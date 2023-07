Új szerepben a munkahelyek: jön a válástámogatás, mint béren kívüli juttatás

Egy házasság felbomlása a legstresszesebb szituációk közé tartozik az életben. Egyes nemzetközi vállalatok olyasfajta rugalmasságot és a munkavállalókat támogató intézkedéseket építenek be béren kívüli juttatási rendszereikbe a válások átvészeléséhez, amely nekik és alkalmazottaiknak is a javára válik. Kapcsolatok olykor óhatatlanul tönkremennek, a dolgozóknak viszont egyáltalán nem kell belerokkanniuk ebbe.

Mentálhigiénés szolgáltatások, termékenységi kezelések, fizetett menstruációs szabadság, sőt, háziállatok elhunytakor adott gyásznap - az elmúlt évek során a munkahelyi juttatások egészen új irányokba fejlődtek, hogy még inkább képesek legyenek támogatni és kiszolgálni a dolgozók növekvő igényét a munka-magánélet egyensúlyának kialakítására.

Néhány vállalat ma már támogatást nyújt a válás intenzív és időigényes, ugyanakkor sajnos rendkívül gyakori folyamatában is.

Magyarországon is rengeteg házasság végződik válással évről évre. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2022-ben 63 967 házasságot kötöttek az országban, a válások száma pedig 17 695 volt. Egy évvel korábban 72 030 frigy köttetett és 18 092 pár bontotta fel hivatalosan is egymásnak tett fogadalmát. Míg az ezer lakosra jutó házasságok száma a 2000-es évek óta kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel tarkítva ugyan, de növekszik, a válásoké csökken: sőt, 2016 óta ezer lakosra kevesebb mint 2 válás jut idehaza. Ilyan alacsonyan ez a mutató utoljára az ’50-es, ’60-as években járt.

Kétség sem fér hozzá, hogy a válás az egyik legstresszesebb életesemény, amin egy ember keresztülmehet, és a kapcsolat felbomlásának érzelmi hatása mindent felemésztő lehet

- mondja Rebecca Pierce, korábbi családjogi ügyvéd, a londoni székhelyű Pierce & Groves válási tanácsadó cég társalapítója. Hozzátette:

a válás jelentősen befolyásolhatja a mentális egészséget, és ezzel együtt a hatékony munkavégzésre való képességet.

A válási folyamat, különösen a vagyoni, pénzügyi kérdések és viták tisztázása sok időt és figyelmet követel a felektől, amikoris például az ügyvédek információ- és dokumentáció-kéréseivel kell foglalkozniuk. A stressz mellett ez ahhoz vezet, hogy a munkavállalók szabadságot vesznek ki, hogy ezekkel az ügyekkel foglalkozzanak. Ilyenkor nem csak ők kerülnek hátrányba munkahelyükön például az előléptetések terén, hanem a munkahely is kénytelen megbirkózni a hiányukból fakadó pluszteendőkkel (helyettesítés, munkakörök megbontása, stb.).

Egyre több vállalat van tisztában ezekkel a nehézségekkel, és igyekszik olyan támogatásokat nyújtani a kollégáknak, amelyeket a munkáltatók hagyományosan nem biztosítanak. Egyes cégek fizetett szabadidőt vagy rugalmas munkaidő-beosztást kínálnak, hogy lehetővé tegyék alkalmazottaik számára a házasság felbontásával kapcsolatos személyes ügyek, például ügyvédi találkozók és bírósági meghallgatások intézését. Mások emellett érzelmi és mentális támogatást is nyújtanak.

Ezek a juttatások még korántsem terjedtek el széles körben, de szakértők szerint kulcsfontosságú szerepük lehet nem csak a kritikus életszakasz átvészelésében, hanem rövid távon a hatékonyság megtartásában, hosszú távon pedig a lojalitás megőrzésében is.

Az Egyesült Államokban a Hearst kiadóvállalat 2022 szeptemberében 12 000 alkalmazottja számára vezetett be váláshoz kapcsolódó juttatási programot.

A különköltözés időszakán áteső alkalmazottaiknak ingyenes terápiás foglalkozásokat és jogi segítségnyújtást biztosítottak, hogy kezeljék azokat a negatív következményeket, amelyek ilyenkor érdemben rontják az emberek közérzetét, motivációját, munkakedvét és hatásfokát - azaz amelyek összességében csökkentik a munkavállalói jóllétet.

Ráébredés társadalmi szinten

Az Egyesült Királyságban 2023 elején a Positive Parenting Alliance (PPA), egy szervezet, amely a szétköltöző és elvált szülők gyermekeiért dolgozik, felszólította a munkaadókat, hogy vezessenek be e téren is családbarátabb politikát, és a HR-ben tekintsék a továbbiakban a különválás tényét a gyermek születéshez vagy a váláshoz hasonló kaliberű életeseménynek. A PPA szerint az érintett szülőknek rugalmas munkavégzési lehetőségekre, mentális és jogi tanácsadáshoz való hozzáférésre, és számos más olyan szolgáltatásra van szükségük ilyenkor, amelyet például az egyedülálló szülőket támogató szervezetek vagy más civil csoportosulások biztosítanak.

A Tesco egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek a PPA javaslatai alapján válási juttatásokat vezettek be az Egyesült Királyságban.

“A világjárvány az elmúlt időszakban különösen élesen világított rá a munkavállalók mentális egészségért és egyensúlyért folytatott küzdelmeire, és sok tekintetben magától értetődővé tette a munkahelyi stresszről szóló beszélgetéseket társadalmi szinten is” - mutat rá Peter Cappelli, a Wharton School menedzsmentprofesszora.

Holisztikus megközelítés

Az a korábbi elképzelés, hogy a munkavállalóknak professzionálisan kell viselkedniük, és a problémáikat az ajtón kívül kell hagyniuk, amikor megérkeznek a munkahelyükre, már régen a múlté

- mondja Craig Jackson, az angliai Birmingham City University pszichológiaprofesszora, foglalkozás-egészségügyi szakember. A válásokhoz kapcsolódó juttatások megjelenése szerinte egy olyan trend csúcsát jelentheti, amely a 2000-es évek eleje óta tart, és amely a foglalkoztatói tudatosság növelését, a munkavállalók egészségének holisztikus megközelítését állítja fókuszba a munkahelyeken.

Nem mellesleg a felbontott házasságok száma sok országban egyre feljebb kúszik.

Cappelli szerint a válástámogatás integrálása a HR működésébe üzleti szempontból is előrevivő. Az ilyen juttatások ráadásul gyakran nem is kerülnek sokba, viszonylag kevesen veszik igénybe ezeket, és sokkal egyszerűbb a megvalósításuk, mint kezelni a munkahelyi stressz kiváltásáért felelős mögöttes okokat.

Ha az emberekre értékes erőforrásként tekintünk, akik pozitívan reagálnak a proaktív támogatásra a bajban, akkor a munkaadó szempontjából is egyértelműen jó üzlet ez

- mondta Jackson. Egy támogató munkahely gyorsabban nyeri vissza teljes értékűen kulcsembereit a válás után, mint nem támogató versenytársai.

Kinek járjon a válástámogató csomag?

A válások tényén és számán természetesen nem fog változtatni a munkaadók megváltozott hozzáállása, az viszont, hogy odaállnak alkalmazottaik mellé, amikor ők életük egyik legnehezebb részén mennek keresztül, egyértelműen növeli a dolgozói lojalitást és számos más előnnyel is jár.

Azt persze kár várni, hogy ezek a juttatások hamarosan minden cégnél elérhetőek lesznek a közeljövőben.

Ráadásul a kevésbé nyitott és vállalkozó szellemű vezetők és munkaadók attól is tarthatnak, hogy egyesek visszaélnek majd a támogatásokkal, például túl sok szabadságot vesznek ki a válásukra hivatkozva, ami szervezeten belül konfliktusokat okozhat. Gond adódhat abból is, ha egy vállalatnál nem egyértelmű, ki jogosult ezekre a juttatásokra: csak a jogszabályok szerint házasnak minősülő párok tagjai, vagy az élettársak, esetleg a kapcsolatban élők is.

Mindazonáltal valószínű, hogy az emberek egy része munkaviszonyának fennállása alatt átesik legalább egy párkapcsolati szakításon.

A szétköltözés, különélés és a válás, valamint az ezzel járó érzelmi és egzisztenciális zűrzavar megkerülhetetlen tényező a munka világában, és ez így is marad - még ha eddig a munkaadók úgy is gondolták, hogy semmi közük a dologhoz.

