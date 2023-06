Hatalmas fejlődés előtt a napenergia-szektor, de hol áll ebben Magyarország?

Új dimenzióba lépett a globális naperőmű-kapacitás növekedése 2022-ben, a következő években pedig újabb rekordok követhetik a tavalyi kiemelkedő eredményt. Az európai bővüléshez Magyarország is jelentősen hozzájárulhat idén, de a következő évek kilátásai egyelőre bizonytalanok, és nem kizárt, hogy mérséklődik a hazai naperőmű-állomány növekedésének üteme - olvasható a Solar Power Europe európai napenergia iparági szervezet előrejelzésében

Szintet léptünk

2022-ben új, magasabb szintre lépett a globális naperőmű-telepítések növekedése: az energiaárak emelkedése, az ellátási láncok stabilizálódása és a járvány utáni fellendítési programok hatására világszerte összesen 239 GW új naperőmű-kapacitás csatlakozott a hálózatra.

Ez 45%-kal haladja meg a 2021-es telepítéseket,

és ennek köszönhetően 25%-kal 1,2 TW-ra bővült a világ fotovoltaikus (PV) kapacitása - áll a jelentésben.

Forrás: Solarpower Europe 2023

Forrás: Solarpower Europe 2023

A bővülés közel felét a tetőre telepített rendszerek adták, a 118 GW-os növekmény 50%-kal magasabb a 2021-ben látott 79 GW-os értéknél. A nagyobb, ipari méretű naperőművek 121 GW-os kapacitásnövekedése még nagyobb is lehetett volna a szervezet szerint, ha a koronavírus-járvány ellátási láncokra gyakorolt negatív elhúzódó hatásai, illetve a komponensárak emelkedése nem fékezte volna azt.

Ezzel

valamennyi áramtermelő technológia közül messze a legnagyobb növekedést a naperőművek produkálták,

az összes új megújulós kapacitás mintegy kétharmadát adva. Ennek megfelelően a napelemek által termelt villamos energia mennyisége is a legnagyobb mértékben, 24%-kal nőtt minden technológiát figyelembe véve. Ezzel együtt a napenergia még mindig csak mintegy 4,5%-át biztosítja a globális áramigénynek, melynek több mint 70%-a nem megújuló forrásokból származik (2017-ben 1,8%, illetve 75,1% volt két vonatkozó arányszám).

Forrás: Solarpower Europe 2023

A napenergia szerepe annak ellenére növekszik, hogy a technológia teljes élettartamra számított teljes áramtermelési költsége (LCOE) a több mint egy évtizednyi zavartalan csökkenés után a 2021-es 36 USD/MWh-ról 2023-ban 60 dollárra emelkedett, ami az összes áramtermelő technológia között a legmeredekebb drágulás. A nagyrészt a poliszilícium áremelkedésével magyarázható folyamat ellenére a napenergia előállításának költsége továbbra is jóval alacsonyabb a fosszilis és nukleáris technológiákénál.

Forrás: Solarpower Europe 2023

Mire számíthatunk jövőre?

A kivételesnek tűnő 2022-es év után az elemzői várakozások 2023-ra is erőteljes növekedést prognosztizálnak. A Solar Power Europe legvalószínűbb forgatókönyvet tükröző előrejelzése szerint idén 341 GW-tal, 43%-kal bővülhet a világ pv-kapacitása, vagyis ezek alapján

a tavalyi kiemelkedő eredmény új normává válhat a globális naperőmű-ágazatban.

Tavalyi előrejelzésében a szervezet még csak 256 GW-os növekedést prognosztizált 2023-ra, a 300 GW-os mérföldkő meghaladását pedig csak 2025-re valószínűsítette.

Forrás: Solarpower Europe 2023

Kedvező piaci körülmények között az idei növekedés meghaladhatja a 400 GW-ot is, a következő években pedig tovább gyorsulhat a folyamat. 2024-ben alapesetben 401, míg 2027-ben már 617 GW beépített teljesítőképességű új naperőmű állhat termelésbe, ezzel a globális kapacitás 2025 első felében meghaladhatja a 2 TW-ot, 2027 végére pedig a 3,5 TW-t. Ezeket a számokat érzékeltetendő:

2017-ben világszerte összesen akkora volt a fotovoltaikus kapacitás, mint amennyivel a várakozások szerint a 2024-es évben gyarapodhat.

Forrás: Solarpower Europe 2023

Mire fel a nagy optimizmus?

A szervezet növekvő optimizmusa abban gyökerezik, hogy a napenergia a geopolitikai energiatérképen is kulcsszereplővé vált. Sokoldalúsága egyetlen más vilamosenergia-termelő technológiáéval sem összevethető, lehetővé téve számos változatos formában és méretben történő alkalmazását,

az energiatárolással kombinálva pedig egyre inkább képes hozzájárulni a rendszer stabilitásához is.

Terjedését már nem csak a klímavédelmi megfontolások és támogatások hajtják, hanem az energiaválság, illetve az orosz-ukrán háború miatt felerősödött energiafüggetlenedési törekvések is, amelyek szempontjából különösen felértékelődött a fotovoltaikus technológia nulla energiahordozó igénye.

A 2022-es növekedésben elfoglalt közel 50%-os részarányt követően a tetőre telepített rendszerek hozzájárulása a bővüléshez várhatóan csökkenni fog, így 2027-ig körülbelül 43%-ra mérséklődhet a szegmens súlya az éves telepítéseken belül. Ez összefügg az energiaárak már jelenleg is tartó, és várhatóan a következő években is folytatódó konszolidálódásával.

Forrás: Solarpower Europe 2023

Az európai napenergia-iparági szervezet 2023-as kapacitásbővülési prognózisa összhangban áll több tekintélyes elemzőház a témában kiadott előrejelzésével. Az S&P Global márciusban módosította fel 30 GW-tal 360 GW-ra az idei évre vonatkozó alapeseti prognózisát (mintegy 380 GW-os magas növekedési forgatókönyv mellett), a Bloomberg NEF 233-380 GW-os - átlagosan 344 GW-os - növekedést vár, míg a PV Infolink 351 GW-nyi új telepítésre számít 2023-ban. Akadnak olyan iparági szakértők is, akik szerint a fotovoltaikus kapacitás idei növekedésének mértéke elérheti a 400 GW-t, míg a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ennél szerényebb, alapesetben 286, kedvezőbb esetben valamivel több mint 300 GW-os bővülést vetít előre.

A Solar Power Europe legrosszabb esetben is a globális pv-kapacitás 292 GW-os növekedését várja idén, ennek megvalósulási esélyét azonban a 2023 első hónapjaiban világszerte tapasztalható erőteljes kereslet miatt nagyon alacsonyra teszi. Sokkal valószínűbbnek tartják ugyanakkor a magas növekedési forgatókönyv megvalósulását (+402 GW), mégpedig elsősorban az energiabiztonsági szempont felértékelődésére, valamint a piaci energiaárak bizonytalanságaira tekintettel.

Az elemzés szerint az európai piac a 2021-es 32 GW-os és 2022-es 46,1 GW-os bővülést követően 2023-ban 62,4 GW-tal növekedhet, ezzel együtt globális részaránya így is 1 százalékponttal 18%-ra csökkenhet idén, mégpedig Kína dominanciájának hatására (a kínai PV-kapacitás a 2021-es 54,9 és a tavalyi 94,7 GW után idén 141 GW-tal bővülhet). Az európai naperőmű-telepítésekhez az e szempontból élenjáró Németország és Spanyolország mellett olyan egyéb államok is jelentősen hozzájárulhatnak, mint Olaszország, Dánia, Lengyelország, Hollandia, Franciaország, Görögország, Ausztria, Belgium, Magyarország és Svédország.

Magyarország

A Solar Power Europe legutóbbi jelentéséhez képest ugyan Magyarország kikerült a külön is értékelt top napenergia-piacok köréből, miután már az az előrejelzés is borúsnak minősítette a politikai támogatási kilátásokat, azonban a GW-os nagyságrendet elért 26 ország között a magyar piacot is áttekintik. A Manap hazai iparági szervezet elnöke, Szolnoki Ádám által írt fejezetben a jelentés megemlíti, hogy 2022-ben 1102 MW-tal nőtt a magyarországi naperőmű-kapacitás (ebből 406 MW az 50 kW alatti háztartási méretű, a fennmaradó mintegy 700 MW pedig a nagyobb napelemes rendszerekhez köthető), ami új rekordnak számít a 2019-2021-es időszakban elért évi 700-800 MW-os bővülést követően. Ennek köszönhetően az itthoni naperőművek beépített teljesítőképessége tavaly év végére átlépte a 4 GW-ot, vagyis a kormányzati energiastratégia által 2030-ra kitűzött 6,5 GW-os célt várhatóan korábban elérheti az ország. A kormány jelzései alapján a 2030-as célszámot felfelé fogják módosítani, de erre mindezidáig nem került sor.

A további növekedés előtti fő kihívást sok más, jelentős naperőmű-állománnyal rendelkező országhoz hasonlóan Magyarországon is a hálózati csatlakozási kapacitások jelentik. Ezzel együtt a következő két évben a nagyméretű naperőművek kapacitása évi 600 MW fölött bővülhet, míg 2025-től a hálózati csatlakozási lehetőségektől függően alakulhat a trend; kedvező esetben 500 MW fölött maradhat az éves növekedés mértéke, a negatív forgatókönyv megvalósulása esetén azonban néhány 100 MW-ra zsugorodhat. A háztartási méretű (HMKE) szegmensben 2023 végére belassulhat a növekedés (a betáplálási moratórium és az éves szaldó elszámolási rendszer kivezetése miatt), ezzel együtt idén még összességében 400 MW körüli bővülést mutathat fel a piac, mielőtt - nagyrészt a 2024-től életbe lépő bruttó elszámolási rendszer hatására - kedvezőbb esetben a 250-300, kedvezőtlenebb esetben a 100-150 MW-os szintre süllyedhet az éves telepítések nagysága.

A 2023 júniusában publikált jelentés alapján tehát

idén körülbelül 1 GW-tal emelkedhet a magyarországi fotovoltaikus termelők beépített teljesítőképessége.

A Mavir júniusban közölt statisztikája szerint az idei évben május végéig, június elejéig 840 MW-tal nőtt a kapacitás, amiből a HMKE-k 362 MW-tal, az ipari méretű naperőművek pedig 478 MW-tal vették ki a részüket.

