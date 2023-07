Valami rendkívül új dologra készül a kormány: a családi pótlék, a családi adókedvezmény és az szja-mentességek is az asztalra kerülnek

Meglehetősen érdekes határozatot hirdetett ki a kormány a kedd esti közlönyben. A közkiadások hatékonyságának felülvizsgálatát tervezte be a kormány a következő évekre, és ennek keretében a költségvetés legfontosabb területeit tekintik át a Pénzügyminisztérium vezetésével és egy új munkacsoport felállításával. Fókuszba kerülnek az egészségügyi, a családtámogatási, a lakhatási, az oktatási és az állami beruházásokkal kapcsolatos kiadások, valamint a különböző adókedvezmények is. Első olvasásra nagyon úgy tűnik, hogy egy új reformterv körvonalazódik az államkassza kiadási oldalát illetően, és kimondott cél költségvetési megtakarítás elérése. A kormány nagyon komolynak tűnő tervének újdonsága, hogy hosszú idő után végre nem a fűnyíróelvszerű kiadáslefaragás érvényesül. Az pedig felettébb érdekes, hogy az állami kiadások átvizsgálásakor nincsenek tabutémák: a családi pótlék, az anyasági támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, a babaváró támogatások, és különböző lakástámogatások, valamint a különböző szja-kedvezmények is terítékre kerülhetnek.

Reformterv körvonalazódik

A Kormány 1262/2023. (VII. 4.) Korm. határozata a közkiadások hatékonyságának felülvizsgálatáról címmel jelent meg a kormány döntése, amely több oldalon keresztül, részletesen sorolja fel a kormány és annak tagjainak feladatait az állami kiadások alapos átvizsgálása tekintetében.

A határozat kimondja, hogy a kormány a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő, a közkiadások hatékony felhasználásának javítása kiadási felülvizsgálatok révén című reform keretében megvalósuló intézkedések mielőbbi végrehajtása érdekében hozta meg döntéseit.

A határozat teljes tartalmát átvizsgálva kijelenthető, hogy a kormány nagyszabású átalakítást készít elő, és első körben ennek érdekében át akarja tekinteni azt, hogy mire, mennyit és hogyan, mennyire hatékonyan költ el az állam. Érdekes lesz látni, hogy a közkiadások, valamint a különböző adókedvezmények hasznosulásának átvizsgálása után milyen következtetésekre jut és hogy a javaslatokat mennyiben és hogyan hajtja végre. Például előállhat-e az a helyzet, hogy a döntéselőkészítő anyag nyomán megszüntet a kormány bizonyos kiadásokat, adókedvezményeket, vagy átalakítja-e azokat.

Mindenesetre üzenetértékű, hogy az államkassza rendkívül terebélyes kiadási oldalának vizsgálatának első körébe érzékeny területek is bekerültek, mint például a családtámogatások. Az mindenképpen kedvező üzenet, hogy ezúttal úgy tűnik, hogy az állami költségvetés kiadási oldalán végre nem fűnyíróelv alapján tervez megtakarítást elérni a kormány, hanem a strukturális szempontok is felértékelődhetnek.

Az viszont szintén üzenetértékű, hogy már számszerű megtakarítási célt is leszögez a dokumentumban a kormány (egészségügyben is 3% kiadáscsökkentés az elvárás), ezzel egyértelműen kijelölve az irányt az adott terület érintettjeinek. Azt üzeni összességében, hogy az évek óta fiskális alkoholizmusban szenvedő (túlköltekező, túlterjeszkedő) magyar állam nem tud bizonyos kiadási szint alá menni, ezért a kiadások szerkezetének áttekintésére van már szükség.

Fontos megemlíteni, hogy mindez egy döntéselőkészítés megkezdése, ez a kormánydöntés nem fogja megmenteni a költségvetés rövid távú gondjait 2023-ban és 2024-ben, viszont a későbbiekben, ha a kormány ez alapján kiadásracionalizáló és -csökkentő programot hajt végre, akkor az már tartósan javíthatja az államháztartás egyenlegét a későbbiekben, közép távon.

A 15 pontból álló és két mellékletet is tartalmazó határozat feladatokat oszt szét az egyes érintett miniszterek között és konkrét célokat is meghatároz.

Az első feladatot Varga Mihály pénzügyminiszter kapta, akinek gondoskodnia kell a kiadási felülvizsgálatok koordinálásáról és elvégzéséről, valamint létre kell hoznia a Pénzügyminisztérium szervezetén belül a kiadások felülvizsgálatának koordinálásáért és elvégzéséért felelős szervezeti egységet azonnali határidővel. Ennek a szervezeti egységnek szorosan együtt kell működnie a - szintén az ebben a közlönyben kihirdetett másik határozattal létrehozott - Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoporttal a kiadási felülvizsgálatra vonatkozó jogi és szervezeti szabályok kidolgozása, továbbá a közkiadások felülvizsgálatának tervezése, végrehajtása és nyomon követése terén.

Az első konkrét feladat, hogy 2023. december 31-ig felül kell vizsgálnia a kormánynak a 2023. évben az egészségügyre, valamint a családtámogatásra és lakhatásra fordított kiadásokat és kapcsolódó adókedvezményeket, de fontos kitétel, hogy a 2021. évi zárszámadás alapján az adott év kormányzati kiadásainak legalább 10 százalékára kiterjedő mértékéig kell ezt megtennie.

A második konkrét feladat, hogy 2024. december 31-ig felül kell vizsgálnia a kormánynak a 2024. évben az oktatásra és állami beruházásokra fordított kiadásokat, szintén azzal a kitétellel, hogy a 2022. évi zárszámadás alapján az adott év kormányzati kiadásainak legalább 10 százalékára kiterjedőmértékig kell ezt végrehajtania.

A pénzügyminiszter feladata továbbá, hogy a 2024-es évre nézve hasonlóan részletes munkatervet dolgozzon ki a többi érintett miniszter bevonásával, és ezt 2024. február 29-ig kell megtennie. Mindezek mellett nagyon úgy tűnik, hogy ez egy hosszú távú, permanens projekt a kormány részéről, ugyanis arra készül, hogy

minden évben elvégezze a kiadási felülvizsgálatokat a 2024-es év után,

és Varga Mihálynak előterjesztést kell készítenie minden év februárjáig arra vonatkozóan, hogy az adott évben mely további kiadások felülvizsgálatára kerül sor a kiadások mértéke, változása, prioritása és hatékonysága kritériumok alapján. A pénzügyminiszter feladata az is, hogy a kiadási felülvizsgálatok előrehaladásáról negyedévente benyújtja a kormány számára a jelentést.

Ebben az újfajta döntéselőkészítő munkában a Pénzügyminisztérium segítségére lesz a most létrejött Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoport. Miután a miniszter konzultált a munkacsoporttal, jelentést készít, amely a kiadási felülvizsgálat eredményeit mutatja be, az érintett kiadási területeken megtakarításokat és hatékonyságnövekedést lehetővé tevő intézkedéseket és szakpolitikai lehetőségeket, továbbá a lehetséges nyomon követési intézkedésekkel összefüggő ajánlásokat tartalmaz. Ezt minden év január 31-ig kell elvégezni a felülvizsgálat évét követően. Ezt a jelentést meg fogja kapni minden évben az Országgyűlés illetékes bizottsága és a Költségvetési Tanács.

A kiadási felülvizsgálattal kapcsolatos kormányzati munka eredménye a költségvetésekben is le fog csapódni. Varga Mihály pénzügyminiszter ugyanis azt a feladatot is megkapta, hogy "az éves költségvetési törvény tervezetének általános indokolásában ismertesse a 2023. évi és 2024. évi felülvizsgálatok megállapításait és azok eredményét a „tartsd be vagy indokold meg” elvvel összhangban".

Végül a határozat utolsó pontja arról rendelkezik, hogy a pénzügyminiszternek 2025. december 31-ig be kell nyújtania

egy záró jelentést a kormány részére, amelyben bemutatja, hogy a 2023-2024. évi időszakra vonatkozó négy kiadási felülvizsgálat együttesen a kormányzati kiadások legalább 20 százalékára terjedt ki.

Célkeresztben az egészségügy, a családtámogatások és a lakhatás

A határozat úgy fogalmaz, hogy "a kiadások felülvizsgálatának célja a közkiadások megfelelőségének részletes vizsgálata a felülvizsgálat tárgyát képező területeken, különös tekintettel azok pozitív társadalmi hatására, a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásra, valamint a költségvetési egyenlegre és a közkiadások középtávú fenntarthatóságára gyakorolt hatására".

Egyértelmű és számszerűsített célokat is meghatározott a kormány a 2023-as kiadásokat érintően.

Az egészségügy területén a felülvizsgálat célja 2023-ban "az egészségügyi közkiadások szerkezetének és azok szakpolitikai célokhoz való igazodásának áttekintése, és a felülvizsgálat eredménye alapján javaslatok megfogalmazása a hatékonyabb forrásallokációra".

területén a felülvizsgálat célja 2023-ban "az egészségügyi közkiadások szerkezetének és azok szakpolitikai célokhoz való igazodásának áttekintése, és a felülvizsgálat eredménye alapján javaslatok megfogalmazása a hatékonyabb forrásallokációra". Az egészségügyi kiadások felülvizsgálatával az egyes kiadási részterületeken legalább 3% megtakarítás a cél és ehhez kapcsolódóan hatékonyságnövekedési tartalék elérése és átcsoportosítási lehetőség feltárása a magasabb egészségnyereséggel járó kiadási területek irányába, az aktuális szakpolitikai célok figyelembevételével.

a cél és ehhez kapcsolódóan hatékonyságnövekedési tartalék elérése és átcsoportosítási lehetőség feltárása a magasabb egészségnyereséggel járó kiadási területek irányába, az aktuális szakpolitikai célok figyelembevételével. Cél továbbá a visegrádi országokkal történt összevetést követően javaslatok megfogalmazása egyes népegészségügyi indikátorok értékeinek hosszabb távú javítása érdekében.

A család- és lakhatási támogatásokkal kapcsolatos közkiadások , továbbá a kapcsolódó adókedvezmények szerkezetének és azok szakpolitikai célokhoz való igazodásának áttekintése, és a felülvizsgálat eredménye alapján javaslatok megfogalmazása a hatékonyabb forrásallokációra.

, továbbá a kapcsolódó adókedvezmények szerkezetének és azok szakpolitikai célokhoz való igazodásának áttekintése, és a felülvizsgálat eredménye alapján javaslatok megfogalmazása a hatékonyabb forrásallokációra. A család- és lakhatási támogatásokkal kapcsolatos egyes kiadási részterületeken legalább 3% megtakarítás és ehhez kapcsolódóan hatékonyságnövekedési tartalék elérése, a felülvizsgálat eredményeitől függően egyes támogatási formák célzottabbá tétele, a költségvetési források prioritást élvező területek irányába történő átcsoportosítási lehetőségének feltárása az aktuális szakpolitikai célok figyelembevételével, mely célok a magyarországi demográfiai folyamatok kedvező irányba terelése, a családalapítás ösztönzése, a termékenységi arányszám növelése, a családok anyagi biztonságának erősítése, a munka és a családi élet jobb összeegyeztethetősége, valamint a hosszú távon kiszámíthatócsaládpolitika.

Ezekhez a konkrét kiadásokhoz nyúlna hozzá a kormány

A 2023-as évet érintő kiadási felülvizsgálat munkatervét és módszertanát is részletesen bemutatja a határozatban a kormány. Ezekből kiolvasható, hogy melyek azok a kiadási sorok, amelyeket a kormány várhatóan áttekint.

Az egészségügy esetében ezek lesznek azok a tételek:

Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok

Összevont-szakellátás

Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás

Gyógyszertámogatás kiadásai

Gyógyszertámogatási céltartalék

Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása

Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás

A családtámogatás és lakhatás esetében pedig ezek lesznek az érintett sorok:

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásából: Családi bölcsőde; Bölcsőde és mini bölcsőde támogatása

Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása/ Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása

Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása

Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása

Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás

Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok előirányzat vonatkozó része

Családi pótlék

Anyasági támogatás

Gyermekgondozást segítő ellátás

Gyermeknevelési támogatás

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

Életkezdési támogatás

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

Járási szociális feladatok ellátása előirányzatból: Gyermekek otthongondozási díja

Személyi jövedelemadó: Családi adóalap-kedvezmény és első házasok kedvezménye; Négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége; 30 év alatti édesanyák kedvezménye 25 év alattiak szja mentessége

Lakossági illetékek: Illetékmentes öröklés; CSOK-os lakások mentessége

Babaváró támogatások

Diákhitel konstrukciók támogatása előirányzat vonatkozó része

Lakástámogatások

Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék: Családi járulékkedvezmény

Szociális hozzájárulási adó: a három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény

Csecsemőgondozási díj

Táppénz előirányzatból gyermekápolási táppénz

Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

Anyatej-ellátás

Új testület, egyfajta agytröszt

Egy másik határozatában a kormány létrehozta a Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoportot. Ennek feladata a közkiadások megfelelőségének részletes vizsgálatában történő közreműködés a felülvizsgálat tárgyát képező területeken, különös tekintettel azok pozitív társadalmi hatására, a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásra, valamint a költségvetési egyenlegre és a középtávú fenntarthatóságra gyakorolt hatására.

A Munkacsoport a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően kétszintű struktúrában működik. A stratégiai iránymutatást nyújtó testületként az Irányító Testület, az egyes kiadási területek részletes felülvizsgálatára szakértői munkacsoport (a továbbiakban: Szakértői Munkacsoport) működik.

Az Irányító Testület elnöke az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium államháztartásért való felelősséggel kapcsolatos feladatokat ellátó államtitkára, további állandó tagja az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó helyettes államtitkára. A vizsgálat tárgyát képező kiadási területnek megfelelően az Irányító Testület tagja továbbá

az adópolitikáért felelős miniszter,

az állami beruházásokért felelős miniszter,

a családpolitikáért felelős miniszter,

az egészségügyért felelős miniszter,

a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter,

a köznevelésért felelős miniszter,

a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter,

a lakáspolitikáért felelős miniszter,

a szakképzésért felelős miniszter

által kijelölt államtitkár.

A szakértői munkacsoportba delegálhatnak tagot a következő testületek:

az Állami Számvevőszék elnöke,

a Központi Statisztikai Hivatal elnöke,

a Magyar Államkincstár elnöke,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

