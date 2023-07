Hatalmas a felfordulás a kötvénypiacon – Mi történt Magyarországon?

Évtizedes rekordok dőlnek meg a világ kötvénypiacain: a feltörekvő és a fejlett országok hozamai között utoljára 2007-ben volt olyan alacsony a különbség, mint az elmúlt napokban – írja a Financial Times. A feltörekvő kötvények hatalmas menetelésben vannak idén, mivel a szakemberek szerint a jegybankok sokkal jobban kezelték az inflációs sokkot, mint fejlett társaik. De mi újság a magyar állampapírokkal? Nálunk is évtizedes rekordokat látunk?

Felbolydult a nemzetközi kötvénypiac

Nagyon rákaptak a befektetők a feltörekvő országok saját devizás kötvényeire, mivel a szakértők szerint ezeknek az országoknak a jegybankjai sokkal jobb munkát végeztek az infláció elleni küzdelemben, mint fejlett társaik – írta szerdán a Financial Times. A fentiek eredményeként a feltörekvő és fejlett piacok közti hozamfelár 2007 óta nem látott szintre esett vissza, mivel a befektetők lassan kamatvágásokat áraznak több nagy országban, miközben a fejlett világban további kamatemelésekről szólnak a hírek. Ez pedig a hozamok eséséhez, magyarul a kötvények felértékelődéséhez vezethet.

A befektetők most realizálják a fejlett és fejlődő jegybankok közti hitelességi különbséget. A fejlődő jegybankok jó munkát végeztek az inflációs sokk kezelésekor, de ugyanez nem mondható el a nagy fejlett jegybankokról – mondta a lapnak Richard House, az Allianz Global Investors befektetési igazgatója.

Elsősorban Latin-Amerikában és Kelet-Európában látszott az, hogy gyorsan reagáltak kamatemeléssel, nem véletlen, hogy idén ezek a legjobban teljesítő piacok a világon. A JP Morgan indexe alapján a feltörekvő piaci saját devizás kötvények az év eleje óta 7,5 százalékos hozamot értek el, ehhez a latin-amerikai alindex 21 százalékkal, a kelet-európai pedig 11 százalékkal járult hozzá. Közben az amerikai kötvényekkel 1,6 százalékot, a német állampapírokkal pedig mindössze 1,2 százalékot lehetett keresni idén.

Magyarország is kivette a részét belőle

A folyamatból feltörekvő országként a magyar piac is profitált, ráadásul az MNB az elsők között kezdte meg a monetáris politika szigorítását a világon és talán a legnagyobb mértékben emelte meg a kamatot. Vannak azonban olyan külső és belső tényezők, amelyek miatt nem a magyar a világ legjobban teljesítő piaca, ilyen a szomszédban zajló orosz-ukrán háború, az orosz energiára való ráutaltság, a kormány viszonya az Európai Unióval, illetve a billegő költségvetés.

Az év sztárjai eddig a latin-amerikai piacok, a Financial Times összesítése szerint egy kolumbiai, egy brazil és egy mexikói kötvény jár az élen az erősödésben, csak utánuk következik egy lengyel állampapír-sorozat. Latin-Amerikát ugyanis sokkal kevésbé érinti a számukra messze folyó háború, az energiaimport szempontjából sincsenek rászorulva Oroszországra.

Ugyanakkor a magyar kötvényekre sem lehet panasz, hiszen, ha megnézzük a felárakat, akkor a magyar-lengyel idén már 73 bázisponttal szűkült, a magyar-cseh tízéves hozamkülönbség 105 bázisponttal esett vissza, a német tízéveshez képest 200 bázisponttal szűkült a felárunk, míg az amerikai kötvényekhez képest több mint 120 bázispont volt az esés.

A magyar-német hozamkülönbség az elmúlt napokban 4,5 százalék környékére esett vissza, amire több mint másfél éve, 2021 novembere óta nem volt példa.

És ez a folyamat továbbra sem ért véget, az MNB fokozatos kamatcsökkentéseivel a második félévben is a hozamok további esése van kilátásban. A Magyarországgal kapcsolatos kockázati hangulat jelentős javulásával mostanra már a háború előtti szintre álltak vissza a magyar hozamkülönbségek – emelte ki friss elemzésében az Erste Bank is. Szerintük az infláció további csökkenésével és a folytatódó kamatvágásokkal a rövid hozamok esése folytatódhat a következő hónapokban. A hosszú oldalon viszont sokkal visszafogottabb lehet a további hozamcsökkenés, hiszen továbbra is bizonytalan az uniós források sorsa.

Nem minden stabil

Éles szemű olvasóink a grafikonokon észrevehetnek egy éles törést a kedvező trendben két héttel ezelőtt. Ennek oka, hogy ekkor a forint gyors gyengülésével párhuzamosan a hozamok is hirtelen megugrottak, azóta viszont ismét a trendhez simulás folytatódása látszik. A piac turbulenciája rávilágít a hazai helyzet törékenységére, hiszen miközben a feltörekvő piacokkal együtt javul a piaci megítélésünk az energiaválság és az inflációs nyomás enyhülésével párhuzamosan, addig a sérülékenység sem múlt el, és a globális hangulat egy-egy megingása továbbra is érzékenyen érinti a magyar hozamokat és a

forint árfolyamát.

Nem rohanunk a devizáért

Az Erste még egy érdekes fejleményre hívta fel a figyelmet a kelet-közép-európai piacon: a második negyedévben nagyot fékezett a régiós országok devizakibocsátásának üteme. Mindössze 4 milliárd eurónyi devizakötvényt adtak el, miközben az év első három hónapjában ez az összeg még több mint a háromszorosa, 12,7 milliárd euró volt. Vagyis Magyarországhoz hasonlóan más versenytársak is igyekeztek az év legelején biztosítani az éves devizaszükségletük nagy részét.

Az elemzők kiemelik, hogy több régiós ország hat hónap alatt már az egész éves teljes nettó finanszírozási szükségleténél több forrást vont be. Eddig elsősorban a rövid kincstárjegyek piacára koncentráltak, azonban a második félévben az erős kereslet miatt a hosszabb kibocsátásokkal növelhetik az átlagos hátralévő futamidőt.

Magyarország esetében a teljes éves kibocsátási terv 61 százaléka teljesült június végéig, ezen belül a nagybani piaci értékesítés a csereaukciók nélkül 51 százalékon áll, míg a lakossági szegmensben már az idei cél 65 százalékát kipipálhatta az ÁKK. Persze kérdés, hogy az egész évre belőtt finanszírozási cél elegendő lesz-e, hiszen egyrészt nem jönnek az uniós források, másrészt egyre nagyobbak a kérdőjelek a hazai költségvetés tarthatóságával kapcsolatban.

A költségvetés még okozhat fejtörést

A régiós kötvénypiaci körkép kapcsán az Erste elemzői is kiemelik, hogy több országban is problémák vannak a költségvetés helyzetével. Ráadásul 2024-től várhatóan véget ér az az átmeneti időszak az EU-ban, amikor még elnézték a 3 százalék feletti deficitet a tagállamoknak. Így könnyen lehet, hogy jövőre már több kelet-közép-európai ország is az Európai Bizottság jóindulatára lesz utalva azzal kapcsolatban, hogy például mennyire nézik el az egyszeri kiadásokat. Elképzelhető az is, hogy a brüsszeli szigor rögtön a túlzott deficit eljárás elindítását jelenti majd több ország, akár Magyarország esetében is.

A bank szakemberei szerint az idei 3,9 százalékos és a 2024-es 2,9 százalékos hivatalos hiánycél is ambíciózusnak tűnilk, így további kiigazító intézkedésekre lehet számítani, illetve a cél megemelését sem lehet kizárni.

Címlapkép: Getty Images