Vendégmunkások Magyarországon: csak annyi biztos, hogy rengeteg dolgozóra van szükség

Június közepén elfogadta az Országgyűlés a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló törvényt, a munkaerőközvetítők és a jogászok azonban még ma is arról vitáznak, hogy milyen hatásokkal jár az új szabályozás. Van, aki szerint szigorítás a korábbiakhoz képest, és van, aki szerint számos esetben lazítás és könnyítés lesz, ráadásul ez egy új lehetőség, és nem a korábbiak lecserélése. Megkérdeztük a Gazdaságfejlesztési Minisztériumot a jogszabályt érintő legfőbb kérdés kapcsán, vagyis arról, hogy hány évig lehet Magyarországon egy vendégmunkás, de a válaszuk szerint még őszig tarthat a bizonytalanság. Szakértők arról beszélnek, hogy a nagyberuházásokat (Paks II., Budapest-Belgrád vasút, gyárépítések) már csak a vendégmunkásokkal lehet megvalósítani, ráadásul az akkumulátorgyárak is leginkább velük tudnak majd működni. Olyan nagyságrendben érkezhetnek vendégmunkások egy-egy településre, amely összemérhető az adott város lakónépességével. Hamarosan épülhetnek a konténervárosok is, és ezzel kérdésessé válik például az orvosi, a víz, illetve az áremellátás is.

Ősszel minden világos lesz

Munkaerőközvetítők szerint egyértelmű szigorítása a jogszabálynak, hogy kizárja a külföldi vendégmunkások letelepedését, sőt, azt is megtiltja, hogy a családjaik számára - látogatási, kapcsolattartási céllal - tartózkodási engedélyt adjanak ki a magyar idegenrendészeti hatóságok. Nógrádi József, a Trenkwalder munkaerőközvetítő és -kölcsönző cég kereskedelmi igazgatója a Portfolio megkeresésére azt mondta, hogy szerinte a törvény egyértelmű szigorítás. „Szerették volna megnyugtatni a magyar lakosságot, hogy csak munkavállalás céljából lehetnek itt az EU-n kívüli vendégmunkások, maximum 2+1 évig. A letelepedési kérelmek száma és a családegyesítési kérelem is egyre több volt a részükről” – világított rá a törvény szigorításának lehetséges okaira.

Ezzel nem értenek teljesen egyet a Vialto Partners Magyarország szakértői. Megyesi Dénes és Magyar Kata szerint az új jogszabály megalkotta a vendégmunkás jogszabályi fogalmát, amivel új tartózkodási engedélytípust bevezetve tovább szabályozza a munkavállalási szándékkal Magyarországra érkező harmadik országbeli állampolgárok helyzetét. A szakértők szerint amennyiben 3 évnél tovább szeretné foglalkoztatni a munkaadó a külföldi állampolgárt, akkor újabb 2+1 évre kérelmezhető a vendégmunkás-tartózkodási engedély Magyarországon, a tartózkodási engedély lejárta előtt.

El sem kell hagyniuk az országot erre az időre. Emlékeztetnek, hogy a törvényjavaslat szövege módosult. "A kiegészítés célja, hogy lehetővé tegye a vendégmunkás-tartózkodási engedély belföldi kérelmezését abban az esetben, ha a maximális 2+1 éven túl a vendégmunkás továbbra is olyan munkát vállal Magyarországon, amely megfelel a vendégmunkás foglalkoztatás fogalmának" - áll a módosítás indoklásában.

Megkérdeztük a Gazdaságfejlesztési Minisztériumot, hogy megtudjuk, egy vendégmunkás valóban összesen 3 évet tölthet-e az országban, vagy esetleg van-e mód arra, hogy visszatérjen, illetve itt maradjon. A GFM válasza szerint

A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló 2023. évi L. törvény idén november 1-jén lép hatályba, a részletszabályainak kidolgozása jelenleg folyamatban van, a végrehajtási rendeletek megjelenése az ősz folyamán várható.

Vagyis a válaszuk alapján könnyen lehet, hogy még egy ideig marad a bizonytalanság. Egy ideig úgy tűnt, hogy kőbe van vésve a 3 év a vendégmunkások (az EU-n kívüli dolgozók) magyarországi tartózkodása kapcsán, aztán a törvény a végleges formájára kissé puhult.

Kedvezményes foglalkoztatók

A törvény továbbra is a minősített kölcsönbeadókat jelöli meg munkáltatóként, akik az erre szoruló cégeket szolgálhatják ki külföldi munkaerővel. Új fogalomként bekerült a "kedvezményes foglalkoztató": az ezzel a minősítéssel rendelkező cégek a kiemelt, állami beruházásokhoz kapcsolódó külföldi munkaerő foglalkoztatására lesznek jogosultak. Nagy valószínűséggel a Budapest-Belgrád vasútvonal és Paks II. építésén dolgozó vállalatok tartoznak majd ide.

Mindkét beruházás bődületes munkaerőt igényel

– számolt be a jelenlegi szabályozás másik érdekességéről Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója. Érdekesség, hogy a háború ellenére továbbra is lehet fehérorosz és orosz munkavállalókat is behozni. Nem jellemző ugyan, de ha mégis előfordul, akkor nem árt figyelniük a cégeknek arra, hogy egy-egy projekten ukránok is dolgoznak ott - tette hozzá.

Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezetője a Portfolio-nak azt mondta, a törvény célja, hogy a kedvezményes foglalkoztatók (a kormánnyal stratégiai partnerségben lévő vállalkozások, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházást megvalósítók, Kiemelt Exportőr Partnerségi Program résztvevői) a minősített kölcsönbeadókhoz hasonlóan a jelenleginél gyorsabb és egyszerűbb ügymenet mellett tudjanak egyes harmadik országbeli munkavállalókat foglalkoztatni.

Így például az engedély kiadásához nincsen szükség az illetékes Kormányhivataltól szakhatósági állásfoglalásra.

A foglalkoztatók azonban csak akkor élhetnek ezzel a lehetőséggel, ha az adott munkakört magyar munkavállalóval nem tudták betölteni - mondta Mihályi Magdolna. Ez azt jelenti, hogy munkaerőigényüket jelezték az illetékes Kormányhivatal felé, és ezt követően sem sikerült az üres álláshelyre magyar állampolgárságú munkavállalót felvenni. Szerinte az, hogy ténylegesen mennyivel fog gyorsulni az ügyintézés az nagyban függ a részletszabályoktól, amelyeket a Kormány rendeletben fog meghatározni.

Megyesi Dénes és Magyar Kata szerint mindenképp említést érdemel a foglalkoztató fokozott felelőssége a vendégmunkás kapcsán, melynek akár anyagi vonzata is lehet. Amennyiben a vendégmunkás nem hagyja el az Európai Unió területét a tartózkodási engedélyének lejártakor, a kiutasításával, kiutaztatásával és esetlegesen az idegenrendészeti őrizetével kapcsolatos költségeket a foglalkoztató köteles megtéríteni, ha a vendégmunkás azt nem tudja kifizetni.

Bondici Balázs, az IseeQ toborzóiroda társalapítója és ügyvezetője megkeresésünkre úgy reagált, hogy

a törvényi változások megkönnyítik a külföldi munkaerő Magyarországra történő behozatalát.

„Az új törvény alapján a korábbi minősített foglalkoztatók lehetnek a minősített kölcsönbeadók is. A minősített kölcsönbeadóknak azonban számos követelménynek kell megfelelniük, beleértve a székhelyük Európai Gazdasági Térségben való meglétét, a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező munkavállalók meglétét, komoly vagyoni biztosíték letétbe helyezését, megbízható üzleti háttér és infrastruktúra meglétét, köztartozásmentességet, és a nemzetbiztonsági átvilágítás teljesítését” – vázolta meglátásait az informatikai és az üzleti világ munkaerő éhségének csillapítására szakosodott cég.

A módosított törvény alapján szerinte 15 országból válhat könnyebb a külföldi munkaerő behozatala, ahol a hatóságok maguk is a szabályok enyhítésén dolgoznak.

A teljesség igénye nélkül, ezek az országok: Vietnam, Mongólia, Fülöp-szigetek, Montenegró, Fehéroroszország, Indonézia, Kazahsztán, Észak-Macedónia és Bosznia-Hercegovina.

A jogszabály értelmében ezeknek az országoknak a polgárai D-Vízummal és tartózkodási engedéllyel beutazhatnak munkavállalás céljából Magyarországra, és őket a minősített munkaerő-kölcsönzők foglalkoztathatják

– mondta el Bondici Balázs. Úgy látja, hogy az alacsonyabb bérezésű munkakörökben jelentkezik elsődlegesen munkaerőhiány. Iparági tekintetben ezek a kis és nagykereskedelem, egészségügy, szállítmányozás, idegenforgalom és vendéglátás, valamint a gyártó szektor területén működő vállalkozások.

„Az akkumulátorgyár egy jó példa erre. A munkások hiánya minden bizonnyal egy fő kérdés a létesítmény üzemeltetésének megtervezésekor. Ennél a konkrét példánál maradva nem lenne meglepő ha a hiányzó kékgalléros munkaerőt az ázsiai régióból pótolná az ilyen beruházást tervező cég” – zárta gondolatait Bondici Balázs.

Konténervárosok épülhetnek

Az iváncsai akkumulátorgyárban és a Bosch hatvani ipari parkjában az a közös, hogy a környékükön moduláris épületek, konténerházak készülnek. Erre azért van szükség, mert egy-egy területen annyi vendégmunkáskézre lesz szükség, ami egy ottani település lakosságának a többszöröse.

A gyorsan felhúzható új épületek képesek azt a kényelmi szintet garantálni, mint egy munkásszálló

– mondta Nógrádi József. Ugyanakkor ezek megépíttetése sem egyszerű, mert a gyárnak elköteleződést is kell vállalnia, hogy ezek a szállások megtelnek emberekkel. Vagy maga a gyár lesz a beruházó, vagy egy másik cég” – emelte ki. A Trenkwalder kereskedelmi igazgatója szerint

a szálláshiány kezd extrém helyzeteket is kialakítani.

„Van, ahol az üres udvarok is elfogytak. Egy településen él 2500 ember, és mondjuk a lakosság egy részétől megszereznek udvarral rendelkező falusi házakat, aminek a portájára plusz konténert telepítenek. Természetesen ezért a tulajdonos pénzt kap. Vagy megveszik tőle a házat, vagy tartósan bérlik tőle” – jellemezte az állapotokat Nógrádi József. Nemcsak a gyárak építésén dolgozó munkásokat kell ilyenkor elszállásolni, rengeteg magyar kisvállalkozás dolgozik egy-egy új üzem felhúzásán. Akár víz- vagy villanyszerelők is, akik „csak” hetekig vannak ugyan ott, de addig is szállást kell biztosítani, a magyar dolgozók számára is.

Orvos, vízhálózat, internet

További problémaként jelentkezhet az új gyárak felhúzásakor, hogy a környékbeli település szolgáltatásai nem plusz többszáz, vagy adott esetben további többezer ember ellátására lettek kialakítva.

Márpedig a törvény előírja például, hogy a külföldi vendégmunkások számára a foglalkoztatónak biztosítania kell az orvosi ellátást. Kistelepüléseken az élelmiszerellátás infrastruktúrája sem feltétlenül biztosított ekkora plusz létszám ellátására. Ehhez jönnek még majd olyan plusz megoldandó problémák, mint a megemelkedő víz- és áramhálózat, illetve, hogy megfelelő sávszélességű internet álljon rendelkezésre. Arról nem is beszélve, hogy a munka után, adott esetben hol fognak ezek az emberek kikapcsolódni.

Rengeteg a bizonytalanság

A harmadik országbeli állampolgárokat korábban is tudták foglalkoztatni a magyarországi munkaadók (főszabály szerint) összevont – azaz munkavállalási és egyben tartózkodási – engedély sikeres igénylését követően, és erre a törvény hatályba lépését követően, 2023. november 1-je után is lesz lehetőségük - mutatnak rá a Vialto Partners Magyarország szakértői.

Megyesi Dénes és Magyar Kata szerint az új jogszabály alapján a vendégmunkások a harmadik országbeli munkavállalók csoportján belül egy szűkebb kategóriát képeznek, akik ugyanúgy összevont engedéllyel dolgozhatnak majd Magyarországon, habár az engedély kérelmezésének szabályai, valamint a kapcsolódó jogok és kötelezettségek némiképp eltérnek majd a „klasszikus” összevont engedélyes esetek körétől.

Vendégmunkás-tartózkodási engedélyt azoknak a Magyarországgal nem szomszédos, és az Európai Gazdasági Térségen kívül eső országoknak az állampolgárai kérelmezhetnek az új szabályozás értelmében, melyek szerepelnek majd egy külön miniszteri rendeletében; egyelőre azonban nincs arról elérhető információ, hogy melyek lesznek ezek az országok - sorolják a bizonytalanságokat. A kvóták mindennapos nyomonkövethetősége is kérdéseket vet fel: erre lesz-e pl. rendszeresítve egy olyan felület, amiből a foglalkoztatók tudnak előzetesen tájékozódni.

Külön miniszteri rendelet szabályozza majd ugyanis a vendégmunkások évenkénti összlétszámát, valamint a maximális létszámukat országonként lebontva - emeli ki Megyesi Dénes és Magyar Kata, hiszen ma még erről sincs információ. Korlátozza a jogszabály azt is, hogy mely munkakörökben lehet majd vendégmunkásokat foglalkoztatni, ennek részleteit szintén miniszteri rendeletben szabályozza majd a jogalkotó.

Év végére 100 ezren lehetnek

„Jelenleg kisebb Magyarországon az ukrán munkaerő, mint a háború kitörése előtt volt, ami nem is csoda, hiszen a hadkötelesek eleve nem hagyhatják el az országot. Ugyanez a helyzet az oroszok esetében is. Abból a régióból a magyar cégek most inkább a kirgiz és kazah munkavállalókat foglalkoztatják. Sőt, a mongol munkaerővel is jók a tapasztalatok. Az igazán keresettek közé tartoznak most a filippínó munkavállalók és az indonézek” – sorolta a küldő országokat Nógrádi József.

A Trenkwalder HR szolgáltató cég kereskedelmi igazgatója szerint nem véletlen, hogy népszerűek a fülöp-szigetekiek, mert a 114 milliós ország évente 1,3 millió munkavállalót küld ki külföldre. Az ország GDP-jének 10-12 százaléka ebből származik. Beszélnek angolul, keresztény kultúrkörből származnak. Könnyen illeszkednek be. Indonézia most ezt a modellt próbálja lemásolni. Vietnám pedig „csak” küldi ki az embereket, de ők vagy megmaradnak, vagy nem.

„Nem erős becslés, hogy év végéig plusz 10 ezer ember jöhet. A magyar munkaerőpiac fel tudja őket szívni” – zárta gondolatait Nógrádi József. Ezzel Mihályi Magdolna is egyetért. Szerinte a magyar munkaerőpiac akár 10 ezer főt is elbírna az év végéig, a kérdés az, hogy az adminisztratív háttér is tudja-e tartani a lépést az engedélyek kiadását illetően. A létszámigény ennek a többszöröse, tehát elképzelhető, hogy év végéig akár további 10 ezerrel is nőhet a vendégmunkások száma hazánkban - tette hozzá.

A feldolgozóipar, gépgyártás, kereskedelem, turizmus-vendéglátás területén jelenleg is nagy a munkaerőhiány, ami már az ország versenyképességét is veszélyezteti. A külföldi tőke egyre nagyobb arányú beáramlásával és a nagyberuházások folyamatos megjelenésével ez a folyamat fokozódik.

Az igazi kérdés nem feltétlenül az építési munkálatokra való toborzás, hanem a termelési folyamat humán-erőforrás igényének megszervezése lesz

- mondta Mihályi Magdolna.

Nógrádi József úgy véli, hogy a nem uniós tagállamokból most 84-85 ezren dolgoznak Magyarországon legálisan. Nem lenne meglepő, ha a számuk év végére 90-100 ezer közöttire emelkedne.

Óriási verseny indult meg az európai országok körében a külföldi munkaerőért

- vélekedett. Nemrég például Kenyában és Brazíliában volt Olaf Scholz német kancellár, szó szerint munkaerőt toborozni. Úgy tűnik, hogy még a drága repülőjegyek kifizetése is megérné a német cégeknek, csakhogy plusz munkaerőhöz jussanak. Más kérdés, hogy a más kultúrkörből származó dolgozók hogyan lennének beilleszthetőek egy szigorúbb európai munkakörnyezetbe.

Címlapkép: Getty Images