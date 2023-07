Fabatkát sem érnek a magyar fizetések: lesújtó EU-s jelentés érkezett

Hiába nőtt uniós kitekintésben is jelentős mértékben, 16 százalékkal idén a hazai bruttó minimálbér összege, a rekordmagas infláció miatt a legalacsonyabb bért keresők vásárlóereje a második legnagyobb mértékben csökkent az EU-n belül – derül ki az Eurofound felméréséből. A szociális, foglalkoztatási és munkaügyi kérdésekkel foglalkozó uniós ügynökség éves jelentéséből az olvasható ki, hogy mind a bruttó, mind a nettó összeget vizsgálva az EU-n belül Magyarországon az egyik legalacsonyabbnak számít a minimálbér összege. A bruttó minimálbérre jutó munkavállalói átlagos adóteher mértéke pedig a második legmagasabb Magyarországon az EU tagállamai között. Továbbá a teljes munkaerőköltségen belül Romániával holtversenyben az EU-n belül nálunk a legmagasabb az állami elvonás mértéke (adóék) a minimálbér esetében.

A sereghajtók között vagyunk

Tavaly a magyarországi nettó minimálbér euróban számolt összege a harmadik legalacsonyabbnak számított az Európai Unión belül – derül ki az Eurofound tagállamok körében végzett éves minimálbérkörképéből. 2022-ben a 200 ezres bruttó minimálbér mellett 133 ezer forintot tett ki a nettó minimálbér Magyarországon, ami 2022. májusi árfolyamon számolva 341 eurónak felelt meg.

Ennél az összegnél csak Romániában és Bulgáriában kaptak kézbe kevesebbet a minimálbéren dolgozó munkavállalók: Romániában 308, míg Bulgáriában 282 eurót.

A rangsor túlsó végén Luxemburg, Belgium, Írország és Hollandia áll, mindenütt meghaladta az 1600 eurót a nettó minimálbér összege tavaly. Az éllovas Luxemburgban közel 2 ezer eurót vihettek haza tavaly a minimálbéresek, vagyis majdnem hatszor annyit, mint Magyarországon. Igaz, a két összeg összehasonlításánál azt is figyelembe kell venni, hogy Luxemburgban magasabbak a megélhetés költségei.

Az Eurofound jelentése annyiban nem fedi le teljesen a hazai helyzetet, hogy nem tesz említést a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat megillető garantált bérminimumról, miközben utóbbiak nagyobb arányt képviselnek, mint a minimálbéren foglalkoztatottak. A garantált bérminimum bruttó összege tavaly 260 ezer, a nettó 173 ezer forintot tett ki. Idén a garantált bérminimum esetében 14%-os emelés történt, így annak bruttó összege 2023-ban 296 400, míg a nettó 197 106 forintnak felel meg.

Az Eurofound kimutatásában a tavalyi adatokra vonatkozóan az a 21 EU-tagállam szerepel, ahol 2021-ben országos szinten, jogszabályban állapították meg a minimálbért. Idéntől 22-re nőtt ezen tagállamok száma, miután Ciprus 2023 elején bevezette a központi szinten meghatározott minimálbért. (A 27 tagú EU-ban Ausztriában, Dániában, Finnországban, Olaszországban és Svédországban pedig nem országos, hanem ágazati vagy annál alacsonyabb szinten állapodnak meg a munkaadók és a szakszervezetek az adott területen adható legkisebb bérről.)

Ha az óránkénti bruttó minimálbér alapján hasonlítjuk össze a tagországokat, akkor az idei adatok szerint Magyarország a 4 eurónál kisebb órabérrel az utolsó előtti helyre kerül az ebben a körben vizsgált 22 ország közül. Hazánk egyedül Bulgáriát előzi meg, ahol 2,4 euró az adózás előtti óránkénti minimálbér. E tekintetben is Luxemburg áll az élen a 14 eurót közelítő bruttó órabérrel.

Magas adóterhek itthon

Ha pedig azt nézzük meg, hogy a bruttó minimálbér után a munkavállalóra mekkora mértékű átlagos adóteher (személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék) hárult tavaly, akkor azt látni, hogy ennek mértéke Magyarországon a második legmagasabb (33,5%). Ennél nagyobb elvonás csak Romániában terheli a bruttó minimálbért (40%). Ezzel szemben a legkisebb mértékű elvonást (6%) az EU tagállamai közül Spanyolországban vetik ki a bruttó minimálbér után.

Valójában hat EU-tagállamban (Csehország, Görögország, Horvátország, Málta, Portugália és Spanyolország) a tavalyi adószabályok szerint nem is vetnek ki szja-t a bruttó minimálbérre. Lettországban és Hollandiában pedig a bruttó minimálbérre kivetett átlagos szja mértéke elenyészőnek tekinthető (1, illetve 2%). Magyarországon 15%-os szja-t kell megfizetni a minimálbér után. Az szja-val ellentétben társadalombiztosítási járulékot minden országban kell fizetniük a minimálbéren foglalkoztatott munkavállalóknak. Ennek mértéke a belgiumi 0,42%-tól a romániai 35%-ig terjed; Magyarországon 18,5%.

Öt országban – Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Máltán, Németországban – a minimálbért keresők jogosultak különböző szociális juttatásokra, pl. energiaszámlákhoz vagy egészségügyi kiadásokhoz kapcsolódó támogatásokra. Emiatt ebben az öt országban a minimálbért keresők rendelkezésére álló jövedelem valójában magasabb, mint a nettó bérük.

Hét tagállamban (Belgiumban, Észtországban, Franciaországban, Írországban, Máltán, Hollandiában és Spanyolországban) a bruttó minimálbér legalább 90%-át kézbe kapják a legalacsonyabb bért kereső munkavállalók (Magyarországon 66% ez a szint). Előbbi országok közül három esetében ebben a minimálbéren foglalkoztatott munkavállalóknak járó különböző szociális támogatások is szerepet játszanak, amelyek növelik az elkölthető jövedelmet.

A minimálbért abból a szempontból is lehet vizsgálni, hogy mekkora az adóék mértéke, vagyis, hogy a munkaadók és a munkavállalók által befizetett összes adó- és járulékteher mekkora hányadát teszi ki a teljes munkaerőköltségnek (a munkáltatói járulékteherrel megnövelt bruttó minimálbérnek).

A tavalyi adatok szerint a minimálbér esetében érvényesülő adóék az EU-n belül Magyarországon, illetve Romániában a legmagasabb, mindkét országban 42%.

Magyarországon úgy jön ki ez a ráta, hogy a munkavállalót terhelő 15%-os szja, illetve 18,5%-os társadalombiztosítási járulék mellett a munkáltató 13%-os szociális hozzájárulási adót fizet a bruttó minimálbér után. Az adóék mértéke Máltán a legalacsonyabb (12%).

Elvitte az infláció a béremelést

A hazai bruttó minimálbér összege uniós kitekintésben is számottevő mértékben emelkedett 2023-ban. Az idei 16 százalékos emelés (a tavalyi 200 ezerről 232 ezer forintra nőtt a bruttó minimálbér összege, a nettó pedig 133 ezerről 154 280 forintra) a negyedik legnagyobb mértékű növekedésnek számít a minimálbért központilag meghatározó 22 tagállam körében. (Euróban számítva a forint árfolyamgyengülése miatt viszont csak 6,8 százalékkal emelkedett a hazai bruttó minimálbér összege 542 euróról 579-re.)

A 16 százalékos hazai nominális emelés meghaladja a szerte az EU tagállamaiban kimutatott nominális növekedés medián értékét, amely a 11%-ot közelítette a tavalyi 5 százalék után. A minimálbér nominális emelésének tekintetben Lettország lett a rekorder, ahol 24%-kal nőtt a bruttó összeg, majd Németország (22,2%-os emelés) és Románia (17,6%) következik a sorban.

Magyarországgal kapcsolatban azonban kiemelhető, hogy idén hiába nőtt nominálisan 16 százalékkal a bruttó minimálbér összege, a fogyasztói árak jelentős mértékű emelkedése miatt (2023 januárjában meghaladta a 25%-ot az infláció mértéke az előző év azonos időszakához viszonyítva) a minimálbér reálértéken mintegy 7%-kal csökkent 2022 januárja és 2023 januárja között. A minimálbér vásárlóerejének ennél nagyobb mértékű csökkenésére csak Csehországban került sor a vizsgált 21 EU-tagállam közül, ahol 10 százalékkal esett vissza a minimálbér inflációval kiigazított reálértéke.

Szerte az EU-ban viszonylag magas volt az infláció 2022-ben, így az egyes országokban megvalósított nagymértékű nominális minimálbéremelések jellemzően nem okozták a vásárlóerő jelentős emelkedését a minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók számára. Csak néhány ország, főként Németország és Belgium jelent ez alól kivételt. Igaz viszont az is, hogy az országok többségében Magyarországgal ellentétben a minimálbér megtartotta vásárlóerejét, vagy az növekedett is. Vagyis összességében az EU-s szinten is kiemelkedően magas hazai infláció miatt esik vissza jelentősen a kiskeresetű magyarok reálbére.

