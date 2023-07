Megbotlott a forint, de ez sem gáncsolja el az MNB következő lépését

Kicsit gyengült az utóbbi hetekben a forint, de várhatóan ez sem tartja majd vissza a Monetáris Tanácsot attól, hogy újabb 100 bázisponttal 15 százalékra csökkentse az irányadó kamatot kedden – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők. A júniusi inflációs adat megfelelt a várakozásoknak, vagyis az sem jelenthet akadályt a jegybanknak, hogy folytassa az alapkamat és az effektív ráta összeolvasztását.

Folytatódhat az eddigi tempó

Május végén kezdte meg az akkor 18 százalékos irányadó kamat csökkentését az MNB Monetáris Tanácsa, mely a legutóbbi két ülésen egyaránt 100 bázispontot vágott. Így 16 százalékos kamatszinttel futunk neki a kedden esedékes júliusi döntésnek, melyen várhatóan folytatódik majd az eddigi monetáris lazítás, vagyis

15 százalékra csökkenhet az irányadó kamatszint, míg az alapkamat változatlanul 13 százalék lehet.

Alapvetően két tényezőre kell figyelnie az MNB-nek minden döntése előtt:

A piaci körülmények kicsit talán romlottak az elmúlt egy hónapban, hiszen a forint érezhetően gyengült az euróval szemben, 380 fölé emelkedett a jegyzés. Ez a legutóbbi ülés óta bő 2 százalékos forintgyengülést jelentett. Ráadásul az állampapírpiacon is látszottak aggasztó jelek, hiszen a rövid aukciók hetek óta elég rosszul mentek, amiben a héten csökkentett kínálat mellett volt változás. A friss inflációs folyamatok a vártnak megfelelően alakultak, hiszen júniusban 20,1 százalékra mérséklődött az áremelkedés üteme. Előzetesen csak az volt a kérdés, hogy a lélektani 20 százalékos határ alá csökken-e az éves infláció, de az elemzők többsége még nem számított erre, így nem is okozott meglepetést az adat.

A Portfolio által megkérdezett elemzők kivétel nélkül arra számítanak, hogy kedden újabb 100 bázisponttal 15 százalékra csökken majd az irányadó kamat, ezzel újabb lépéssel kerül közelebb a 13 százalékos alapkamathoz, amit a szakértők szerint szeptemberben érhet el.

A forintárfolyam kisebb megingása szerintünk nem indokolja a monetáris politika újragondolását – emelte ki Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője még a következő hónapokban is lát teret az effektív kamatszint további lefaragására. Ugyanakkor szerinte az MNB továbbra is fenntartja az alapvetően szigorú kommunikációt, óvatos üzenetekkel operálnak majd.

Jelenleg úgy néz ki, hogy szeptemberben összezáródhat a két kamatláb, azaz nagyjából egy évet töltünk az extrém monetáris környezetben

- hangsúlyozta Nyeste.

A fő kérdés az elemzők szerint most az, hogy szeptember után a két kamatszint összeolvadását követően hogyan alakulnak az inflációs kilátások, az döntheti el, hogy az év végén lesz-e további tér az alapkamat csökkentésére. A táblázat alapján lehet még erre lehetőség, hiszen az összes szakértő 13 százalék alatti kamatszintet vár december végére.

A csökkenő infláció mellett kiemelhető a sokat javuló külső egyensúly is, ami a legutóbbi külkereskedelmi adatokban is meglátszott. Ez egyrészt a csökkenő gázáraknak is köszönhető, másfelől a belső kereslet is elég gyatra, így a gazdaság importigénye trendszerűen mérséklődik – vélekedik Árokszállási Zoltán, az Equilor vezető elemzője. Szerinte a kamatcsökkentések a szeptemberi ülésig a jelenlegi ütemben folytatódhatnak, amikor is összeérhet az alapkamattal az effektív ráta. Ezt követően az alapkamatot csökkentheti tovább az MNB év végéig. Mivel az elmúlt hónapokban az inflációs várakozások az idei év végére vonatkozóan egyre lejjebb kerültek, a magyar gazdaság külső egyensúlya is sokat javult, és a régióban is hamarosan elkezdődhetnek a kamatcsökkentések (erre utalnak közelmúltbeli jelzések a lengyel monetáris politika irányítóitól), ezért amennyiben nem lesz komolyabb piaci megrázkódtatás, úgy év végéig az általunk már korábban is jelzett 10 százalékos szintre csökkentheti az MNB az irányadó kamatot.

Az utóbbi hónapokban egyre látványosabb dezinflációs folyamatok előre vetítik a monetáris lazítás folytatását – vélekedik Isépy Tamás. A Századvég Konjunktúrakutató szakembere szerint

akár már ebben a hónapban elképzelhető a pozitív reálkamat, az év végén azonban szinte biztosra vehető, hogy az irányadó kamat meg fogja haladni az adott hónapban mért éves bázisú inflációt.

Szeptemberben összeérhet az egynapos és az alapkamat, ezt követően év végéig még számítunk kamatcsökkentésre, de a negyedik negyedéves lépések időzítése és mértéke az addig beérkező adatoktól, piaci fejleményektől és az inflációs kilátásoktól függ – emelte ki Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője.

Azért korai még temetni a 400 forintos eurót

Egyre több szakértő véli úgy az utóbbi hetek forintgyengülése után, hogy idén már láttuk az euró-forint árfolyam alját 368 körül. Sokak szerint új mélypont sem fenyeget 400 felett a forint szempontjából. Árokszállási Zoltán szerint valószínűleg nem gyengül a korábbi 404,35 fölé a forint, ugyanakkor annak valamivel nagyobb esélyét látják, hogy átmenetileg lesz majd újra ennek közelében az árfolyam idén, minthogy ugyanez a másik irányba történjen meg, vagyis újra 370 alatt legyen a jegyzés.

Az Equilor elemzője tartja korábban megfogalmazott álláspontját, mely szerint a forint az év végéig további kismértékű gyengülést szenvedhet el, de a volatilitás az elmúlt hetekben látottaknak megfelelően magas maradhat.

A pénzromlási ütem látványos lassulása teret nyithatna a jegybanknak a gyorsabb kamatcsökkentés irányába, azonban fontos kiemelni a forint szerepét az inflációs környezet alakulásában. A jegybank célja az árstabilitás fenntartása, azonban az árfolyam az importtermékeken keresztül jelentős hatást gyakorol a hazai infláció alakulására – figyelmeztet Isépy Tamás.

A forintstabilitás megőrzése érdekében elképzelhető, hogy a jegybank az inflációs folyamatok által indokoltnál lassabb kamatcsökkentési pályára kényszerül a következő év folyamán

- tette hozzá.

Címlapkép forrása: Balint Erlaki via Getty Images