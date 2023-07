Megháromszorozná a jelenlegi szélerőmű-kapacitást a kormány

Azt már lehetett tudni, hogy jelentősen felgyorsulhat az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentése és a megújuló energiaforrások terjedése az eddigi tervekhez képest, továbbá nagyobb mértékben nőhet az energiahatékonyság a kormány felülvizsgált magyar Nemzeti Energia- és Klímatervének (NEKT) előzetes verziója szerint, a dokumentumból azonban további érdekességek is kiderülnek, így például az, hogy a szélerőmű-kapacitás a maihoz képest megháromszorozódhat, viszont, noha az elérhető rövidített változat előszava leszögezi, hogy az energiaimport-függőség csökkentése prioritás, az erre vonatkozó fő célszámok mégsem módosultak a korábbiakhoz képest.

Arról, hogy a legfontosabb 2030-as magyar energia- és klímapolitikai célszámokat hogyan módosítaná a kormány, már az Energiaügyi Minisztérium közleménye is beszámolt, de érdemes részletesen is szemügyre venni a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) felülvizsgált változatát, ugyanis a bejelentettek mellett további érdekes változásokat is tartalmaz. Hangsúlyozandó, hogy a NEKT a kormány honlapján elérhető frissített (rövidített) verziója nem a végleges dokumentum, ugyanis a társadalmi egyeztetés hatására még alakulhat a tartalma, mielőtt benyújtanák az Európai Bizottságnak (ennek határideje hivatalosan június 30.). Ez után a brüsszeli testület is véleményezni fogja a tervezetet, majd az ezek alapján is tovább csiszolandó NEKT végleges frissített változatát 2024 júniusáig kell beadni a Bizottságnak. Ezzel együtt a most közölt, a kormányzat elképzeléseit tükröző fő célszámok jelentősebb mértékű módosulása már nem várható.

A Nemzeti Energia- és Klímaterv tulajdonképpen a magyar Nemzeti Energiastratégia (NES) "testvér-dokumentuma", tartalmuk nagyrészt megegyezik, így a NEKT frissítésével egyúttal lényegében a NES célszámai is módosulnak.

A korábban is kiemelt főbb változások:

A kormány az eddigi 40 helyett 1990-hez képest legalább 50 százalékkal tervezi csökkenteni az üvegházhatású gázok (ÜHG) bruttó kibocsátását 2030-ig. 2022-ben ez az érték -37,4% volt. Az Európai Unió közös, az egyes tagállamokra nézve nem kötelező célja, hogy 2030-ig legalább 55%-kal mérsékelje ÜHG-kibocsátását az 1990-es szinthez képest.

Cél, hogy Magyarország végsőenergia-felhasználása a korábban kitűzött (2005-ös) 785 PJ felső határnál alacsonyabb, legfeljebb 750 PJ legyen 2030-ban, ami valamivel több mint 4%-os csökkentést jelentene 2005-höz képest. 2021-ben ez 787,2 PJ volt. Az Európai Unió közös, az egyes tagállamokra nézve nem kötelező célja, hogy a végsőenergia-fogyasztás 20%-kal csökkenjen 2030-ig a 2005-ös szintekhez képest.

A megújuló energiaforrások arányát a bruttó végsőenergia-felhasználáson belül a hatályos 21 helyett 29 százalékra tervezi emelni a felülvizsgált NEKT. Ez az arány 2021-ben 14,1% volt. Az Európai Unió közös, az egyes tagállamokra nézve nem kötelező célja, hogy 2030-ra az EU egészében a megújul-részarány minimum 42,5%, de lehetőleg 45% legyen.

A magyar naperőmű-kapacitás beépített teljesítőképességére vonatkozó célszám 6 GW-ról 12 GW nőhet 2030-ig a terv szerint. Ez közel 4,9 GW volt május végén-június elején. Az uniós napenergia-stratégia 2030-ra összesen legalább 600 GW uniós fotovoltaikus kapacitás elérését tűzi ki célul.

Az összes cél lehetőségekhez (elméleti, illetve technikai potenciál), valamint a többi tagállam szintén felülvizsgálat alatt álló céljaihoz viszonyított részletes elemzésének terjedelmi igénye meghaladja cikkünk kereteit, és az ilyen összevetések már csak az egyes országok rendkívül változatos adottságai és fejlettségi szintje miatt is óvatosan kezelendők. Az viszont megállapítható, hogy míg az ÜHG-kibocsátás csökkentésére vonatkozó magyar kormányzati cél közelíti az uniós célkitűzést, addig az energiafelhasználásra és a megújulóenergia-részarányra teendő hazai vállalás jelentősen elmarad a közös célértékektől.

Emögött nagyrészt az a megfontolás állhat kormányzati részről, hogy a magyar gazdaságnak még hosszú utat kell megtennie az uniós átlag eléréséhez, amiben a jelenlegi gazdaságpolitika kiemelkedő szerepet szán az energiaintenzív iparágaknak. A következő években - az elektrifikációs trendnek megfelelően, más országokhoz hasonlóan - várhatóan a magyar végsőenergia-felhasználáson belül is érdemben növekszik a villamos energia részaránya, az erősödő áramigényt pedig a kormányzati tervek szerint elsősorban a bővülő nukleáris és megújuló, azon belül különösen a naperőmű-kapacitás fedezheti.

... és a nem bejelentett újdonságok - háromszorozódhat a szélerőmű-kapacitás

A frissített NEKT-ben a naperőmű-kapacitásra kitűzött, a korábbi 6-6,5 GW-os célt hozzávetőleg megduplázó 2030-as 12 GW-os célszám megfelel a várakozásoknak, illetve a Lantos Csaba energiaügyi miniszter által korábban elmondottaknak. A nemzetközi mezőnyben is gyorsnak számító magyar naperőmű-boom trendje alapján már korábban látható volt, hogy a 2020-ben kitűzött 2030-as cél jóval korábban elérhető és alaposan túlszárnyalható. A 12 GW-os új cél elérése azt feltételezi, hogy a növekedés éves üteme nagyjából a 2022-es +1 GW-os szinten maradjon, aminél ugyan valószínűleg lehetne még ambiciózusabb célt is kitűzni, de a rendszerszinten és az elosztó hálózatokban jelentkező kihívások óvatosságra intenek.

A gyakran hangoztatott esztétikai szempontokon túl vélhetően ez a megfontolás állhat amögött is, hogy bár a szaktárca közleményében is hangsúlyozza a hazai alternatív energiaforrások fokozott hasznosításának fontosságát, és bár a témában napvilágot látott elemzések már ilyen távon is jóval nagyobb, ennek akár a többszörösére rúgó kiaknázható potenciálról szólnak,

a frissített tervek 2030-ra mindösszesen 1000 MW szélerőmű-kapacitást vetítenek előre. Ez ugyanakkor jelentős előrelépés lenne ahhoz képest, hogy ma 323 MW-nyi szélerőmű-kapacitás működik itthon, továbbá hogy a 2020-es NEKT előzetes verziója eredetileg 0 MW szélerőmű-kapacitással számolt 2030-ra.

A hatályos NEKT-hez képest változás továbbá a dokumentumban, hogy az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) hatálya alá nem tartozó emisszió csökkentésének várható mértékét közel 7%-ról 18,7%-ra emeli, amivel Magyarország továbbra is a mezőny második felében foglal helyet, de a korábbiakhoz képest javít pozícióján. Az úgynevezett erőfeszítés-megosztási rendelet (ESR) által ide sorolt szektorok - belföldi szállítás (a légi szállítás kivételével), épületek, agrárium, kisvállalatok és hulladékgazdálkodás - összességében az EU teljes belföldi ÜHG-kibocsátásának közel 60%-át teszik ki. EU szinten 40%-kal kell csökkentenie a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátásokat 2030-ig a 2005-ös bázisévhez viszonyítva.

Nincs ugyanakkor változás a fő célszámok közül az energiahatékonyság területén.

Ezek szerint a GDP 2030-as végsőenergia-intenzitása az új várakozások/célok szerint is maximum 0,429 toe/millió forint) lesz, ami - azt is figyelembe véve, hogy a végsőenergia-felhasználási célszám több mint 4%-kal csökkent - úgy lehetséges, hogy a 2030-ra vonatkozó GDP-várakozás is ilyen mértékben csökkent. Magyarország végsőenergia-intenzitása (vagyis az egységnyi GDP előállításához felhasznált energia mennyisége) egyébként megközelítőleg kétszerese az európai uniós átlagnak.

Nem látható lényegi változás az energiaközösségekre vonatkozó célok tekintetében sem. Azt már a hatályos NEKT is rögzítette, hogy Magyarország ösztönözni fogja azokat a kezdeményezéseket, amelyek biztosítják, hogy a villamos energiát a fogyasztók helyben használják fel, ezen a téren pedig az energiaközösségek kialakításának a támogatása a legfőbb feladat. A felülvizsgált dokumentum általánosságban úgy fogalmaz, hogy kifejezett cél az energiaközösségek létrejöttét és működését segítő jogszabályok finomhangolása és a hőtermelő tevékenységet folytató energiaközösségek létrehozásának lehetővé tétele, melyek terjedését a kormány pénzügyi támogatásokkal is ösztönözte és ösztönözni kívánja. Nagyrészt a szabályozási hiányosságok miatt a felhasználói, hálózati, illetve rendszerszempontból egyaránt pozitív hatásaik ellenére ma Magyarországon még mindig nem kezdtek el elterjedni az energiaközösségek.

Nem várnak gyorsabb csökkenést az energiaimport-függőségben

A frissített NEKT összefoglaló táblázata szerint szintén nem módosult a 2030-as földgáz-importkitettségi (-függőségi) cél (80%), noha már a hatályos NEKT így fogalmazott: "célunk, hogy a fogyasztáscsökkenés és a hazai kitermelés bővülése következtében gázimport-arányunk 70% közelébe csökkenjen 2030-ra". Földgázellátásunk kitettsége 2022-ben 85%-os volt.

Az energiaválság, illetve az orosz-ukrán háború még jobban felértékelte ezt a szempontot, hiszen, ahogyan a frissítés előtti NEKT is írta, "az importfüggőség csökkentésének ellátásbiztonsági hozadéka a földgáz esetében a leginkább nyilvánvaló". Az indikátor értéke 85% volt 2022-ben.

A földgázfüggőség csökkentésére irányuló ambíció fokozására azzal együtt nem került sor, hogy a frissített terv célul tűzi ki az importált földgázzal szemben alternatív energiaforrások részarányának növelését az energiafogyasztásban, valamint diverzifikáltabb energiatermelési és beszerzési megoldások alkalmazását a következő területeken: a hazai energiatermelés (pl. szénhidrogén kitermelés) lehetőségek szerinti maximális kiaknázása; megújuló energiaforrások és energiahordozók (biogáz és biometán, földhő, nap- és szélenergia, hidrogén hasznosítása, a hatályos NEKT-hez képest nagyobb hangsúlyt helyezve a földhőre, biogázra és – kisebb mértékben – a hidrogénre; illetve a fennmaradó energiabehozatal diverzifikációja. Ezeket a részcélokat már a hatályos NEKT is kitűzte, és a frissített anyag - legalábbis a rövidített verzió szerint - jelentősebb mértékben csak a geotermikus energia területén fokozza az ambíciót, célul tűzve ki, hogy 2030-ig kétszeresére emeljük a jelenleg hasznosított geotermikus energiát, a hatályos dokumentumban szereplő kismértékű, pár 10%-os növekedési cél helyett.

Szerepel viszont az aktualizált tervben, hogy "az átmenet során nélkülözhetetlen a földgázalapú technológiák alkalmazása a folyamatos és kiszámítható energiaellátás biztosításához, mely érdekében döntés született 1500 MW CCGT (zárt ciklusú gázturbina - a szerk.) kapacitás rendszerbe állításáról".

A frissített energia- és klímaterv célszám-áttekintése szerint a villamosenergia-import 2030-ban várható arányára vonatkozó célszám sem változott, és továbbra is 20%. Ez 2022-ben 26,55% volt.

Erre vonatkozóan a hatályos NEKT-ben a legfontosabb, számszerűsített célkitűzéseket összefoglaló táblázatban az szerepel, hogy "maximum 20%", azonban más helyen a szövegben az olvasható, hogy a villamosenergia-import erőteljesen csökken 2030-ban, éves szinten a paksi blokkok párhuzamos működésekor szinte teljesen önellátóvá válik Magyarország, majd a jelenleg üzemelő blokkok bezárásával párhuzamosan az import a 2030-as évek második felére növekszik (mielőtt a hazai termelőkapacitások megőrzésével és fejlesztésével 2040-re 20% alá mérséklődne).

A 2030-as magyar áramimportarány alakulásával kapcsolatban jelentős bizonytalansági tényező a Paks II. projekt. Az energiaügyi miniszter e tárgyban tett év eleji megszólalása alapján az új blokkok 2032 körül állhatnak üzembe, azonban a frissített NEKT rövidített verziójában nincs erre utalás, és egyáltalán lényegében semmilyen új konkrétum. Tartalmazza ugyanakkor a "régi", már működő paksi blokkok üzemidejének további 20 évvel történő meghosszabbítására vonatkozó kormánydöntésre való utalást. Ez ugyanakkor a 2030-as kilátásokat nem befolyásolja, hiszen a blokkok üzemeltetési engedélyének érvényessége az újabb hosszabbítás nélkül is 2032 és 2037 között járna le.

A terv aktualizálásának általános indoka a frissített változat szerint az, hogy a jelenleg hatályos Nemzeti Energia- és Klímaterv elfogadása óta eltelt időben a hazai energiaszektor külső környezetében meghatározó jelentőségű változások következtek be, ugyanakkor például a Paks II. projekt egész magyar energaiellátás szempontjából lényeges további csúszását itt sem említik meg.

A kőolaj esetében szintén nem változott a nettó importfüggőségre vonatkozó célérték, így a frissített NEKT ugyanúgy 85%-ban maximálná a nem hazai termelésű kőolaj arányát az ellátáson belül, mint a hatályos terv. Ez a mutató 2022-ben 86% volt.

Az importfüggőségre vonatkozó célszámok változatlanságát annak tükrében érdemes értékelni, hogy a felülvizsgált NEKT előszava szerint

az orosz-ukrán háború, illetve az azt követő "európai szankciós politika" miatt 2022-ben erőteljes energiaár-emelkedéssel, illetve energiaellátási bizonytalansággal kellett szembenéznünk, ennek következtében az energiaellátás biztonsága és az energiaszuverenitás növelése nemzetbiztonsági kérdéssé nőtte ki magát, az energiaimport-függőség csökkentése pedig energiapolitikai prioritás.

A dokumentum nem említi, de az áremelkedés és ellátási bizonytalanság egyik fő oka valójában az Európába irányuló orosz gázszállítások visszaesése volt.

Még nagyobb lehet a kibocsátáscsökkentés mértéke és a megújuló-részarány

Összességében a kijelölt célszámok óvatos tervezést tükröznek, és maga a frissített terv is elismeri, hogy a NEKT és a Nemzeti Energia Stratégia szerinti alappálya nem biztosítja az európai uniós Fit for 55 szerinti jogszabály módosításokból eredő célkijelölések teljesülését. Ezért a tervezés során meghatároztak egy kiegészítő intézkedések hatásait figyelembe vevő forgatókönyvet is (WAM: with additional measures).

E forgatókönyv alapján már több mint 53%-kal csökkene a magyar ÜHG-emisszió 1990-hez képest, még jobban megközelítve az 55%-os uniós célt. A WAM forgatókönyvben a megújuló energia felhasználási arány 2030-ra elérheti a 31%-ot, ami 2 százalékponttal magasabb a jelenlegi intézkedéseket figyelembe vevő (WEM: with existing measures) alapján várható értéknél. A kiegészítő intézkedésekkel várhatóan a hazai nap- és szélenergia-termelés is jóval magasabban alakulhat, mint a WEM forgatókönyv megvalúsulása esetén, de a rövidített verzióból nem derül ki, hogy itt pontosan hogyan alakulnak a célszámok, és ez a helyzet az energiahatékonyságra és végső energiafelhasználásra vonatkozó célértékekkel kapcsolatban is.