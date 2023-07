Rossz hír jön holnap az autósoknak - És ez még csak a kezdet?

Már-már "unatkozunk" a hazai üzemanyagpiacon

Péntektől kicsit emelkednek a hazai üzemanyagárak - a benzin esetében az emelkedés mértéke bruttó 3 forint, míg a gázolajért bruttó 2 forinttal kell majd többet fizetnünk a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Így a hét második felében az alábbiak szerint alakulnak az átlagárak:

95-ös benzin : 577 forint/liter

: 577 forint/liter Gázolaj: 563 forint/liter

Május vége óta relatíve nyugodtak a kedélyek a hazai üzemanyagpiacon, a holtankoljak adatai alapján már május 26 óta nem láthattunk markánsabb elmozdulásokat a finomított termékek áraiban, már több hete csak pár forintos változásokat figyelhettünk meg, elsősorban a dízel drágult. Ezzel a korábban rég nem látott szintre került benzin-dízelár olló is valamelyest összeszűkült, az április 14-i 28 forintos literenkénti különbséghez képest pénteken csak 14 forinttal kerül majd többe a benzin, mint a gázolaj.

Eddig tartott a nyugalom?

Az elkövetkező hetekben pedig akár még tovább is szűkülhet a két olajtermék ára közti különbség, viszont olyan módon, hogy az nem fog kedvezni az autósoknak - a legfrissebb fejlemények tükrében ugyanis egyre nagyobbak a kérdőjelek az európai dízelpiacon, ami elsősorban az ellátási rendszer bizonytalanságára és a mostanában látott zavarokra vezethető vissza. Több európai országban is finomítói leállások voltak az elmúlt hetekben - ez pedig ideiglenesen csökkentette a piacra kerülő kínálatot -, emellett alacsonyabb volt az import a Perzsa-öbölből is, ami az egyik legfontosabb alternatív beszállítónak számít, amióta az Európai Unió február 5-én betiltotta az Oroszországból származó termékbehozatalt (hatodik szankciós csomag).