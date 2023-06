Rengetegen átgondolják a dolgot – Nagyon nehéz feltételeket szabtak a naperőműveseknek

A villamosenergia-rendszerhez középfeszültségen csatlakozni szándékozó naperőmű-projekt tervek kétharmadát lényegében visszavonták a befektetők, miután megismerték a hálózati cégek által meghatározott csatlakozási feltételeket.

A szóban forgó projektek képezik az egyik felét az elmúlt két évben - vagyis a hálózati csatlakozási korlátozás időszakában - felmerült naperőmű-beruházási terveknek, a másik részét azok a projektek adják, amelyek csatlakozásához nagyfeszültségű hálózati fejlesztés szükséges. Utóbbiaknak egy második körben, június 30-ig küldik ki a csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit tartalmazó tájékoztatókat, ami után az azok mögött álló befektetőknek is nyilatkozniuk kell arról, hogy elfogadják-e a feltételeket, vagy azok ismeretében inkább mégsem kötik le a korábban igényelt hálózati csatlakozási kapacitást és visszalépnek.

Az újonnan létesíteni tervezett kereskedelmi célra termelő nagy naperőművek új csatlakozási igényeit a hálózati társaságok 2021-től nem fogadták be kapacitási szűkössségre hivatkozva, majd 2022 május 2-án az átvitelirendszer-irányító és az elosztóhálózat-üzemeltetők hivatalosan is közölték, hogy egyelőre nem áll rendelkezésre új erőművek építéséhez szabad, pályázati eljárásban kiosztható hálózati csatlakozási kapacitás a villamosenergia-rendszerben, és nem fogadható be új időjárásfüggő erőművi kapacitás. Egyedi eljárás keretében azonban a befektetők 2022. május 2. és 22. között benyújthatták csatlakozási igényeiket, melyekre válaszul a hálózati társaságok - az erre rendelkezésre álló határidő kormányrendeletek általi többszöri elhalasztása után - egy évvel később kezdték el kiküldeni a csatlakozás feltételeit, egyebek mellett javasolt időpontját és díját tartalmazó műszaki-gazdasági tájékoztatókat (MGT).

Közel 5000 MW-nyi új kapacitás sorsa a tét

Az átvitelirendszer-irányító Mavir korábbi közlése szerint egyedi eljárásban a befektetők 3800 MW-nyi napenergiás és 1100 MW-nyi egyéb új termelői, ezen belül több 100 MW-nyi energiatárolói kapacitásra jelentettek be csatlakozási igényt a hálózati engedélyeseknél. Ezek egy része nem időjárásfüggő (például kisebb gázos és akkumulátoros kapacitások), illetve a villamosenergia-rendszerhez középfeszültségen csatlakozni szándékozó erőművi, tárolói projektekre vonatkozott - számukra küldték ki 2023. május 10-ig az MGT-ket -, másik része pedig olyan projekthez tartozik, amelyek csatlakozásához nagyfeszültségű hálózati fejlesztés szükséges (például a több 10 MW-os naperőművek) - számukra június 30-ig küldik ki az MGT-ket.

Miután kézhez kapták az MGT-ket, az első csoportba tartozó projektek befektetői nyilatkoztak arról, hogy elfogadják-e az abban kínált feltételeket, vagy sem, ez utóbbi azonban gyakorlatilag egyben azt is jelenti, hogy

lemondanak a csatlakozási kapacitás lekötéséről, és visszalépnek terveiktől.

A nyilatkozatok eredményeit a Mavir összegezte és egy, a június elején tartott Piaci Fórumán bemutatott prezentációban ismertette.

E szerint a középfeszültségen csatlakozni szándékozó naperőműves (KÖF PV) befektetők nagyobb része úgy döntött, nem köti le a hálózati csatlakozási kapacitást. Az érintett, összesen valamivel több, mint 620 MW tervezett beépített teljesítőképességű új naperőmű-projektből 198 MW-nyi (99 darab) beruházáshoz kötötték le a csatlakozási kapacitást a felkínált feltételekkel, a fennmaradó 422,5 MW (162 darab) esetében nem kötötték le a hálózati kapacitást,

ezzel lényegében visszadobva ezeket a jövőbeli projekteket.

Az egyéb, nem időjárásfüggő (NIF) projektek esetében jóval nagyobb volt a lekötési arány, itt 637,6 MW-nyi tervezett új kapacitásból a befektetők 342,3 MW (27 darab) esetében kötötték le a hálózati kapacitást, és 295,3 MW (19 darab) esetében nem éltek ezzel a lehetőséggel. (A támogatásos MGT-k olyan projekteket jelölnek, amelyek esetében a befektetők jelezték, hogy Metár-tenderen is indulnának a beruházással, ami prioritást biztosítana e projekteknek.)

Forrás: Mavir

A magas visszalépési arány azzal magyarázható, hogy az MGT-k által tartalmazott csatlakozási feltételek a nem lekötött kapacitásokhoz tartozó projektek esetében

a befektetők értékelése szerint lényegében életképtelenné tették az üzleti terveket.

Befektetői szemmel elsősorban a felkínált csatlakozási pontok távolsága és a korábbiak többszörösét kitevő csatlakozási díjak jelentik a fő problémát, de a felajánlott, leghamarabb 2026-os csatlakozási időpontok fogadtatása sem volt kedvező.

A befektetői szempontból szigorúnak tűnő feltételek, illetve az MGT-k kiküldési határidejének többszöri halasztása összefügg azzal, hogy már a 2022. májusi csatlakozási stop bejelentéséig több mint 5000 MW-nyi, zömében tervezett naperőmű-beruházásokhoz fűződő befogadott csatlakozási igény volt az átviteli rendszerirányítónál vagy valamelyik elosztói engedélyesnél. Ennek rövid idő alatt történő teljes rendszerbe integrálása az akkori adottságok között nem volt lehetséges - nagyrészt ezért is hirdették meg a csatlakozási stopot -, miután az elmúlt években a magyarországi naperőmű-kapacitás nemzetközi összevetésben is kiemelkedő mértékben bővült, amit a hálózati fejlesztések nem követtek le. (E korábban befogadott csatlakozási-igénytömeget benyújtó befektetőknek korábban szintén nyilatkozniuk kellett terveikről, és bár a jelentős kiegészítő pénzügyi biztosíték mellett is szinte teljes egészében megerősítették beruházási szándékukat, de sokan az eredetileg tervezettnél csak később csatlakoznának a hálózathoz.)

A függőben levő fejlesztések zöméről csak ezután döntenek

A most és korábban közölt adatokból az is kiderül, hogy a 2022. május 2. után egyedi eljárásban benyújtott napenergiás csatlakozási igény döntő része - a 3800 MW tervezett beruházásból közel 3200 - nagyfeszültségű hálózati fejlesztést igénylő csatlakozást tesz szükségessé, amelyek sorsáról tehát később, várhatóan júliusban nyilatkoznak a befektetők a számukra június 30-ig kiküldött feltételek ismeretében.

A hálózati csatlakozás értelemszerűen elengedhetetlen a kereskedelmi célú naperőmű-beruházások gazdaságos megvalósításához. Az időjárásfüggő, ingadozó és bizonyos fokig előrejelezhetetlen termelésű naperőművek egyszerre több kihívás elé állítják a villamosenergia-rendszert (rendszerszintű kiegyenlítő-szabályozási kapacitáshiány, helyi szintű feszültségtartási kihívások, áramlási torlódási problémák), amelyeket egyszerre kell kezelni az ellátásbiztonság fenntartása érdekében.

A további naperőművek rendszerbe integrálását szolgáló, részben uniós forrásból tervezett fejlesztések elkezdődtek, és ezt a például a mostani kapacitáslekötési körben érintett tervezett akkumulátoros energiatároló fejlesztések is elősegítik.

Hogy hogyan áll a hálózati kapacitások fejlesztése, az 2023. szeptember 11-ig derül ki,

eddig kell ugyanis a hálózati cégeknek közzétenniük az aktuális szabad kapacitásokról, valamint a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló következő részletes tájékoztatót.

