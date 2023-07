Bajban a német vegyipar, ami az egész gazdaságot magával ránthatja

Bár a gáz- és áramárak nagyot estek az elmúlt hónapokban, a német vegyipar még az energiaintenzív ágazatok közül is igencsak kilóg lefelé a hanyatló teljesítményével és rendelésállományával, ami átfogó nehézségekre utal, és egyúttal az egész német gazdaságot magával ránthatja a lejtőn idén – mutat rá friss elemzésében a Commerzbank. Ralph Solveen vezető elemző emiatt azt vázolja, hogy a német gazdaság az idei második félévben újra recesszióba kerülhet, miután éppen csak kezdett kimászni a gödörből.

Bár a gázárak nagyot estek a tavaly nyári elképesztő emelkedés után, a mostani 25-30 euró/MWh körüli árak még mindig jóval magasabbak, mint ami a háború és az energiaválság előtti 2010-2020 közötti „nyugalmi periódusban” jellemző sáv volt (10-20 eurós tartomány).

A nagykereskedelmi másnapi zsinór áramárak is nagyot estek az utóbbi egy évben, de a hónapok óta jellemző 100 euró/MWh körüli szint még szintén jóval magasabb, mint a 2021 előtti évekre jellemző 50-60 eurós szintek.

A tartósan magasabb szinten ragadó energiaáraknak továbbra is fontos szerepe van abban, hogy főleg az energiaintenzív ágazatokban tartós termelési nehézségek mutatkoznak költség okok miatt, és erre az alábbi ábra Németországból rögtön jó példa. Amint látszik: az energiaintenzív ágazatok termelése már egy éve lejtmenetben van, és még ezt is jócskán felülmúlja az egyik leginkább energiaintenzív ágazat: a vegyipar hanyatlása. Közben viszont a többi ipari ágazat kibocsátása enyhén emelkedő pályán van.

Az egyik fő ok a német vegyipar hanyatlásában a továbbra is magas energiaárak, a másik pedig a gyenge belső (német) és külső (főként kínai) kereslet – mutat rá elemzésében Ralph Solveen. Ezeket két főbb okkal magyarázza: a fejlett piaci jegybankok elmúlt egy évi masszív kamatemelését, ami a megemelkedő kamatokon keresztül fékezi a gazdaságokat világszerte, illetve a kínai gazdaság belső strukturális problémái (ingatlanszektor, stb.). Egyúttal továbbra is borúsnak látja a német vegyipar kilátásait, amelyet legalább az alábbi két ábra is alátámaszt.

Az elsőn az látszik, hogy a rendelések már másfél éve esnek a vegyiparban, igaz a teljes iparban sem rózsás a helyzet, és csak a legutóbbi hónapokban látszik némi visszakanyarodás.

Ez a visszakanyarodás azonban nem ad okot a tartós bizakodásra, mert az Ifo német gazdasági konjunktúra felméréseinek vegyipari részindexei újabb lejtmenetet vázolnak mind a jelenlegi helyzetmegítélés, mind a várakozások alindex terén. Az év eleji felpattanás nagy valószínűséggel amiatt történt, hogy télen végül sikerült elkerülni Németországban (is) a gázkorlátozásokat, amely elsők között érintette volna a vegyipart. A fellélegzés után a továbbra is gyenge rendelésállományi adatok újra előhozták a pesszimizmust a szektorban.

A fentiek és az alábbi látványos ábra miatt a Commerzbank elemzője az egész német gazdaságra szenvedést vázol, ugyanis a múltban a vegyipar volt az egyik első ágazat, amely fordulni tudott az üzleti ciklusok változásánál (leading szektor), most viszont a fentiek alapján nincs jele a fordulatnak felfelé. Emiatt úgy fogalmaz:

a vegyipari ágazat jelenlegi tendenciája alátámasztja azt a várakozásunkat, hogy a német gazdaság az év második felében nem fog fellendülni, hanem inkább ismét zsugorodni fog.

Ennél egyébként sokkal pesszimistább átfogó, közép távú képet festett a Politico minapi nagyelemzése a német ipar tartós, sok ok miatt várható hanyatlásáról (dezindusztrializáció és átköltözés más gazdasági térségekbe), amely az egész régiót, sőt Európát is magával ránthatja. Mindez pedig a magyar gazdaságra is árnyakat vet, amely rengeteg szálon szorosan kötődik a német iparhoz, azon belül is főként az autóiparhoz.

