Mi vár a magyar gazdaságra és a forintra az év második felében?

A mezőgazdaság várható erős teljesítménye akár már a második negyedévben kihúzhatja a magyar gazdaságot a technikai recesszióból – vélik friss elemzésükben az ING Bank szakemberei. Szerintük vannak ugyan kockázatok, de a forint a jelenlegi 368-378-as sávban maradhat az év végéig. A gazdasági növekedés viszont minimális lehet, és a költségvetésben is vannak olyan aknák, melyeket kezelni kell.

Kijöhetünk a recesszióból, de így is alig lesz idén növekedés

Szinte az összes szektorban jelentősen lassult a gazdasági aktivitás, de a mezőgazdaság várhatóan erős teljesítménye már a jelenlegi negyedévben kihúzhatja a magyar gazdaságot a technikai recesszióból – jósolják az ING szakértői. A gazdaság visszaesése a tavalyi harmadik negyedév óta tart, vagyis már kilenc hónapnyi mínuszos időszak van mögöttünk. Az elemzők többsége most éppen azt találgatja, hogy a recesszió folytatódik-e még a második negyedévben is, vagy végre növekedhet a GDP, a jelek szerint a banknál optimisták ebben a tekintetben.

Az elemzésben kiemelik, hogy a belső kereslet visszaesése a kiskereskedelmet és az ipart is negatívan érinti, utóbbi azonban az exportban bízhat. Ezen fordíthat a nyári hónapokban a mezőgazdaság, ami részben a tavalyi alacsony bázis miatt, részben pedig a kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően érdemben hozzájárulhat a gazdaság növekedéséhez. A szektor teljesítménye az egész éves gazdasági kilátások szempontjából is meghatározó lehet, mivel a kereslet várhatóan továbbra is gyenge lesz az év hátralevő részében.

Az ING 2023-ban így is mindössze 0,2 százalékos GDP-növekedésre számít, ami lényegesen alacsonyabb a kormány 1,5 százalékos céljánál.

A bank elemzői az ipari termeléssel kapcsolatban kiemelik, hogy a belső kereslet gyengélkedése továbbra is visszafogja azt, ezt azonban részben tudja kompenzálni az export. Erre utal az, hogy az autóipar kifejezetten jól teljesít, mely jellemzően kivitelre termel. Ugyanakkor az utóbbi hetekben Európában is gyenge konjunktúramutatók érkeztek, ami arra utalhat, hogy fokozódik a recessziós nyomás. Ez pedig akár a magyar exportot is megakaszthatja.

A kiskereskedelmi forgalom visszaesését pedig egyértelműen a megélhetési válság okozza, a még mindig magas infláció mellett a magyar háztartások az élelmiszerfogyasztásukat részesítik előnyben, a nem-élelmiszer forgalom pedig visszaesik. Az ING Bank szerint ez egészen addig így is maradhat, amíg a reálbérek nem fordulnak ismét pozitívba, szerintük ez a negyedik negyedévben következik csak be. Annak is van esélye, hogy a jövedelemnövekedés inkább megtakarításban csapódik majd le, így a kiskereskedelmi forgalom akár az egész évben szenvedhet – teszik hozzá.

Meddig lesz ennyire magas az infláció?

Az ING elemzői kiemelik, hogy a dezinflációs folyamat sebességet váltott azzal, hogy májusban 21,5 százalékra esett vissza az infláció. Ebben bázishatások is segítettek, de a 0,4 százalékos havi alapú árcsökkenés azt mutatja, hogy a vásárlóerő visszaesésével a vállalatok átárazási képessége is jelentősen csökkent. Az infláció további visszaesése szempontjából még mindig a szolgáltatások árának emelkedése jelenti a legnagyobb kockázatot, de az átárazási képesség fent említett csökkenése miatt ezek a felfelé mutató kockázatok csökkentek.

A friss előrejelzés szerint először novemberben lehet egyszámjegyű az infláció, éves átlagban pedig 18 százalék körül lehet az áremelkedési ütem.

Az infláció érezhető visszaesésével párhuzamosan májusban az MNB is elkezdte a monetáris politika normalizációját, legutóbbi két ülésén 100-100 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot a Monetáris Tanács, de a 16 százalékos magyar kamatszint még így is messze a legmagasabb a régióban. A legtöbb szakértővel együtt az ING is úgy véli, hogy szeptemberben érheti el az irányadó kamat a 13 százalékos alapkamatot. Szerintük a legutóbbi közlemény hangvétele és a lefelé mutató inflációs kockázatok hangsúlyozása arra utalhat, hogy nem sokkal utána folytatódik a lazítás az alapkamat csökkentésével, az év végére pedig 11 százalék lehet az irányadó kamatszint. Ezt a nagy nemzetközi jegybankok kiújuló szigora húzhatja keresztül, hiszen egy tovább emelkedő globális kamatkörnyezetben az MNB sem vághat olyan bátran.

Vannak aknák a költségvetésben

Az elemzésben hangsúlyozzák, hogy a májusi 53,6 milliárd forintos hiánnyal öt hónap alatt már az egész éves deficitcél 81 százaléka teljesült, vagyis a költségvetésben vannak kockázatok. Ezért szintén részben a visszaeső fogyasztás okolható, a legjobban az áfabevételek maradnak el a tervezettől. Eközben a kiadási oldalon továbbra is a kamatkiadások jelentik a legnagyobb kihívást.

Az ING szerint ugyan a bevételi oldalon a GDP 0,6 százalékának megfelelő lyuk látszik most, de így is elérhető akár a kitűzött hiánycél, mivel a kiadási oldal kevésbé lesz erős az év második felében, mint tavaly.

Az ING Bank szakemberei kiemelik, hogy a Fitch múlt heti felülvizsgálata alkalmával sikerült elkerülnie Magyarországnak az újabb leminősítést. Ebben a legnagyobb szerepe a gyorsan javuló külső egyensúlynak és a biztató inflációs folyamatoknak lehetett. Az esetleges kilátásjavítás útjában továbbra is elsősorban az unortodox gazdaságpolitikai lépések és az uniós források körüli bizonytalanságok állnak, de az elemzők továbbra is bíznak abban, hogy az év vége előtt elindulnak majd a folyósítások Brüsszelből. Így egyelőre nem számítanak további lépésre az S&P július 7-i felülvizsgálata alkalmával sem. A Moody’s szeptember eleji vizsgálata viszont már érdekesebb lehet, hiszen egyrészt a cég márciusban nem adott ki hosszabb értékelést, másrészt fennáll a kockázata, hogy addigra még nem lesz megállapodás az uniós forrásokról.

A forint sem sokat mozoghat

Az elemzés hangsúlyozza, hogy június végén ismét beigazolódott, amit már többször említettek: amikor a forint kicsit gyengül éppen, azt a befektetők arra használják ki, hogy újabb és újabb pozíciókat építsenek ki, mivel a kamatszint még mindig kiemelkedő a régióban. A magas carry miatt pedig a magyar deviza az egész feltörekvő régió kedvenc befektetése lett. Ez a tendencia még a fokozatos kamatvágások mellett is folytatódhat, így

az év végéig sem mozdulhat ki a forint tartósan a 368-378-as sávból.

Az uniós viták lezárásáig ennek a sávnak az alsó széle erős támasz az árfolyamban, a gyengülés felé viszont lehet tér abban az esetben, ha még a vártnál is erősebb lesz a dezinfláció, ami miatt agresszívebb kamatvágásokat kezd árazni a piac. További kockázatot jelenthet az, ha a kormány a GDP-növekedési célt a költségvetési stabilitás elé helyezi, erre akkor kerülhet sor, ha a gazdaság tovább lassul.

