Mégis ki jár jól az egykulcsos családi adórendszerrel Magyarországon - Válasz a Pénzügyminisztériumból

A Portfolion nemrégiben jelent meg a KRTK kutatóinak az egykulcsos adó negatív hatásait hangsúlyozó cikke. Ezzel vitatkozva, cikkemben először röviden elsorolom a legfontosabb érveket az egykulcsos adó mellett. Ezt követően bemutatom, hogy miért rendkívül félrevezető a kutatók által alkalmazott módszer, amely az adók újraelosztási hatásait csak az adott egyén adóbevallásában szereplő jövedelmei alapján vizsgálja. Egyúttal néhány egyszerű mikroszimulációs példával is illusztrálom, hogy sok esetben drasztikusan eltérő eredményekre jutunk, ha ezeket a hatásokat ehelyett az érintettek valós szociális helyzetét jobban közelítő mutató, a háztartás ekvivalens jövedelme alapján vizsgáljuk.

Hajnal Áron, Krekó Judit és Scharle Ágota Portfolion megjelent cikke nem az első kísérlet a 2011-től bevezetett egykulcsos, családi adórendszer újraelosztási hatásainak vizsgálatára, egyéni jövedelmi adatok alapján.

A szerzők bevallottan csak az adórendszer újraelosztási hatásait vizsgálják, míg annak gazdasági viselkedésre gyakorolt hatásaival nem foglalkoznak érdemben. A későbbiekben bemutatom, hogy az általuk választott módszertan számos esetben újraelosztási szempontból is rendkívül félrevezető állításokhoz vezet. Mivel azonban az egykulcsos adórendszer magyarországi bevezetését elsősorban versenyképességi és hatékonysági szempontok indokolták, nem kerülhető el, hogy előbb ne térjek ki röviden ezekre az érvekre is.

A jövedelemeloszlás teteje és a magyar Laffer-görbe

Az adókulcsok és az adóbevételek közti kapcsolatot egy "forított U alakú" görbe - azaz Laffer-görbe - írja le. Ennek alapja az a felismerés, hogy az adókulcsok növelésével az adóbevételek nem növelhetőek a végtelenségig: egy ponton túl ugyanis az adózók adóemelésekre adott negatív reakciója miatt a bevétel csökkenésnek indul. (Ennek szélső esete, hogy ha egy adott tevékenységből származó jövedelmet az állam 100%-ban elvonja, az adóztatott tevékenység - legális formájában legalábbis – megszűnik, így adóbevétel sem keletkezik.) A jövedelmek felső adókulcsa esetében felerősíti ezt a hatást, hogy az empirikus eredmények alapján a magasabb jövedelműek bevallott jövedelme jellemzően erőteljesebben reagál az adók mértékére, mint a közepes jövedelmű munkavállalóké. (Ezt a jelenséget saját korábbi, magyar adatokon készült tanulmányunk is megerősíti, amely azonban a legfelső mellett a legalsó jövedelmi decilisekben is erős hatásokat azonosított.)

Ha az adókulcsot a Laffer-görbe maximumpontja fölé emeljük, az ugyan csökkenti a magasabb jövedelmeket, de az állami bevételek is csökkennek, így az alacsonyabb jövedelműek helyzetének javítására is kevesebb jut. (Azaz: a megoldás nem Pareto-hatékony, hiszen az adókulcs csökkentésével egyes csoportok helyzete javítható úgy, hogy mások helyzete nem romlik.) Ugyanakkor az állam már a Laffer-görbe maximumához alulról közelítve is csak úgy tehet szert némi többletbevételre, hogy közben az adóalanyoknak aránytalanul nagy kárt okoz, így ilyen adókulcsokat is csak akkor érdemes alkalmazni, ha az érintett kör jóléte teljességgel indifferens az állam számára.

Forrás: PM számítás Benczúr-Kátay-Kiss (2012) modellje alapján

Az adóalapok rugalmasságára vonatkozó becslések alapján erős jelek utaltak arra, hogy a magyar adórendszerben az egykulcsos adóreform előtt alkalmazott felső adókulcsok már elérték, vagy talán meg is haladták a Laffer-görbe csúcspontját. Az adók és ellátások hatásvizsgálatának máig talán legkomplexebb eszköze Benczúr Péter, Kátay Gábor és Kiss Áron modellje. Az ebből kinyerhető eredmények alapján a 2010-es felső adókulcs csökkentése az összesített bevételeket – hosszú távon– minimális mértékben még növelte is.

Mindezeken túl, a béreloszlás alakja miatt egy felső szja-kulcs bevételtermelő képessége még a fenti hatásoktól eltekintve is viszonylag csekély. Így például egy 10 százalékos, az átlagbér másfélszeresét meghaladó jövedelmekre bevezetett felső szja-kulcs számításaink szerint még akkor is csak 3 százalékkal (a GDP 0,4-0,5 százalékával) növelné a munka közterheiből (szja, szocho és járulékok) származó bevételeket, ha a fent említett viselkedési reakciók teljes mértékben elmaradnának.

A fenti megfontolások alapján a felső adókulcs megszüntetése a 2010-es évek elején úgy járult hozzá a gazdaság dinamizálásához, hogy hosszabb távon a költségvetés mozgásterét sem csökkentette számottevően, sőt a Laffer-görbe alakjából adódóan kis mértékben még növelhette is.

A jövedelemeloszlás alja és a célzott ösztönzők

A magyar egykulcsos adórendszer fontos sajátossága sok más, szintén egykulcsosnak nevezett adórendszerrel szemben, hogy nem tartalmaz általános, minden alacsony bevallott jövedelemmel rendelkező munkavállaló számára elérhető kedvezményes elemeket (adójóváírás, adómentes sáv) sem. A rendszer ehelyett célzott eszközökkel segíti a legrosszabb munkaerőpiaci helyzetű munkavállalókat (a munkáltatói terhekben), illetve a családokat (a munkavállalói terhekben).

Ennek egyik oka szintén a viselkedési reakciókban keresendő. Bár a gazdaság fehérítésében jelentős előrelépést ért el Magyarország az elmúlt évtizedben, a munkavállalók – fiktív – minimálbérre, még rosszabb esetben részmunkaidőre való bejelentése sajnos mindmáig számos területen elterjedt gyakorlat. A pusztán a bejelentett munkabér alacsony összege alapján, további kritériumok nélkül adott kedvezmények ezt a viselkedést kimondottan bátorítják. Ez igaz egy egyszerű adómentes jövedelemsáv esetében is, de még rosszabb ösztönzőket eredményez, ha a kedvezmény olyan módon van kialakítva, hogy a munkavállalók bizonyos jövedelemszint felett elvesztik az arra való jogosultságukat, ahogy ez az egykori adójóváírás esetében történt. (Ebből a szempontból különösen fontos az a korábban már említett eredményünk, hogy a magyar munkavállalók bejelentett jövedelme a legalsó decilisekben is érzékenyen reagál az ösztönzőkre.)

Az ösztönzők további célzási feltételei segítenek a fenti nemkívánatos reakciók csökkentésében, és azokhoz a csoportokhoz összpontosítják a kedvezményekre rendelkezésre álló összegeket, ahol a legnagyobb szükség van azokra, miközben a kedvezmények magasabb jövedelemszinten való kivezetését is szükségtelenné teszik (hiszen azzal a többi célzási feltétel mellett már csak kismértékű megtakarítást lehetne elérni).

Fontos azt is kiemelni, hogy az elmúlt években nem csak az adórendszer szerkezete alakult át, de a sorozatos szja- és munkáltatói tehercsökkentések eredményeként a munkajövedelmek összesített adóterhelése is jelentős mértékben csökkent. Így bár a különböző közterhek közt is történtek átrendeződések, a munkajövedelmek összesített adóterhelése (azaz az teljes adóék) mostanra a munkavállalók túlnyomó többsége esetében csökkent. A bevezetett ösztönzők és kedvezmények célcsoportjai esetében ugyanakkor a csökkenés mértéke valóban nagyobb volt, mint más csoportok esetében.

Forrás: OECD Taxing Wages, saját számítás

Meggyőződésem, hogy a bevezetett családpolitikai célú kedvezmények és célzott foglalkoztatási ösztönzők legtöbbször nem csak hatékonysági, de szociális szempontból is jobban célzottak az általános jövedelemalapú kedvezményeknél. Ennek megmutatására ugyanakkor az egyedi, adóbevallási adatok nem elegendőek. Ehelyett a teljes háztartások jövedelmi helyzetének vizsgálatára van szükség, amit az alábbiakban mutatunk be.

Egyéni adóköteles jövedelem vs. háztartások rendelkezésre álló jövedelme

A KRTK kutatói cikkükben egyéni adóbevallási adatok adatbázisán, jövedelmi decilisek szerint vizsgálják az egykulcsos adórendszer újraelosztási hatásait. Bár maguk is elismerik, hogy ez az adatbázis nem alkalmas teljes háztartások vizsgálatára, cikkükből nem derül ki, hogy ez a hiányosság milyen mértékű torzulásokat okozhat az eredményekben. Az egyéni adóköteles jövedelmek alapján képzett decilisek ugyanis rendkívül keveset árulnak el arról, hogy az adott egyén a tényleges szociális helyzete alapján hol helyezkedik el a teljes társadalomban.

Egyrészt, az adóbevallások adatbázisa jellemzően nem tartalmazza azokat, akik egyáltalán nem rendelkeznek adóköteles jövedelemmel; így hiányzik belőle a kiskorúak, nyugdíjasok, háztartásbeliek más inaktív csoportok legnagyobb része. Emellett természetszerűleg hiányoznak belőle az adómentes jövedelmek (köztük pl. a nyugdíj) is.

Másrészt, ezek az adatok semmilyen információt nem tartalmaznak a háztartás más tagjainak jövedelméről és az eltartottak számáról sem. Így például egy felső középosztálybeli családban élő tanuló a nyári munkából származó jövedelme alapján éppúgy az alsó jövedelmi decilisekbe kerül, mint egy közmunkából élő családfenntartó; egy az átlagbér másfélszeresét - 2022-ben havi bruttó 750-800 ezer Ft-ot - kereső, ötgyermekes családapa pedig - akinek a felesége épp gyesen van - éppúgy a legfelső decilisbe fog tartozni, mint aki egyedülállóként keresi meg ugyanezt az összeget.

A valós szociális helyzetet ezért sokkal jobban mutatja, ha nem az egyéni adóköteles jövedelmet, hanem a háztartás egy fogyasztási egységre jutó ("ekvivalens") jövedelmét vizsgáljuk. A fogyasztási egység általában nem egyszerűen a háztartás tagjainak számát, hanem azok valamiféle súlyozott összegét jelenti, figyelembe véve, hogy az egy háztartásban élők közt bizonyos költségek megoszlanak. A cikk további részében az ún. Oxford-skála szerinti súlyozást használom, amely szerint a háztartás első tagja 1-es, további tagjai 0,7-es súlyt kapnak, míg a 14 év alatti családtagok súlya 0,5.

Az adókedvezmények háztartási szintű jövedelemelosztási hatásainak vizsgálatához a KSH Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétele (SILC, korábban HKÉF) tartalmaz megfelelő adatokat. Bár ez az adatbázis sok szempontból valóban pontatlanabb az adminisztratív adatbázisoknál (így pl. valóban alulreprezentáltak lehetnek benne a legmagasabb és esetlegesen a legalacsonyabb jövedelmű csoportok is), komoly előnye, hogy egyaránt tartalmaz a háztartások teljes és az egyes háztartástagok egyéni jövedelmére vonatkozó adatokat is. Így bár ez az adatbázis az egyéni, adóköteles jövedelmek eloszlására vonatkozóan valóban pontatlanabb becsléseket ad az adóbevallási adatoknál, az viszont kiválóan összehasonlítható a segítségével, hogy az egyéni és a háztartási szinten végzett vizsgálatok mennyiben vezetnek eltérő eredményekre.

Az alábbiakban ezeket az eltéréseket illusztrálom néhány példával az elérhető legfrissebb, 2021-es (2020-ra vonatkozó) adatfelvétel adatai alapján. Így az alábbi ábrákon egyrészt megmutatom, hogy a SILC adatai alapján hogyan alakul az egyes kedvezmények jövedelmi decilisek közti megoszlása, ha azokat – a KRTK kutatóihoz hasonlóan – csupán az egyéni jövedelem alapján képezzük, másrészt bemutatom azt is, hogy hogyan alakul ugyanezen kedvezmények megoszlása, ha a társadalom minden tagjára, az egyének háztartásának ekvivalens nettó jövedelme alapján alakítunk ki deciliseket.

Egyes adókedvezmények újraelosztási hatása a különféleképp képzett jövedelmi decilisek alapján

A SILC adatbázis az adókedvezményekről sajnos nem tartalmaz részletes, megbízható adatokat, ugyanakkor az elérhető adatok (pl. jövedelem, munkakör, családi pótlék igénybevétel stb.) alapján az egyes kedvezmények összege nagyságrendileg jól megbecsülhető.

A kétféle megközelítés közti eltéréseket elsőként a családi adó- és járulékkedvezmény példáján demonstráljuk. Ebben az esetben felerősíti a két megközelítés közti eltéréseket, hogy a kedvezmény legnagyobb igénybevevői több eltartottal rendelkeznek, ami a háztartás egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét értelemszerűen csökkenti. Szintén felerősíti az eredményekben látható különbségeket, hogy ha a családban több kereső is van, a kedvezményt sokszor a legmagasabb keresetű családtag érvényesíti, aminek hatására az egyéni szintű adatokban az egyenlőtlenségek még nagyobbnak tűnhetnek. A különbség így látványos: míg az egyéni, adóköteles jövedelmekből képzett decilisek alapján – a KRTK kutatóinak eredményeihez hasonlóan – a SILC adatbázisa alapján is úgy tűnhet, hogy a kedvezménnyel elsősorban a legmagasabb jövedelműek járnak jól, a háztartási jövedelmi adatok alapján kiderül, hogy a legalacsonyabb ekvivalens nettó jövedelemmel rendelkező háztartásokhoz összességében jóval több kedvezmény jut.

Forrás: saját becslés a SILC egyedi adatbázisa alapján

Másodszor vizsgáljuk meg, hogy hogyan viselkedik olyan kedvezmény, ami kifejezetten az alacsony egyéni jövedelemmel rendelkezőknek jár, ha annak eloszlását nem az egyén adóköteles jövedelme, hanem a háztartás ekvivalens nettó jövedelme alapján vizsgáljuk. Itt két alternatív megközelítés hatásait is megvizsgáljuk: egy a minimálbér összegéig terjedő adómentes jövedelemsáv, illetve egy hipotetikus – de a korábban megszüntetetthez hasonlóan működő – adójóváírás hatását. Az adójóváírás esetében azzal számolunk, hogy a kedvezmény legfeljebb a minimálbérre jutó adó összege, míg annak értéke a minimálbér és annak kétszerese közt fokozatosan nullára csökken. (Ez utóbbi megoldás hátránya, hogy a kivezetési sávba eső munkavállalóknál rendkívül erős ösztönzést jelent a jövedelemeltitkolásra, előnye ugyanakkor, hogy célzottabb és jóval kisebb költségvetési hatással jár.) Az adójóváírás további sajátossága, hogy csak azokra a hónapokra vehető igénybe, amelyekben a munkavállaló foglalkoztatott volt (a kivezetési sávok azonban az éves összevont jövedelem alapján vannak meghatározva).

Az eredmények alapján az adómentes jövedelemsáv még az egyéni jövedelem alapján képzett decilisek szerint is úgy látszik, hogy inkább a magasabb jövedelműeknek kedvez. Ennek oka, hogy az adott évben adóköteles jövedelemmel rendelkezők közt számos olyan munkavállaló is található, akik csak az év egy részében (pl. nyáron), vagy csak részmunkaidőben dolgoznak, így nem tudják teljes mértékben kihasználni a mentességet. Az egyéni jövedelmük alapján ők kerülnek az alsó decilisekbe. Emellett ez a kedvezmény a legmagasabb jövedelműek esetében sem kerül kivezetésre, így egy magas jövedelmű munkavállaló a kedvezmény teljes összegét kihasználhatja. A háztartási ekvivalens jövedelmeket vizsgálva pedig azt látjuk, hogy a kedvezmény messze a leggazdagabb háztartások jövedelmeit növeli a legnagyobb arányban, aminek fő oka, hogy ezekben a családokban jellemzően magasabb a munkavállalók aránya.

Forrás: saját becslés a SILC egyedi adatbázisa alapján

Talán még meglepőbb, hogy még az elvileg csak az alacsonyabb jövedelműek számára elérhető adójóváírás is jelentős részben a magasabb jövedelmű családok jövedelmét növelné. Ebben szerepet játszhat, hogy az alacsonyabb keresetű munkavállalók közül sokan egy magasabb jövedelmű háztartás második-harmadik keresői, vagy épp egy olyan életszakaszban járnak, amikor nem kell eltartottakról gondoskodniuk, így a keresetük nem oszlik többfelé. Szintén befolyásolhatja az eredményeket, hogy a legalacsonyabb keresetű háztartások közt sokan egyáltalán nem rendelkeznek elegendő munkajövedelemmel, amiből a kedvezményt érvényesíthetnék.

Forrás: saját becslés a SILC egyedi adatbázisa alapján

Végül azt is vizsgáljuk meg, hogy mely csoportokat segít elsősorban a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak után érvényesíthető munkáltatói kedvezmény. Az eredmények alapján látható, hogy ez a kedvezmény a fentiekben bemutatott más kedvezményeknél magasabb arányban éri el az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat. Ennek legvalószínűbb oka, hogy a képzetlenebb munkavállalók sok esetben olyan háztartásban élnek, ahol a többi családtag is alacsonyabb képzettséget igénylő munkát végez. (Mivel itt a kedvezmény hatása magasabb bér vagy jobb munkába állási esélyek esetében is lecsapódhat – ezt Bíró és szerzőtársai vizsgálták részletesebben –, az eredmények ebben az esetben nem annyira egy jövedelemtranszfer mértékeként interpretálhatóak, inkább azt mutatják, hogy mely csoportokban mutatkoznak a kedvezmény jótékony hatásai.)

A fentiekben bemutatott példák jól illusztrálják, hogy az egyének valós szociális helyzetét meglehetősen sok tényező befolyásolja, amelyek közül az egyén saját adóköteles jövedelme csak az egyik tényező. Így egy nem megfelelően megtervezett, újraelosztási céllal bevezetett adópolitikai eszköz sok esetben a szándékolttól eltérő eredményre vezet, miközben más, ettől eltérő – pl. foglalkoztatás-, illetve családpolitikai – célokkal bevezetett ösztönzők sok esetben szociálpolitikai mércével is jobban teljesíthetnek ezeknél. Ennek megértéséhez azonban túl kell lépnünk a kezdeti intuícióinkon, és a maga komplexitásában kell vizsgálnunk a világot.

Nobilis Benedek

Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály vezetője

Pénzügyminisztérium

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Forrás: Pénzügyminisztérium via Portfolio