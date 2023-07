Mikor kezdődhet végre egyessel az infláció? A héten talán ez is kiderül

Egyértelműen a pénteken megjelenő júniusi inflációs adat határozhatja meg a hét hangulatát, emellett szintén a hétvége előtt lehet érdemes figyelni az S&P friss hitelminősítésére. Jön még friss ipari termelési és kiskereskedelmi adat, melyek a második negyedéves gazdasági növekedés szempontjából lehetnek lényegesek.

Rögtön mozgalmasan indul a hét itthon, hiszen hétfő reggel az MNB a szokásos hitelintézeti- és kamatstatisztikákat publikálja, emellett várhatóan érkezik a friss feldolgozóipari beszerzési menedzserindex. Sőt, a KSH sem tétlenkedik, a külkereskedelem részletes számai érkeznek.

2023. július 3-9. makronaptár Magyar makrogazdaság július 3. hétfő 8:30 KSH Külkereskedelem (részletes) ápr. július 3. hétfő 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege máj. július 3. hétfő 8:30 MNB Kamatstatisztika máj. július 3. hétfő 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi jún. július 4. kedd 8:30 KSH Kormányzati szektor egyenlege Q1 július 4. kedd 8:30 KSH Turisztikai szálláshelyek máj. július 4. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció július 6. csütörtök 8:30 KSH Ipar máj. július 6. csütörtök 8:30 KSH Kiskereskedelem máj. július 7. péntek 8:30 KSH Infláció jún. július 7. péntek 8:30 MNB Értékpapírstatisztika máj. július 7. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok jún. július 7. péntek S&P Hitelminősítés Nemzetközi makrogazdaság július 3. hétfő 3:45 Kína Caixin feldolgozóipari bmi jún. július 3. hétfő 16:00 USA ISM feldolgozóipari bmi jún. július 4. kedd USA Függetlenség napja július 4. kedd 8:00 Németo. Külkereskedelem máj. július 5. szerda 3:45 Kína Caixin szolgáltató bmi jún. július 5. szerda 11:00 EU Ipari termelői árak máj. július 5. szerda 16:00 USA Gyáripari megrendelések máj. július 5. szerda 20:00 USA Fed jegyzőkönyv július 6. csütörtök 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések máj. július 6. csütörtök 11:00 EU Kiskereskedelem máj. július 6. csütörtök 14:15 USA ADP index jún. július 6. csütörtök 14:30 USA Külkereskedelem máj. július 6. csütörtök 16:00 USA ISM szolgáltató bmi jún. július 7. péntek 8:00 Németo. Ipar máj. július 7. péntek 14:30 USA Munkanélküliség jún. Forrás: Portfolio-gyűjtés

A statisztikai hivatal kedden sem tétlenkedik, hiszen a kormányzati szektor első negyedéves egyenlege mellett a turisztikai szálláshelyek forgalmának friss adata is izgalmas lehet a nyári szezon előtti utolsó hónapról. Közben Amerikában a Függetlenség napja miatt nem lesz kereskedés, Németországban pedig szintén külkereskedelmi adatok érkeznek.

A hét közepén, szerdán piaci szempontból elsősorban az amerikai gyáripari megrendelések és a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve lehet izgalmas, hiszen utóbbiból akár a jövőbeli kamatpolitikát illetően is friss információt kaphatnak a befektetők. Jön még egy kínai szolgáltatóipari beszerzési menedzserindex, az Eurostat pedig az ipari termelői árak alakulásáról számol be.

Csütörtök reggel jön az ipar és a kiskereskedelem májusi adata, melyekből a magyar gazdaság második negyedéves állapotával kapcsolatban is fontos információkat kaphatunk. A kiskereskedelem helyzetéről rögtön európai rangsort is kaphatunk az Eurostattól, Amerikában pedig a magánszektor foglalkoztatását jelző ADP adatra lehet érdemes figyelni.

A hét utolsó munkanapján sem fogunk unatkozni, hiszen a KSH a júniusi inflációs adatot publikálja péntek reggel. A nagy kérdés az lesz, hogy a májusi jelentős esés folytatódik-e, akkor 21,5 százalékra zuhant az áremelkedési ütem. Akár arra is lehet esély, hogy már 20 százalék közelében legyen a júniusi adat, sőt, az igazán komoly meglepetés az lenne, ha már egyessel kezdődne. Az MNB közben az értékpapírok tulajdonosi szerkezetéről és a nemzetközi tartalékokról közös friss adatokat, késő este pedig az S&P tervezett hitelminősítői felülvizsgálata hozhat izgalmakat. Az alapforgatókönyv az, hogy a januári leminősítés után most nem változtat a cég, ahogy a Fitch is változatlanul hagyta a besorolást és a kilátást másfél hete. Németországban az ipari termelés friss adata érkezik, míg Amerikában a júniusi munkaerőpiaci statisztikára figyelnek a befektetők.

