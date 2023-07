Eldöntjük az örök vitát! A horvát tengerparton vagy a Balatonon olcsóbb a nyaralás?

Bármennyire magasnak tűnnek a hazai szállásárak a nyaralási főszezonra, úgy tűnik, hogy a horvát tengerpart is drágul. Cikkünkben bemutatjuk, mennyi pénzért nyaralhatunk itthon, illetve a tengerparton.

Mit gondolnak az emberek?

Az Ynsight Research piackutató cégen futó vitákban többen kifejezték elégedetlenségüket a Balatonon várható, illetve már most is tapasztalható árak miatt, és azt állították, hogy egy külföldi nyaralásnál jobb ár-érték arány érhető el. Azok, akik panaszkodtak a balatoni árakra, gyakran említették, hogy a szállás, étkezés és szórakozás költségei viszonylag magasak más magyarországi, illetve a külföldi turisztikai helyszínekhez képest. Emellett a szolgáltatások minősége és a választék is szerepet játszik a nyaralók elégedetlenségében.

Néhányan úgy vélik, hogy a Balatonon tapasztalható árak túlzóak a nyújtott szolgáltatások minőségéhez és sokszínűségéhez.

Ugyanakkor ez a vita egyfajta ellentmondást is hordoz magában, hiszen bár sokan elégedetlenek az árak növekedésével kapcsolatban, mégis tömegesen látogatnak a Balatonhoz minden évben, és ott nagyon jól érzik magukat. Ez azt sugallja, hogy a Balaton vonzereje és az ott elérhető élmények sokaknál meghaladják az árak által okozott kellemetlenségeket.

Aki mégis a külföldi kikapcsolódásra szavaz, általában Olaszországot, Görögországot és az örök sláger Horvátországot említi. Az Ynsight kutatása szerint az emberek többsége úgy érzi, hogy a horvát tengerpart drágább mind a görög vagy a török. Sőt, most, hogy az év elejétől már Horvátországban is bevezették az eurót, a nyaralók többsége további áremelkedésre számít.

Balaton vs. Horvátország

A teljesség igénye nélkül körbenéztünk a hazai szállásárak tekintetében és megpróbáltuk összevetni a horvát árakkal. A Szállás.hu adatai szerint július 17. és 23. között 148 ezer forintba kerül 2 fő részére egy tihanyi apartmanház, ellátás nélkül. Balatonfüred kertre néző, tetőtéri, apartmanja egy hálótérrel 278 100 forint 2 felnőtt és 2 gyerek részére, szintén ellátás nélkül. Keszthelyen hasonló áron találunk szállást.

A Szállás.hu összesítése szerint 1 hétre

átlagosan 175 ezer forint 2 fő részére a Balatonon egy panzió típusú szállás,

4 fő esetén pedig 350 ezer forintot kérnek el.

A panziós ellátásban általában csak a reggeli szerepel. A szállodákban már borsosabbak az árak. Egy 4 csillagos szállodában, 1 hétre 365 ezer forintért tud szállást találni két fő, 4-en viszont már 730 ezer forintért. Igaz, itt lehet kalkulálni a félpanziós, vagyis a vacsorát is tartalmazó szolgáltatással. Aki nem szereti saját maga megoldani az étkezését, hanem a szálláshelyet részesíti előnyben, az a következő árakkal kalkulálhat júliusra:

2 fő, 6 éj all inclusive ellátással 432 000 Ft,

2 fő, 6 éj félpanzióval 317 500 Ft,

2+2 fő, 6 éj félpanzióval 534 200 Ft,

2+2 fő, 6 éj all inclusive 734 400 Ft.

A horvátországi nyaralásban gondolkodó, kétgyermekes pároknak érdemesebb a panziók világával barátkozniuk, ahol 330-440 ezer forint között találnak ajánlatokat, reggelivel. A 3 csillagos szálloda Crikveniá-ban viszont már 880 ezer forint, nem beszélve a szintén az ebben a városban található 4 csillagos versenytársról, ahol egy család számára 6 éjszaka már 1 millió forint. Rijekában ki lehet fogni ebben a kategóriában 890 ezer forintos ajánlatot is, de egy család számára egy teljes hét a 4 csillagos szálláshelyeken inkább az 1 millió forintos árkategóriát jelenti már.

Isztria megyében, Vrsar településen a 4 csillagos szállodában 6 éjszaka, önellátással, 2 fő számára 574 298 forint. A makarskai riviérán ugyanakkor szintén egy 4 csillagos szállodában 380 874 forint, és ebben 2 fő számára a reggeli is benne van, igaz, többet kell autózni Magyarországról, például egy drveniki szálláshelyhez. Ugyanakkor elmondható, hogy Horvátországon belül is érdemi különbségek láthatóak az árak tekintetében.

A Kvarner-öbölben, Selce településen, egy 3 csillagos szállodában már 400 ezer forintért el lehet tölteni egy hetet, de ugyanez az Isztrián, Rovinjban, egy 4 csillagos szállodában már 725 ezer forintba kerül. Ha valaki nem a tengerparton szeretne tobzódni, hanem „megelégszik” a Plitvicei-tavak nyújtotta természeti szépséggel, 3 csillagos szállást már 125 466 forintért talál.

Összességében elmondható, hogy a horvát tengerparton is ki lehet fogni jobb árakat, de általánosságban hasonló kategóriában némiképp drágább ajánlatokra bukkanhatunk, mint a Balatonon.

Tisza-tó, Hévíz, Gyula

Aki nemcsak balatoni nyaralásban gondolkodik, az átlagosan a következő árakkal kalkulálhat itthon, egy főre:

Szállásárak Magyarországon hely típus ár Velencei-tó térsége összesített 11 500 Ft hotel 24 500 Ft panzió 11 500 Ft vendégház 10 500 Ft apartman 11 000 Ft Tisza-tó összesített 9 200 Ft hotel 23 500 Ft panzió 11 500 Ft vendégház 8 000 Ft apartman 9 700 Ft Balaton összesített 12 200 Ft hotel 21 200 Ft panzió 12 500 Ft vendégház 10 300 Ft apartman 10 000 Ft Hajdúszoboszló összesített 11 500 Ft hotel 21 200 Ft panzió 10 200 Ft vendégház 6 600 Ft apartman 7 650 Ft Gyula összesített 10 600 Ft hotel 20 850 Ft panzió 11 750 Ft vendégház 7 100 Ft apartman 7 100 Ft Hévíz összesített 16 000 Ft hotel 26 700 Ft panzió 10 800 Ft vendégház 8 600 Ft apartman 7 900 Ft Forrás: Szallas.hu

Akciók kellenek

A magyarok többsége tervez nyaralást, de minden második pihenni vágyó még nem foglalt szállást. Szabó Tamás, a Szallas.hu Magyarországért és Horvátországért felelős igazgatója szerint a hazai szállásadóknak most az a feladatuk, hogy azokat a magyar vendégeket vonzzák be, akik szeretnének idén nyaralni, de nem foglalták még le szállásukat.

„Ehhez az kell, hogy ajánlataikat mielőbb versenyképessé tegyék belföldön és vonzóbbak legyenek a magyarok számára, mint egy külföldi utazás. Ehhez idén egyértelműen az alacsonyabb árakra, szezonközi akciós ajánlatokra van szükség” – állítja Szabó Tamás, a Szallas.hu Magyarországért és Horvátországért felelős igazgatója.

A belföldi utazók elsősorban az akciós árakat, a csomagajánlatokat, az előleg fizetése nélküli foglalást és a SZÉP-kártyás fizetési lehetőséget keresik.

Éves szinten 18 százalékkal drágultak az apartmanok, panziók és vendégházak, a hotelek esetében pedig átlagosan 22 százalék volt az áremelkedés. Igaz, a szállodák árazására nagyobb nyomást helyeznek az elszaladt üzemeltetési költségek, szolgáltatási és élelmiszerárak, illetve a munkaerő bérköltsége.

Címlapkép: Shutterstock