Kína fegyverré teheti az akkumulátorgyárakat, különleges helyzetben Magyarország

Kína gyakorlatilag teljes dominanciával bír az akkumulátorgyártás ellátási láncában, a monopol helyzete pedig lehetővé teszi, hogy fegyverré tegye az egész iparágat. Az ázsiai ország megkerülhetetlen szereplő, így ha leállítja a szállításokat, nemhogy a magyarországi gyártatás, de még az Egyesült Államok termelése is veszélybe kerülhet. Akhil Ramesh, a Pacific Forum vezető munkatársa a Portfolio-nak azt mondta, hogy a hazai kínai akkumulátorgyárak ugyan súlyos kockázatot jelenthetnének, de az Orbán-kormány kiváló pekingi kapcsolatai miatt egyelőre kicsi az esély, hogy megbénítanák a magyarországi termelést.

A kritikus ásványi nyersanyag-ellátási láncok esetében egyre inkább látszik, hogy Kína teljes dominanciával rendelkezik a szektorban: nemhogy teljesen függetlenítette magát más országoktól, mivel minden fontos gyártási alapanyaggal rendelkezik az akkumulátorok előállításához, de más államok termelése is az ázsiai országtól függ - derül ki Akhil Ramesh és Rob York nem rég megjelent, a Hinrich Foundation által közölt kutatásából.

Mint megemlítik, nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok, Ausztrália vagy épp az Európai Unió felismerte, hogy mekkora kockázatot jelent az ellátási láncok ilyetén kínai leuralása, de nagyon nehéz lesz kiszakadni ebből a helyzetből. A globális akkumulátorgyártás várhatóan 2023-ban meghaladja az egy terawattórát, és Kína vezeti a növekedést.

A kritikus ásványi anyagokkal és más ágazatokkal ellentétben az amerikai autóipar nehezen tudta kialakítani az elektromos járművek (EV-k) tömegpiacát, aminek következtében az értéklánc jelentős részét, beleértve a lítiumion-akkumulátorokat is, Kína és Kelet-Ázsia uralja.

Mint azt Akhil Ramesh a Portfolio-nak elmondta: Magyarország lesz Európa akkumulátoripari központja, mert sokkal több akkumulátoros beruházás érkezik ide, mint máshova a kontinensen.

Későn ébredt fel mindenki, mire Kína mindent leuralt

Az elektromos járművek története az Egyesült Államokban az 1800-as évek végére nyúlik vissza, amikor az elektromos autók az összes autó egyharmadát tették ki. A benzinüzemű autók azonban konkurenciát jelentettek számukra, és a nagysebességű vasutak és a távolsági utazások elterjedésével az elektromos autók iránti kereslet 1942-re hanyatlásnak indult. Az 1990-es években az elektromos autók amerikai piacra történő bevezetésére tett kísérletek, mint például a General Motors EV1-es modelljének piacra dobása, a korlátozott hatótávolság és az infrastruktúra fejletlensége miatt nem váltak sikertörténetté. Az amerikai autógyártók inkább a belsőégésű motorokra és az ólom-sav akkumulátorokra összpontosítottak, ami akadályozta az elektromos autók és az akkumulátor-technológia fejlődését.

Ezzel szemben a kínai kormány olyan politikákat vezetett be, amelyek lehetővé tették számára, hogy gyorsan monopolizálja az EV-ellátási láncot, beleértve a katód- és anódgyártást és az akkumulátorgyártást. Az ázsiai ország akkumulátorgyártói az elmúlt évtizedben exponenciálisan növekedtek, és öt kínai konglomerátum szerepel a világ tíz legnagyobb iparági szereplője között. Kína dominanciája a 2010-es évek elején a hazai bajnokoknak nyújtott erőteljes kormányzati támogatásnak és szubvencióknak tulajdonítható, amelyek kiszorították a külföldi versenytársakat.

Az amerikai kormányzat az akkumulátorágazatot "nemzetbiztonsági érdekként" kategorizálta be, ami az ellátási lánc felülvizsgálatát eredményezi, valamint az inflációcsökkentési törvény (IRA) és a kétpárti infrastruktúra-törvény (BIL) is jelentős kedvezményeket biztosít az ágazatnak, ha az Egyesült Államokba viszik gyártási kapacitásaikat és függetlenítik ellátási láncukat Kínától.

Az USA azonban Dávid és Góliát közötti versennyel néz szembe az akkumulátorgyártásban vezető szerepet betöltő nagy amerikai vállalatok jelenléte nélkül

- írja Akhil Ramesh és Rob York a közös tanulmányában.

Azzal érvelnek, hogy míg a nagy amerikai bányavállalatok baráti országokkal tudnak partneri kapcsolatot létesíteni a kritikus ásványi nyersanyag-ellátási láncokban, az akkumulátorágazatban nincsenek ilyen befutott szereplők, és az Egyesült Államok az induló vállalkozásokra és a közepes kapitalizációjú vállalatokra támaszkodik a nyersanyagbeszerzések baráti országok felé fordításában.

Kína közel monopolhelyzete az akkumulátorgyártási ágazatban kihívást jelent az USA számára, hogy felzárkózzon és diverzifikálódjon. Kína ellenőrzi az NMC akkumulátorok katódanyagának több mint 70%-át, az LFP akkumulátorok esetében pedig több mint 99%-át, valamint az LFP akkumulátorok anódanyagának és akkumulátorcelláinak jelentős részét. Emellett Kína grafittartalékok és -termelés feletti ellenőrzése komoly előnyt jelent az anódgyártásban. Az amerikai piac mérete miatt fontos a diverzifikációs törekvések szempontjából, de a jelentős amerikai akkumulátorgyártók hiánya akadályozza a megújuló energiaforrások terén való gyors előrehaladást és a kínai dominanciához való felzárkózást.

Mint azt a Portfolio-nak Akhil Ramesh, a Pacific Forum vezető munkatársa elmondta: az akkumulátorgyártás ellátási láncban betöltött dominanciáját Kína fegyverré teheti.

Könnyen fegyver lehet a kínai dominanciából

Egy szereplő monopol helyzete minden esetben magával hozza a fenyegetést, hogy az érintett bármikor visszaélhet piaci dominanciájával, maga szabhatja meg az árakat, vagy akár teljesen megbéníthatja a termelést, ha uralja az ellátási láncot. Kína pedig bármikor megteheti, hogy az akkumulátorgyártásnál ezt megtegye.

Épp az elmúlt héten már tett is egy ilyen lépést Kína: a chipek tekintetében két, a chipek előállításához szükséges ásványi anyag szállításának korlátozásáról döntöttek

- jelentette ki Akhil Ramesh, a Pacific Forum amerikai think-tank vezető kutatója egy Honoluluban megtartott háttérbeszélgetésen, amelyen a Portfolio is résztvett.

Akhil Ramesh, a Pacific Forum vezető munkatársa.

Megjegyezte, hogy a mangán esetében egyfajta kartellt hoztak létre Kínán belül, amelyben az összes beszállítónak azt mondták, hogy vizsgálják meg, mely országokat látják el. "Tehát alapvetően ők határozzák meg az árat, mivel ők ellenőrzik a kínálatot" - tette hozzá. Szerinte ezért is fontos a gyártás és az ellátás baráti országok felé irányítása (friend-shoring), amelyre most, már elég későn tesz lépéseket az Egyesült Államok, valamint több nyugati ország, továbbá Japán is.

Fontosnak nevezte ebben, hogy az amerikai kormány is szabadkereskedelmi megállapodások sorát kötötte meg az elmúlt időszakban, például Chilével, Ausztráliával és Kanadával.

Azonban problémásnak látja, hogy Kína minden szinten uralja az ellátási láncokat. Példaként az indonéziai nikkelfeldolgozást említette: még egy brazil vagy egy ausztrál bányavállalatnak is egy a Kína által az Övezet és Út programban finanszírozott bányaparkon keresztül kell vezényelni a kitermelését, exportját.

A Portfolio kérdésére elmondta, hogy a magyarországi kínai beruházások esetében két szempontot érdemes nézni:

mivel egy teljesen új iparág épül ki Magyarországon, ez nemzeti érdek, de mivel az ellátási láncok kötöttek, megjelenik egy kockázat is.

Magyarország számára, ez új komparatív előnyt ad Európában. Tehát én mindenképpen jónak látom ezt az Ön országa számára. Hogy ez mennyire kockázatos az EU-ra vagy az ország gazdaságára nézve azt a magyarországi vezetésnek, vagy Brüsszelnek kell eldöntenie, mérlegelnie

- mondta Ramesh lapunknak.

Alapesetben szerinte felveti a kérdést az akkumulátorgyártás fejlesztése, hogy ez mennyire nemzeti érdek, ha ezt Kína segítségével teszik. De szerinte nagyon fontos azt is megvizsgálni, hogy Európa hogyan látja Kínát, amely szerinte nagyon különbözik az Egyesült Államok egyre távolódó politikájától. Ráadásul az EU már jóval korábban elindította a kockázatcsökkentést a friend-shoring tekintetében.

Azt gondolom, hogy Magyarország számára ez nem jelent akkora nemzeti fenyegetést, mint amilyennek az amerikaiak a kínai befektetéseket látják Amerikában - tette hozzá.

Kérdésünkre elmondta, hogy az valóban kifejezett kockázatot jelent, hogy a kínai monopolhelyzet erősen meghatározza az akkumulátoripart, növeli a kiszolgáltatottságot, hogy az ázsiai ország a saját ellátási láncára támaszkodik, de mégsem számít arra, hogy Magyarországgal szemben alkalmazná a dominancia biztosította fegyverét Kína. Úgy értékeli, hogy a budapesti és pekingi kormányok közötti jó kapcsolat miatt valószínűtlennek tűnik jelenleg, hogy bármilyen támadást indítsanak az akkumulátoriparon keresztül Magyarországgal szemben.

Címlapkép: Munkások precíziós szerkezeti alkatrészeket gyártanak új akkumulátorokhoz egy műhelyben Ningde városban, Fudzsian tartományban, Kínában, 2023. július 20-án. Forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images.