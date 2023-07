Napra pontosan 7 éve állt le az Uber - Mi áll a Bolt elleni támadás mögött?

A Bolt (korábbi Taxify) teljesen más üzleti modellt követ, mint a többi budapesti taxitársaság. Az észt hátterű vállalatnál dolgozó taxisok jutalékot fizetnek a fuvarok után a Bolt THX Kft-nak, amely alapesetben 25 százalék, de ha valaki többet dolgozik egy adott hónapban, akkor ennek az aránya csökken.

60 teljesített fuvar után 3 százalékponttal

75 teljesített fuvar után 5 százalékponttal

90 teljesített fuvar után 8 százalékponttal

105 teljesített fuvar után 10 százalékponttal

120 teljesített fuvar után 13 százalékponttal

A többi cég jellemzően egy fix tagdíjat kér a taxisoktól, amelyet akkor is ki kell fizetni, ha az ember kevesebbet dolgozik. Betegség, vagy tartós munkaképtelenség esetén persze adnak kedvezményt, de a Bolt rendszere rugalmasabbnak tűnik.

Bár iparági információk is megerősítik, de alapvetően elég csak nyitott szemmel járni Budapesten, hogy az embere lássa:

egyre több a Bolt logós autó, vagyis a sofőrök nagy számban lépnek át a céghez.

Ezt a bevételi és nyereségadatok is megerősítik, a Bolt pár év alatt vált piacvezetővé és nem csak a bevétele haladja meg a korábbi első Főtaxiét, de nyeresége is nagyságrendekkel magasabb.

A Bolt HTX Kft. bevétele és nyeresége (millió ft) Bevétel Adózás utáni eredmény 2018 462,7 163,4 2019 1 042,6 411,2 2020 955,7 362,2 2021 1 569,4 576,5 2022 2 936,4 1 040,5 Forrás: E-beszámoló

A cég tulajdonosai egyébként a tavalyi nyereségből és az előző években felhalmozott tartalékból közel 1,25 milliárd forint osztalékot vettek ki.

Eközben a Főtaxi a 2,24 milliárd forintos bevételéből mindössze 26 millió forint nyereséget tudott tavaly realizálni, amely lényegesen rosszabb arány még a járvány előtti szinteknél is, amikor a 2,4-2,6 milliárdos bevételből adózás után 325-341 millió forint maradt.

A City Taxinak tavaly közel 470 millió forintból 7,5 millió forint nyeresége lett, míg a 6X6 66,1 milliós veszteséget hozott össze 560 milliós bevétel mellett, bár utóbbiban része lehetett egy jelentősebb követelésnek is a beszámoló tanúsága szerint.

Vagyis - ha a nyilvános cégadatokból indulunk ki - a Bolt valamit nagyon jól csinál, ha ugyanazon a piacon a bevétele több mint negyedét meg tudja tartani adózás után, míg vetélytársai ennél sokkal rosszabb arányt tudnak felmutatni. A fuvarszervezők bevételeinek nagy része abból a tagdíjból vagy jutalékból áll, amelyet a sofőröktől kapnak. Ez természetesen meg sem közelíti a sofőrök teljes forgalmát, amelyből a fuvarszervezői díjakon felül az üzemanyagot, az autó fenntartási és bekerülési költségét/bérleti díját is ki kell gazdálkodnia nem beszélve a megélhetéséről.

Mi a probléma?

Az OTSZ korábban azzal támadta a céget, hogy a Bolt taxik tetején elhelyezett szabadjelzők és az autók oldalára ragasztott logók nem állnak megfelelő védjegyoltalom alatt. Ma a cég számlázási gyakorlatát kritizálta több taxis szervezet és fuvarszervező. Azt írták, hogy az engedélyezett tevékenységét a Bolt nem maga végzi, hanem azt külföldi partnerének gyakorlatilag kiszervezi, annak érdekében, hogy az uniós adószabályozást (a határon átnyúló szolgáltatások esetében ÁFÁ-t nem tartalmazó számlák kibocsátására vonatkozó lehetőséget) kihasználva látszólag kedvezőbb feltételeket biztosítson a vele szerződött személyszállítóknak – alapvetően a költségvetés, vagyis valamennyi adófizető rovására.

Metál Zoltán néhány hónappal ezelőtt volt a Portfolio Checklist vendége

A Niveus szerint nincs "ügy"

Az adótanácsadó úgy véli, hogy a külföldön kiállított áfa-mentes számlák után Magyarországon a taxis személyszállítóknak (is) meg kell fizetni az áfát, tehát valójában semmilyen kárt nem okozott a Bolt a magyar államkasszának. A Bolt felelőssége maximum abban lehet, hogy erről nem tájékoztatta a - döntően - alanyi adómentes taxisokat, de ez nem is a jogszabály által előírt feladata.

Alanyi adómentes személynek is áfafizetési kötelezettsége van itthon, abban az esetben, ha külföldről szolgáltatást vesz igénybe (tehát mondjuk jutalékot fizet a külföldi Boltnak).

Tételezzük fel azt - írja a Niveus - hogy a Bolt 25% jutalékot számláz, a taxis 100,- Ft-ot kér az útért. Ez azt jelenti, hogy a (külföldi) Bolt kiállított egy számlát 25,- Ft jutalékról, amit a taxis ki is fizetett, de ezt követően 6,75,- Ft ÁFÁ-t még be kell(ene) fizetnie az államkasszába, tehát az államkasszát nem rövidítik meg.

Az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) és a versenytársak vádjai főleg annak tükrében érdekesek, hogy az elmúlt években láttuk már, milyen lobbiereje van a budapesti taxisoknak. Amikor az Uber túl nagyra nőtt, akkor el tudták érni, hogy a főváros kiüldözze a céget ahelyett, hogy a döntéshozók a jogszabályi környezetet igazították volna az utasok igényeihez. A Bolt esete kísértetiesen hasonlít ehhez a helyzethez és nem kizárt, hogy a budapesti taxisokat nemcsak az adózási előnyök, hanem a Bolt nemzetközi ismertsége is zavarhatja, amely valóban sokat jelenthet, amikor egy turista megérkezik Budapestre.

A taxisok lobbierejét mutatja az is, hogy mentesültek a kata szigorítása alól, illetve, hogy sokáig élhettek az üzemanyagárstop lehetőségével is.





Koncentrált piac

A Budapesti taxispiac koncentrálódott az elmúlt években, az egyik erőközpontot a Főtaxi jelenti, amely nemrég a Budapest taxit magába olvasztotta, de tulajdonosi köréhez köthető az MB Elit taxi is. Jelentős a szövetkezeti formában működő City Taxi és a Zengő Motorsporthoz közeli 6X6 Taxi, amely a korábbi Taxi Plus-t olvasztotta magába. A piacvezető immár a Bolt.

Korábban Metál Zoltán, az OTSZ elnöke a hvg.hu-nak azt mondta, hogy kizárólag annyit szeretnének elérni, hogy valamennyi piaci szereplőre ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, hiszen ha ez nem így történik, akkor a hagyományos hazai cégek versenyhátrányba kerülnek, így a fejlesztésekben is lemaradnak, ami a szolgáltatás színvonalát is érintheti. Sabjányi László, a Bolt HTX ügyvezetője szerint ugyanakkor ők jogszerűen adóznak és az OTSZ nem a taxisok érdekét képviseli, ha a Bolt közel 3000 sofőrjét figyelmen kívül hagyja.

Az Uber 2016-ban éppen július 24-én délben függesztette fel szolgáltatását miután az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely alapján ideiglenesen, legfeljebb 365 napig blokkolni lehet azokat az internetes oldalakat, amelyek jogellenesen működő taxiszolgáltatást kínálnak.

