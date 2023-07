Gazdasági csoda Európában: ezek az országok a válságok nagy nyertesei

Európa a várakozásokhoz képest nagyon enyhe hatásokkal vészelte át a koronaválságot és az energiaválságot is (bár utóbbi hatásai még nem érződnek teljes egészében), sőt, az elmúlt három év alatt a kontinens gazdasága növekedni is tudott. Az egyik országcsoport viszont látványosan jól teljesített gazdaságilag a válságok alatt. Dánia, Norvégia és Svédország az EU átlaga felett nőtt, miközben fejlettségben az elsők között vannak. Sőt, bármilyen hihetetlen, ezek az országok a válságos három évben átlagosan gyorsabban nőttek, mint a válságok előtt. A siker okai nagyrészt ismertek: az adottságokon túl a helyes szakpolitikai döntések is kellettek ahhoz, hogy az északi országok ennyire válságállónak bizonyuljanak.

Észak-Európa a válságok után még jobban elhúzott Európától

Európát két olyan válság érte szűk három év alatt, amelyet bekövetkeztük előtt elképzelni sem tudtunk. Nem kis meglepetésre a kontinens szilárdan állta az ütéseket, és ezalatt a három év alatt az Európai Unió gazdasága még növekedni is tudott, ahogy azt korábbi cikkünkben bemutattuk. A legtöbb tagállam GDP-je 2023 első negyedévében magasabb szinten volt, mint 2019 negyedik negyedévében, és ez mind a koronaválság, mind az energiaválság elején extrém optimista szcenáriónak tűnt. A cikkben megvizsgáltuk az egyes országokat és országcsoportokat, és azt a következtetést vontuk le, hogy

a válságokból egyértelműen az észak-európai országok jöttek ki a legjobban.

A lenti ábrán látszik, hogy Dánia, Svédország és Norvégia is jelentős mértékben tudták növelni a GDP-jét 2019 negyedik negyedévéhez képest, mind a három északi ország bőven az EU átlaga felett nőtt, Magyarországnál is nagyobb mértékben. Ez egyedül Finnországról nem mondható el az északiak közül, ahol a növekedés ez idő alatt mindössze 2,5% volt, és ezzel a vizsgált országok (27 EU-tagállam és Svájc, Norvégia, Szerbia) közül hátulról a hetedik helyet érték el a finnek. A dánok a nyolcadik leggyorsabb növekedést produkálták 8,9%-kal, a svédek a 11., a norvégok a 13. helyet érték el 7,8% és 6,2%-os kumulált növekedéssel (a rangsorral kapcsolatban megjegyzendő, hogy az ír növekedési számok nem mutatják pontosan a gazdaságuk teljesítményét – nem tudjuk, hogy az Írországba települt, de nem ott működő nagyvállalatok nélkül az ír GDP hogy alakulna).

A fenti ábrára pillantva elsőre érthetetlen lehet a kijelentés, hogy miért az északi országok a válságok nyertesei, de kell tenni néhány fontos kitételt. A legfontosabb, hogy tisztában legyünk vele: az egyes országok közti növekedési különbség nemcsak a válságok és az azokra adott válaszok eredménye, hiszen az európai gazdaságok eltérő ütemben növekednek. Ha nem lett volna válság 2020-ban és 2022-ben, a 2019-hez képest akkor is eltérő szinteken állnának most a gazdaságok.

A növekedés legfontosabb tényezője a szorosan integrált európai gazdasági környezetben a fejlettség: a konvergencia elmélete szerint minél kevésbé fejlett egy gazdaság, annál nagyobb a növekedési többlete a fejlett országokhoz képest (egészséges környezetben). Ilyenkor csupán az történik, hogy a kevésbé fejlett ország a nyitott külkereskedelem hatására fejlettségben zárkózik fel a fejlettebb országra, ahogy a utóbbi tőkéje és technológiája megjelenik előbbi helyen. Ezt az elméleti modellt számtalan gyakorlati példa igazolta már: gondoljunk csak a kínai növekedési sikerre 1980 után, Dél-Korea gyors felzárkózására, de ide sorolhatnánk a kelet-közép-európai uniós országok gyors felzárkózását az uniós tagság elnyerése után. Válságok hiányában tehát alighanem azt látnánk, hogy a 2019. végi szinthez képest a kevésbé fejlett országok, Bulgária, Románia, Magyarország, Horvátország produkálja a legnagyobb növekedést, míg a legfejlettebbek a legkisebbet.

Ehhez képest az északi országok úgy szerepelnek a növekedési rangsor első harmadában, hogy közben a fejlettségi rangsor abszolút éllovasai.

Dánia az Európai Unió harmadik legfejlettebb országa, vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP-je 37%-kal haladja meg az uniós átlagot. Csak Luxemburg és Írország van a dánok előtt fejlettségben, de e két ország esetében a GDP-adatok nem alkalmasak a gazdasági erő mérésére (Luxemburg esetén is fennáll az, amit az írekről írtunk). Az Eurostat nem közöl Norvégiára vonatkozóan fejlettségi adatot, de tudjuk, hogy az ország még Dániánál is fejlettebb. Svédország az EU-s rangsorban hetedik (119%), Finnország kilencedik (109%). Mindannyian az EU és az eurózóna átlaga felett vannak.

A fenti ábra azt mutatja, hogy az egyes országok fejlettsége hogyan változott az EU átlagához képest 2019 negyedik negyedéve, vagyis a koronaválság beköszönte előtt. Mint az látszik, Dánia 10,4%-ponttal növelte fejlettségét, ennél nagyobb növekedésre csak Írország volt képes, de az ír adat komolytalanságáról már szóltunk. Svédország is növelni tudta fejlettségét, 0,6%-ponttal – de figyelembe véve azt, hogy már eleve egy roppant fejlett országról van szó, az is nagy teljesítményt, hogy az átlaghoz mért relatív fejlettsége nem romlott (ez lett volna a természetes és egészséges, hiszen ahogy már korábban írtuk, a magasan fejlett gazdaságok sokkal lassabb növekedésre képesek, mint az alacsonyabban fejlettek). Finnország relatív fejlettsége nem nőtt, de nem is estek vissza az átlaghoz képest, és mivel fejlett gazdaságról beszélünk, ez is nagy szó. (Csak szemléltetésképp: Németország relatív fejlettsége 4,1, Franciaországé 4,5%-kal csökkent a válságok idején, utóbbi már alig van az EU-átlag felett.)

Észak-Európa fejlettségbeli előnye tehát nőtt Európához képest a két válság idején.

Mi okozta ezt a nagy sikert?

Az északiak kiváló gazdasági teljesítménye a válság alatt egyszerre köszönhető annak, hogy a koronaválság és az energiaválság idején a többi európai ország gyengébben teljesített a válságok előtti évekhez képest, és annak, hogy az északiak felülmúlták a korábbi éveket. Nehéz elhinni, de tényleg ez történt: Norvégia, Dánia, Svédország 2020-2022 átlagában nagyobb gazdasági növekedést produkált, mint 2017-2019 átlagában.

Ez több, mint teljes kilábalás: nemcsak a válságok előtti növekedési trendet érték el, hanem felül is múlták azt.

Ez egészen megdöbbentő teljesítmény. Mindössze 7 ország volt Európában, akik a 2020-at is magában foglaló 3 évben nagyobb mértékben növekedett, mint az előtte levő három évben. Ezek közül három a fent említett északi ország, de ide tartozik még Horvátország, Luxemburg és Görögország (többször nem írjuk le, de Írországot tényleg felejtsük el). Eközben az EU átlagosan 1,1%-pontot veszített az éves növekedési tempóból, Magyarország 2,4%-pontot, Románia és Csehország pedig több mint 3,5%-pontot (ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, a mi régiónk volt a válságok nagy vesztese).

Ha megnézzük a GDP-pályákat 2019 negyedik negyedévétől, azt látjuk, hogy az azóta eltelt időszakban egyszer sem volt olyan pillanat, amikor az északi országok az EU-átlag alatt teljesítettek volna, egy kivétellel: 2022 harmadik negyedévében Finnország növekedése már az EU-s növekedés alatt volt. A többi ország esetén a különbség számottevő az EU-átlaghoz képest.

Amint az látszik, a koronaválság sokkal kevésbé vetette vissza az északiakat, mint az EU egészét: míg az EU 2019. végi GDP-jének 84%-ára zuhant, az északi országok 90% fölött maradtak. Kivétel Svédország, őket jobban érintette a járvány első hulláma, de a 89%-ra való eséssel még így is csekély visszaesést szenvedtek el az EU-hoz képest, és 2021-ben ők érték el elsőként az északiak közül a koronaválság előtti szintet (Spanyolország például 75%-ra esett vissza akkor). Az energiaválságban aztán továbbra is növekedni tudott a gazdaság, akárcsak a norvég, a dán pedig kifejezetten jó erőben volt. Ehhez képest az EU GDP-görbéje ellaposodott, a finn pedig negatív meredekségbe fordult.

Miért nem fájtak nekik a válságok?

Nem meglepő, hogy a koronaválság relatíve kis mértékben vette vissza az északiakat, több ok miatt sem. Először is az északiak szektorális adottsága ellenállóbbá tette őket az európai szintű lezárásokkal szemben. A 2020 tavaszi-nyári mobilitás-korlátozás a turisztikai szektort érintette legközvetlenebbül, amelynek súlya egyes országok GDP-jén belül kifejezetten magas. Ha csak a vendéglátás és a szálláshely-szolgáltatást nézzük, a koronaválságtól legjobban szenvedő spanyol gazdaságban ennek súlya 6,8%. Ennél viszont jóval magasabb a tényleges arány, hiszen a vendégek fogyasztása kihasít a kiskereskedelemből, a szállítmányozásból, valamint egyéb szolgáltatásokból is egy részt. Tehát ahol a hozzáadott-érték nagyobb hányadát tették ki a külföldieknek értékesített szolgáltatások, ott nagyobb volt a kitettség a koronaválsággal szemben.

Az északi országok nem ilyenek.

A turizmus súlya a svéd, finn, és dán GDP-ben 2% környékén volt 2019-ben. Az EU-átlag 3,2%. Ezeknek az országoknak a gazdaságuk működéséhez kevésbé hiányoztak a külföldi turisták, miközben jól jött nekik, hogy azok a svédek, dánok és finnek, akik Dél-Európába mentek volna melegedni, otthon költötték el a pénzüket.

A másik fontos oka az északi gazdaságok koronaválsággal szembeni ellenállóságának ugyanis a kiváló járványkezelés. Finnország, Dánia és Norvégia már az első perctől kezdve inkább a szelektív védekezésre és a detektálásra fókuszáltak, ezáltal nem voltak olyan szigorú általános lezárások (persze azért voltak így is bőven). A járványterjedést viszont ezzel a módszerrel hatékonyan lehetett korlátozni, és ez főleg a ritkán lakott Norvégiában és Finnországban volt egészen látványos, ahol a többi európai országhoz képest elenyésző mértékű volt a koronavírus-halálozások száma az első hullámokban. A finn és norvég járványkezelés tehát egyszerre engedett nagyobb szabadságot a lakosságnak, és egyszerre tudta leghatékonyabban kordában tartani a járványt.

Az eredmény: a többi országhoz képest sokkal kisebb gazdasági visszaesés.

Nagyon fontos, hogy a járványterjedés korlátozásának és a lakosság mobilitiásának biztosítása egyszerre kellett ehhez a sikerhez. A fenti ábrán látszik, hogy Svédország visszaesése mélyebb volt, mint a finn, norvég és dán, ami alighanem a többi országhoz képest sokkal magasabb halálozással magyarázható az első járványban: igaz, hogy a svédek a járvány megjelenésekor még a többi északi országhoz képest is kevésbé szigorú korlátozásokról döntöttek, de ez már nem volt elég a járványterjedés megállításához. Végeredményben pedig a lakossági pánik nagyobb gazdasági visszaesést hozott, mint a többi északi országnál, akik komolyabban vették a járványt, és ezáltal nagyobb volt a szigor. Később a svédek is áttértek a szelektív szigorra – ami még mindig lazább korlátozásokat jelentett, mint amit a legszigorúbb EU-s országokban láttunk -, és ezzel együtt a gazdaságuk is felpattant, kilábalásuk a járvány lecsengése után még a többi északi országnál is gyorsabb volt.

Az energiaválság sem küldte padlóra őket, és ennek is ismert az oka. Dánia, Svédország és Norvégia gázfüggősége nagyon alacsony, Norvégia pedig egyenesen Európa legnagyobb gázexportőre. A saját felhasználású energia nagyon alacsony részét teszi ki az import, amelynek oka a régióban elterjedt atomenergia—felhasználás, valamint a rengeteg vízierőmű (utóbbihoz persze megvannak a földrajzi adottságaik, amelyek más országoknak nem). Ha egy ország jórészt belföldön termeli meg a felhasznált energiát, akkor az irreális világpiaci árak lakossági árakba történő átgyűrűzését sokkal könnyebb mérsékelni, ez ugyanis nem jár a külső egyensúly felborulásával. Norvégia esete még speciálisabb, ők ugyanis az energiafelhasználásuk többszörösét exportálják, így ők nemhogy elszenvedői, de egyenesen nyertesei voltak az energiaválságnak.

Más fontos tényezők is mellettük álltak

A fentieken túl felsorolhatnánk még egyéb tényezőket is, amelyek támogathatták az északi gazdaságok átlagnál magasabb növekedését. Ilyen volt például a svéd és a norvég korona gyengülése, az eurózónához képest alacsonyabb kamatszintek Svédországban és Dániában (értelemszerűen Finnország esetében ez a két hatás nincs jelen), a jól célzott kormányzati intézkedések, a kiterjedt szociális védőháló, a globális inflációs környezetben profitot növelő ipari óriásvállalatok jelenléte (ez főleg statisztikai értelemben húzta fel a GDP-t) – ezek hatását a növekedésre viszont nagyon nehéz megállapítani.

Van viszont egy további tényező, amely támogathatta a gazdaságot: a demográfiai növekedés. Dánia, Svédország és Finnország lakossága is bővült az előző három évben, ez pedig felfelé húzza a GDP-t (a népességnövekedés egy része a bevándorlásnak köszönhető, de ez ugyanúgy GDP-növelő hatással jár, mint a születésszámok növekedése). Eközben Csehország, amely a válságok legnagyobb vesztese volt, 2021-ben például 1,8%-os népességnövekedést szenvedett el. Minden bizonnyal nem ez volt a legfontosabb hatás a növekedésben 2020 után, de ez is közrejátszott az északiak átlagon felüli növekedésében.

Végezetül tudni kell azt is, hogy bár a dán-svéd-norvég trió növekedési sikertörténete a válságok alatt valóban fantasztikus eredménynek tekinthető, az átlagnál nagyobb növekedés a régióban minden bizonnyal nem lesz tartós. Az előrejelzések szerint már idén és jövőre is jókora lassulás vár az északi gazdaságokra: a svéd gazdaság az előrejelzések szerint idén 1% körül eshet, Dánia és Finnország stagnálhat, Norvégia 1% körül növekedhet. A válság tehát náluk is növekedés rovására megy, csak nem közvetlenül az energiaárak emelkedése, hanem a külső környezet lassulása és az áremelkedésre adott monetáris politikai válasz miatt.

Az északiaktól mindenesetre így is van mit tanulni,

mert ugyan a válságokkal szembeni ellenállásuk egy része az adottságokból (földrajzi, szektorális, társadalmi) eredt, nagyobb részük a racionális tervezésnek köszönhető. Előbb a jól megalkotott járványpolitika segített minimalizálni az emberi és gazdasági károkat, az energiaválságban pedig a már korábban előmozdított energetikai függetlenség és zöld átállás tette őket ellenállóvá. A racionális döntések pedig százalékokban mérhető változást hoztak a GDP-ben azokhoz az országokhoz képest, akik halogatták, vagy nem merték meghozni a fontos lépéseket.

Azok az országok pedig, ahol egyenesen irracionális döntéseket hoznak, nemcsak a válságok idején válnak sebezhetővé.

