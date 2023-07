Sok a kérdőjel az állam egyik legfontosabb pályázata körül

Csúszik a beadás

A pályázati felhívás meghirdetésére és a pályázatok benyújtására eredetileg az első negyedév végéig került volna sor a kormánynak a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben rögzített elképzelései, illetve az abban feltüntetett indikatív - tehát nem kötelező - határidők szerint, de az első felhívástervezet már április 15-i dátummal számolt a pályázatok beadásának kezdő időpontjaként, és május 31-i beadási határidőt jelölt volna ki. A csúszást a pályázati konstrukció szakmai egyeztetési folyamatának előre látottnál nagyobb időigénye és

a Magyarországnak szánt uniós források megérkezésének késése is magyarázhatja.

A magyar villamosenergia-rendszer rugalmasságának egyebek mellett a naperőművek terjedése miatt kulcsfontosságú növelése szempontjából is lényeges konstrukció két részből, egy beruházási támogatásból, valamint egy, a jelenlegi METáR működéséhez hasonló, de ár- helyett bevételkompenzációt biztosító rendszerből állna. A beruházási támogatás európai uniós forrásból, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat hazai forrásrészéből kerülne finanszírozásra, míg a bevételkompenzáció forrása a nem lakossági felhasználók által fizetett, alapvetően a KÁT/METáR-rendszerbe tartozó megújulóenergia-termelők termelési támogatását szolgáló pénzeszköz lesz.

Magyarország a jogállamisági eljárás miatt még nem jut forrásokhoz az RRF-ből, de a kormány korábbi bejelentése értelmében előfinanszírozza a helyreállítási terv projektjeit, amíg nem jön utalás Brüsszelből a program elfogadásának csúszása miatt. Az előlegfizetéseket a kormány már megkezdte a magyar költségvetés terhére, ugyanakkor korábbi értesüléseink arról szóltak, hogy a szóban forgó pályázati felhívás csak akkor jelenik meg, ha a kormánynak sikerül megállapodnia az Európai Bizottsággal az uniós pénzekről, így

legrosszabb esetben akár az is előfordulhat, hogy a pályázatot végül nem írják ki.

A határidőt és a keretet is kitolnák

A projektek zárásának, vagyis a beruházások fizikai befejezésének várható határideje 2025 nyara, de az Európai Bizottsággal folyó egyeztetések alapján a szaktárca valószínűleg 2025. november végéig kitolja ezt a határidőt, amely akár 2025 végéig vagy 2026 nyaráig is meghosszabbodhat. Az ezzel kapcsolatos bizottsági visszajelzés kedvező esetben idén szeptemberben, vagyis a pályázati felhívás jelenleg várható megjelenésének időpontja után érkezhet meg, így az utólag módosulhat.

A konzultáción elhangzottak szerint az Energiaügyi Minisztérium fontolgatja a 62 milliárd forintos támogatási keret megemelését is, amihez az Európai Bizottság hozzájárulása is szükséges, és a tárca arra számít, hogy ezt meg is kapja.

A korábban közzétett, alakulóban lévő felhívás-tervezet szerint 2024 végéig a kedvezményezettek által telepített villamosenergia-tárolók összkapacitásának el kell érnie a 100 MWh-t, melynek 2025 májusáig 311 MWh-ra, majd 2026 májusáig 885 MWh-ra kell bővülnie. Ez azt jelenti, hogy

utóbbi határidőig több mint 400 MW energiatároló kapacitás létesülne az energiapiaci szereplőknél.

A pályázat célcsoportját az energiakereskedők, aggregátor cégek, erőművek, ipari fogyasztók és vállalkozások jelentik, az energiaközösségek fogyasztását és termelését összefogó és nagyobb, mérethatékonyabb egységekben kezelő aggregátorok által közvetve tehát a lakossági (aktív) felhasználók is érdekeltek, noha magánszemély nem nyújthat be támogatási kérelmet.

A villamosenergia-tárolók telepítésének és üzemeltetésének támogatását nemzetgazdasági szempontból elsősorban az indokolja, hogy az időjárásfüggő, ingadozó és bizonyos fokig kiszámíthatatlan termelésű naperőművek elmúlt időszakban végbement, nemzetközi összevetésben is jelentősnek számító hazai terjedése miatt a kiegyenlítő energia iránti igény alaposan megugrott Magyarországon. Az átvitelirendszer-irányító Mavir a rendszerszintű szolgáltatások néhány nagy szereplő által dominált piacán vásárolja a kiegyensúlyozáshoz szükséges energiát a rugalmassági szolgáltatóktól, melyek jellemzően gázmotoros cégek és földgáztüzelésű nagyerőművek, vagyis a gázárak itt is éreztetik hatásukat, amihez a piac koncentrált jellege is hozzájárul.

Folytatódhat az egyeztetés

A következő években a kormányzati tervek a hazai megújulóenergia-kapacitás és így a kiegyenlítő energia iránti igény további nagymértékű bővülésével számolnak, amit részben az energiapiaci szereplők által pályázati támogatási hozzájárulással telepítendő villamosenergia-tárolók elégíthetnek ki, a remények szerint a kiegyenlítő energia árának csökkenését is maga után vonva, amit végső soron a felhasználók fizetnek meg.

Az Energiaügyi Minisztérium emellett közel azonos, 58 milliárd forintos keretösszegű támogatási pályázattal támogatja a villamosenergia-rendszerüzemeltetőt és a hálózati elosztókat is a tárolókapacitások kiépítésében.

Az energiapiaci szereplők számára kiírni tervezett, akkumulátoros energiatárolók telepítését támogató programmal kapcsolatban ugyanakkor egyelőre meglehetősen sok a bizonytalan részlet. A MEKH, az Energiaügyi Minisztérium és a Mavir szakértőinek, illetve az érdeklődő piaci szereplők részvételével lezajlott iparági konzultáción az érintettek részéről számos kérdés merült fel a támogatási rezsimmel, a menetrenddel, a konstrukció alapját képező piaci dizájnnal, illetve egyebek mellett azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen piaci hatásokra lehet számítani a több 100 MW-nyi tárolói kapacitás rendszerbe lépésétől, ezért a témában további egyeztetések várhatóak.

