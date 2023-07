A jövő fegyvere lehet, de egyelőre még Kína és az USA is inkább együtt küzd ellene

Szabó Dániel 2023. július 16. 07:00

Sok szempontból a Balkánhoz hasonló, ősi ellenségeskedés határozza meg a csendes-óceáni térség konfliktusait, ahol a legkisebb nézeteltérések is könnyen vezetnek oda, hogy az egyes országok készültségbe helyezik hadseregeiket, a valódi háború a tengereken már nem országok között folyik. Az elmúlt évtizedekben ökológiai katasztrófával fenyegető problémává nőtte ki magát az illegális halászat, ami miatt még a legősibb ellenségek is képesek összefogni. De ahogy az internet új harctérré vált, az egyes országok kiberhadtestei pedig már lassan fontosabbak, mint a bevetett tankok, úgy váltak a halászhajók, és a fenékhálos eszközök is szépen lassan részei válnak a hadviselésnek. Mindez pedig arra készteti az EU-t és az Egyesült Államokat is, hogy a térségbe küldjék a partiőrségeiket, hogy kihúzzanak egy méregfogat. Helyszíni beszámoló az amerikai partiőrség alamedai bázisáról.