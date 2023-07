Európa egyik legalacsonyabb bérét sem akarod megfizetni? Vendégmunkás a megoldás!

A külföldi olcsó munkaerő tömeges beáramlása könnyedén az alacsony bérszintet konzerválhatja Magyarországon. Az engedélyek de facto korlátlan kiadásának politikája egyúttal számos más (már létező) negatív gazdasági és társadalmi folyamatot is felerősíthet.

Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlésben tavaly novemberben, illetve idén májusban következőképpen fogalmazott:

Magyarországon van egy nagyon világos szabály: annyi vendégmunkás számára adunk ki engedélyt, amennyi betöltetlen álláshely van Magyarországon.

Van egy döntésünk: soha nem lehet több munkaerőt behozni, mint amennyi betöltetlen álláshely van Magyarországon, úgyhogy a magyar munkavállalók is biztonságban érezhetik magukat.

A vonatkozó, november 1-től élesedő törvény a munkaerőimport engedélyezéséhez már nem csupán az állami foglalkoztatási szerv felé történő bejelentési kötelezettséget írja elő, hanem nyilatkoztatja a munkáltatót arról is, hogy az sem az állami szerv segítségével, sem „egyéb más módon” nem talált magyar állampolgárt az adott pozícióra.

Mindenki megnyugodhat? Természetesen nem. Van félnivalója a kékgalléros munkavállalóknak, a szakmák egyre bővülő körében. Még olyan idealisztikus körülményeket feltételezve is, mint hogy a munkáltatónak bővülő gazdaságban nemcsak lehetősége nyílik, hanem szándékában is áll bért emelni. Az 1. ábra ezen optimista várakozások melletti középtávú kimenetet szemlélteti dinamikájában.

1. ábra: Munkaerőpiaci dinamika az érintett szakmákban optimista várakozások mellett (piros: kereslet, kék: kínálat)

0. fázis: A gazdaság rendelkezik munkaerő-tartalékkal, tehát magasabb bér megfizetésével elviekben növelhető foglalkoztatás.

1. fázis: A gazdasági lehetőségek bővülnek. Ennek kiaknázásához a munkaadóknak addicionális munkaerőre van szüksége, amiért tudnak és hajlandóak is többet fizetni. A munkakereslet kitolódik, a foglalkoztatás – növekvő bérszint mellett – egy fővel nő. A gazdaság a munkaerő számát tekintve ugyanakkor elérte kapacitása határait. Innen (munka oldaláról) már csak intenzív módon, vagyis az általános nívó növelésével, a tudásalapúság előmozdításával lehetne előrelépni.

2. fázis: A gazdaságvezetés mégis ismételten az extenzív növekedés mellett dönt. Az ehhez szükséges többlet-munkaerőt más, a belföldinél alacsonyabb bérnívójú országokból kívánja biztosítani. Az elvi maximális foglalkoztatási kapacitás a korábbi fázissal megegyezően ismételten két fővel nő (a munkaadók nulla bér mellett 8 helyett 10 főnek tudnának lapátot adni). Behoznak tehát két főt, akiknek fizetési igénye – tételezzük fel – fejenként 1 forint. A munkakínálati görbe így 1 forinttól felfelé két egységgel jobbra tolódik. Összességében két fővel nőtt a foglalkoztatás, úgy, hogy valamennyi régi foglalkoztatott is a helyén maradt. Akkor tehát minden rendben van? Korántsem, hiszen hiába nőtt a munka iránti kereslet, az egyensúlyi bér nem változott.

3. fázis: A legképzettebb (itt: legmagasabb bérigényű) munkavállaló számára világossá válik, hogy bére ebben a mechanizmusban prosperáló gazdasági körülmények között sem fog tudni fejlődni, így kilép a vizsgált munkaerőpiacról. Azaz, szakmát vált, vagy egy külföldi, magasabb bérnívójú munkaerőpiacon jelenik meg aktívként. Ezzel a hazai munkaerőpiacon hiány alakul ki, miközben a teljes foglalkoztatás mellett fizetett bér már a korábbi szintnél is alacsonyabb (4 helyett 3 forint). A gazdaságvezetés nem lát más kiutat, sőt, a korábbinál is indokoltabbnak véli a külső piacokról történő munkaerőkiegészítést. Ezzel lényegében visszajutottunk a korábbi fázisokhoz, mely körök ismétlődésének hosszabb távú kimenete még a legjobb esetben – a vendégmunkások kevésbé alacsony bérigénye mellett – is a stagnáló bérszínvonal, stagnáló tudásintenzitással karöltve. Természetesen nem feltétlenül áll szándékában (és van hozzá kvalitása) mindenkinek elhagyni az adott ország adott munkaerőpiacát, de láttunk már erre történelmi analógiákat, például egyes eltörökösödött német szakmák képében.

A konklúzió tehát: a magyar bérek szintjét és ezáltal kisebb-nagyobb mértékben az aktivitási rátát, távlatokban pedig a szerkezetváltást várhatóan negatívan érinti a munkaerőimport adott/tervezett szabályok melletti engedélyezése.

A fenti gondolatmenet ráadásul azzal a megengedő feltételezéssel élt, hogy a gazdaság növekedésével felfelé tolódnak az ugyanazon munkáért ajánlott bérek. A valóságban viszont ha a munkáltatók tudják, hogy a hazainál lényegesen alacsonyabb bérköltség mellett is hozzájuthatnak a szükséges munkaerőhöz, akkor miért fizetnének többet? Sőt, az a racionális lépés a részükről, ha a „keresésnél” a jelenlegi bérszintnél is nyomottabb ajánlatot szabnak, olyat, amire magyar munkavállaló bizonyosan nem fog jelentkezni (sem munkaügyi szervek közvetítésével, sem piaci hirdetés útján). És ezzel ki is elégítették törvényi kötelezettségüket: megpróbálták, nem sikerült, csatolható a nyilatkozat a munkaerőimport-igényhez. Azaz, akár már a 0. fázisban is előállhat „munkaerőhiányos” állapot.

Ennek lehetőségét csak akkor lehetne kizárni, ha az engedélyezési eljárás során a munkáltatók munkaerő-keresési folyamata is alapos vizsgálat tárgyát képezné.

A benyújtandó dokumentációban például részletezniük kellene, hogy hol, meddig, mekkora bérajánlattal próbáltak magyarokat megszólítani, mi a költségstruktúrájuk, ami objektívan igazolja, hogy nem tudtak volna magasabb fizetést ajánlani, ez mennyiben az adott vállalat gyengesége (egyéni probléma) és mennyire iparági-piaci jellemző (védhető indok, amennyiben nem egy elmaradott gazdaságszerkezetet konzerváló tevékenységről van szó). Az adatok hitelességét persze tételesen ellenőriznie kellene egy erre a célra létrehozott – a költségelemzés miatt iparági szakértők széles spektrumát is felvonultató – n+1. ügyosztálynak, továbbá biztosítani kellene ezen ügyosztály integritását is. A gyakorlatban tehát ez egy erősen bürokrácianövelő irány lenne, melynek létjogosultságát csak egy körültekintő költség-haszon elemzés tudná igazolni.

Persze a kérdéskör tárgyalásakor a munkaerő minősége sem elhanyagolható szempont.

„A vendégmunkások szorgalmasabban dolgoznak” – halljuk majd. Munkahipotézisként tegyük fel, hogy ez az állítás esetenként helytálló. Akkor ilyen esetekben már joggal járna automatikusan az importengedély? Nem, ugyanis az állítás szemérmesen elhallgatja a magyar munkaerő degradációjának egyik fő okát, nevezetesen annak több évtizedes alulfinanszírozottságát. A politika tehát fontos válaszút elé érkezett. Az elosztási viszonyokat meghatározó játékszabályokat ismételten a hazai munkaerő kárára kívánja módosítani, vagy megpróbálja végre megtörni a lefelé mutató spirált. A vonatkozó „protekcionista” stratégiának ugyanakkor különösen körültekintőnek, célzottnak kell lennie, hiszen kifejezetten nem kívánatos a javíthatatlanul hitvány munkamorállal rendelkezők felkarolása (potyautaztatása).

Összefoglalva, amennyiben a kormányzatnak nem kifejezetten a bérek letörése a célja, álláspontom szerint két csapásirány közül választhat:

munkaerőimport-igények minden részletre kiterjedő szűrése, munkaerőimport elvetése.

Zárszó helyett

2013. május 7-én a kormányfő az Országos Cigányügyi Egyeztető Tanács ülésén a következőket mondta: „[A cigány] közösség egy rejtett erőforrás, egy rejtett tartalék a magyar gazdaság számára”. A foglalkoztatottsági adatok az elmúlt években a következőképpen alakultak (2. ábra).

2. ábra. Cigány és nem cigány népesség foglalkoztatottsági rátája. Forrás: KSH (Fenntartható Fejlődés Indikátorai)

A cigányság foglalkoztatottsági mutatói tehát a nagyarányú javulás ellenére még mindig lényegesen rosszabbak, mint a többségi társadaloméi. Mindezek nyomán szükségszerűen adódik a kormányzattal szembeni elvárás: tárja a széles közvélemény elé annak pontos okait, hogy a segéd- és betanított munkakörök esetében a rejtett tartalékok mobilizálása helyett miért nyúl inkább az import eszközéhez.

