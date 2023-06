A kényelmes világ elmúlt és nem jön vissza - Ha nincsenek dolgozók, cégek vonulhatnak ki Magyarországról

Az a várakozásunk, hogy a következő 5-6 évben ki fog alakulni egy 500-600 ezres mínusz a hazai munkaerőpiacon három tényező miatt - vetítette előre a Portfolio-nak adott nagyinterjújában Zakor Sándor. Az üzletemberrel egyszerre beszélgettünk Magyarország legfontosabb munkaerőpiaci trendjeiről, valamint az MTK terveiről és a profi fociról. Zakor Sándor ugyanis a legnagyobb hazai munkaerőkölcsönző cég, a Prohuman, valamint az NBI-be visszajutó focicsapat tulajdonosa. Úgy vélekedett, hogy lehetnek még belső tartalékai a magyar munkaerőpiacnak, de az sem fenntartható, hogy bizonyos országrészek kiürülnek. Ebből a szempontból Debrecen most tipikusan egy állatorvosi ló. Mindezek mellett szóba került a külföldről érkező munkaerő kérdése is, valamint a magyar bérszint. A vállalkozó úgy vélekedett, hogy a hazai béreknek le kell követniük a konkurens országokban tapasztaltat, mert egy idő után Magyarország nem lesz vonzó célpont a külföldi munkavállalók szemében, Romániával szemben például teljesen megszűnt a bérkülönbség. Arra is figyelmeztetett továbbá, hogy a tartós munkaerőhiány csökkenti az ország versenyképességét, fennállhat ugyanis ilyenkor az a veszély, hogy egy termelő cég más országba települ át. A cégcsoport tervei között megemlítette a tőzsdére lépést és ezzel kapcsolatban konkrét elképzelése is van Zakor Sándornak, aki már két fiatalabb társának adta át a magyarországi tevékenység operatív írányítását. Az MTK egy szerelemprojekt, melynek kapcsán azt vallja: ha valaki azt mondja, hogy ebből pénzt lehet csinálni, az hazudik.

Kezdjük a legelején, miből lett mára a Prohuman névre hallgató cégcsoport, honnan indult a történet?

1996-ban végeztem a Közgázon, és akkor alapítottam meg két társammal közösen az első vállalkozásomat, ami a Prohome marketing ügynökség volt. Azóta is ezt a társaságot építem, soha életemben nem dolgoztam máshol. Korábban egy merchandising, field work ügynökség voltunk, a 90-es években ugyanis bejött Magyarországra rengeteg nemzetközi reklámügynökség, és kellett nekik olyan vállalkozás, aki a napi megvalósítás szintjén kiszolgálta az igényeiket. Annak idején mindent csináltunk, a hoszteszmunkáktól kezdve szórólaposztáson át ingyenes kiadványok postaládába történő terjesztéséig. Együtt fejlődtünk a piaccal: amire volt piaci igény, arra megoldást szállítottunk. Talán az közös vonás az összes cégemben, hogy mindig emberekkel foglalkoztam. Mindegy, hogy diákmunkásokat kellett toborozni, munkavállalókat kölcsönözni, oktatási portfóliót kidolgozni vagy labdarúgó akadémiát fejleszteni, a középpontban mindig az emberek állnak - ahogy az MTK-ban is emberekkel foglalkozunk.

Mekkorára nőtt mára ez a vállalatcsoport?

A nulláról indultunk, és

2022-ben a csoport közel 115 milliárdos bevételt ért el,

az eredeti, marketing-, rendezvény és promóciós tevékenységhez kapcsolódó vállalkozásaim ezen felül mintegy 15 milliárd forintot hoznak. Még mindig működik reklámügynökségünk, a field marketing ügynökségünk, van egy kontaktcenterünk, néhány kisebb startupbefektetés, és ami most a szerelemgyerek, az egy kompetenciaalapú alkotópedagógiai fejlesztés.

Ez pontosan mit jelent?

Ez egy olyan oktatási projektcsomag, amely egyben munkaerőpiaci kompetenciamérés, kompetenciatérkép-készítés is, és amely segítséget nyújt a köznevelésben a pályaorientációhoz, vagy a szakképzésben, felnőttképzésben akár a munkavállaló kiválasztásához is. Használjuk a fociakadémián is, fejlesztettünk hozzá tananyagot, amely kimondottan a döntés-előkészítést, problémamegoldást támogatja számos egyéb munkaerőpiaci kompetencia, mint a kommunikáció, kreativitás stb. mellett. Hiszen a Sándor Károly Labdarúgó Akadémián is elsősorban embereket nevelünk és készítünk fel a felnőtt életre. Ezen túlmenően főleg a hátrányos helyzetű, leszakadó családok gyermekei esetében nyújt igazán érdemi segítséget, akiket például a jelenlegi iskolai rendszer kilök, mert nem tud kezelni. Őket bizonyos kompetenciák fejlesztésével és sikerélmények révén igyekszünk visszavezetni az oktatás-képzés, majd a munka világába.

Ezzel a céggel tavaly nyertünk egy európai díjat a Google-nél, amely támogatásból hazai gyermekotthonokban csináltunk fejlesztő programokat 400 tanulónak.

Sikerült körülbelül 50 olyan tehetséges gyereket azonosítani, akiket a program keretében megpróbálunk a munkaerőpiacra bevezetni, amikor eljön az ideje, és ehhez további támogatást is kaptunk a Belügyminiszérium Gondoskodáspolitikai Államtitkárságától.

Ha már így belevágtunk mikroszintről, akkor tegyük ezt tisztába makro szemszögből: ők azok többek között, akik az országon belüli munkaerőtartalékot adják?

Ma Magyarországon 3,5 százalék a munkanélküliségi ráta, ami a gyakorlatban 100-150 ezer embert jelent. Ezeknek az embereknek egy jelentős részét szinte lehetetlen visszavezetni a munkaerőpiacra. Másik részük pedig éppen két munkahely között van. Közben azt sem szabad elfelejteni, hogy tisztán

demográfiai okokból kifolyólag évente mintegy 100 ezer fővel csökken a munka világába belépők száma.

A másik érdekes munkaerőpiaci trend a digitalizáció által vezérelt: ez főleg a társadalom hátrányos helyzetű rétegeit érinti. Ők azok, akik jelenleg még tudnak dolgozni, de hiányoznak egyes alapvető kompetenciáik, ami miatt 4-5 év múlva ki fognak esni a munkaerőpiacról abban az esetben, ha nem vehetnek részt valamilyen fejlesztő programban. Vegyük például azokat, akik most még ott ülnek vagy állnak egy csomagolóüzemben a szalag mellett, de akár már a közeli jövőben úgy kell majd kezelniük a gyártósort, hogy nem nyúlhatnak a szalaghoz, a munka nagy részét robotok végzik majd, és a munkavállalónak a digitális kezelőpanelt kell állítania.

Elveszíthetik a munkájukat a munka tartalmának változása miatt és ők is hiányozni fognak a munkaerőpiacról, ezáltal még feszesebbé válhat az?

Nagyon sok ember,

aki korábban megfelelt a szalag melletti munkára, az új helyzetben érdemi kompetenciafejlesztés nélkül nem lesz már alkalmas arra.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem országspecifikus probléma, az OECD-országokra is igaz, hogy a munkaerő jelentős, 30-50 százaléka érintett lesz a következő években. Ez főleg abból fakad az érintett munkavállalók esetében, hogy olyan alapkompetenciáik elégtelenek , mint a szövegértés. Sokan gyakorlatilag funkcionális analfabéták. Ettől egész Nyugat-Európa is szenved, persze jelentős szórással az országok/régiók között. Azon dolgozunk, hogy tudatosan azonosítsuk ezeket az egyéneket, és fejlesszük a hiányzó kompetenciáikat. Az a célunk, hogy ehhez készítsünk különböző, innovatív pedagógiai-módszertani anyagokat. Az alapkompetenciákkal nem rendelkezők fejlesztése nagyon fontos feladat, mert ha nem figyelünk oda, akkor emiatt is nőhet a munkanélküliség.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Vagyis lehet egy olyan időszaka a magyar gazdaságnak, amikor egyszerre nő a munkaerőhiányos állapot, és a munkanélküliség.

Igen,

egyre drámaibbá válik majd az munkaerőpiaci kettősség,

hogy egyszerre vannak jelen tömegesen betöltetlen munkakörök, valamint munkát kereső emberek tömegei, viszont a két halmaz nem fedi egymást. Azt is látni kell, hogy mindeközben a népesedési alaptrendek csökkentik a munkaerő-kínálatot, a Magyarországra települő új beruházások viszont folyamatosan növelik a munkaerő keresletét. Ezt a folyamatot csak részben képes ellensúlyozni az automatizáció, robotizáció, illetve a mesterséges intelligencia.

Egyetért azokkal a kormányzati prognózisokkal, miszerint a következő években a magyar munkaerőpiacról hiányozhat 500 ezer ember?

Az a kényelmes világ elmúlt és nem is fog már visszajönni, amikor egy vállalkozó kiragaszt egy hirdetést, besétál erre pár ember, és a cég felveszi a megfelelőt közülük.

A megfelelő minőségű munkaerő hiánya bele van kódolva az egész folyamatba.

Várakozásunk szerint a bázistrendek mellett a következő 5-6 évben ki fog alakulni egy 500-600 ezres mínusz a hazai munkaerőpiacon,

a fenti három tényező miatt. Erre pedig megoldást kell találni, mégpedig legelső sorban értelemszerűen helyben, vagyis a magyar munkavállalókat előnyben részesítve. Maradtak is belső tartalékok, a diákoktól és a kismamáktól kezdve a megváltozott munkaképességűeken át a nyugdíjasok önkéntes visszafoglalkoztatásáig, de ezek a tartalékok erősen korlátozottak, és csak bizonyos mértékben növelhetők a fent említett kompetenciafejlesztő beavatkozások révén. Tapasztalatból beszélek, a Prohuman minden követ megmozgat, minden foglalkoztatható csoportot megcéloz, minden térségben, hogy magyar munkavállalókat találjon. Ugyanakkor

az sem fenntartható, hogy kiürítjük az ország bizonyos területeit, és minden munkaerőt elhozunk, hiszen azok a települések el fognak néptelenedni, felborul az ország demográfiai térképe.

Most jól láthatóan az a beruházás-ösztönzési cél, hogy az ország olyan részeire érkezzenek az új beruházások, ahol még van szabad munkaerő. De egy idő után ez is kiegyenlítődik, mert sehol sincs végtelen szabad tartalék. Mindenhova kell majd pótlás, vendégmunka formájában: Debrecenbe nagyobb kell majd, mint Békés megyébe, Pécsre vagy Szegedre. Debrecen most az állatorvosi ló, mert ez a komplex fejlesztés magával hoz számos más kihívást: nem minden külföldi munkavállaló lesz a szalag mellett dolgozó munkás, ezeknek a gyáraknak ugyanis van menedzsmentje, egy középvezetői réteg, ennek egy része családdal együtt érkezik. Meg kell oldani a szállást, óvodai, iskolai elhelyezést a gyerekeiknek. Csak hogy egy gyakorlati példát említsek: angolul beszélő fodrászt stb. Rengeteg olyan probléma merül fel, ami korábban egyetlen városban sem. Mindez úgy, hogy a beruházások egy része már elindult.

A digitalizáció, a robotizáció, a mesterséges intelligencia valamilyen szintig csökkenteni fogja az élőmunka iránti igényt,

de ezek eleve nagyon korszerű gyárak lesznek, hatékonyan termelnek, a sok emberre egyszerűen a hatalmas termelő kapacitás miatt van szükségük. Ezt már nem lehet sokkal jobban robotizálni. Vannak olyan határok, amiket nem lehet átlépni. Azt is látni kell, hogy ezekre a munkákra nem lehet akárkit beállítani, egy kismama nem fog tudni elmenni 8 órában dolgozni egy gyárba, egy megváltozott munkaképességűtől sem várható el a nehéz fizikai munka sem. Lehet, hogy van még pár 10 ezer ember, akiket oktatással fel lehet húzni egy bizonyos szintre, de nagy tömegekben ők sem állnak rendelkezésre. Ideális lett volna, ha a környező országokból tudunk hozni embereket, de Ukrajnából nem lehet, a férfiak nem tudják elhagyni az országot a háború miatt, a többi országnál pedig sajnos megszűnt a bérelőnyünk.

Már nem vonzó a magyar bérszint?

Nem, hiszen Romániával szemben teljesen megszűnt, Szerbiával szemben minimális, 20 százalék alatt van a bérkülönbség. Romániából például rengetegen elmentek dolgozni, 22 millióról 16-ra csökkent a népesség, de ők nem ide akarnak jönni, hanem Nyugat-Európába, sokkal magasabb fizetésért. Az a probléma, hogy

még az ázsiai munkavállalók esetében is meg kell küzdeni azért, hogy egyáltalán találjunk megfelelő embereket.

Ez nem egy olyan puffer, ami könnyedén elérhető számunkra. Volt egy előnye az országnak, amikor a kormányzat létrehozta az egyes EU-n kívüli országokból a munkaerő behozatalát gyorsító szabályt. Ekkor a régióban nekünk volt a legjobb a szabályozásunk. Időközben azonban ez a szabályozás sok országnak megtetszett, és gőzerővel dolgoznak ezen a németek, az osztrákok, illetve a kelet-európai országok egy része már át is vette a szabályozást, mert ugyanazokért az emberekért küzdünk.

Kikért folyik a legnagyobb verseny?

Ott van a Fülöp-szigetek mint forrásország, ami közel-ideális, hiszen a filippínók alapvetően beszélnek angolul, fiatalok, és egy 100 milliós országról beszélünk, viszonylag magas munkanélküliséggel. Az, hogy onnan elhozzunk 50-100 ezer embert, nem okozhatna problémát egészen addig, amíg be nem szállnak az értük folyó harcba a románok, csehek, németek, japánok. Szemléltetésképpen mondom: Japánba 3 millió ember megy a Fülöp-szigetekről. Olyan szereplőkkel versenyzünk, akik majdnem mind jobb feltételeket biztosítanak. A Közel-Kelethez képest persze vonzóbbak vagyunk, jobbak a munkakörülmények, viszont a bérek szempontjából nagyon komoly hátránnyal indulunk ebben a nemzetközi versenyben. Iszonyatosan sok munka lesz megtalálni azokat az országokat, ahonnan biztonságosan tudunk behozni a hazai igényeknek megfelelő munkaerőt.

Mik a tapasztalatok a harmadik országból érkező munkavállalókkal kapcsolatban?

A munkamorál kiemelkedő az ázsiai munkavállalóknál. Minimális a fluktuáció, nagyon kevés a betegszabadság, és bizonyos szempontból a magyar munkavállalókra is pozitív példaként hatnak – a tapasztalat szerint a jó példa ragadós. Lassan globális szinten vagyunk kénytelenek versenyezni ezekért a keresett munkavállalókért, a küzdelem élesedik.

Előbb-utóbb nekünk is le kell majd követnünk a bérekkel a konkurens országokat, mert egy idő után nem leszünk versenyképesek.

Nemcsak az a gond, hogy nem tudunk majd új befektetéseket behozni, hanem a meglévő termelő beruházások megtartása is gondot okozhat a megfelelő munkaerő hiányában. Az új befektetések esetén pedig felértékelődtek a munkaerőpiaci feltételek.

A tartós munkaerőhiány csökkenti az ország versenyképességét, és ha egy vállalat sokáig nem talál megfelelő számban munkaerőt, meghozhatja a fájdalmas döntést, hogy áttelepíti a termelést más országba vagy térségbe.

Ez pedig magyar munkahelyeket, sőt a beszállító láncokat, végső soron a magyar vállalkozások megrendeléseit is veszélybe sodorja.

Hogy állunk a belső tartalékokkal regionális szinten?

A Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza hármas gyakorlatilag megtelt, vagyis nincs elegendő munkaerő. A nagyberuházások mellé mindig érkezik egy 5-10-szeres beszállítói kapacitás, amely szintén felszívja a munkaerőt. A Békés megyeiek még be tudnak szállítani Debrecenbe, Nyíregyházára, de

a klasszikus értelemben vett Kelet-Magyarország megtelt. Felkészül Baranya, Somogy, ahol még vannak tartalékok, de szép lassan elfogynak a területek, ahova még lehetne menni.

Például Mohácson is van olyan ügyfelünk, aki rendkívül nehezen talál új munkaerőt. A következő években ez tényleg a kulcsfontosságú terület lesz. Már nem az lesz a megoldandó feladat, hogy mindenkinek találjunk munkát, hanem hogy hogyan tudjuk megóvni az itt lévő befektetéseket. Láttunk már olyat, hogy

egy multi bármilyen okból úgy döntött, hogy befejezi, akkor sokkal gyorsabban megy ki, mint ahogy bejött.

Beszéltünk már a cégcsoport kezdeti éveiről és a jelenlegi fő tevékenységéről, térjünk rá a fő számaira, és hogy milyen országokban tudott terjeszkedni az elmúlt években?

Nagyságrendileg 20 ezer embernek adunk munkát a régióban, és remélem, hogy ez a szám növekedni fog. Szeretnénk tovább terjeszkedni, vizsgálunk új akvizíciós célpontokat, Bulgáriában, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban. Ez különböztet meg minket a többi magyarországi szolgáltatótól, mert 1-2 kivételtől eltekintve elmondható a versenytársainkról, hogy csak Magyarországra fókuszálnak, a határig látnak, és meg se próbálják a szolgáltatásaikkal regionálisan, egy sokkal nagyobb, piacon megméretni magukat. Nekünk az adott óriási lökést, 2014-ben egyszer már eladtuk a céget, akkor egy lengyel tőzsdei cég vette meg.

És hogyan lett ebből végül tulajdonosi visszavásárlás?

A cég eladásakor úgy éreztük, hogy egy kitűnő következő lépcsőfok lesz az értékesítés. Úgy adtuk el, hogy még 3 évig benne maradunk, értelemszerűen egy nagyobb vételár reményében. Azt gondoltuk, hogy olyanokat fogunk tanulni, amit itthon, magunktól nem tudnánk. De szép lassan rájöttünk, hogy mindent tudunk, amit ők, talán sok mindent sokkal jobban is. Nem véletlen, hogy a lengyel cég csődbe manőverezte magát, miközben a Prohuman portfóliója végig dinamikusan növekedett. Egy dologban viszont sokkal jobbak voltak, bátrabban bele mertek vágni az új dolgokba. Miután úgy láttuk, hogy ezt mi is tudnánk csinálni, sőt jobban, úgy, hogy a régiós cégirányítás nálunk marad, másfél éve visszavásároltuk a cégcsoportot, és azóta is töretlenül fejlődünk. 2022-ben 20 százalékot nőttünk 2021-hez képest, pedig a Covid következményei miatt a múlt év is még nehéz időszak volt.

Nekem a lengyel kitérő kellett ahhoz, hogy amikor az ember egy picit jobban belelát ezekbe a dolgokba,

megértse, hogy semmivel nem vagyunk gyengébb menedzserek, ezek a cégek nem rosszabbak, mint a lengyelek. A lengyel tulajdonossal való együttműködés során tapasztalatot szereztünk az akvizíciók terén, ugyanis mi hajtottuk végre a román és a szlovén cégek megvásárlását. Az ő részükről az volt a legjobb döntés, hogy hagytak minket dolgozni, a szakmai dologba nem szóltak bele. Ők alapvetően pénzügyi befektetők voltak.

Célországokat említett, új szolgáltatási területek is tervben vannak a jövőben?

Szeretnénk belépni további országokba és szolgáltatási területekre. Az egyik ilyen az oktatási és felnőttképzési portfólió. Az általunk összeállított tananyagot és módszertant eladtuk már Dél-Afrikától kezdve Finnországig rengeteg helyre. Szintén erősítünk a HR-tervezés és tanácsadás, sőt, általános üzleti tanácsadás területén is, és további, magasabb hozzáadott értéket előállító, integrált szolgáltatások bevezetésén dolgozunk.

Milyen más tapasztalatokat lehet levonni a velük eltöltött közös időszakból?

Fontos tanulság volt számunkra, hogy

érdemes óvatosabban növekedni. Minden évben annyit, amennyit integrálni tudunk a cégcsoportba.

A lengyel háttér abban is segített, hogy mivel ők tőzsdén jegyzett cég voltak, kialakult egy riporting rendszer, ami a kontrolling hátterét adta. Ez most is nagy segítség nekünk. Nem titkolt célunk ugyanis, hogy

3-4 év múlva tőzsdére lépjünk, a budapestire és párhuzamosan egy regionálisra.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Most milyen források állnak rendelkezésre a terjeszkedéshez?

Csak saját forrásból akvirálunk, és évek óta mindent visszaforgatunk. Nem veszünk ki a cégcsoportból osztalékot, mindenki arra tette fel a következő öt évét, hogy a cégcsoport eljusson arra a szintre, amit szeretnénk. Ebben a hitelkörnyezetben nem is lenne egyszerű akvirálni, 18-20 százalékos kamatokkal nem lehet normális akvizíciót végrehajtani. Persze vannak támogatott hitelprogramok, de mindig ódzkodtunk attól, hogy nagyon eladósodjunk.

A cégcsoport borzasztó óvatos akvizíciós és pénzügyi politikát folytat,

nekünk ilyen időszakban is működnünk kell, amikor befagynak a lehetőségek. Ez egy nagy árbevétel, „sűrű fillér” piac, viszonylag alacsony a marzs, nagy árbevételtömeget kell megfinanszíroztatni. Az ügyfeleink előszeretettel fizetnek 30-90 napra, kvázi rajtunk keresztül finanszíroztatják meg a munkabérköltség-tömegüket. Ezért számít a méret. Ha valaki elnyer egy munkát, a következő hónapban neki bért kell fizetni, miközben akkor még ki sem számlázta azt az összeget. Kevés olyan cég van, amelyik több száz millió vagy akár milliárd forintot tud ebbe invesztálni.

A hazai piacon a munkaerőkölcsönzés tekintetében az első a Prohuman. Mi kellett ahhoz, hogy a legnagyobb multik hazai cégeivel sikeresen vegyék fel a versenyt?

Túl kell lépni a kishitűségünkön. Amikor eladtuk a céget, akkor még a 6. pozícióban voltunk a hazai piacon, és már akkor azt mondtam, hogy a két nagy multit, amelyik előttünk van, két éven belül meg kell előznünk. Miután az sikerült, legközelebb már nem fogadta a terveimet mosolygás a kollégáktól. Most már elhiszik, hogy meg tudjuk csinálni. Én már akkor is ezzel foglalkoztam, amikor nem volt munkaerő-kölcsönzési törvény, ami 2003-04-ben valósult meg Magyarországon. Minden egyes részletét ismerjük ennek az iparágnak. A két fiatalabb társam nálam kezdett, a főiskola után ez volt az első munkahelyük, volt egy nagyon szép életútjuk a cégcsoporton belül, és jelenleg operatívan már ők viszik a magyarországi tevékenységet. Nagyon nehéz jó menedzsmentet találni, ez is egyfajta korlátja a növekedésnek és a külföldi akvizícióknak. Számunkra fontos, hogy a menedzsment nagy része több mint 10 éve itt van, egy nagyon összetartó, jó csapat, de igazából nagy csodák nincsenek itt. Talán annyi, hogy a nagyokhoz képest mindig innovatívak voltunk, kisebbek voltunk, gyorsabban reagáltunk. Most azon dolgozunk, hogy hogyan lehetne megőrizni ezt a rugalmasságot, hogyan lehetne akár egy olyan részleget kialakítani a cégcsoporton belül, amelyik ezeket az innovatív megoldásokat folyamatosan behozza, teszteli, mielőtt szolgáltatásként kiajánljuk, miközben a méretből fakadó előnyöket szeretnénk minél jobban kihasználni.

Hogyan értékeli azokat a vélekedéseket, amikor sokszor úgy mutatják be, mint a kormányhoz közel álló üzletember?

Sokan nehezen értik meg, hogy aki valamilyen szektorban elért valamit, és azt gondolja, hogy ennek a szektornak a szabályozási környezet kialakításánál neki fontos észrevételei vannak, az észszerűen keresi azokat a kapcsolatokat, ahol a jobbító észrevételeit meghallgatják. Mi 25 éve működünk, elég sok kormánnyal dolgoztunk együtt, értelemszerűen ez akkor vált szorosabbá, amikor elértünk egy bizonyos méretet. Másodsorban ez a terület most

azért vált érdekesebbé, mert van egy kormányzat, amely kimondottan a munkaerőpiacra, illetve a teljes foglalkoztatásra fókuszál.

Minderre rárakódik a hazai gazdaság időközben kialakult, komoly munkaerőhiány-problémája. Most van igazán szükség ránk. Ameddig magas munkanélküliség volt, bárki tudott találni dolgozót, aki hirdetett, rengetegen jelentkeztek egy állásra, lehetett válogatni. Most már nem ez a helyzet, megoldásokat kell találni. Nagyon fontos, hogy a kormányzatnak is legyenek információi a piacról. Nálunk szeretik kicsit túlgondolni ezeket a történeteket, szerintem teljesen normális, hogy van a kormánynak egy stratégiai partnere. Nagyon büszke vagyok erre, hogy ezen kevés magyar cég között vagyunk, emiatt az átlagnál többet egyeztetünk a kormányzat kimondottan szakmai szereplőivel. Aki a gazdasági életben dolgozik, az tudja, hogy bármilyen más területen ez ugyanúgy működik.

És hogyan reagál azokra a kritikákra, miszerint egy kölcsönzött munkaerő másodlagos, és hogy ez is hozzájárul a magyar dolgozók kizsákmányolásához?

Valóban sokszor halljuk azt, akár szakszervezetek részéről, hogy a munkaerőkölcsönzés rabszolgamunka és a dolgozók érdekeinek az elnyomása, de ez csak azért van, mert nem ismerik az intézményrendszer működését.

A kölcsönzött munkaerő semmivel nem keres kevesebbet.

A kölcsönzött munkaerő valamilyen szempontból a foglalkoztatónak drágább, de nem neki kell megtalálni, így költséget takarít meg, illetve a jelenlegi helyzetben saját HR osztállyal nem tudja feltölteni az állományt. Azért kell neki egy külső szolgáltató, mert a belső HR már nem képes arra, hogy új munkaerőt találjon. Mi elmegyünk kis falvakba, plakátolunk, ezeket az embereket aztán buszoztatni kell, szállásolni stb., amik olyan adminisztrációs terhek, amiket az ügyfelek nem akarnak felvállalni, ezért szervezik ki ezt a tevékenységet.

Egyáltalán miért előnyös ezt a tevékenységet kiszervezni a hazai cégeknek?

A megbízó cégeknek ez azért éri meg, mert nem kell annyi embert a HR osztályon tartani, a nálunk lévő szakemberek hatékonyabban és olcsóbban tudják ezt a munkát elvégezni. Ezeknek a megtakarításoknak egy részét átadjuk az ügyfeleknek.

Volumenbizniszről beszélünk, mivel mindent nagyban vásárolunk, így olcsóbb. Ezért éri meg az ügyfeleinknek.

Illetve amikor nincs semmi más megoldás, mert kell a munkaerő, mert ott van a gyár, és működtetni kell, akkor már minden megoldás érdekli az adott céget. Ha nem működik első körben, hogy saját maga felveszi, akkor jönnek a külső szolgáltatók. Lehet, hogy először csak egy toborzásközvetítés, ha az kevés, akkor jön a kölcsönzés, ha nem akarnak több száz vagy több ezer főt kezelni. Ezt a problémát áttolja a szolgáltatóra. Ha ez se működik, akkor jön a 3. országbeli foglalkoztatás, hogy hozzunk be embert Ázsiából. Miközben ezek egyre drágábbak az ügyfél számára,

az elsődleges cél viszont, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő ott legyen.

Ha ez nincs, az sokkal nagyobb költség a megbízók számára, mint az, hogy kifizet valamennyi szolgáltatási díjat.

A másik terület, ami a szenvedélye, az a foci. Mindez már csak abból is megfejthető, hogy itt ülünk az MTK nemrég átadott akadémiáján. Honnan ered a foci iránti elkötelezettség?

Általános iskolás koromban még fociztam a Csepelben, akkor még NB I-es volt a csapat. A gimnázium már nehezen volt ezzel összeegyeztethető, és kicsi esély volt arra, hogy olyan szintre eljuthatok a fociban, ami megérné, hogy abba fektessem az összes energiámat. Édesapám segített ebben a döntésben, beterelt szépen abba az irányba, hogy a tanulást válasszam. Utólag azt mondom, hogy igaza volt. Azt látom, hogy mindenki, aki bejön az MTK Sándor Károly Akadémiájára, azt gondolja, hogy ő vagy épp az ő gyereke jut el a csúcsra. Azokról nem beszélünk, akiknek ez nem sikerül. Pedig a statisztika soha nem hazudik, az összes focista palánta 99 százaléka sosem ér fel a csúcsra.

A mi akadémiánk ún. produktivitása, ha úgy tetszik, konverziós rátája 2001-2023 között kimagaslóan jó, jobb, mint a legtöbb nyugat-európai akadémiáé.

Akit mi kiválasztunk, abból az eddigi trend alapján jó eséllyel profi labdarúgó lesz, akinek a hobbija lehet a hivatása, ha hajlandó a munkát beletenni. De felnőtt válogatott labdarúgó, topligás játékos csak kevés lesz: mi a mai magyar válogatott játékosok közül Gulácsi Pétert, Schäfer Andrást, Szoboszlai Dominikot, Balogh Botondot, Bolla Bendegúzt és Vancsa Zalánt tudjuk kiemelni, akik mind megjárták az MTK utánpótlását. Egyébként a mai napig focizom hobbitevékenységként, négy gyerekemből három fiú, akik mind fociőrültek.

De mikor jött az indíttatás, hogy mindezt klubtulajdonosként is közelről átélje?

Az MTK elnökségében nagyon régóta vagyok tag, ez az az egyesület, ami minden más sportágat összefog, ami nem futball, és van külön az MTK Budapest Zrt., amiben minden ott van, ami foci. 2017-ben, amikor a csapat kiesett az NBI-ből, és én már kisebb támogatóként bent voltam, egy olyan helyzet alakult ki, hogy nem nagyon látszott a kiút, és azt gondoltam, hogy tudok segíteni.

De ez alapvetően egy szerelemprojekt. Ha valaki azt mondja, hogy ebből pénzt lehet csinálni, az hazudik.

Elég sok őrült vág bele mégis. A foci nálunk tulajdonosi szempontból is egy átpolitizált történet, én a kevesek egyike vagyok, aki úgy lépett be, hogy már régóta szerettem volna ezt csinálni, üzletemberként aztán teljesen beszippantott a közeg.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Jelenleg tehát csak viszi a pénzt?

A mai napig hiszek abban, hogy ezt lehet majd piaci alapon csinálni, legalább nullára felfejleszteni a számokat, aminek két útja van. Az egyik, amit a Fradi jól csinál, hogy nemzetközi szerepléssel alapozza meg a működését, az abból befolyó bevételekkel tud fejlődni. Ez idővel, egy nagyságrendet elérve már öngerjesztő folyamattá tud válni.

A másik, ami nálunk működhet, hogy játékoseladásból tartja fenn magát a klub, mint a holland, belga, francia középcsapatok az első osztályban. Vannak már sikertörténeteink, amióta itt vagyok, több, millió euró feletti játékost adtunk el,

Schäfer Andrást, Schön Szabolcsot, Vancsa Zalánt. Akkor fog ez jól működni, ha minden évben el tudunk adni legalább egy ilyen játékost, kicsit hasonló módon, mint a balkáni bajnokságokban, ahol egy szerb, egy horvát topcsapatnál precízen megtervezve tudják, hogy a következő év költségvetését melyik játékos eladásából fogják finanszírozni. Megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy ezek a játékosok végig játsszanak, ők legyenek a kirakatban, eladják őket, és azt a pénzt tudják visszaforgatni. Esetünkben nagy előny, hogy mindkét bajnokság sokkal gyengébb, mint a magyar. A két-két topcsapat olyan, mint nálunk a Fradi, de mögöttük sokkal gyengébbek vannak. A nálunk kieső NBI-es csapat ott az első hatban lenne.

Mi az, amiben mégis más, nehezebb a hazai bajnokság?

A gond az, hogy nálunk 12 csapatból kettő esik ki, ami unikum az egész világon, emiatt elképesztően éles a verseny. Emiatt a fiatalok szerepeltetése, amiből lehetne bevétel, sokkal nehezebb. Mindenki inkább biztosra akar menni, a rutinos játékosokat szerepelteti, és nem a fiatalokat. Ezzel az a gond, hogy a magyar foci ebből nem fog profitálni. Ezek a csapatok elvannak az NBI-ben, de nem fognak a válogatottba játékosokat kitermelni. Nagyon régóta küzdök azért, hogy emelni kellene a létszámot, 16 csapatot elbírna a gazdaság, és ez nagy lökést adna azoknak a vidéki központoknak, ahol jelenleg nincs akár NBII-es csapat sem. Ez fontos lenne azért, hogy minél több gyerek menjen focizni, mert

ahogy egyre kevesebb gyerek születik, nagyon összeszűkült a háttér.

Nehéz megtalálni a jó utánpótlást?

Szomorú tény, hogy egyre kevesebb gyerek sportol, rengeteget elszippantanak az ülő, online hobbik, egyre nehezebb megtalálni azokat a talentumokat, akik nekünk kellenek.

Sokkal szélesebb tömegbázis kellene. Az infrastruktúra megvan, és ez fontos. Az emberek általában csak a kirakatot látják, a stadionokat, de a stadionokon túl több ezer pálya épült. Ha egy gyerek el akar menni focizni, talál olyan minőségű pályát, ahol örömmel fog játszani. Nálunk az a cél, hogy az elhivatott és elkötelezett edzőgárda segítsen a focistáinknak rájönni arra, hogy mi az adott szituációban a jó megoldás. Az az alapelvünk, hogy itt az akadémián is abban kell támogatni a gyereket, hogy ő bármilyen szituációban jó döntést tudjon hozni. Nem tudod megtanítani neki az összes helyzetet, hiszen a fociban az a gyönyörű, hogy rengeteg variáció van. Arra tudjuk megtanítani, hogy gyorsan hozzon jó döntéseket. Hiába próbálkoznak sokan azzal, hogy sematikus formában nevelgetik a gyerekeket, ha átkerül egy másik edzőhöz, ott elveszett lesz, mert nem azt tanulta meg. Tulajdonképpen

az akadémiánk pedagógia felfogása megegyezik azzal, amit a munkaerőpiacon is egyre inkább elvárnak a jelöltektől: analitikus készség, önálló problémamegoldás, jó társas és kommunikációs (szoft) készségek.

És persze eleve a leginkább labdaügyes, technikás, gyors és kitartógyerekekből válogatunk, vagyis a „szaktudás” is rendben lesz náluk.

Mi az a cél, az a mutatószám, ami fontos az akadémia szakmai működése szempontjából? Mivel lenne elégedett egy-egy évben?

Egy szurkoló az első csapatot látja, folyamatosan bajnokcsapatot vizionál.

Ma viszont a pénz határozza meg a focit, többnyire a nagyobb költségvetésű csapatok győznek.

Az MTK több mint 130 éves múltja miatt nekünk stabil NBI-esnek kell lenni, és a mezőny első felében kell végezni, jobb időszakokban természetesen a dobogón. De legalább ugyanilyen fontosnak tartom, hogy az akadémiánk jól működjön, minden évben tudjunk föladni olyan játékosokat, akik beilleszthetők a válogatottba. A többi klubhoz képest nálunk ennek sokkal mélyebb gyökere van. Várszegi Gábor 2001-ben alapította az első magyar akadémiát, és ő már akkor vizionált egy saját tehetségekre, játékoseladásra alapuló, saját lábán megálló klubot. Ő volt az első, aki megcsinált egy ilyen klubmodellt. Én ugyanezt az utat szeretném folytatni, és ez az akadémia nagyon fontos mérföldkő ebben.

Mi vagyunk a legeredményesebb akadémia, mi adtuk a legtöbb, az NBI-ben játszó játékost, és ez egy jó alap, amire lehet építkezni.

Bevételt alapvetően a külföldi transzferekből lehet szerezni. Az, hogy a Manchester City tulajdonosa a City Group megvette Vancsa Zalánt, jó visszajelzés számunkra, hogy jó munkát folytatunk. Természetesen ehhez két dolog kell: nagyon tehetséges gyerek, anélkül ez nem működik, egy tehetségtelen gyerekből Mourinho sem lenne képes világsztárt faragni. Viszont a tehetséges gyereket is el lehet rontani, vagy nem kimaxolni a tehetségét. Mi abban jók vagyunk, hogy ha már idekerül egy nagyon ügyes fiatal focista, akkor annak a tehetségét maximálisan ki tudja és tudjuk használni. Kell továbbá speciális tudás és kapcsolatrendszer a nemzetközi játékospiac kiaknázásához is, ebben úgy gondolom, a mezőny előtt járunk Magyarországon.

Tulajdonosként milyen elvárása van a következő szezontól?

Amikor a 2021/22-es szezon végén kiestünk az NBI-ből, az volt a tanulság, hogy a legtöbb fiatal játékossal estünk ki és nálunk játszottak a legtöbbet is a fiatalok, ami azt bizonyítja, hogy sajnos ebben a bajnokságban vannak korlátjai annak, hogy mennyi fiatalt tudunk játszatni.

Ez egy nagyon drága tanulópénz volt nekem, hiszen aki NBII-ből vissza akar jutni, annak egy olyan büdzsét kell összeraknia, ami közelebb áll az NBI-hez, mint az NBII-höz.

A különbség az, hogy a központi pénzek, amiket az NBI-ben a Szerencsejáték Zrt.-től a sportfogadások és a tévés jogdíjak alapján osztanak szét a kluboknak, azok jelentősen magasabbak, mint az NBII-ben, körülbelül ötszörös a szorzó. A következő szezonban így is zsebbe kell nyúlnunk olyan szempontból, hogy nagyon fontos, hogy egy olyan csapat épüljön, aki magabiztosan tud bent maradni, illetve az első hatba tud kerülni. Továbbra is ragaszkodunk az alapértékeinkhez. A vezetőkkel közösen leraktunk olyan sarokpontokat, ahol megszabtuk, hogy pl. mennyi külföldi lehet a keretben, mennyi saját nevelésű játékos kell, mennyi fiatal játékos. Ezek kőbe vésett szabályok, és ők ezeket be is tartják. Az más kérdés, hogy picit finomra kell hangolni azt a működést, amit korábban gondoltunk, igazodnunk kell ehhez a bajnoksághoz. Látszott az idei bajnokságban is, hogy a ZTE-nél és a Honvédnál volt a legtöbb fiatal, az előbbi megúszta a kiesést, de a Honvéd kiesett. Nagyon nehéz eltalálni az ideális mixet, rendkívül nagy a felelősség. Rengeteg olyan 2002-2003-as fiatalunk van, akibe belekerült az NBII-ben 40-50 meccs, és megerősödve úgy megyünk vissza az NBI-be, hogy ott is meghatározóak tudnak lenni.

Honnan érkeznek a gyerekek az akadémiára? Vannak olyan helyek külföldön, amelyek akár mintaként is szolgálnak?

A napokban átadott új létesítményeknek köszönhetően méltó körülményeket tudunk biztosítani az utánpótlásunknak a Sándor Károly Akadémián.

A beruházás állami keretek között valósult meg, az ingatlan állami tulajdonban van, mi béreljük a létesítményt. Ennek megfelelően az ingatlanok hasznosítása már az én felelősségem.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Ehhez kapunk sportszakmai támogatást, de részben saját forrásból kell előteremteni a működési költségeket. Ez egy elit akadémia, mi nem tömegsportot csinálunk, nekünk minden korosztályból a 16-20 legjobb gyerekre van szükségünk. Ennek a merítésnek a lehetősége csökkent azzal, hogy egyre kevesebb gyerek van. Azokat az akadémiákat vizsgáljuk most a leginkább, ahol valamiért viszonylag kicsi mikrokörnyezetből folyamatosan tudnak jó játékosokat kinevelni, ilyeneket Spanyolországban látni például. Most az a legnagyobb kihívás, hogy megtaláljuk az összes szóba jöhető gyereket minél hamarabb. Az a mondásunk, hogy ha olyan helyen van, ahol megfelelő képzést kap, akkor maradjon ott 13 éves koráig, ilyen klub pl. Gödöllő, akikkel kitűnő kapcsolatunk van. Akit ott képeznek, az olyan, mintha mi képeznénk. Ugyanazzal a metodikával dolgoznak, ugyanazzal a smartfoci rendszerrel. Rendszeresen vannak közös edzőképzéseink. Van még egy pár ilyen hely, és szeretnénk minél többet.

Bizonyos szabályok viszont az ilyen építkezés ellen hatnak, mert gátolják, hogy ezek a tehetségek fölfelé áramoljanak, egyfajta modern röghöz kötés valósul meg.

Mit jelent ez? Mondjuk el azoknak, akik nem élnek-halnak a fociért.

Ha például két megyét átlép egy játékos, akkor az átigazolási díj ötszörösét kell fizetnünk, hogy elhozzuk. Az az elgondolás, hogy ha van Békéscsabán egy tehetséges gyerek, akkor az ott is nőjön fel, ami azért nem életszerű, mert ennyi erővel Messi is maradhatott volna Argentínában. Az a jó, ha minél jobb játékosokkal játszanak egymás között, annál jobban ki tud bontakozni a tehetség. Arról lehet vitatkozni, hogy mi a legjobb a gyereknek. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy az általános iskolát fejezze be ott, ahol él, ahhoz nagyon nagy tehetségnek vagy nagyon rossz helyi körülménynek kell lenni, hogy kiszakítsuk a megszokott családi közegből már ilyen idősen. Viszont,

ha nem jön akadémiára 14 évesen, biztos, hogy nem lesz belőle top játékos.

Illetve, ha valaki nem kapja meg a megfelelő képzést 6-13 éves kora között, az már nem nagyon pótolható.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Ahogy érzékelem, nagyon bele tud vonódni egy-egy projektbe, ahogy a társaságcsoport vezetése, vagy épp az MTK tulajdonlása. Mennyire szól bele a klub életében operatívan a folyamatokba?

Az idő hiánya miatt egyre kevésbé. Ez csak úgy működik, mint minden egyes cégnél.

Vannak felelős vezetők. Én nem mikromenedzselek.

Voltak rosszabb időszakaim, ehhez is meg kellett érni, ez nem egy könnyű folyamat. Főleg azoknak az embereknek, akik saját maguk építették fel a cégüket, hiszen nagyon nehezen engedik el. Az MTK-nál mindig mondtam, hogy

nem értek a focihoz, az országban valószínűleg egyedül. Soha nem voltam még lent az öltözőben, nem tartok hegyi beszédeket a meccsek előtt, alatt, után. Abban hiszek, hogy van három, szakmailag felelős ember: a klub-, a sportigazgató és az akadémiaigazgató,

akik ebben a legjobbak közé tartoznak. Az én felelősségem, hogy olyan embereket raktam a megfelelő helyekre, akikről úgy gondolom, hogy képesek véghez vinni a terveinket, és innentől kezdve az ő felelősségük, hogy ez a dolog operatív oldalról működjön. Az ember egy idő után rájön, hogy koncentrálni kell arra a dologra, ami a core business, és ért hozzá. A filozófia kialakítása, az üzleti modell vagy stratégia megalkotása természetesen az én felelősségem, de a végrehajtás már nem, például, hogy az edző kit tesz be balhátvédnek. Még életemben nem hívtam fel edzőt, hogy kioktassam szakmai ügyekben. Az más kérdés, hogy ott vagyok lehetőség szerint az összes meccsen, az utánpótláson is, ezt csak ezer fokon égve lehet csinálni.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio