Rendkívül gyorsan telnek a magyar gáztárolók, és egész Európa nagyon jól áll a betárolással

A legfrissebb adat szerint már átlépte a 80%-ot Európában a gáztárolók töltöttsége, és Magyarországon is 70% felett jár, rendkívül gyors ütemben emelkedve, az igazán lényeges fogyasztásarányos töltöttség terén pedig a harmadik legmagasabb aránynál járunk 44% felett, ami sokkal magasabb, mint a tavaly ilyenkori 28% és az elmúlt tíz év 32%-os átlaga – derül ki a Portfolio rövid vizsgálatából.

Az európai gáztárolók szövetsége (GIE) legfrissebb, július 10-i állapotot mutató, adata szerint a föld alatti gáztárolók átlagos töltöttsége elérte a 80 százalékot Európában, emeli ki szerdai Facebook-posztja elején az Energiaügyi Minisztérium.

Amint látszik: a 80% fölé lépő arány nagyon magasnak számít.

Ez lényegében az elmúlt évtized csaknem legmagasabb rátáját jelenti, és az ilyenkor szokásos, 10 éves átlagnál (64%) is sokkal magasabb. Így a november 1-re uniós szinten kötelezően előírt 90%-os töltöttség könnyedén és jóval idő előtt elérhetőnek tűnik.

A magyar gáztárolók is nagyon gyorsan, sőt rendkívül gyorsan telnek az alábbi ábra alapján, kicsit még a tavaly látottnál is intenzívebb ez az ütem. Ebben a gazdasági recesszió, a gyenge ipari termelés mellett a relatív alacsonyabb gázárak melletti fokozottabb betárolási hajlandóságnak, a plusz Gazpromos vásárlásnak, illetve a tavalyinál nagyobb szerb betárolásnak, valamint az 1,9 milliárd köbméterre emelt védett készletnek is lehet szerepe. Amint látszik: most 71%-os a magyar tárolók töltöttsége, ami a tavaly ilyenkori 44%-nál, illetve az ilyenkor szokásos tízéves átlagnál (49%) is sokkal magasabb.

Ennél azonban fontosabb, hogy mennyi az aktuálisan betárolt gáz az előző éves magyar gázfogyasztáshoz képest, hiszen a magyar gáztárolók együttes kapacitása kimagaslóan nagy Európában. Amint arra a minisztérium posztja is rámutat:

a hitelesebb képet nyújtó fogyasztásarányos töltöttség terén is nagyon jól állunk, hiszen 44%-os most a ráta, ami jóval magasabb a tavaly ilyenkori 28%-os aránynál, illetve a 32%-os tízéves átlagnál.

Amennyiben a mostani 44%-os magyar rátát nemzetközi kontextusba helyezzük, és kivesszük a képből a letteket, ahol az észtek és a litvánok is betárolnak, így az együttes rátájuk 123%-os, akkor azt látjuk, hogy az osztrákok 91%-os, illetve a szlovákok 60%-os rátája után a magyar következik 44%-kal, tehát

Európában valójában a harmadik legjobban állunk a fogyasztásarányos betárolás terén, miközben az uniós átlag 24%.

A tárca a közlemény végén rámutat, hogy „A magyarországi tárolókban 4,5 milliárd köbméter földgáz áll már jelenleg is rendelkezésre. A teljes készlet nemcsak a lakossági fogyasztás tavalyi, szerényebb szintjét (3,4 milliárd köbméter), hanem a háztartások által az energiaválság előtti évben, 2021-ben felhasznált mennyiséget (3,9 milliárd köbméter) is jelentősen meghaladja. A kormány döntése alapján ezen belül 1,9 milliárd köbméter védett állami gáztartalék szolgálja a magyar családok biztonságos ellátását.”

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook-posztja