Szinte pontosan tudható már most, mennyi lesz az éves infláció 2023-ban Magyarországon

Hiába van még 20% felett az éves infláció Magyarországon, nyilvánvaló, hogy az év végére jelentős csökkenést látunk majd, legkésőbb decemberre valóban könnyen elérhető az egy számjegyű infláció. Három forgatókönyv mellett megvizsgáltuk, hogyan alakulhat az infláció csökkenésének éves lefutása, és hogyan alakulhat az éves átlag. Egyértelmű az eredmény: szinte mindegy, hogy a reális forgatókönyvek közül melyik valósul még a hátralevő hat hónapban, az éves átlagos infláció mértéke nagy bizonyossággal előre látható. Ez a várható nyugdíjkompenzáció mértékére is hatással van.

Beindult az infláció határozott csökkenése Magyarországon

Idén elkezdődött, és a júniusi adatok szerint továbbra is kitart a dezinfláció Magyarországon, azaz az áremelkedés mértéke csökken. Júniusban az éves index még épphogy 20% felett volt, és bár a januári 25,7%-os csúcsról már több mint 5,5%-pontot mérséklődött az éves infláció, első ránézésre nehéz lehet megérteni az infláció várt csökkenésével kapcsolatos optimizmust. A kormány politikai célja, hogy az infláció az év végére egy számjegyűvé váljon, független elemzők pedig úgy vélik, hogy ez már év vége (tehát a december havi adat) előtt megtörténhet.

Az ezzel kapcsolatos várakozás megalapozott. Az aktuális inflációs dinamikáról egyedül az éves index követése nem ad pontos képet, célszerű a rövid bázisú árváltozást figyelembe venni. Míg tavaly egyik hónapról a másikra jelentős átárazódásokat láttunk, idén a havi infláció mértéke sokkal enyhébb. Tavaly augusztusban például a havi infláció 4% felett volt, és az őszi hónapokban is 2% környékén volt, idén eddig a januári átárazódási kör hozott 2% feletti havi infláció, a többi hónapban még az 1%-ot sem érte el, májusban pedig egyenesen csökkentek az árak.

Egyértelmű, hogy már messze nem annyira jelentős az árnyomás, mint egy éve ilyenkor.

A csökkenő árnyomást mutatja az alábbi grafikonunk is, ami szerint az utóbbi három hónap árfolyamatai egy 8% körüli éves inflációnak felelnek meg, ami ugyan még mesze van az árstabilitástól, de már a 25%-tól is.

Az árdinamika enyhülése hamarosan még jobban látszik majd az éves indexeken is, ahogy a magas árak belekerülnek a bázisba. A magyar gazdaságot tavaly az év második felében érték igazán nagy ársokkok, akkor pár hónap alatt nagyon gyors és jelentős mértékű átárazódást láttunk. Amíg ennek a nagy átárazódásnak az eredményeképp fennálló magas árakat vetik össze a tavaly év eleji, átárazódás előtti alacsony árakkal, addig minden havi index értelemszerűen komoly emelkedést mutat majd akkor is, ha azóta már nyoma sincs az akkori árnyomás fennmaradásának. Az év második felében viszont már a nagy átárazódás utáni árak válnak az összehasonlítás alapjává, ahhoz képest pedig az idei áremelkedés – mivel a dinamika jelentősen lassult – már sokkal kisebb lesz.

Hamarosan jön az egy számjegyű infláció kora

A kormány tehát nem ígért teljesíthetetlent azzal, amikor az egy számjegyű inflációt tűzte ki célul (tulajdonképpen ez nem is a kormányzati teljesítményen múlik majd elsősorban, de ez most mellékes). Az elemzők egyöntetűen arra számítanak, hogy az infláció decemberre bőven egy számjegyű lesz, a Portfolio által júliusban megkérdezett elemzők konszenzusa 7,7% volt (ezt az előrejelzést még a júniusi adat közlése előtt tették, de mivel az éves áremelkedés júniusi mértékét a konszenzus hajszálpontosan telibe találta, a piac által várt inflációs pálya nem változhatott sokat).

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2023. jún. 2023. dec. 2024. dec. 2023 átlag 2024 átlag Árokszállási Zoltán / Varga Zoltán Equilor 20,2 7,6 5,4 18,0 6,2 ifj. Becsey Zsolt Unicredit Bank 20,0 7,9 6,2 17,4 6,5 Isépy Tamás Századvég Konjunktúrakutató 20,2 7,9 4,3 18,0 5,0 Kiss Péter Amundi 20,2 8,2 5,3 18,4 5,7 Németh Dávid K&H Bank 20,0 7,1 5,2 17,8 6,0 Suppan Gergely MBH Bank 20,0 5,9 3,5 17,5 3,9 Török Zoltán Raiffeisen Bank 20,4 7,7 5,3 18,2 5,9 Virovácz Péter ING Bank 19,9 7,6 3,7 18,1 4,9 konszenzus (medián) 20,1 7,7 5,3 18,0 5,8 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Mi is megvizsgáltuk, hogy a következő hónapokban hogyan alakulhat az éves áremelkedés lefutása. Ehhez szükségünk van a következő hónapok havi inflációs adatára, amellyel kapcsolatban értelemszerűen csak feltételezésekkel élhetünk. Három feltételezést is tettünk, amelyek lefedik a lehetőségek széles (de nem teljes) palettáját.

Az első feltételezés egy egyszerű technikai kivetítés. Megnéztük, hogy az első félévben mennyi volt az átlagos havi infláció, és azt feltételeztük, hogy ez az inflációs nyomás fennmarad a következő félévben is. Ez 0,7% volt havi szinten.

Ez 0,7% volt havi szinten. A második feltételezésben optimistábbak voltunk, és azzal számoltunk, hogy a havi dinamika a második félév átlagában 0,5%-ra lassul (tulajdonképpen ez állhat legközelebb az elemzők alapforgatókönyvéhez, tehát valójában mégsem nevezhető optimista forgatókönyvnek ez - de erről majd később).

(tulajdonképpen ez állhat legközelebb az elemzők alapforgatókönyvéhez, tehát valójában mégsem nevezhető optimista forgatókönyvnek ez - de erről majd később). A harmadik esetben szándékosan azt akartuk kihozni, hogy a decemberi év/éves adatban ne jöjjön ki az egy számjegyű infláció, kíváncsiak voltunk ugyanis, hogy milyen mértékben kéne gyorsulnia a havi inflációnak ehhez. 0,9%-ot kaptunk.

Az infláció év végéig várt lefutásának becsléséhez mindhárom esetben figyelembe vettük az árak szezonális alakulást, vagyis hogy nem minden hónapban ugyanolyan erősek az árazási hatások. Így nem csak az év végi mutatóra vonatkozó becslés lesz releváns, hanem növelni tudtuk az infláció második félévben várható lefutásának, pályájának pontosságát is.

A következőkben ezt a három esetet mutatjuk be ábrákkal, röviden. Azon túl, hogy így becsülni tudjuk az éves inflációs dinamika alakulását, a nyugdíjak, állampapírok, béremelések szempontjából legfontosabb

éves átlagos inflációra vonatkozóan is tudunk közelítő becslést adni.

Majdnem pontosan látszik már most a 2023-as infláció mértéke

Első körben tehát 0,7%-os havi inflációval kalkulálunk a második félév átlagában is, hiszen ez volt az átlag az év első felében. Bár ez technikailag egy semleges feltételezésnek tűnik, valójában érzésünk szerint kissé pesszimista, hiszen az első félévben folyamatosan mérséklődött az inflációs nyomás, tavaszra ez már kisebb volt.

Mint az a fenti ábrán látszik, ebben az esetben már júliusban bőven 20% alá esne az infláció, és a dezinfláció szépen kitartana egészen decemberig. Viszont csak decemberben esne 10% alá az éves infláció mértéke, tehát azt mondhatjuk, hogy ha a második félév átlagában is annyi lesz a havi infláció, mint az első félévben, akkor a politikai cél az egy számjegyű inflációról épphogy teljesülne. Az éves átlagos infláció 2023-ban 18,4% lenne.

Ahogy fent írtuk, nem ez tekinthető alapforgatókönyvnek. A második becslésünkben az év második felére 0,5%-os havi inflációs átlaggal számoltunk. Ez a mérték nagyjából tükrözi a jelenlegi piaci inflációs várakozásokat, ami tovább enyhülő árnyomást jelent. Ebben az esetben az egy számjegyű inflációt már novemberben elérnénk, decemberben pedig 7,7% lenne az áremelkedés éves mértéke. Az éves átlagos infláció ekkor 17,9% lenne.

A harmadik esetben szándékosan fordítva ültünk a lóra: a második féléves havi átlagot aszerint határoztuk meg, hogy az éves áremelkedés decemberre pont 10% legyen, tehát az egy számjegyű tartomány felett ragad az infláció. Azt találtuk, hogy az egy számjegyű inflációs cél elbukásához jelentős mértékű gyorsulásra van szükség a havi dinamikában: 0,86%-os (a KSH a közleményeiben és adatbázisában egy számjegyűre kerekít, tehát 0,9%) havi áremelkedésre lenne ehhez szükség. A jelenlegi körülmények között ez kifejezetten irreálisnak tűnik.

És hogy mennyi lenne ebben az esetben az éves átlagos infláció? Nem lenne számottevően magasabb az előző két szcenárióhoz képest: 18,7% lenne. Vagyis bármelyik fenti három forgatókönyvet nézzük, az éves átlagos infláció alig különbözik.

Három nagyon eltérő inflációs dinamikát vettünk figyelembe, a lehetséges 2023-as átlagos infláció így is 17,9 és 18,7% között szóródik.

Ez nem meglepő, hiszen az éves átlagos infláció tulajdonképpen nem 12, hanem 24 hónap adatából áll össze (az előző év 12 hónapjának árszintjét vetjük össze az idei év azonos hónapjainak árszintjével, és ezen értékek átlagaként kapjuk meg az idei éves átlagot), és ebből már 18 rendelkezésre áll. Az év hátralevő részében óriási sokkoknak kéne bekövetkeznie ahhoz, hogy az éves átlagos infláció a fenti számoktól jelentősen eltérjen, és ahogy haladunk előre az évben, az ilyen sokkok esélye egyre minimálisabbá válik. Mint azt írtuk, igazán optimista szcenárióval nem kalkuláltunk, de szélsőségesebb szcenáriókat figyelembe véve sem nagyon léphet ki az idei éves átlagos infláció a 17,5-19%-os sávból.

Ezt azt is jelenti, hogy az inflációhoz kötött állampapírok hozama jövőre magasabb lesz, mint idén, és az is bizonyosnak tűnik, hogy nyugdíj-kiegészítésre is szükség lesz, hiszen az éves átlagos infláció mértéke minden bizonnyal az év elején életbe lépett 15%-os nyugdíjemelési mérték felett lesz. Mindkét tényező további terhet ró az egyébként sem túl jó állapotú költségvetésre.

Miért így alakul, és mik a kockázatok?

Ha megnézzük a három éves inflációs pályát, akkor sem látunk olyan jelentős különbségeket: a dezinfláció akkor is markáns lesz, ha a havi dinamika 0,9%-ra gyorsul az év második felében, és az éves infláció nem esik be 10% alá decemberre (még egyszer: erre azért kicsi az esély).

Ettől függetlenül persze nem mindegy, hogy a három pálya közül melyik valósul meg. Az általunk számolt legoptimistább pálya, a 0,5%-os havi inflációs átlag ugyanis valóban lassulást jelentene az év első feléhez képest, de még mindig nem összeegyeztethető a Magyar Nemzeti Bank 3%-os inflációs céljával. Másképp fogalmazva:

önmagában örömteli, hogy a 20%-os infláció év végére 7-8% környékére lassulhat, de az árstabilitás helyreállása még így is messze van.

Ha 0,5%-on ragadna az infláció tartósan, akkor az a koronavírus-válság előtti évekhez képest magasabb inflációs nyomást jelentene, ha pedig 0,9%-ra gyorsul, ahogy a legpesszimistább forgatókönyvünkben, az elég csúnya következményekkel járna. Igaz, hogy a két szélső forgatókönyvünk az idei éves átlagos inflációban nem hozna nagy különbséget, a jövő éviben már igen. Nem helyes ugyanis, ha csak az idei év hátralevő részére tekintünk: az nem oldja meg a hazai inflációs problémát, ha év végére elérjük az egy számjegyű inflációt, az árdinamikának innen még tovább kell mérséklődnie, méghozzá jócskán.

Az olvasóban felmerülhet a kérdés, hogy a tavalyi évben látott gyors átárazódásra idén miért nem látunk esélyt (ne feledjük, tavaly 4% felett is volt a havi infláció, a cikkben pedig 0,5 és 0,9% közötti havi inflációval számolunk). A válasz az, hogy a belső és külső környezet alapvetően változott meg: tavaly még érződött a 2021-es gazdasági konjunktúra utóhatása az erős keresletben, amelyet a kormányzat ráadásul választási osztogatással fejelt meg. Idén ehhez képest a költségvetési politika szigorúbbá vált, és a gazdaság is lassult: a kiskereskedelmi forgalom például két számjegyű visszaesésben van. Ilyen keresletcsökkenés mellett további nagy áremelésekre nincs lehetőség, és előbb-utóbb az eddig profitot felhalmozó vállalatok árversenybe kezdenek.

A monetáris szigorítás is fokozatosan érik be, a lakáshitel-kamatok emelkedése miatt visszaeső hitelkereslet csak késleltetve fejti ki hatását a gazdaságában. Emellett az idei évben inkább nyugalom jellemzi a nemzetközi piacokat a tavalyi pánik után, ami érződik a forint árfolyamában is: míg tavaly a jelentős forintleértékelődés drágította az importot, az idei erősödés kedvez a dezinflációnak.

Ugyanígy a globális inflációs környezet is változik, ebbe beleillik a magyar helyzet: mind az Egyesült Államokban, mind az eurózónában esik az infláció, a magyar importált infláció szempontjából az utóbbi a fontos igazán. Tavaly emellett az energia- és élelmiszerársokk átment szélesebb körben az árakba külföldön és idehaza, újabb ilyen sokkoknak egyelőre nincs jele.

Ezek alapján szinte biztosra vehető, hogy a tavalyi ársokkok nem térnek vissza – de az árstabilitás ettől még nem biztos, hogy helyreáll.

A várakozások szerint a magyar gazdaság az év második felében erőre kaphat, a kereslet élénkülésével pedig a dezinfláció is elakadhat. Emellett a forintban is ott rejlik a kockázat, az utóbbi napokban láttuk, mekkora kilengésekre képes, és a 370-es szint környékén inkább tekinthető a fundamentumokhoz képest erősnek, mint gyengének.

Ha a havi 1-2% körüli átárazódási tempó nem is tér vissza, a havi infláció 0,5%-on történő beragadása is azt jelentené, hogy egy jó időre elfelejthetjük a 2020 előtti évek 3% körüli éves inflációját. Vagyis fennáll a veszélye, hogy az infláció borítékolhatóan gyors csökkenését övező öröm az idei év második felében átmeneti lesz, és az inflációs probléma nem múlik el ilyen gyorsan. Bár a 2024-es inflációs pálya messze nem modellezhető olyan megbízhatóan, mint a 2023-as, az elég beszédes, hogy a Portfolio által megkérdezett elemzők 2024 decemberére 5,3%-os inflációt, az év átlagában pedig 5,8%-os inflációt várnak.

Címlapkép: Shutterstock