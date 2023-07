Tökéletes vihar a benzinkutakon, régóta nem látott áremelkedés jön

Szerdán mindkét finomított olajtermék árában jelentős emelkedésre lehet számítani a hazai benzinkutakon, a dízel esetében olyan mértékű lesz a változás, amire már tavaly december közepe óta nem láthattunk példát. A markáns drágulás mögött számos globális ok meghúzódik, de magyar-specifikus körülmények is hozzájárulnak a történethez. Elemzésünkben az Ásványolaj Szövetség főtitkárát is megkérdezve utánajárunk, hogy pontosan milyen tényezők alakítják most a benzin-és dízelárakat Magyarországon, mire lehet számítani az elkövetkező hetekben, és arra a kérdésre is keressük a választ, hogy az árnövelő tényezők beépülésével hol helyezkednek el a hazai üzemanyagárak az európai és a régiós rangsorokban, azaz: mégis mennyire drága a magyar benzin és a dízel?

Holnapután megugrik a dízelár Szerdán jelentősen emelkednek a hazai üzemanyagárak, írja a holtankoljak.hu. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal emelkedik, míg a gázolajért 10 forinttal kell többet fizetni az üzemanyag nagykereskedőknek. Ez az emelés a kutak áraiban is meg fog jelenni, így szerdán az alábbi átlagárakra lehet számítani: 95-ös benzin : 582 forint/liter

: 582 forint/liter Gázolaj: 573 forint/liter Május elejéig komoly bezuhanás történt a hazai üzemanyagáraknál, azóta viszont egyre meredekebb felpattanást láthatunk mind a benzin, mind a gázolaj esetében - utóbbinál a szerdán bekövetkező változás olyan mértékű lesz, amire már tavaly december közepe óta nem láthattunk példát. A májusi lokális mélypont óta egyébként a benzin esetében 4,8, a dízel esetében pedig 5,7 százalékos drágulást figyelhettek meg az autósok. A szerdai árváltozással a korábban rég nem látott szintre került benzin-dízelár olló is jelentősen összeszűkül, az április 14-i 28 forintos literenkénti különbséghez képest szerdán csak 9 forinttal kerül majd többe a benzin, mint a gázolaj. Globális események alakítják az árakat Akadozó kínálat A legfrissebb fejlemények tükrében egyre nagyobbak a kérdőjelek az európai dízelpiacon, ami elsősorban az ellátási rendszer bizonytalanságára és a mostanában látott zavarokra vezethető vissza. Több európai országban, például Németországban és Spanyolországban is finomítói leállások voltak az elmúlt hetekben - ez pedig ideiglenesen csökkentette a piacra kerülő kínálatot -, emellett alacsonyabb volt az import a Perzsa-öbölből is, ami az egyik legfontosabb alternatív beszállítónak számít, amióta az Európai Unió február 5-én betiltotta az Oroszországból származó termékbehozatalt (a hatodik szankciós csomag részeként). Mindezeknek köszönhetően szűkülni látszik a fizikai piac, ez pedig az európai benchmark termékárak alakulásán is meglátszik. Az alábbi ábrán az azonnal elérhető, júliusi árfolyamokat láthatjuk az alacsony kéntartalmú, rotterdami tőzsdén jegyzett európai benchmark gázolaj esetében - a napokban látott megugrásnak köszönheten A MÁJUS ELEJI MÉLYPONTHOZ KÉPEST MÁR 16,4 SZÁZALÉKKAL KERÜLT FELJEBB AZ ÁRFOLYAM. Az pedg szinte borítékolható volt, hogy európai bechmark termék árának emelkedése előbb-utóbb a hazai kiskereskedelmi árakban is megjelenik. Forrás: theice.com Mi a helyzet az olajárakkal? A fenti kilátásokon felül a hazai benzinkutakon látható árakat elsősorban a nyugati olajtermék Brent hordónkénti árának alakulása határozza meg. Az elmúlt hónapok kitermeléscsökkentéssel kapcsolatos hírei ellenére egy meglehetősen szűk, 6 dolláros sávban mozgott a Brent hordónkénti jegyzése: a sáv 72 dolláros alja már mintegy négyszer, márciusban, májusban, júniusban, valamint júliusban is megfelelő támasznak bizonyult. Eközben a 78 dolláros sávtetőnél rendre nyomás alá került az árfolyam, emellett az alábbi grafikonon kék színnel jelölt 50 napos mozgóátlag is ezeken a szinteken helyezkedett el ebben az időszakban. Amennyiben ismét nyomás alá kerülne a mostani szinteken az olajár, úgy első körben a 75 dolláros támaszra lehet érdemes figyelni, ezt követően pedig az említett sáv aljára, a 72 dolláros zónára. Nagy különbség azonban az elmúlt hetek árfolyammozgásai és a mostani emelkedés között, hogy ezúttal az árfolyam át is lépte az említett 50 napos mozgóátlagot, így további tér is nyílhat az emelkedés előtt. Ebben az esetben elsőként a 80 dolláros szintekre lehet érdemes figyelni, hiszen amellett, hogy ez egy fontos lélektani szint, az előző sáv alja is egyben. Ezt követően pedig az alábbi grafikonon piros színnel jelölt 200 napos mozgóátlag jelentheti a következő ellenállást (82 dollár közelében). A forintgyengülés és a szezonalitás is közrejátszik Ugyancsak rendkívül fontos tényező a hazai üzemanyagok áránál a forint-dollár devizapár alakulása - és bizony az elmúlt napokban a forint óriásit zuhant a dollárral szemben, ez pedig a hazai piacon a dollárban denominált olaj árának emelkedését jelenti. Ennek ismeretében nem meglepő, hogy a magyar üzemanyagárakban kifejti a kedvezőtlen hatását a hazai deviza gyengülése, Grád Ottó, az Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint ez az elsődleges oka annak, hogy szerdától drágábban tankolhatnak majd a kutakon a magyarok. A forint kilátásairól egy részletes elemzés keretein belül foglalkoztunk itt. A szakember szerint a forint gyengülése mellett magyarázat lehet még célzottan a dízelár megugrására a szezonalitás is. A nyári időszakot megelőzően leginkább a személyautók döntő többségében (kb. 90 százalék) használt benzin ára emelkedett, a kereskedők ugyanis érthető módon a nyári szabadságolások és vakáció során megnövekvő benzinkereslet-növekedést árazták. Most viszont már az őszi, a szeptemberi-októberi mezőgazdasági munkák időszakára kezdhették el átpozícionálni magukat a befektetők, az ilyen jellegű munkáknál használt gépek pedig jellemzően gázolaj-meghajtásúak. Grád Ottó szerint Ennek az átrendeződésnek is köszönhető tehát a dízel relatív alulteljesítése a benzinhez képest. Drága a hazai üzemanyag? A fentiek tükrében már csak az a kérdés maradt, hogy a nem csak magyar-specifikus árnövelő tényezők beépülésével hol helyezkednek el a hazai üzemanyagárak az európai és a régiós rangsorokban, azaz: mégis mennyire drága a magyar benzin és a dízel? Ahogy a lenti ábrán látható, a benzin tekintetében a várható drágulás ellenére közel sem fog a kontinens élmezőnyéhez tartozni a magyar ár, egyes északi országokban a hazainál akár 30 százalékkal is drágábban tankolhatnak a fogyasztók - igaz, itt általában olyan országokról beszélünk, ahol az egy főre jutó GDP-növekedés és a lakosság átlagos keresete is jóval a magyaroké fölött van. Az összehasonlítás szempontjából azonban nyilván a földrajzi elhelyezkedés miatti hasonló(bb) makrogazdasági kilátásokkal rendelkező, régiós országok árai a mérvadóak - meg persze azért is, mert ezekbe az országokba könnyebben meg tudja oldani a magyar autós, hogy kiugorjon tankolni, ha olyan nagy az árkülünbség. Ahogy azonban a lenti grafikon is mutatja, a szerdán életbe lépő áremelkedést követően is a középmezőnybe fogunk majd tartozni a literenkénti 582 forintos benzinárunkkal, egyedül talán a román határ mellett élőknek lesz érdemes átlépni a határon tankolás céljából (11 százalékos különbség). A dízel esetében már valamelyest kedvezőtlenebb a helyzet - a szerdától 10 forinttal megnövő hazai gázolajár az erős középmzőnybe tartozik a kontinensen, olyan országokban is olcsóbban lehet majd dízelt tankolni, mint például Luxemburg, Spanyolország vagy akár Portugália. Ami pedig a régiós kitekintést illeti, két nap múlva csak Ausztriában lesz olcsóbb a gázolaj, mint a magyar piacon - már persze csak akkor, ha addig a többi régiós országban nem emelkednek az árak. Címlapkép: Getty Images