Új típusú naperőművek: kiemelkedőek a magyar adottságok Európában

Egész Európában, azon belül Magyarországon különösen jelentős potenciál rejlik az agri-fotovoltaikus naperőművek telepítésében, amelyek a hagyományos nagyméretű, kereskedelmi célú napelemparkhoz hasonlóan termőföldre települnek, de azokkal ellentétben a villamosenergia-termeléssel egy időben a napelemek alatt és között mezőgazdasági növénytermesztés is folyik. A napelemes rendszerekkel való kombinált termőföldhasználat megfelelő stratégiának bizonyulhat az agrárium előtt részben a klímaválság miatt álló kihívások kezelésére, amely kölcsönös előnyökkel jár a naperőmű és az ültetvény számára is.

Egy új tanulmány különféle agri-fotovoltaikus (agri-pv, APV) projektek, illetve megoldások esetében elemezte a potenciális napelemes kapacitás nagyságát, valamint a technológia hatását a termőföldre. A dán kutatók által elvégzett vizsgálatban az optimális dőlésszögben telepített statikus rendszerek, a függőlegesen elhelyezett kétoldalas napelemekből álló rendszerek és az egytengelyes horizontális napkövető rendszerek szerepeltek. Az Aarhus Egyetem kutatói kiszámolták azt is, hogy az Európai Unió egyes régióiban, illetve országaiban mekkora energiatermelési potenciállal rendelkeznek a különféle agrifotovoltaikus naperőművek.

A tanulmány fő megállapítása, hogy az európai agri-pv potenciál óriási: az agrifotovoltaikus rendszerek által előállítható villamos energia mennyisége a jelenlegi európai áramigény 25-szörösére rúg.

Összeséségben a kontinensen 51 TW beépített teljesítőképességű agri-pv állomány jöhetne létre, melyek éves termelése 71 500 TWh lenne a kutatás szerint. Eredményeik ugyanakkor a potenciált tekintve jelentős különbségeket mutatnak az egyes területek között.

A megfelelő területek meglehetősen egyenlőtlenül oszlanak el Európa-szerte. A vizsgált európai országok többségében az alkalmas földterületek aránya 12-29% az ország teljes területéhez viszonyítva; akadnak államok, ahol ez csak 1-9%, de vannak olyan országok is, ahol az átlagnál jóval nagyobb az érték.

Az agri-pv erőművek telepítése és üzemeltetése számára alkalmas területek aránya kiemelkedően magas Dániában (53,9%), Magyarországon (58,6%) és Írországban (63,9%).

A tanulmány szertői által kifejlesztett modell olyan módon képes szimulálni a napelemekre és a földre eső árnyékot, hogy ezáltal minden órában lehetséges pontosan elemezni az árnyék miatti termelési veszteséget, ahelyett hogy csak egy általános veszteségi tényezőt kapnának. Az elemzés megerősítette, hogy a legmagasabb villamosenergia-hozamot a napkövetős rendszer produkálja, de a napon belüli termelési mintázatok is figyelembe véve a függőlegesen elhelyezett kétoldalas napelemekből álló rendszerek árral súlyozott villamosenergia-hozama bizonyos európai országokban magasabb.

Ennek magyarázata, hogy a napenergia-termelés napon belül a legnagyobb besugárzású órákban a legjelentősebb, ami a napon belüli villamosenergia-piaci árakat alacsony, akár negatív szintekre nyomja le, viszont a függőlegesen elhelyezett kétoldalas napelemek termelése ezen órákon kívül, közvetlenül napkelte után és napnyugat előtt (illetve télen) is érdemi lehet, amikor a napsugárzás beesési szöge alacsonyabb.

Eredményeik alapján a függőleges és napkövetős rendszerek egyenletesebb besugárzást tesznek lehetővé a talajon, ezért ezek körülbelül 30 Watt/négyzetméteres átlagos kapacitássűrűségével, illetve 30 kilowattóra/négyzetméteres éves átlagos villamosenergia-hozamával számolva becsülték meg az európai régiók agrifotovoltaikus kapacitás- és termelési potenciálját. Kalkulációik nagy fényigényű növények szükségleteit figyelmbe véve készült, de az alkalmas földterület és a villamosenergia-termelési hozam nagyságát alacsony és közepes fényigényű növények esetében is modellezték. A naperőmű-konfigurációkat úgy határozták meg, hogy a telepítésre használt földterület legalább 80%-a alkalmas maradjon növénytermesztésre.

Globális perspektívából a naperőművek földhasználatának nem kellene problémát jelentenie.

A világ jelenlegi teljes villamosenergia-felhasználása a szárazföldi területek mindössze 0,3%-án megtermelhető lenne, nem figyelembe véve most a termelés és a felhasználás eltérő időbeliségéből adódó, illetve energiatárolási kihívást.

A termőföldért lokálisan folyó verseny ugyanakkor problémás lehet, és a napelemparkok koncentrált telepítése negatívan befolyásolhatja a társadalmi elfogadottságot. Mindeközben a mezőgazdasági terület megőrzése, a terméshozam fenntartható növelése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás világszerte az agrárium előtt álló legfontosabb kihívások között szerepel.

Bizonyos esetekben a napelemes rendszerekkel való kombinált termőföldhasználat megfelelő stratégiának bizonyulhat e kihívások kezelésére, amely kölcsönös előnyökkel jár a naperőmű és az ültetvény számára is. A szinergiák mind a növények, mind a PV-modulok számára lehetővé tehetik, hogy profitáljanak ebből az integrációból.

A vegetációs időszakban forró, aszályos időjárásnak kitett területeken a napelem-modulok árnyéka akár 20%-kal is mérsékelheti az ültetvény öntözési igényét, miután ezek alatt némileg eltérő mikroklíma alakul ki, csökken a hőmérséklet és javulnak a talajviszonyok.

Ráadásul a tartószerkezet kialakításától függően a panelek alkalmazhatóak az esővíz összegyűjtésére is, ami aztán később öntözésre is felhasználható. További lehetséges kedvező következmény az ültetvény számára, hogy a pv-modulok vagy az ezek tartószerkezetére rögzített fóliasátor az olyan szélsőséges időjárási eseményektől is védelmet nyújthatnak számukra, mint a heves esőzések, jégeső vagy szél.

A terméshozamok az évszakok és a növényfajok függvényében eltérően alakulhatnak a panelek alatt és között, de más tanulmányok szerint például az őszi búza, a burgonya és a zeller esetében érdemi javulás érhető el az agri-pv rendszerek területén.

Napjainkban a világ szárazföldi területeinek körülbelül 37%-a áll valamilyen agrárcélú hasznosítás alatt. E terület egy része a mezőgazdasági tevékenységgel párhuzamosan bevonható a

fenntartható villamosenergia-termelésbe, a két terület együttműködése pedig segetíhet a szárazföldi ökoszisztémák és a biológiai sokféleség megőrzésében is.

Az agri-pv egyelőre még feltörekvő réspiacnak tekinthető, amit az is jelez, hogy a rá vonatkozóan használt terminológia sem egységes (agri-pv, agro-pv, agrár-pv). Nem minden, mezőgazdasági környezetben felállított fotovoltaikus létesítmény minősül agrovoltaikus létesítménynek, és a mezőgazdasági területeken meglévő létesítmények többsége nem minősül annak. Például bizonyos besorolások a vízfelszínre telepített úszó vagy lebegő naperőműveket is az agri-pv alkalmazások típusai közé sorolja, míg máshol külön kategóriaként említik.

2021 végén a világszerte telepített agri-pv kapacitás nagysága elérte a 14 GW-ot. Az élenjáró piacok közé tartozik Japán, Kína, Olaszország, Németország, Franciaország, Izrael és Hollandia.

Címlapkép forrása: Oliver Strewe, Getty Images