 ezer forint lehet a pedagógus átlagbér. A belügyi tárca akkori állítása szerint idén, januártól 10 százalékos béremelést előlegezett meg a kormány.

A státusztörvény tervezete pedig a jelenleginél érdemben magasabb jövedelmet ígér az oktatásban dolgozók számára. A jogszabálytervezet a következő, bruttó bérekkel kecsegtet:

Gyakornokesetén a kormány által rendeletben megállapított összeg.

Pedagógus I.esetén 410 ezer forinttól 1 millió 65 ezer forintig.

Pedagógus II.esetén 430 ezer forinttól 1 millió 135 ezer forintig terjedhet.

Mesterpedagógusesetén 520 ezer forinttól 1 millió 365 ezer forintig terjedhet.

Kutatótanáresetén 640 ezer forinttól 1 millió 470 ezer forintig terjedhet.

Nagy ugyanakkor a bizonytalanság, hogy ezek a fizetések milyen teljesítmények vagy kritériumok teljesülése alapján érhetőek el. A havi illetményt a munkakör ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség melletti, a kinevezésében feltüntetett további, munkakörében hasznosítható szakképesítés, szakképzettség idegennyelv-ismeret megléte befolyásolja.

A fizetéseket három év alatt fokozatosan emelnék meg az ígéretek szerint. Ugyanakkor könnyen lehet, hogy egy ideig még nem emeli meg kifejezetten magas szintre a kormány a béreket, hiszen a tervezet egy másik pontján arról írnak, hogy a "garantált illetmény (pótlékok nélküli illetmény, munkavállalók esetén alapbér) és az ágazati szakmai pótlék együttes összege nem lehet kevesebb", mint a fenti intervallumok alsó határa. Ez pedig igencsak csekély mértékű béremelést jelentene a mostani bérszinthez képest – ráadásul azok a bérek (a sáv teteje), amelyek korábban még vonzónak tűntek, a vágtató infláció miatt egy-két év múlva már közel sem lesznek olyan jók. A közel egy évtizeddel ezelőtti bérrendezés kapcsán az volt a gond, hogy az akkor vonzóbbnak tűnő béreket befagyasztották (a 2014-es minimálbért meghatározva, mint illetményalap).

A frissen közölt bérintervallum alsó határa pedig alig haladja meg a Pedagógus I. és II. szinten lévő munkavállalók mostani, pótlékkal együtt értelmezett fizetését. Sőt, több évtizedes tapasztalattal és több minősítéssel most is magasabb a bruttójuk a tanároknak, mint a státusztörvény intervallumának alsó széle. Így mondhatjuk, hogy valójában az EU-pénzek érkezésétől függ a tanárok bére: ha nem jönnek források Brüsszelből, akkor csekély lesz a béremelés, ha jönnek, akkor viszont érdemi növelésben bízhatnak.

A törvénytervezet szerint a szabad felhasználású munkaidőben a munkavégzés helyét a pedagógus jogosult meghatározni. Ugyanakkor a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a kötött munkaidőben a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményben, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie. Ennek során indokolt esetben mérlegelési jogkörében a szabad felhasználású munkaidő tekintetében is előírhatja az intézményben történő munkavégzést.

Vagyis ha a közalkalmazotti státusz elvesztése után a Köznevelési Foglalkoztatotti Jogviszony hatálya alá kerülnek, akkor nemcsak az elnevezés lesz más, a hozzákapcsolódó jogok és kötelezettségek is. A szakszervezetek szerint könnyebb lenne megindokolni a tanárok számára a kötelező helyettesítést, az adminisztrációs pluszmunkákat, sőt, még azt is, hogy a kötelező tanórák megtartása után hol fejezze be a pedagógus a munkanapját.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, aki július 1-től az érdekvédelmi szervezet megválasztott elnöke, a Portfolio megkeresésére azt mondta, hogy az 1 millió forint fölötti fizetések ígérete nála a népmesei kategóriába tartozik. A Pedagógusok Szakszervezete szerint nemcsak a béremelés elmaradása, hanem a munkaterhelés és a kiszolgáltatottság érzése is sok, eddig kitartó tanárt a pályája elhagyására ösztönözhet.

Akár 6-8000 kolléga is felmondhat, ha a státusztörvény életbe lép. Sok kollégának lett elege a kiszolgáltatottságból

– érzékeltette a helyzet komolyságát Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke.

A szakszervezetek által szorgalmazott kötelező heti 22 óra helyett a kormánypárti módosító javaslatban előterjesztett heti fix 24 tanítási óra azt jelenti, hogy a helyettesítésekkel a gyakorlatban ennél is többet tanítanak a pedagógusok, így még többet kell dolgozniuk a tanórákra felkészülés, a dolgozatok javítása és más adminisztrációs feladatok miatt. A munkáltató ráadásul azt is előírhatja, hogy a tanításon kívüli munkákat is kötelezően az iskolában végezzék el, holott erre lehetőség volt otthoni munkavégzés keretében.

Nem mintha normális lenne, hogy egy tanárnő másodállásban takarításból él, vagy különórák adásából, de ezek nélkül még nehezebb lenne a kollégák megélhetése

- mondta Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.

Ez így nem megy, arról nem is beszélve, hogy a státusztörvény szerint járáson belül egy pedagógus 180 napra átvezényelhető másik iskolába. A törvénytervezetből kikerült a rendkívüli felmentésről szóló részből, hogy súlyos, jelentős kötelezettségszegés esetén lehet valakit elküldeni. Ehelyett csak annyi szerepel benne, hogy jelentős kötelezettségszegés esetén. Ha valaki 5 percet késik egy tanóráról, akkor az minek számít majd a tankerületi igazgató szemében? – adott egy másik megközelítési pontot Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.

A szakszervezeti vezető szerint vissza kellene vonni a törvénytervezetet, mert új jogállásról szóló törvényt pénzügyi támogatásért cserébe biztos, hogy nem kért az Európai Unió.

Nagy Erzsébet megemlítette azt a furcsaságot is, hogy indokolt esetben, a tanév akár július 15-ig meghosszabbítható. „Az iskolák döntő többségében nincs légkondicionáló. 36-38 fokban ugyan hogyan lehetne tanítani, vagy arra kötelezni a diákokat, hogy ugyanúgy koncentráljanak és figyeljenek, mint az év más szakaszaiban” – tette fel a költői kérdést Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.

A munkaterheléssel kapcsolatban egyébként egy másik érdekessége a törvénytervezetnek, hogy ugyan évi 60 órában maximalizálták a helyettesítési tanítások számát, de a jogszabálytervezet azt is megemlíti, hogy „ha a feladatellátás más munkaszervezési eszközökkel nem oldható meg, a pedagógus számára a munkáltató a munkakörére irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő a) felső határáig bármely okból, b) felső határának legfeljebb 110 százalékáig kizárólag eseti helyettesítésre egyoldalúan rendelhet el többlettanítást.

A szakszervezetek szerint a pedagógusok, oktatók bérének azonnali, januárig visszamenőleg történő megemelésére lenne szükség, és arra, hogy azonnali, 30 százalékos fizetésemelést kapjon minden nevelést-oktatást segítő és technikai dolgozó az iskolákban. Bérgaranciát is szeretnének a tanári fizetések értékállóságának megteremtésére, és arra is, hogy a túlmunkákat fizessék ki.

Ha a pályán maradt tanárokat szeretné az oktatásban tartani a kormány, mindenképpen szükség van a munkaterhek csökkentésére és a bérek érdemi emelésére

- mondta Totyik Tamás.

A vidéki iskolákban dolgozók sokszor másodállást sem tudnak vállalni, mert nincs semmilyen munkalehetőség, így családjuk anyagi támogatása nélkül nem tudnának megélni. Az sem normális azonban, hogy a matek-, kémia- vagy biológiaszakos tanárok 30 százaléka magánórákat ad, hogy eltartsa magát és családját. A pedagógusok jelentős része ráadásul már 50 év feletti, miközben kevesen kezdik el ezt a pályát, még kevesebben maradnak ennél a hivatásnál” – részletezte a gondokat Totyik Tamás. Ezen felül világos bértáblát, a többletmunkák méltányos anyagi elismerését szeretnék, illetve azt, hogy nagyobb legyen a tanárok oktatási szabadsága.

140 ezer pedagógus van, 5 éven belül 25 ezren nyugdíjba mennek. Ha még többezren felállnak ősszel, az még inkább többletterhet jelent majd az iskolákban tovább dolgozó kollégáknak

– egészítette ki a jelenlegi képet Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.

A két, oktatási dolgozókat tömörítő szakszervezet korábban kezdeményezte a kormánynál a sztrájkbizottsági ülés összehívását. Ezt az egyeztetést június 19-ére tűzte ki az államtitkár, de a két szakszervezeti vezető utóbb közölte: érdemi eredmény továbbra sem született. Így újabb tiltakozó akciókat helyeztek kilátásba, ha a parlament elfogadja a státusztörvény-javaslatot július elején.

