Így alakulnak ki a negatív áramárak

A negatív áras időszakok egyelőre csak szórványosan és rövid ideig jelentkeznek, kialakulásuk a magyar árampiacon viszonylag újkeletű, ezért is igyekeznek egyelőre csak kevesen menedzselni az ilyen helyzeteket, de ez a következő időszakban változhat. A negatív árak egyre erőteljesebb jelzést adhatnak az érintett piaci szereplőknek arra, hogy a naperőművek vezérelhetőek legyenek, de elősegíthetik az energiatárolás elterjedését, valamint a fogyasztási szokások átalakítását is.

Elsősorban az Európa-szerte gyorsan bővülő napenergia-termelés úgynevezett kannibalizációs hatása miatt az árampiacokon egyre gyakrabban alakulhatnak ki negatív árak, vagyis ilyenkor a termelő fizet azért, hogy vegyék át tőle a villamos energiát. Az árak nulla alá süllyedése a magyar áramtőzsde (HUPX) napon belüli piacán is rendszeresen megfigyelhető azokban az időszakokban, amikor a fogyasztási igény gyenge, az erőművi termelés pedig - a naperőművek vezetésével - olyan nagy, hogy jócskán meghaladja a felhasználást.

A jelenség az alacsony keresletű, derült időjárású hétvégi napok dél körüli óráiban jelentkezik, amikor a naperőművek termelése csúcsra jár és a villamos energia dömpingszerűen zúdul a piacra.

Az itthon felhasznált villamos energia zömét az áramtőzsdén kereskedik le a tőzsdei tagok, az ügyletek pedig az általános tőzsdei szabályoknak megfelelően a benyújtott vételi és kínálati ajánlatok összepárosításával köttetnek meg, és ezek alapján alakulnak ki a súlyozott átlagárak is.

Negatív kínálati ár adása akkor éri meg a tőzsdei tagnak, ha az általa képviselt erőmű(vek) termelésének csökkentése műszaki vagy egyéb okokból nem lehetséges, avagy többe kerülne annál, mint hogy bizonyos összeget még fizet is az átvevőnek.

A naperőművek egyre nagyobb része vezérelhető - vagyis termelésük csökkenthető -, ezt a szolgáltatásukat pedig jelenleg elsősorban a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartása érdekében nyújtják az ennek biztosításáért felelős Mavir számára. Az úgynevezett rendszerszintű szolgáltatások piacán részt vevő naperőművek több 100 MW nagyságrendben adnak el úgynevezett leszabályozási kapacitást a Mavirnak, ezzel jelentős részét tudják biztosítani a nagyrészt éppen a megújulók által generált leszabályozási igényeknek. Termelésük nagyobb mértékű tartósabb csökkentését azonban a Magyarországot is kötő klímacélok és -vállalások is korlátozza.

A villamosenergia-rendszerben a fizikai törvényszerűségek alapján a termelésnek és az igénynek minden pillanatban azonosnak kell lennie, de mivel ma már a nemzeti rendszerek és árampiacok egyre inkább egy közös európai szisztémába kapcsolódnak össze, az esetleges leszabályozások után is fennálló túltermelés a környező országok piacai számára értékesíthető (ahogyan ellenkező esetben az import lehetősége is adott), és a naperőművek csúcstermelésének időszakában jellemző is, hogy az egyébként nettó áramimportőr Magyarország átmenetileg exportőri pozícióba kerül. Mivel azonban a megújulós erőművek, azon belül a naperőművek egész Európában

tömegesen létesültek az elmúlt időszakban, termelésük csúcsidejében, vagyis a dél körüli órákban a többlet energia csak jelentős diszkonttal vagy éppen negatív áron exportálható.

A rendszerek és piacok egyre nagyobb egymással való integráltsága miatt így a legtöbb nemzeti árampiacon az árak többnyire meglehetősen szorosan követik egymást, vagyis amikor Németországban negatív árak alakulnak ki, akkor nagy eséllyel Magyarországon is. Ugyanezért, illetve az egész Európára jellemző naperőmű-boom miatt a hazai fotovoltaikus termelők hatása a piaci árakra minimális, hiszen az itteni kapacitás csak töredéke a 2022 végén 252 GW-os európai beépített fotovoltaikus teljesítőképességnek.

A hazai naperőművek többségét ugyanakkor a negatív tőzsdei ár közvetlenül nem is érinti. A ma már a háztartási méretű napelemes rendszerek nélkül is 3 GW-ot meghaladó napelempark-kapacitás mintegy kétharmada ugyanis az aktuális tőzsdei ártól független garantált, fix tarifán értékesítheti termelését.

Ennek, a tiszta, megújuló termelést támogatni hivatott kötelező átvételi (KÁT-) rendszernek (mérlegkörnek) a tagjaitól a Mavir veszi át a termelésüket, vagyis az időnkénti negatív tőzsdei árak nem a naperőműveknek, de még csak nem is az átviteli rendszer irányítójának, hanem a rendszert finanszírozó nagyfogyasztóknak fáj. Ezért a KÁT-os termelőket a negatív tőzsdei ár nem motiválja termelésük csökkentésére (, hacsak nem közvetve, ha a Mavir a túltermeléses időszakokra készülve előre leszabályozási kapacitást vásárol tőlük).

A negatív áras időszakok idején azonban nem csak naperőművek termelnek, hanem hagyományos erőművek is, amelyek általában jobban, nagyrészt időjárástól függetlenül is szabályozhatóak. A legerőteljesebb napenergia-termelés időszakaiban a leginkább rugalmasan le- és felszabályozható kapacitásoknak számító gáztüzelésű erőművek termelését többnyire érdemben csökkentik a rendszeregyensúly fenntartása érdekében, de az egyébként inkább a folyamatosan magas kihasználtság melletti termelésre tervezett Paksi Atomerőmű és látványosan kiveszi a részét a leszabályozásokból.

A hagyományos erőművek nagyobb mértékű leszabályozása, leállítása azonban több ok miatt nem kívánatos.

Rendszerben tartásukat ellátásbiztonsági megfontolások is indokolják, hiszen a naperőművek termelése váratlanul képes hirtelen nagyot esni akár egy nem várt nagyobb átvonuló felhő miatt (vagy emelkedni) még napjainkban is, amikor pedig már a mesterséges intelligencia is besegít az időjárási előrejelzések, illetve az ezeken alapuló prognózisok elkészítésébe. Ezt a kockázatot súlyosbítja, hogy a szintén gyorsan bővülő hazai háztartási méretű naperőmű (HMKE) kapacitás termeléséről egyelőre nem állnak rendelkezésre való idejű adatok, és ezek ma még nem is szabályozhatóak.

A negatív áras időszakok egyelőre csak szórványosan és rövid ideig jelentkeznek, - elsősorban ezért, illeve a hatósági árak miatt a lakossági fogyasztók nem élvezhetik előnyeit -, így ezek "átvészelése" a termelés fenntartása mellett többnyire gazdaságossági szempontból is célszerűbb, mint csökkenteni a termelést.

Bár a negatív árak kialakulása sokszor valószínűsíthető, de pontosan nem előre jelezhető, a spontán termeléscsökkentést pedig az erőműveknek azért sem érdemes bevállalniuk, mert a

mindannyiukra nézve kötelező, a Mavirnak benyújtott termelési tervek (menetrendek) nem teljesítése valószínűleg többe kerülne, mint a negatív árak által okozott ideiglenes veszteség.

A negatív árak kialakulása a magyar árampiacon viszonylag újkeletű, ezért is igyekeznek egyelőre csak kevesen menedzselni az ilyen helyzeteket, de ez a következő időszakban várhatóan megváltozik; a szabadpiacon aktív naperőművek üzemeltetői valószínűleg már aktívan vizsgálják a lehetséges megoldásokat

- mondta el Szolnoki Ádám, a Manap iparági egyesület elnöke. Alacsony működési költségeik miatt ezeknek a szereplőknek is megéri termelni nagyon alacsony, 1-2 eurós pozitív ár mellett is, de a ritka, rövid időtartamú és korlátozott mértékű negatív árak sem jelentenek számukra erős ösztönzést a beavatkozásra.

Ha azonban gyakrabban, hosszabb ideig és alacsonyabb szinteken fognak jelentkezni a negatív árak, az már erősebb motivációt jelent majd számukra, hogy erőműveiket legalább vezérelhetővé tegyék és le tudják kapcsolni. A hazai naperőmű-üzemeltetők egy része lehetőséget lát az energiapiaci szereplők számára kiírandó akkumulátoros energiatároló támogatási pályázatban is. Az ennek keretében telepíthető kapacitást viszont elsősorban a rendszerszintű szolgáltatásokban való részvételre kell használniuk a támogatottaknak, és bár emellett van lehetőség a saját termelés energiatárolóval történő optimalizálására is, a kötelező teljesítési elvárásoknak való megfelelés a szakmai szervezet vezetője szerint jókora kihívás elé állítja őket.

A negatív árak ugyan látszólag csak a termelőkre vannak kedvezőtlen hatással, de a nagyobb kép az, hogy a nap közben a piacra öntött "felesleges" villamos energia napnyugta után, illetve a kevésbé napsütéses évszakokban nagyon is hiányozhat az ellátásból. Ezt jelzi, hogy ezekben az időszakokban a piaci árak és az importarány rendkívül magasra ugorhat, ami ellátásbiztonsági szempontból sem tekinthető kedvező fejleménynek, ezért a piaci árak kilengéseinek mérséklése, kisímítása, ezáltal lényegében a negatív árak kialakulásának kiküszöbölése a rendszer minden szereplőjének érdeke lehet.

A negatív árak, illetve az ehhez kapcsolódó piaci helyzetek a termelők mellett a felhasználókat is tevékenységük módosítására, fogyasztásuk mintázatának megváltoztatására ösztönzi.

Ez az akkumulátoros és egyéb, például hidrogénalapú energiatárolás elterjedésén túl az úgynevezett fogyasztó oldali válasz megoldások térnyerését, egyúttal a fogyasztás alacsony áras időszakokhoz való igazítását eredményezheti, ami a felhasználók költségeit is mérsékelheti. Szintén hosszabb távon pedig a megtermelt zöldenergia helyben fogyasztását lehetővé tevő egyéb megoldások, így az energiaközösségek térnyerése is csökkentheti az áringadozásokat és a negatív árak kialakulási esélyeit is.

Címlapkép forrása: Shutterstock