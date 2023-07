Még a legfelkészültebbeket is sokkolhatja a gyermek érkezése

A gyermekvállalás nem csak a nők karrierjét, de párkapcsolatát is megingatja - gyakrabban, mint azt bárki gondolná. Egy kisbaba érkezése még a legfelkészültebb szülők között is okozhat konfliktusokat, hiszen újra kell értelmezni a szerepeket és a munkamegosztást.

Holly tudta, hogy az élete alapvetően fog megváltozni, amikor szülő lesz. És amikor az első ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy két babát vár, tudta, hogy még annál is jobban megváltozik minden, mint azt eredetileg gondolta.

Arra viszont nem volt felkészülve, hogy ez milyen hatással lesz párjával való kapcsolatára, akivel már 5 éve volt együtt.

Nem sokkal a szülést követően rendszeresen bonyolódtak komoly vitákba. Akkorákba, hogy még a szakítás is szóba került.

Az egyik fő kiváltó ok Holly szerint a munkamegosztás volt. Bár párja végezte a házimunkák zömét, a takarítást, mosást, főzést, neki még több segítségre lett volna szüksége a gyerekneveléshez. “Császárral szültem, a testem kezdett szétesni. Két babát etettem a nap 24 órájában, nem aludtam. Ha valamelyikük sírt, ő csak annyit mondott, hogy ‘Ó, téged akarnak!’. Rettentő dühös voltam” - mondta.

Párkapcsolati elégedettség

A kapcsolatok túlnyomó többsége alapvetően megváltozik a gyermekvállalás után. Egy 2021-es tanulmány szerint a párkapcsolati elégedettség szintje az együttlét első 10 évében csökken - függetlenül attól, hogy a párok időközben szülőkké válnak-e vagy sem.

A szülők elégedettsége azonban mindvégig alacsonyabb, mint azoké, akiknek nem lesz gyermeke. Ráadásul minél több gyermeke van egy párnak, tagjai annál kisebb valószínűséggel érzik magukat elégedettnek a kapcsolattal.

Különösen igaz ez a kisgyermekes anyákra: míg közülük a házasok 38%-a elégedett, addig a gyermek nélküli házas nőknek 62%-a.

Mindez valójában nem meglepő. A párkapcsolatot védő és erősítő tényezők - mint például a kommunikáció, az intimitás és az együtt töltött idő - a baba születésekor csorbát szenvednek. Ha ehhez még olyan stresszfaktorok is társulnak, mint az alváshiány és a pénzügyi aggodalmak, akkor sokak számára szinte lehetetlennek tűnik, hogy elkerüljék a rendszeres konfliktusokat.

Sokkoló szembesülések

Nem csupán az a probléma, hogy a szülésre és az azt követő időszakra, valamint a baba gondozására felkészítő kurzusok viszonylag ritkán foglalkoznak a párkapcsolati aspektusokkal, hanem az is, hogy a közösségi médiában millió és egy mosolygós, kisbabás családi kép jön velünk szembe.

Az eredmény az, hogy a küszködő szülők elszigeteltnek érzik magukat és szégyenletesnek tartják, hogy nekik viszont problémáik vannak ebben a csodálatos(nak hitt) életszakaszban, ezért kevésbé hajlamosak segítséget kérni. Ami még tovább ront a helyzeten.

A baba előtt a pároknak általában több idejük van arra, hogy olyan problémák megoldására összpontosítsanak, mint a rossz kommunikáció. Ez sokkal nehezebb, ha egy gyermek is bekerül a képbe.

Egy olyan viselkedés, amely a gyerekek érkezése előtt talán csak egy kicsit tűnt idegesítőnek, teljes értékű problémává válhat

- mondja Stacey Sherrell kaliforniai családterapeuta.

A legtöbben úgy gondolják, hogy az új szerepek zökkenőmentesen a helyükre kerülnek majd, már ami a házi- és a szülői munka megosztását illeti. Ezért sokan ahelyett, hogy megvitatnák az esetlegesen felmerülő problémákat, inkább azzal töltik az idejüket, hogy a gyerekszoba színéről vagy baba nevéről folytassanak hosszas beszélgetéseket.

A nők egyébként is hajlamosabbak a háttérbe vonulni

A nők a gyermekvállalástól függetlenül egyébként is hajlamosabbak háttérbe szorítani a karrierjüket partnerük kedvéért. A Deloitte Women @ Work 2023 című jelentése szerint a nők 40 %-a azt mondja, hogy párjuk pályafutása elsőbbséget élvez. Ennek számos oka van a pénzügyi és szociális tényezőktől kezdve a gondozási és háztartási kötelezettségek terheiig. Az elsődleges indok azonban maximálisan racionális: az, hogy a férfiak alapvetően több pénzt tudnak keresni. A globális adatok tanúsága szerint míg egy férfi egy dollárt keres meg, addig egy nő 77 centet.

Számos esetben még azok a nők is, akik több pénzt visznek haza, mint partnerük, továbbra is a második helyre helyezik saját munkájukat a párjuké mögött.

A férfiaknak a mentális jóléte is összefügg azzal, hogy több pénzt keresnek-e, mint ellenkező nemű partnerük. A Pew Research Center 2023-as felmérése szerint még ha a párok hasonló összeget is keresnek, akkor is a hagyományos nemi szerepekbe bújnak:

a férfiak több időt töltenek fizetett munkával és szabadidős tevékenységgel, a nők pedig magukra vállalják a gyermekgondozás és a házimunka nagy részét.

A Deloitte kutatásában résztvevő 5000 nő 88%-a teljes munkaidőben dolgozik, mégis közel felüknek a napi háztartási teendők ellátása is alapértelmezett feladata. Csak mintegy 10%-uk mondta azt, hogy ezek a partnerére hárulnak. Így aztán sokan pusztán azért nem építgetik magukat és karrierjüket, mert fáradtak és nincs elég idejük erre (is).

A gyermek születése gyakran olyan mély és alapvető változásokat hoz mindkét szülő számára, külön-külön és együtt is, ami jelentős kihívásokat jelent.

“Fogalmad sincs, hogyan változik meg az identitásod, amíg meg nem születik a gyerek” - mondja Sherrell. “Hirtelen olyan dolgok érdekelnek, amik korábban nem. A párunk pedig azt kérdezi: Ki lettél te?”. Hangsúlyozta:

új emberré válsz, és a partnerednek el kell fogadnia ezt.

A jelenséget az anyák körében matrescence-nek nevezik. A változások a viselkedést befolyásoló hormonális viharoktól kezdve a testkép értékeléséig széles skálán jelentkezhetnek, és a társ számára egészen zavarba ejtőek lehetnek.

A mentális egészségi problémák, amelyek szintén gyakoriak a szülés előtti és utáni időszakban, további kihívásokat jelenthetnek. A szülés utáni depresszió például minden negyedik anyát és minden tizedik apát érinti.

Nem vagy egyedül!

Sokan viszont - szerencsére - szintén interneten szembesülnek azzal, hogy egyáltalán nincsenek egyedül. Azok a fórumok, ahol a küszködő szülők őszintén feltárják mások előtt nehézségeiket, rengeteget segítenek az önhibáztatók és magukat elszigeteltnek érzők számának mérséklésében.

Holly is akkor jött rá, hogy a jelenség valójában sokkal gyakoribb, mint gondolta, amikor ilyen típusú posztokat látott. Csak az emberek nem beszélnek róla.

Miután megértette, hogy nincs egyedül, már nem hibáztatta magát amiatt, hogy iszonyú dühös, inkább igyekezett feltárni, vajon miért érezhet így. Ezek után a partnerével is könnyebben kezdeményezett beszélgetéseket a problémák kezelése érdekében.

A társadalmi szintű hallgatás csak növeli a rejtőzködők és a szégyenkezők számát. Janina Buehler, a svájci Berni Egyetem gyakorló pszichológusa és kutatója szerint

az az elképzelés, hogy egy kapcsolatban mindig nagyon boldognak, kiegyensúlyozottnak és elégedettnek kell lenni, egyszerűen téves.

Az érzések elfojtása, a környezettel - családdal, barátokkal - szembeni szégyenérzet pedig csak még inkább elszigeteltebbé teszi a szülőket, és visszatartja őket attól, hogy szakmai segítséget kérjenek, vagy érdemben kommunikáljanak a problémákról partnerükkel.

A társadalmi szintű hallgatás arról, hogy ezek a helyzetek mennyire gyakoriak, csak tovább erősíti azt a hiedelmet, hogy a szülés utáni párkapcsolati konfliktusok ritkák. Ami csak tovább növeli rejtőzködők és a szégyenkezők számát.

Kalibráld újra, mert nagyon is van mit megmenteni

Fontos, hogy a párok odafigyeljenek azokra a tényezőkre, amelyek megvédik őket és kapcsolatukat a rongálódástól. Ezek közé tartozik a világos, nyílt kommunikáció, a másik megértése és a megbecsülése, a hetente legalább egyszer együtt töltött idő, és a másikkal szembeni reális elvárások.

Ne higgyük, hogy partnerünknek minden tekintetben ideálisnak kell lennie!

Az, hogy a párok mennyire könnyen tudnak priorizálni, és tenni a kapcsolatukat veszélyeztető tényezők kiiktatása ellen, változó. Egyeseknek van idejük és módjuk terápiára járni vagy segítséget igénybe venni a gyermekgondozáshoz, ami segíti, hogy kettesben is tölthessenek egy kis időt, míg másoknak erre nincs lehetőségük rendszeresen. Buehler szerint

fontos, hogy a problémák jelentkezése után minél hamarabb cselekedjenek.

A düh kezelése, a másik álláspontjának megértése, az egymással szembeni elvárások újrakalibrálása ugyanis általában oda vezet, hogy a felek rájönnek: nagyon is van mit megmenteni, és ez az egész nem arról szól, hogy már nem szeretik egymást.

Címlapkép: Getty Images