Éjszaka a kormány alaposan átírta az extraprofitadó-szabályokat

Megváltozik a Mol Nyrt.-re vonatkozó kőolajtermékekre érvényes különadó, de a légitársaságokra vonatkozó tétel is. Emellett a kormány közzétette a gyógyszergyártók által a k+f programok esetében igénybevehető kedvezmények részletszabályait, amelyeket már régen várt a szektor.

Hétfő késő este több változtatást is közzétett a kormány az egyes ágazati különadók esetében, így például a kőolajtermékekre, gyógyszergyártókra és légitársaságokra vonatkozó tételek is megváltoznak a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint.

Elsőként azt tisztázták, hogy a kőolajtermék-előállító szereplőknek az extraprofit adókat önadózás útján kell megállapítaniuk, bevallaniuk és megfizetniük a 2023. és 2024. adóévekre vonatkozóan.

Mindez arra utal, hogy az eddig határozatlan ideig tartó szabályozást tényleg kivezethetik 2024-ben.

A hazai cégek közül leginkább a Mol Nyrt. érintő adó mértéke 2023-ban 2,8 százalékon marad, míg 2024-ben már csak 1 százalék lesz.

Itt a megígért gyógyszergyártói törvényeket

A gyógyszergyártókra vonatkozó szabályozásnál most már jogi erőre emelkedett az Orbán-kormány korábban bejelentett, k+f tevékenységet támogató kedvezményrendszer. Az érintett szereplők a különadó fizetési kötelezettségüket csökkenthetik, ha a beruházásokra és kutatási tevékenységre vonatkozó költségeik megfelelnek bizonyos feltételeknek.

A csökkentés összege a beruházási költség és a kutatási tevékenység közvetlen költségeinek együttes összege.

A részletes szabályozás szerint az adóévi tárgyi eszköz beszerzésére, előállítására irányuló, Magyarország területén megvalósuló beruházás bekerülési értéke, csökkentve az ugyanazon beruházás vonatkozásában a érvényesített csökkentés összegével.

Utóbbiba beletartozik, ha a tárgyi eszköz beszerzésére, előállítására irányuló, Magyarország területén megvalósuló beruházás, az adóévben nem fejeződik be – a tárgyi eszköz beszerzésére, előállítására irányuló beruházás bekerülési értékének adóévi növekedése, valamint az egészségügyi ágazatot érintő, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti saját tevékenységi körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévi közvetlen költsége – ideértve e rendelet alkalmazásában az engedélyezett I–III. fázisú klinikai vizsgálatok költségét, továbbá a Magyarországra megrendelt klinikai kutatások költségét is – együttes összegével.

A légitársaságok adózása is változik

A légitársaságokra vonatkozó változásokat is tartalmaz a rendelet, de itt lényegében csak annyit módosítottak, hogy Izrael eddig nem szerepelt az alacsonyabb tarifájú európai országok listáján, most viszont a közel-keleti államot is idesorolják át.

Így olcsóbbak lehetnek a repülőjegyek Izraelbe Magyarországról:

10,50 kilogrammnál alacsonyabb szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 1600 forint,

10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb 3szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 3900 forint,

17,50 kilogramm vagy annál magasabb szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 6200 forint.

Az energiahordozókra érvényes szabályozás is változik

A bányajáradék mértékének kiszámítása az ásványi nyersanyagok értékétől függ a termelési műszaki üzemi terv alapján. A bányavállalkozók kötelesek a szerződésben vállalt kitermelési mennyiséget teljesíteni, különben kiegészítő bányajáradékot kell fizetniük.

Ennek értelmében mostantól a termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. előtt üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében, ha az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értéke földgáz esetén a következő lesz:

28 000 forint/MWh és 55 000 forint/MWh közé esik, 48 százaléka,

meghaladja az 55 000 forint/MWh értéket, 62 százaléka,

Az egyes kőolajfajták esetében a fajlagos érték

230 000 forint/tonna és 260 000 forint/tonna közé esik, 24 százaléka,

meghaladja a 260 000 forint/tonna értéket, 44 százaléka;

A bányavállalkozónak úgy kell fizetnie, hogy a műszaki tervben a számításkor a 2023. évben a második félév TTF földgáz, illetve a Brent kőolaj tőzsdei napi jegyzésárának havi átlagából képzett éves, illetve féléves átlagárat kell figyelnie.

A bányavállalkozó a fizetési kötelezettséget a tárgyévet követő év január 20. napjáig teljesíti.

Címlapkép forrása: yorkfoto via Getty Images