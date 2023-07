Harmadszor mentheti meg a recessziótól a magyar gazdaságot a mezőgazdaság

A takaréklángon pislákoló magyar gazdaság idei fő kérdése, hogy tud-e növekedést felmutatni, vagy recessziós év lesz 2023. Mivel a GDP-változás igen közel lesz a nullához, a kis súlyú mezőgazdaság viszont igen szélsőséges teljesítményingadozást mutat, könnyen lehet, hogy újra előáll az a ritka helyzet, hogy a növekedési mutatót az agrárszektor teljesítménye tolja át a pozitív tartományba.

Mint köztudott, nincs túl jó bőrben a magyar gazdaság, immár harmadik egymást követő negyedévben zsugorodik. Az okok ismertek: az infláció megeszi a hazai vásárlóerőt, a magas kamatok is fékező hatást fejtenek ki, a költségvetés az őrült kiköltekezése után kiigazításra szorul, na és a külső kereslet sem erős. Így aztán az ipar és az építőipar teljesítménye csökken, és a szolgáltatások sem dübörögnek.

Az idei első negyedévben a gazdaság teljesítménye már mintegy 1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Mivel a részadatok a második negyedévre sem ígérnek dinamikus felpattanást, óriási meglepetés lenne, ha az éves GDP-index nem süllyedne tovább, akár -1,5% körülre. Ilyen első fél év után elég valószínűtlennek látszik a kormány 1,5%-os növekedési tervének megvalósulása 2023-ra, hiszen ahhoz hatalmas javulásra lenne szükség a második fél évben. Pontosabban: ehhez számításaink szerint egy stagnáló 2. negyedév után a 3. és 4. negyedévben az előző negyedévekhez képest 3-3 százalékkal kellene bővülnie a GDP-nek . Mivel még csak hasonlóra sem volt még soha példa a magyar gazdaságtörténetben, nem csoda, ha a piaci elemzők kisebb lendületre számítanak. Az előrejelzések konszenzusa alapján idén 0,5% százalékos lehet a GDP-növekedés.

Az első fél év gyengélkedése után tulajdonképpen még az is magyarázatra szorul, hogy az év egészében hogyan érhető el a kormány minimális célja, hogy a 2023-as éves átlagos GDP-adat ne legyen "mínuszos". A fentihez hasonló egyszerű szabályokat erre is megfogalmazhatunk. Ahhoz, hogy az év egésze éppen pluszba forduljon, a 3. és 4. negyedévben bő 1-1 százalékkal kell növekednie a gazdaságnak az előző negyedévhez képest, a 0,5%-os elemzői konszenzus eléréséhez pedig 2-2 százalékkal. Még ez utóbbi is igen dinamikus növekedést jelentene (gondoljunk bele: ha ezt tartósan tudná a gazdaság, akkor 8%-os éves GDP-növekedést produkálna).

Miből fakad tehát a piaci szakértők látszólagos optimizmusa? A válasz: a mezőgazdaság teljesítményéből.

Az agrárszektor többnyire kevés figyelmet kap akkor, amikor az összgazdasági növekedés számait nézzük, ugyanis nagyon kicsi a súlya a GDP-ben. A szektor hosszú ideje 3-4 százalékát teszi a teljes gazdaságnak, ezért a növekedéshez történő hozzájárulása többnyire alacsony. Ha például a gazdaság minden területe ugyanakkora ütemben növekedne egy évben, akkor egy 3%-os GDP-növekedéshez az agrárszektor mindössze 0,1 százalékponttal járulna hozzá.

Csakhogy a mezőgazdaság teljesítménye sokkal ingadozóbb, mint a gazdaság egésze, egyszerűen azért, mert az időjárási körülmények változásának sokkal inkább kitett tevékenységről van szó. Míg a teljes GDP-növekedés többnyire 0-5% között mozog, addig a mezőgazdaságban teljesen megszokott a több 10 százalékos teljesítménykülönbség éves összevetésben. Ez pedig már érdemi hozzájárulást tud jelenteni a GDP-növekedési mutatóhoz, különösen akkor, ha épp ez a mutató sem nagyon tér el a nullától.

Ha visszatekintünk 1996-ig (erről az időszakról vannak megbízható, hivatalos negyedéves GDP-statisztikák), akkor láthatjuk, hogy kétszer fordult elő olyan, hogy a mezőgazdaság nélkül számolt GDP zsugorodott, de az agrárszektor teljesítménye végül megmentette a növekedést.

1996-ban egy óriási költségvetési kiigazítás súlyát nyögte a gazdaság, ezért a mezőgazdaság nélkül kis recesszióban (-0,2%) lett volna, ám az agrárszektor viszonylag szerény növekedési hozzájárulása (+0,3%p) is pozitív tartományba tudta húzni a GDP-növekedési adatot (0,1%). 2008-ban a globális pénzügyi válság első éve már nagyobbat ütött a mezőgazdaság nélküli GDP-n (-0,9%), ám az agrárszektor három gyenge év után épp magára talált, rekordmagas hozzájárulással (+1,9%p) mentette meg a gazdasági növekedést (1,0%).

Az idei lehet a harmadik hasonló eset, amennyiben az év második fele a várakozások szerint alakul. Tavaly tragikus éve volt a mezőgazdaságnak, elsősorban az aszály miatt borzasztó terméseredményeket hozott 2022. Erről a mély bázisról szép teljesítményjavulást ígér az idei év, hiszen a csapadékos tavasz jót tett a termésátlagokkal. A búza (bár a kezdeti, rekorderedményekre vonatkozó várakozásokat nem igazolta) erős közepes évével már sokat javított, a kukoricánál talán ennél is jobbak a kilátások. Az MNB szakértői az idei évre mintegy 0,8 százalékpontos agrár-hozzájárulást számoltak ("felfelé mutató kockázatokkal"), ami ha bejön, akkor valóban előállhat az az eset, hogy az enyhe mínuszos GDP-t a mezőgazdaság húzza fel a pozitív tartományba.

A fentiek alapján a 2022-23-as időszak növekedési kilengéseit a mezőgazdaság tompítja. Tavaly a szétfűtött gazdaság (némi Covid-helyreállási lendülettel megspékelve) 5,6%-kal nőtt a mezőgazdaság nélkül, ezt 1996 óta a legnagyobb mértékben, 1 százalékponttal húzta le az aszály. Az idei évet pedig felfelé húzza majd az agrárszektor.

