A kapzsinfláció létezik - de mennyire kell félni tőle?

Az Európai Központi Bank elkötelezett az infláció leszorítása mellett, még akkor is, ha ezzel túlszigorít - írták Portfolio-nak küldött válaszukban az európai nagybankok elemzői. A közgazdászok szerint az eurózóna gazdasága idén alig növekedhet, és még jövőre is csak korlátozott mértékű felpattanás jöhet, de ezzel együtt a gyenge kereslet mérsékelheti az inflációt. Azzal mindhárom megkérdezett elemző egyetértett, hogy a "kapzsinflációnak" nevezett jelenség valós, és oda kell figyelni rá, és attól sem tartanak, hogy az eurózónában kialakul a roppant káros ár-bér spirál. Abban viszont már eltértek a vélemények, hogy az infláció pontosan milyen gyorsan fog csökkenni.

Hol fog megállni az EKB?

Az Európai Központi Bank a legutóbbi kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal 3,5%-ra emelte az irányadó betéti rátát, az előretekintő iránymutatásában pedig azt üzenete, hogy további kamatemelések jöhetnek. Az elemzők és a piac is azt várta tavasszal, hogy a betéti ráta nyáron 3,75%-on tetőzik majd, de ez a legfrissebb jegybanki üzenet fényében megdőlni látszik, és nagy a bizonytalanság a kilátásokkal kapcsolatban.

„Az EKB elkötelezett a kamatemelések folytatása mellett. Jelenleg inkább a túlszigorítást, mint a kamatemelések idő előtti leállítását választanák”

- mondta lapunknak Carsten Brzeski, a holland ING vezető közgazdásza, aki arra számít, hogy a frankfurti jegybank még két alaklommal 25 bázisponttal emeli a kamatot, utoljára szeptemberben. Brzeski nem számít arra, hogy 2024 nyara előtt csökkenni fognak a kamatok az eurózónában.

Luca Mezzomo, az olasz Intesa Sanpaolo vezető gazdásza is úgy gondolja, hogy az EKB inkább túlszigorít, minthogy megkockáztassa a kamatok túl alacsony szintre történő emelését, az EKB Kormányzótanacsának több tagja szerint ugyanis ez tekinthető ugyanis a kisebbik rossznak. Mezzomo előrejelzései összhangban vannak a piaci várakozásokkal, a betéti ráta 4%-on tetőzhet prognózisa szerint. A kamatszint 4%-on állhat egészen 2024 harmadik negyedévéig, akkorra várja az Intesa közgazdásza az első kamatvágást. A Portfolio-nak küldött válaszában felhívja ugyanakkor a figyelmet az előrejelzések bizonytalanságára, és arra, hogy még a kamattranszmisszió hatékonysága is bizonytalan egyelőre.

A belga KBC vezető közgazdásza, Hans Dewachter ugyanakkor már csak egy kamatemelést vár júliusban, a betéti ráta így szerinte 3,75%-on tetőzhet. Ő is úgy gondolja viszont, hogy az első kamatcsökkentésig 2024 második feléig kell várni.

A kamatemelés elkerülhetetlenül kihat majd a gazdaságra

Amikor a közgazdászok „túlszigorításról” beszélnek, akkor arra gondolnak, hogy a központi bank az infláció elleni harc során magasabb szintre emeli az irányadó kamatot annál a minimális szintnél, mint ami már elég lenne az inflációs cél eléréshez, de még nem okozna túlzott mértékű károkat a gazdaságban. Mivel lehetetlen előre látni, hogy ez a kamatszint végül hol lesz (hiszen értelemszerűen csak utólag derül ki, hogy a kamatszint sikeresen leszorította-e az inflációt), ezért a jegybank hajlamos túlszigorítani: inkább biztosra mennek a jelentős mértékű kamatemeléssel, a monetáris szigorítás reálgazdaságra gyakorolt hatását (ami akár átmeneti recessziót is okozhat) kevésbé károsnak ítélik, mint az árstabilitás tartós elvesztését.

A monetáris politika késleltetve fejti ki a hatását, egy évnél is hosszabb időszakra van szükség, mire a pénzügyi feltételek szigorodása teljes mértékben átgyűrűzik a reálgazdaságba. Az EKB tavaly nyáron kezdődött monetáris szigorítási ciklusának hatásait még nem érezzük tehát teljesen. A szigorítás akkor fejti majd ki hatását a gazdaságra, amikor az a várakozások szerint épp feláll majd a téli megtorpanásból: az eurózóna gazdasága az energiaválság következtében a tavalyi negyedik és idei első negyedévben is visszaesett. A két egymást követő negyedévet nevezik általában recessziónak, de most nem ennyire egyértelmű a kép.

Hans Dewachter mindenekelőtt fontosnak látja felhívni a figyelmet, hogy a téli recesszió sokkal enyhébb volt, mint amitől korábban tartottunk, a mély recessziót a gyors kormányzati lépések és az enyhe időjárás tudta megakadályozni. A tartósan magas kamatok viszont nyomást fognak gyakorolni a gazdaságra, ami egész 2023-ban fennmaradhat a KBC előrejelzése szerint

az év hátralevő részében pozitív, de nagyon alacsony negyedéves növekedést fogunk látni szerintük az eurózónában, 2024-től enyhe fellendülés kezdődik.

Előrejelzésük szerint 2023-ban mindössze 0,6%-kal fog nőni a valutaövezet gazdasága, és az azt követő évben is csak enyhe, 1%-os növekedés várható.

Én nem nevezném a kismértékű téli GDP-visszaesést recessziónak. A valódi recesszió túl sok jellemzője nincs most jelen, mint például a munkanélküliségi ráta emelkedése

- írta válaszában Luca Mezzomo, aki szerint a munkaerőpiacon túl nagy a hiány ahhoz, hogy a vállalatok elbocsátásokba kezdjenek. A közgazdász ugyanakkor a következő évre már látja egy valódi recesszió kockázatát, mivel a pénzügyi feltételek sokáig maradnak majd szigorúak, és a fiskális politika is szigorúbbá válik. Ugyanakkor nem ez tekinthető az Intesa Sanpaolo alapforgatókönyvének, a bank 2023-ra 0,6%-os, 2024-re pedig 1,1%-os növekedést vár (de ő is hozzáteszi, az előrejelzéseket komoly bizonytalanság övezi).

Az ING-nél is arra számítanak, hogy az euróövezetben csak visszafogott növekedés várható. „Az év folyamán a fogyasztás stabilizálódásának köszönhetően lehet, hogy lesz némi fellendülés, de összességében a ciklikus tényezők, például a kínai nyitás megtorpanása, a fenyegető amerikai recesszió és a magasabb kamatlábak hatása nyomasztani fogja a gazdasági tevékenységet” – írta Carsten Brzeski lapunknak. Előrejelzése szerint az euróövezet GDP-növekedése 0 és 0,5% között lesz idén és jövőre is.

Létezik a kapzsinfláció?

Az infláció cél fölé emelkedését Európában és világszerte is a koronaválság utáni kínálati zavarok okozták, de ezek a hatások egyre jobban mérséklődnek. A jelenlegi helyzetben félő, hogy a magas inflációs várakozások miatt a vállalatok nagyobb árakat tudnak elfogadtatni akkor is, amikor ezt költségsokkok már nem indokolják. Ilyen esetben megnőnek a profitráták az infláció növekedésével együtt – ezt nevezik manapság kapzsinflációnak (angolul 'greedflation').

A másodkörös hatások másik típusa, amikor munkavállalói oldalról érkezik a nyomás, a csökkenő reálbérek ugyanis magasabb bérköveteléssel járnak, és így a kereslet tartósan meghaladhatja a kínálatot, azaz fennmarad az inflációs nyomás. Az EKB egyelőre jobban tart ettől a kockázattól, miközben elemzők – és az Európai Bizottság is – egyre komolyabb jelét látja annak, hogy a inkább a vállalati profitok hajtják az inflációt. Korábban az ING is elsőként írt a meglepően magas profitrátákról Németországban, ami aggasztó.

„A kapzsinfláció talán túlzó, de valóban vannak jelei annak, hogy a vállalatok növelték az egységnyi profitot”

- írta kérdésünkre Carsten Brzeksi az ING-től. Elmondása szerint ez a fejlemény annyit jelent, hogy az árnyomás nagyobb, mint amit a költségoldali emelkedés indokolt volna, ugyanakkor ez nem elsősorban a „kapzsiság” miatt volt így. Emlékeztet, hogy

az EKB nagyon világosan jelezte, hogy a profit-ár spirált épp úgy figyeli, mint az ár-bér spirált.

Brzeski szerint egyébként a jelenlegi profit-árspirál valójában segíthet elkerülni az ár-bér rspirált, ha a vállalatok a magasabb béreket a haszonkulcsukban elnyelik.

A költségnövekedésnek a végső árakba való erőteljes átgyűrűzését, valamint az egyes ágazatokban tapasztalható nagy haszonkulcsokat a kereslet által vezérelt infláció jelének tekintem

- válaszolta kérdésünkre Luca Mezzomo.

Az erős kereslet a béremeléseknek is kedvez –tette hozzá -, ugyanakkor a szigorúbb monetáris politika a kereslet visszafogásával mindkét irányba hat. „Ez nem célzott eszköz: a szociális szempontból felelősebben viselkedőket és a többieket egyaránt sújtja.” Hozzátette, hogy a fogyasztók megtehetik, hogy nem vásárolják az olyan cégek áruit vagy szolgáltatásait, amelyek túlságosan megemelik az áraikat.

A kapzsinflációról szóló érveléseknek van alapja,

ugyanis fellelhető, hogy a haszonkulcsok emelkedése ténylegesen hozzájárult az inflációhoz – mondta a KBC vezető közgazdásza. Dewachter válaszában azt írja, hogy az egységnyi munkaerőköltség is hozzájárult az inflációhoz, és ez a hozzájárulás nőtt 2022 során és még 2023 elején is. „Az inflációs sokk mértékét tekintve arra számíthatunk, hogy a bérek elveszett vásárlóerejének legalább egy részét visszanyerhetik a bértárgyalások után” – írta.

Hogyan alakul majd az infláció?

Ugyanakkor azt gondoljuk, nem alakul majd ki ár-bér spirál

- tette hozzá Dewachter. Ennek az egyik oka, hogy a gyenge gazdasági teljesítmény a feszes munkaerőpiac ellenére is korlátozhatja a bérköveteléseket, másodszor pedig a vállalatok áruképző ereje gyengülhet, ahogy a monetáris szigorítás miatt visszaesik a kereslet – utóbbihoz hozzájárul a koronavírus-járványból történő újranyitás utáni normalizálódás, valamint a geopolitikai bizonytalanságok is. Emellett a megnövekedett profitok lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy legalább részben lenyeljék a bérköltségek emelkedését, ami lehetővé teszi, hogy az infláció – főleg a maginfláció – „nagyon fokozatosan” visszatérjen az EKB 2%-os céljához – mondta a KBC szakembere. Hozzátette:

nem számítanak rá, hogy az inflációs cél teljesülni fog a 2023-24-es előrejelzési horizonton.

Az ING ezzel szemben pont arra számít, hogy az infláció gyorsabban fog mérséklődni, mint ahogy azt az EKB várja. „A dezinflációs erős máris érződnek és nyár után felerősödhetnek – írta a Portfolio-nak Carsten Brzeski, aki szerint az inflációs főmutató év végére 2,5%-ra mérséklődik éves bázison.

Mezzomo egyelőre nem látja az ár-bér spirál jeleit, de az már látszik, hogy a munkavállalók a feszes munkaerőpiacon megpróbálják visszaszerezni az elveszett vásárlóerejük egy részét. „Ez érthető, és összhangban van az infláció csökkenésével a szolgáltatószektorban és a feldolgozóiparban, ha a gyengébb kereslet miatt a vállalatok lemondanak a profit egy részéről.

Ami az inflációt illeti, arra számítok, hogy gyors esést látunk majd az év második felében

- mondta Mezzomo, az okok között említve az alacsonyabb energiaárakat és a gyengébb nemzetközi keresletet. Szerinte talán még a hotelek és éttermek „őrült árazása” is visszaüt azáltal, hogy visszaesik majd a kereslet. Mezzomo szerint az infláció jövőre 2% környékére mérséklődhet, de a maginfláció még némileg az EKB tűréshatára felett lesz, ezért a monetáris politika még egy ideig korlátozó marad.

Címlapkép: Getty Images