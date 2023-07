Vizsgabotrány és nemzetköziesedés - értékel a Corvinus Egyetem távozó rektora

Az elmúlt két évben sikerült nemzetköziesíteni a Corvinus Egyetem működését - mondja Takáts Előd, aki elismeri, hogy a minőségi változások a globális egyetemi rangsorokban még nem tükröződnek vissza. A Budapesti Corvinus Egyetem távozó rektora interjújában beszélt arról is, hogy az alapítványi működési modell tapasztalatai még nem egyértelműek, a vizsgabotrány kapcsán pedig több mindent is érdemes átgondolnia az egyetemnek. Takáts visszatér Svájcba a BIS-hez, kutatási területei, az infláció és a jegybanki politikák épp slágertámák a világban.

Portfolio: A napokban távozik a Budapest Corvinus Egyetem rektori tisztségéből. Két éve érkezett, feltételezem, hogy nem ennyi idő szerepelt a tervekben. Mi az oka a távozásnak?

Takáts Előd: Azon szerencsés emberek közé tartozom, aki 47 éves koráig azzal foglalkozhatott, amit szeretett. Nekem ez a közgazdaságtudomány, a monetáris politika, az infláció kérdésköre. Ez egy kicsit a gazdaságpolitika és a tudományos igényű kutatás, publikálás kereszteződése. Ez mozgatott, amikor a Princeton Egyetemre mentem ledoktorálni, és ezért mentem később az IMF-hez, a London School of Economicsra (LSE) és a BIS-hez (Nemzetközi Fizetések Bankja) is.

Akkor lehet, hogy inkább azt kellett volna kérdeznem elsőre, hogy egyáltalán miért tért haza a Corvinus rektori pozíciójába.

Húsz évig külföldön dolgoztam, és bennem volt, hogy ezt valahogy vissza kell adni. Szóval jó dolog egy nemzetközi szervezetnél dolgozni, Londonban szakmai vitákat folytatni, járni a világot, de én szerettem volna visszaadni. Korábban is visszajártam Magyarországra oktatni a Corvinus egyetemre és a CEU-ra. Az ilyenkor folytatott beszélgetések során merült fel, hogy valahogy hasznosítani kellene a külföldi egyetemek működési tapasztalatait, és ebben segíthetnék. Az, hogy hány évig legyek rektor, nem foglalkoztatott, hatást szerettem volna elérni.

A rektori mandátum négyéves. Ennek a megfelezése mégis kíván magyarázatot.

A Corvinus egy átalakuló egyetem, rengeteg adminisztratív rektori feladattal. Ilyen körülmények között úgy érzem, nem feltétlenül érdemes kőbe vésni, kinek mennyi idő jut a pozícióban. A 12-16 órás napi munka kiszorította azt a tevékenységet, ami az én hivatásom. Azzal, hogy nem lesz időm kutatni, elemzéseket írni tisztában voltam, de ennél lazább formában sem tudtam a hivatásommal foglalkozni, és ez különösen azért volt fájó, mert az elmúlt egy évben egyre inkább előtérbe kerültek azok a szakkérdések, amelyek foglalkoztatnak, főként az infláció és a monetáris politika. 40 év óta nem láttunk olyan inflációt a fejlett világban, mint most, és az ezzel való foglalkozás hiányozni kezdett. Ezt a két dolgot pedig párhuzamosan nem lehet csinálni. Amikor kaptam egy egyedi ajánlatot a Nemzeti Fizetések Bankjától, akkor úgy döntöttem, hogy visszatérek a gazdaságpolitika világába, az eddigi szakértői szint helyett most már stratégiai szinten. De nem hagyom el teljesen a Corvinust. Egyelőre fizetés nélküli szabadságon leszek egyetemi tanárként, és majd kitaláljuk, hogy pontosan hogyan tudok bekapcsolódni az egyetem szakmai életébe. Elképzeléseim szerint ez egy kicsit hasonló lehet majd ahhoz, ahogy a London School of Economicson látogató professzor vagyok.

Hogyan értékeli az elmúlt két évet? Az adta a távozáshoz a motivációt, hogy valamit már sikerült elérni, vagy a hiányérzet volt nagyobb?

Úgy érzem, hogy születtek eredmények.

Amire büszke vagyok, hogy elindultunk az intenzívebb nemzetközi működés felé.

A kutatási kultúraváltás során előtérbe helyeztük a nemzetközi publikációkat. Három év alatt háromszorosára nőtt a neves nemzetközi tudományos lapokban elhelyezett publikációk száma. De nemcsak erről van szó. A szovjet modell, ami régen Magyarországon is működött, arról szól, hogy az egyetemi oktatás a tudományt kvázi készen kapja az új tudás előállítójától, az akadémiától. Az amerikai modellben kéz a kézben jár az akadémiai és az egyetemi tudományos kutatás. Ebbe az irányba mozdultunk a Corvinuson. Megszereztük az egyetem első amerikai akkreditációját, egyre nemzetközibb az egyetem, a külföldi diákok, oktatók és kutatók száma is meredeken emelkedik. Integráltuk az angol és magyar nyelvű szakjainkat, a párhuzamosságokat megszüntettük, a szakok 50 százaléka már angol nyelvű.

Ezek a változások miért nem jelentek meg a nemzetközi rangsorokban elfoglalt pozíciókban?

Valóban nem jelentek még meg. A rangsorok két-három éves késéssel követik az eredményeket, ezért az ezekben történő felemelkedés még egy hosszútávú munka.

Fontos, hogy ebben legyen javulás, mert a rangsor a mérhető eredmény.

Amikor jó professzorok jó diákokat tanítanak, jó kutatási és jó munkaerő-piaci eredmények születnek, akkor az egyetem elindul fölfelé a rangsorokban. Ezt például nagyon szeretném látni.

De már nem rektorként.

Nem rektorként, hanem egyetemi polgárként és magyar közgazdászként. Úgy gondolom, hogy egyértelműen benne van az egyetemben az előrelépés lehetősége, a magyar oktatók vannak olyan jók, mint az osztrák vagy portugál kollégáik. Vannak jó példák, például Portugáliában szintén egy amerikai PhD-vel érkező vezető húzta fel a Nova Business School eredményeit mélyen a Corvinus alóli szintről magasabbra. Szóval meg lehet csinálni.

Ebben bizonyára nem segítene, ha az Erasmus lehetőségétől elesnének a hallgatók, márpedig az Európai Bizottság többek között épp a Corvinuson bevezetett működési modellel kapcsolatos fenntartásai miatt akadékoskodik.



Az új rektor el fogja mondani az egyetem álláspontját ebben az ügyben. Magánemberként nagyon szerencsétlen dolognak gondolom, hogy egy politikai vitában a diákok eshetnek el a lehetőségtől, akiknek összesen 3-4 évük van, hogy egy Erasmus-ösztöndíj keretében külföldön tanulhassanak. Az Európai Uniónak minden joga megvan arra, hogy az általa adott forrásokat ellenőrizze, a felhasználással kapcsolatos aggályokra választ kérjen, viszont szerencsétlennek érzem a hallgatók, valamint a Horizonton keresztül és az oktatók büntetését, mert ők erről a kialakult helyzetről nem tehetnek.

Az egyetem működési modelljének első éveiről általánosságban mik voltak a tapasztalatai rektorként?

Ahol a magyar felsőoktatás 5-10 évvel ezelőtt volt, onnan el kellett mozdulnunk. A rendszernek reformra volt szüksége, hiszen egyszerre volt jelen alulfinanszírozás - elég, ha az egyetemi oktatók bérére gondolunk -, illetve az erőforrások pazarlása. A kutatások kimutatták, hogy mi magyarok nem költünk annyival kevesebbet a felsőoktatásra és a felsőoktatáshoz kapcsolódó kutatásra mondjuk regionális összehasonlításban, mint amennyire az eredmények szerények. Vagyis szükség van többletfinanszírozásra, de a többletteljesítményt nem lehet csak a finanszírozás emelésétől elvárni. És erre egy megoldási kísérlet az alapítványi modell. Hogy ez mennyire működik jól, szerintem 2-3 év távlatából még borzasztóan nehéz megítélni. Belülről megélve láttam a küzdelmeket és a már említett eredményeket, de szerintem ez túl rövid idő a változások megítéléséhez.

Maga az alapítványi finanszírozási modell, és az ebből fakadó intézményi struktúra mennyire látszik működőképesnek?

Nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt jól meg tudjam ítélni.

A vizsgabotrány

A távozásában milyen szerepet játszott az úgynevezett "vizsgabotrány"?

Ahogy talán az eddigiekből is kiderült: semmilyet.

A médiában eddig megjelenő narratíva szerint egy diák, akinek a szülei a Corvinus-modellben kiemelt szerepet játszó Mol nagytulajdonosai, kivételezett módon vizsgázhatott le. Ebben az ügyben az Ön felelősségét is vizsgálták. Mi történt Ön szerint?

Kezdjük a tényekkel. Ha a Corvinus Egyetemen panasz vagy észrevétel van egy vizsga menetével kapcsolatban, akkor az ehhez kapcsolódó vizsgálatok, eljárások a szabályok szerint lezajlanak. Akkor is, ha ez felső vezetőt érint. Szerintem ez fontos. A vizsgálatok során a sajtóban azért jelenhettek meg mindenféle sejtetések, mert annak ellenére kiszivárogtak részinformációk, hogy ezek a vizsgálatok nem nyilvánosak. Főként azért nem azok, hogy a személyiségi jogok ne sérüljenek. A cél az, hogy kiderüljön, hogy mi történt, és ha kiderült, hogy hibáztunk, nézzük meg, mit tehetünk, hogy a hiba ne történjen meg újra. Tény, hogy velem szemben nincs elmarasztaló jogerős etikai határozat, nincs folyamatban levő etikai eljárás sehol, semmilyen ügyben. Ha most mi Svájcban beszélgetnénk, ez lenne a történet vége.

Ebben az ügyben viszont az egyetemi vizsgálódások senkinek a felelősségét nem állapították meg. Ez alapján úgy tűnik, senki nem hibázott, bár ezzel szemlátomást nem mindenki ért egyet.

Nézzük, mi történt. Egy hallgatónk benyújtott egy méltányossági kérelmet vizsgaismétlésre. Évente több mint ezer ilyen méltányossági kérelmünk van, az első alkalommal benyújtott méltányossági kérelmek kilencvenkilenc százalékát jóváhagyjuk. Itt is ez volt a helyzet.

Ezzel kapcsolatban a médiában megjelent egyik állítás, hogy a tantárgy követelményrendszere nem tett lehetővé olyan különvizsgát, ami a hallgatót megmenthette az elégtelen értékeléstől.

Rengeteg ilyen esetünk van, és ha valaki kér egy ilyen méltányossági kérelmet, azt meg szoktuk ítélni. Itt ebben az esetben a tárgy oktatója nem járult hozzá az levizsgáztatáshoz, csak azzal a feltétellel, hogy még egy újabb, rektori méltányossági kérelmet benyújt a hallgató. A felettese úgy gondolta, hogy két méltányossági kérelem egy vizsgához túlzás, és úgy szerzett érvényt a méltányossági kérelemnek, hogy egy vizsgasort külön megírat a hallgatóval. Ez egyébként mások számára is nyitva álló lehetőség ott és akkor.

Az oktató ezt úgy érzékelte, hogy a feje fölött átnyúltak.

Nem tudom, hogy az oktató, hogyan érezte magát .

Könnyebb feladatsort kapott a hallgató?

Nem, egy standard vizsgasort kapott a készletből, a 19-es számút.

Mikor értesült arról, hogy vita van a hallgató kérelme, levizsgáztatása körül?

Tizenhat órával a vizsga előtt az oktató fölhívott és tájékoztatott, hogy ő nem ért egyet a felettese döntésével. Egy külső konferencián voltam épp, sem időm, sem módom nem volt arra, hogy a vizsgáról pro vagy kontra döntést hozzak. Lement a vizsga, én visszajöttem a konferenciáról és kértem egy szabályossági vizsgálatot. Ám az oktató kezdeményezett egy etikai vizsgálatot a két eljáró felettesével és velem szemben. Ez megszakította az én vizsgálatomat, hiszen ezek után a vizsga szabályosságát már az egyetemi bizottság kezdte el vizsgálni.

Első fokon a bizottság szabálytalanságot állapított meg.

Csak a saját személyiségi jogaimat tudom megsérteni, így csak a saját esetemről tudok beszélni: valóban első fokon ez volt a megállapítás, de nem a vizsga szabályosságát illetően jutottak erre, hiszen ehhez nekem nem volt közöm. Hanem azzal kapcsolatban, hogy a szabályossági vizsgálatot miért nem folytattam le utólag az ügyben. Fellebbeztem, mert jó okom volt a vizsgálat halasztására: ha elkezdtem volna egy vizsgálatot párhuzamosan egy egyetemi etikai vizsgálattal, azzal én mint rektor - bármit is állapítok meg - befolyásolhattam volna az egyetemi vizsgálatot. Ezt követően az etikai bizottság megszüntette az eljárást, és ezzel az én oldalamról véget ért a történet.

A sajtó arról is írt, hogy a hallgató méltányossági vizsgakérelme kapcsán szülői nyomásgyakorlás történt, erről az oktató maga számolt be médiumoknak. Ezzel kapcsolatban amit tapasztalt?

Én nem ismerem a szülőket, és nem beszéltem sem a hallgatóval, sem a szüleivel. Ebből következően nem kaptam sem kérést, és főleg nem utasítást azzal kapcsolatban, hogy mi történjen a vizsgával. De tudom, hogy a hallgató szülei ebben az ügyben több oktató kollégával beszéltek, ami nem helyes. A hallgatónak megvannak a személyiségi jogai, és az ügyében csak a hallgató vagy az járhat el, akit a hallgató írásban meghatalmaz - és ilyen nem történt. El tudom képzelni, hogy ez egy idegesítő szituáció lehetett.

Van arról információja, hogy a szülők részéről történő tájékozódás, nyomásgyakorlás szerepet játszott-e a hallgató levizsgáztatásában?

Én nem láttam ilyen jeleket. De nyilván az, hogy a szülők megjelentek, már önmagában szerencsétlen, és ez befolyásolhatta akár az oktató hozzáállását is. Sőt, bárkinek a hozzáállását befolyásolhatta mindkét irányba, mert amikor valaki megjelenik, és nem feltétlenül megnyerő módon ad elő egy kérést, az akár ellentétes hatást is kiválthat. De ezek csak spekulációk a részemről, nem látok bele az emberek fejébe.

Vannak-e ennek az ügynek a személyiségi jogok kezelésén túlmutató egyéb tanulságai? Például annak, hogy ez az ügy ilyen nagyra dagadt, lehet-e köze ahhoz, hogy a hallgató családtagjai az egyetemi gazdálkodásban kulcsfontosságú Mol nagyvállalat résztulajdonosai?

Nyilván az egyetem meg fog fogalmazni sokkal részletesebb tanulságokat az üggyel kapcsolatban, én hármat emelnék ki. Az egyik, hogy a zárt eljárások, főleg részleges és részrehajló nyilvánosságra hozatala súlyosan sérthet emberi méltóságot és emberi jogokat. Ugyanúgy, ahogy nem tartozik a nyilvánosságra egy uszodai öltözőről készült kép – még akkor sem, ha lenne olyan olvasó, akit ez érdekelne. A másik, hogy a szülőkkel a hallgatók ügyében nem szabad beszélni sem oktatóknak, sem vezetőknek. A harmadik, hogy ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket. Az egyedi esetet ne reagáljuk úgy túl. Ha van egy hallgatónak egy első hibája, ne ne rögtön a fejét követeljük. Adjunk még egy esélyt, tartsuk meg az egyetem támogató attitűdjét.

Vissza Svájcba

Izgalmas időszakban tér vissza BIS-hez. Nem csak a különleges gazdasági helyzet miatt, hanem ráadásul azért is, mert épp abba a Svájcba távozik, ahova eljutottak a tengerentúli bankcsődök hullámai.

A magas inflációt egy olyan globális környezetben éljük meg, ahol az államadósság és a magánadósság egyaránt rendkívül magas. A központi bankok számára ilyen helyzetben nagy kihívást jelent a modern pénzrendszer működtetése, amin a modern gazdaság alapul. Amikor megkapom a fizetésemet, számíthatok arra, hogy az megőrzi a vásárló értékét, és holnap valaki más elfogadja. Ez teljesen természetesnek tűnik, de ha belegondolunk, az a pénz, ami itt gazdát cserél, valahol egy fikció.

A központi bank bármennyit pénzt tud nyomtatni, miért higgyük el, hogy megmarad az értéke?

A magas infláció káros, mert a pénzügyi rendszerünk alapvetően a bizalmon alapul. Ha ez a bizalom csökken, akkor a gazdaság diszfunkcionálisan kezd működni. Ez a diszfunkció lehet alacsony szintű, amikor folyamatosan és indok nélkül emelkednek az árak és bérek. De az is elképzelhető, hogy az emberek elveszítik a bizalmukat a fizetőeszközben, elindul egy dollarizáció vagy euroizáció a gazdaságon belül. Ez drasztikusan rontja a monetáris politika hatékonyságát, a jegybank elveszíti a ráhatását a gazdasági folyamatokra. A bizalomvesztésnek szélsőséges esetben hiperinfláció lehet a vége. Ezért van szükség arra, hogy az inflációt azelőtt leszorítsuk, mielőtt a bizalomvesztés önfenntartóvá teszi a pénz értékcsökkenését, és minden fundamentális ok nélkül, magától emelkedik az árszínvonal.

A kérdés az szokott lenni, hogy mekkora áldozatot érdemes ezért vállalni. A elmúlt időszak egyedi bankcsődjei részben épp a szigorú, inflációellenes jegybanki politikák miatt alakultak ki.

Így van. A tankönyvi válasz egyszerű lenne: ha magasabb az infláció annál, mint amit szerintünk elvisel a társadalom vagy a gazdaság, akkor meg kell emelni a kamatot. Na de ez fájdalmas, három fő okból. Elsőként, amikor megemeljük a kamatot, akkor a reálgazdaság lassul, vagy akár recesszióba fordul át. Ez egyébként nem szándékolatlan hatás, mert pontosan arra van szükség, hogy a kereslet csökkenjen a gazdaságban, így fog csökkenni az infláció. De ettől a gazdaság lassulása nem lesz kevésbé fájdalmas. Valaki elveszíti a munkáját, másnak kevesebbet nő a jövedelme, a cégek kevésbé lesznek profitábilisak, boldogtalan lesz az állampolgár, a választó, a cégtulajdonos.

Második, hogy a jelenlegi helyzetben extra problémát jelent a magas adósságállomány, mert amikor megemeljük a kamatlábat, ezek az adósságok átárazódnak. Ez fájdalmas a cégnek, fájdalmas a költségvetésnek. Ha semmi más nem történik, csak a magasabb kamattól magasabb lesz a költségvetési hiány. És a harmadik probléma a pénzügyi stabilitás, a bankok helyzete. A bankok forrás oldalon betéteket gyűjtenek, az eszköz oldalon hiteleket helyeznek ki. Tipikusan a hitelek hosszabb távúak, mint a betétek, ami azt jelenti, hogy a betétek gyorsan átárazódnak, amikor a kamatok emelkednek, a hitelek viszont sokkal lassabban fogják ezt lekövetni. Rosszabb esetben még van egy nagy hosszú lejáratú állampapír-portfólió is. Ez volt ugye a Silicon Valley Bank esete. Ha megnézzük az adatsorokat, a kamatemelkedéssel jellemezhető periódusokban azt látjuk, hogy a bankválságok bekövetkeztének valószínűsége megemelkedik.

És kinek kell döntenie arról, hogy mennyire fájjon az inflációcsökkentés?

Ez nyilván függ az adott társadalom érzékenységétől, illetve attól, hogy mennyire erősek a fenti tényezők egy országban, mondjuk milyen magas az államadósság szintje, de az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján úgy látszik, hogy a legszerencsésebb megoldás, ha intézményi garanciák mellett a független jegybankra bízzuk az árstablitás őrzését. Függetlenség nélkül nagyon erős a nyomás a jegybankokon, hogy ne emeljenek kamatot.

Ebből a szempontból érdekes, hogy Magyarországon is felmerült, hogy esetleg a jegybank ne legyen célfüggetlen, és emelkedjen az inflációs célja.

Az inflációs célnak hitelesnek kell lennie, azaz a választóknak és a vállalkozásoknak egyaránt el kell hinniük, hogy a központi bank ezt az inflációs célt követni tudja.

Éppen ezért nagyon veszélyes, ha csak az élénkítés, lazább monetáris politika, alacsonyabb kamatszint elérése érdekében feladná egy jegybank az árstabilitási célt.

Ettől leválasztanám azt a kérdést, hogy van-e értelme az inflációs cél megváltoztatásán egyéb okokból gondolkodni. A neves közgazdász Olivier Blanchardnak például van egy nagyon jó érvkészlete arra, hogy miért kellene magasabbra emelni a célt. Ennek nagyjából az a lényege, hogy minél magasabb az inflációs cél, annál kisebb az esélye, hogy a monetáris politika a nulla kamatot elérve nem tud elég laza lenni olyan esetekben, amikor ez szükséges lenne. Talán most aktuálisabb egy másik szempont, amiről Flora Budiantoval, a bécsi egyetem kutatójával készítünk egy közös tanulmányt, amely meg is jelent a London School of Economics (LSE) és az Albán Nemzeti Bank közös konferenciáján még tavaly ősszel. Tudjuk, hogy a klímaváltozás zajlik, az ehhez történő alkalmazkodás folyamatos költségsokkot jelent a gazdaságnak a következő 30-40 évben. Egyrészt kérdéses, hogy érdemes-e ezekre a költségsokkokra monetáris politikai eszközökkel reagálni, másrészt az alkalmazkodás eszközei, a zöld technológiák csak úgy tudnak fejlődni, hogyha a gazdaság közben aktívan működik. A gazdaság fékezése visszahat az innovációs tevékenységre, és ezáltal a zöld technológiák fejlődésére. Ez például egy olyan érv lehet az inflációs cél emelésére, ami nem abból ered, hogy most nem tudjuk vagy akarjuk kontrollálni az inflációt, hanem abból, hogy jövőbeni sokkokra felkészítjük a gazdaság egészét. De bármilyen jól megalapozott inflációscél-változás mellett határoz egy ország, azt tűpontosan, hitelesen kell kommunikálni, különben többet veszíthetünk vele, mint amennyit nyerünk.

A mostani válságnak vannak már tanulságai a szabályozói oldalról nézve? Van olyan átalakítási igény, mint amilyen a pénzügyi válság idején a pénzügyi szektorban megszületett?

Szerintem most nem a bankrendszerben lévő rendszerszintű kockázatok adják a tanulságot, hanem a magas adósságok, és a magas adósságok mellett fenntartható árstabilitás. Láthatjuk, hogy a magas adósságállomány megnehezíti a monetáris szigorítást. Abban a tíz évben, amikor alacsony volt az infláció, a jegybankoknak már nem volt más lehetőségük az optimális monetáris politikára, mint a nem konvencionális eszközök bevezetése, a mennyiségi lazítás – vagyis a jegybankmérlegek felfújása. A múltban megvásárolt állampapírok (vagy kihelyezett alacsony kamatozású hitelek) az emelkedő általános kamatszint miatt hosszú időre veszteséget fognak termelni. Ez egy ez egy fájdalmas folyamat, mert a választók és az adófizetők elé kell állni, hiszen a nap végén a jegybank vesztesége (pontosan úgy, ahogy a nyeresége korábban) az adófizetőket érinti, nekik, nekünk kell állni a cechet.

Ez Magyarországon most különösen aktuális, de a fejlett országokban is hasonló kérdések vannak. Meddig tud hatékonyan működni így egy jegybank? Jelent-e problémát az inflációval szembeni harcában?

Talán hasznos tisztázni, hogy mivel a jegybank pénzt tud teremteni, ezért sosem megy úgy csődbe, mint egy hagyományos vállalkozás. Az elképzelhető, hogy a devizában denominált adósságot nem tudja kifizetni, de hazai fizetőeszközben a jegybanknak semmilyen problémája nem lehet a kifizetéssel. A veszteség olyan szempontból sem probléma, hogy a jegybanknak nem az a feladata, hogy nyereséget termeljen. A feladata az árstabilitás őrzése, ha ehhez épp az kell, hogy veszteséges legyen, akkor az lesz.

Viszont, ahogy a kérdésben is elhangzott, fontos, hogy a vesztesége sem lehet sokáig végtelenül nagy, mert van visszacsatolás, és egy ilyen állapot veszélyeztetheti az árstabilitási céljának elrésében. Amikor a jegybank már azért teremt pénzt, hogy a saját működését finanszírozza, akkor elveszíti azt a képességét, hogy kizárólag az árstabilitásra koncentrálva teremtsen pénzt, vagy vonjon vissza pénzt a gazdaságból. Azaz nyilván vannak határok, hogy mekkora veszteség elfogadható.

A hazai monetáris politika másik izgalmas kérdése a napokban az árfolyam alakulása, alakítása. Az elmúlt években a gazdaságpolitika élénkítő eszközeként szolgált a forint gyengítése, ám most épp a jegybank állt elő olyan értékeléssel, amely szerint mára ez a élénkítő hatás eltűnt, az árfolyamleértékelés már káros jelenség lehet.

Én is olvastam a jegybanki írást és nagyon jónak gondolom. Három évvel ezelőtt publikáltunk Richhild Moessnerrel és Martina Jasovával egy tanulmányt, amiben azt vizsgáltuk, hogy az árfolyamváltozásokból mennyit látunk viszont az árakban. Azt találtuk, hogy amíg kicsi az árfolyamváltozás. addig arányaiban keveset. De a kapcsolat nem lineáris, amikor nagyobb az árfolyamváltozás, akkor az átgyűrűzés felerősödik.

A kevésbé hatékony árfolyampolitika mennyire lehet érv egy korábbi euróövezeti csatlakozásra?

Az önálló fizetőeszköz abban az esetben hasznos, hogy ha éri egy nagy sokk az országot, akkor azt nem kell teljes egészében reálgazdasági alkalmazkodással lereagálni, hanem ki lehet használni a leértékelődés sokkelnyelő hatását. De ez nem jelenti azt, hogy a tartós árfolyamleértékelő politika hasznos egy országnak.

A gyenge árfolyam nem a hosszútávú stabilitásnak és fejlődésnek a záloga, ettől nem attól lesz erős a gazdaság.

Olyan markánsan egyszerű válasz, hogy 5 év múlva vagy 10 év múlva kell a magyar euró, nem létezik. Az euró bevezetésének ideális időpontja függ egyfelől a reálgazdasági fejlettségből, másfelől attól, hogy mennyire integrált a gazdaság a valutaövezetbe, illetve attól a társadalmi konszenzustól, hogy mennyi kényelmetlenséget vagyunk hajlandók mi magyarok így együtt elviselni. Utóbbi alatt azt értem, hogy az önálló árfolyampolitikáról való lemondással elveszítjük az árfolyam sokkelnyelő szerepét, ezért egy-egy gazdasági megrázkódtatás kezelése fájdalmasabb lehet.

Ennek a képletnek az eredményét nem változtatja meg, hogy úgy tűnik, az árfolyamnak a jelenlegi gazdasági környezetben sokkal kisebb hatása lehet, mert a gyorsabb átárazódás miatt a reálárfolyam változás sokkal kisebb ideig érvényesül?

Az, hogy a mostani inflációs környezetben az árfolyamváltozások pozitív hatása sokkal kisebb a reálgazdaságra és valószínűleg sokkal nagyobb az inflációra, abba az irányba mutat, hogy az euróbevezetés vonzóbb cél lehet. De ugyanilyen fontos, hogy mennyire szeretnénk mi ezt az integrációt, hajlandók vagyunk-e fegyelmezettebb jövedelempolitikát és költségvetési politikát folytatni. Szerintem Magyarországnak hosszú távon egyértelműen az eurózónában van a helye az ország méretéből, fejlettségből, integráltságából adódóan. Egyszerűen nem látom, hogy jól járhatnánk-e azzal, hogy a környező országok eurózóna tagok és mi nem vagyunk azok.

